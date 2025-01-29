Бівалютні інвестиції в криптотрейдингу

Бівалютні інвестиції - це сучасний інструмент, який активно використовують у світі криптовалют для отримання доходу за мінімізації ризиків. Цей варіант вкладень чудово підійде для будь-якого користувача і розміру його капіталу в криптовалюті.

Бівалютні інвестиції - що це таке

Бівалютні інвестиції (Dual Investment) - це інвестиційний продукт, який дає змогу інвесторам отримувати прибуток незалежно від того, як зміниться ціна активу. Вони засновані на фіксації ціни купівлі або продажу обраного активу в майбутньому, надаючи гнучкість і можливість заробити як на зростаючому, так і на падаючому ринку.

Особливістю цього інструменту є те, що якщо правильно спрогнозувати напрямок ціни активу в заданий проміжок часу, то цей інструмент дасть змогу витягувати ще вищу прибутковість.

Принцип роботи бівалютних інвестицій

Бівалютні інвестиції функціонують таким чином:

1. Вибір базового активу: Інвестор визначає криптовалюту або актив для угоди.

2. Вибір цільової ціни: Встановлюється ціна, за якою актив буде продано або куплено в майбутньому.

3. Визначення терміну дії: Інвестор вибирає дату, коли угода завершиться.

4. Закриття угоди: Якщо ринкова ціна активу досягає цільової, угода завершується в одній валюті; якщо не досягає - в іншій.

Наприклад, ви інвестуєте 1 BTC з цільовою ціною $30,000 і терміном 7 днів. Якщо ціна BTC перевищить $30,000, виплата буде в доларах; якщо ціна нижча, то ви отримаєте BTC з бонусом за використання інструменту.

Бівалютні інвестиції на криптовалютних біржах

Централізовані криптоплатформи пропонують широкий вибір активів для бівалютних інвестицій і гнучкі можливості для інвестування.

Binance

Binance пропонує один із найзручніших сервісів для бівалютних інвестицій. Тут користувачі можуть:

Вибрати з широкого спектра криптовалют.

Встановити гнучкі цільові ціни та терміни.

Отримати прозорі розрахунки прибутковості перед інвестицією.

Сервіс також надає прогнози прибутковості та нагадування про закриття угоди.

Bybit

Bybit також пропонує бівалютні інвестиції, приділяючи увагу простоті інтерфейсу і вигідним умовам:

Доступ до популярних криптовалют.

Конкурентні процентні ставки на інвестиції.

Автоматичні повідомлення про підсумки угоди.

Інструмент на Bybit підходить як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Переваги та недоліки бівалютних інвестицій

Будь-яка інвестиція в криптовалюту має свої переваги та недоліки.

Переваги

1. Висока прибутковість

Криптовалютний ринок вирізняється високою волатильністю, що дає змогу інвесторам отримувати значний прибуток за короткі терміни.

Потенційно вищий дохід порівняно з традиційними бівалютними інвестиціями у фіатні валюти.

2. Диверсифікація портфеля

Можливість поєднувати криптовалютні активи з традиційними інструментами для зниження ризиків.

Інвестування в різні криптовалюти дає змогу розподілити ризики та збільшити потенціал прибутковості.

3. Доступність для широкої аудиторії

Бівалютні інвестиції в криптовалюту часто мають низький поріг входу, що робить їх доступними для приватних інвесторів.

Криптовалютні платформи надають зручні інтерфейси для роботи з подібними продуктами.

4. Глобальна природа криптовалют

Криптовалюти не залежать від обмежень однієї країни, що дає можливість брати участь у глобальному ринку.

Інвестори можуть вибирати пари з криптовалютою і фіатом (наприклад, BTC/USDT) або пари з двома криптовалютами (наприклад, BTC/ETH).

5. Інноваційні інструменти та автоматизація

Безліч криптовалютних платформ пропонують автоматизовані стратегії для бівалютних інвестицій.

Використання смарт-контрактів гарантує прозорість і виконання умов угоди.

6. Можливість отримання пасивного доходу

Платформи часто пропонують фіксовану прибутковість за певний період, що привабливо для інвесторів, які бажають мінімізувати участь.

Поєднання з технологіями DeFi (децентралізованих фінансів) дає змогу отримувати додатковий дохід.

Недоліки

1. Високі ризики через волатильність

Криптовалюти відомі своїми різкими коливаннями курсів, що може призвести до значних збитків.

Неправильний прогноз руху курсу може обернутися втратою значної частини коштів.

2. Відсутність захисту капіталу

Криптовалютні інвестиції, включно з бівалютними, не мають державного захисту, наприклад, страхування вкладів.

Інвестор несе повну відповідальність за свої кошти в разі ринкових або технічних проблем.

3. Ризик втрати через хакерські атаки

Криптовалютні платформи схильні до ризику злому і втрати коштів.

Навіть надійні гаманці та біржі не дають 100% захисту від кібератак.

4. Складнощі в прогнозуванні курсів криптовалют

Рух курсів криптовалют часто залежить від факторів, які складно передбачити: новини, зміни законодавства, дії великих гравців.

Непередбачуваність поведінки ринку вимагає високого рівня аналітичних навичок.

5. Обмежена ліквідність деяких криптовалют

Не всі криптовалюти мають високу ліквідність, що може ускладнити їхній обмін або реалізацію.

Менші за капіталізацією токени можуть бути схильні до маніпуляцій.

6. Ризик регулювання

У деяких країнах криптовалюти заборонені або суворо регулюються, що може обмежити їхнє використання.

Зміни в законодавстві можуть вплинути на доступність криптовалютних бівалютних продуктів.

7. Комісії та приховані витрати

Деякі платформи стягують високі комісії за транзакції або обслуговування бівалютних продуктів.

Різниця між ринковим курсом і умовами інвестиційного контракту може знижувати прибутковість.

8. Залежність від надійності платформи

Бівалютні інвестиції в криптовалюту найчастіше пропонуються централізованими платформами, що додає ризик банкрутства або недобросовісних дій.

Коли використовують бівалютні інвестиції

Є кілька основних варіантів використання цих інвестицій:

Зростаючий ринок

Інвестори використовують інструмент, щоб зафіксувати прибуток від зростання активу, не продаючи його відразу.

Падаючий ринок

В умовах зниження цін трейдери можуть отримувати стабільний дохід в альтернативній валюті, уникаючи збитків.

Замість умовного ордера

Бівалютні інвестиції працюють як заміна лімітних ордерів, але з додатковою можливістю отримання прибутку.

Які є ризики бівалютних інвестицій

1. Ринкові ризики

Висока волатильність криптовалют

Курси криптовалют схильні до різких змін навіть протягом одного дня. Несприятливий рух курсу може призвести до значних збитків, особливо якщо інвестиція була зроблена на основі помилкового прогнозу.

Непередбачуваність ринку

На вартість криптовалют впливають фактори, які складно прогнозувати: новини, поведінка великих гравців (китів), зміни в регулюванні, а також загальний настрій на ринку.

Ризик втрати прибутковості

Якщо курс не досяг бажаного рівня, інвестор може отримати меншу прибутковість або навіть піти в мінус, якщо контракт передбачає автоматичне конвертування коштів.

2. технологічні ризики

Уразливість платформ

Централізовані криптобіржі та платформи для бівалютних інвестицій схильні до зломів і хакерських атак. Втрати через втрату доступу до коштів можуть бути незворотними.

Помилки в смарт-контрактах

Якщо бівалютний інструмент заснований на смарт-контрактах, помилки в їхньому коді можуть призвести до блокування або втрати коштів.

Технічні збої

Проблеми із серверами біржі, затримки в обробці транзакцій або помилки в роботі інтерфейсу платформи можуть призвести до фінансових втрат.

3. Регуляторні ризики

Юридична невизначеність

У різних країнах криптовалюти мають різний правовий статус. Заборони або посилення регулювання в конкретній юрисдикції можуть обмежити доступ до платформ для інвестування або вплинути на вартість криптоактивів.

Ризик санкцій

Використання платформ, зареєстрованих у юрисдикціях із санкціями, може призвести до блокування акаунтів і втрати коштів.

4. Ризик ліквідності

Недостатня ліквідність пари

Деякі криптовалюти або їхні пари можуть бути низьколіквідними. Це ускладнює купівлю або продаж активу за бажаним курсом і може призвести до значних фінансових втрат.

Маніпуляції ринком

На низьколіквідних ринках великі гравці можуть маніпулювати курсом, що призводить до значних коливань цін.

5. Фінансові ризики

Відсутність захисту капіталу

Бівалютні інвестиції в криптовалюту не мають страхування, як це буває з банківськими вкладами. Втрати капіталу можливі за несприятливих умов ринку.

Приховані комісії

Деякі платформи можуть стягувати додаткові збори за використання продукту, що знижує реальну прибутковість інвестицій.

Ризик знецінення активу

Якщо одна з криптовалют в обраній парі повністю втратить свою вартість (наприклад, через скам проекту), інвестор може втратити весь вкладений капітал.

6. Ризик залежності від платформи

Надійність платформи

Бівалютні інвестиції найчастіше пропонуються централізованими платформами. Якщо платформа припинить свою діяльність або оголосить себе банкрутом, інвестор втратить свої кошти.

Ризик шахрайства

Ненадійні платформи або нові проєкти можуть виявитися шахрайськими схемами, мета яких - привласнення коштів інвесторів.

7. Психологічні ризики

Емоційні рішення

Висока волатильність криптовалют може викликати сильні емоційні реакції, через що інвестори роблять необдумані дії, наприклад, передчасне закриття позиції або прийняття необґрунтованих ризиків.

Стрес від високої невизначеності

Постійні коливання курсів і необхідність моніторингу ринку можуть викликати стрес, особливо у недосвідчених інвесторів.

8. Макроекономічні ризики

Вплив глобальних подій

Криптовалютний ринок реагує на події світового масштабу, як-от економічні кризи, політична нестабільність або зміни в грошово-кредитній політиці країн.

Залежність від біткоїна

Більшість криптовалютних активів корелюють з біткоїном (BTC). Якщо його курс значно впаде, це може вплинути на весь ринок, включно з обраними для інвестицій валютами.

Висновок

Бівалютні інвестиції є одним із найгнучкіших і найприбутковіших видів інвестицій у криптовалютному секторі, надаючи трейдерам та інвесторам можливості заробітку на змінах ринку. Незважаючи на пов’язані з ними ризики, вони можуть стати потужним доповненням до стратегії управління капіталом. Правильне розуміння принципів роботи та врахування ринкової ситуації дають змогу мінімізувати недоліки та отримати максимум вигоди.

Запитання, які часто ставлять

1. Що потрібно для початку роботи з бівалютними інвестиціями?

Потрібно зареєструватися на біржі, що підтримує цей інструмент, і поповнити рахунок.

2. Які криптовалюти доступні для бівалютних інвестицій?

Зазвичай доступні популярні монети, такі як BTC, ETH, USDT та інші.

3. Чи можна заздалегідь дізнатися прибуток?

Так, біржі надають точні розрахунки прибутковості перед укладенням угоди.

4. Який мінімальний термін інвестування?

Зазвичай від 1 дня, але залежить від умов конкретної біржі.

5. Які комісії стягуються за використання інструменту?

Комісії залежать від біржі, але найчастіше вони вже включені в розрахунок прибутковості.