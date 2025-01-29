English Українська
Бивалютные инвестиции в криптотрейдинге
Дата публикации:
Время на чтение:

Бивалютные инвестиции – это современный инструмент, который активно используется в мире криптовалют для получения дохода при минимизации рисков. Данный вариант вложений отлично подойдет для любого пользователя и размера его капитала в криптовалюте.

Бивалютные инвестиции – что это такое

Бивалютные инвестиции (Dual Investment) – это инвестиционный продукт, который позволяет инвесторам получать прибыль независимо от того, как изменится цена актива. Они основаны на фиксации цены покупки или продажи выбранного актива в будущем, предоставляя гибкость и возможность заработать как в растущем, так и в падающем рынке.

Особенностью этого инструмента является то, что если правильно спрогнозировать направление цены актива в заданный промежуток времени, то этот инструмент позволит извлекать еще более высокую доходность.

Принцип работы бивалютных инвестиций

Бивалютные инвестиции функционируют следующим образом:

  1. Выбор базового актива: Инвестор определяет криптовалюту или актив для сделки.

  2. Выбор целевой цены: Устанавливается цена, по которой актив будет продан или куплен в будущем.

  3. Определение срока действия: Инвестор выбирает дату, когда сделка завершится.

  4. Закрытие сделки: Если рыночная цена актива достигает целевой, сделка завершается в одной валюте; если не достигает – в другой.

Например, вы инвестируете 1 BTC с целевой ценой $30,000 и сроком 7 дней. Если цена BTC превысит $30,000, выплата будет в долларах; если цена ниже, то вы получите BTC с бонусом за использование инструмента.

Бивалютные инвестиции на криптовалютных биржах

Централизованные крипто платформы предлагают широкий выбор активов для бивалютных инвестиций и гибкие возможности для инвестирования.

Binance

Binance предлагает один из самых удобных сервисов для бивалютных инвестиций. Здесь пользователи могут:

  • Выбрать из широкого спектра криптовалют.

  • Установить гибкие целевые цены и сроки.

  • Получить прозрачные расчеты доходности перед инвестицией.

Сервис также предоставляет прогнозы доходности и напоминания о закрытии сделки.

Bybit

Bybit также предлагает бивалютные инвестиции, уделяя внимание простоте интерфейса и выгодным условиям:

  • Доступ к популярным криптовалютам.

  • Конкурентные процентные ставки на инвестиции.

  • Автоматические уведомления об итогах сделки.

Инструмент на Bybit подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Преимущества и недостатки бивалютных инвестиций

Любая инвестиция в криптовалюту имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества

  1. Высокая доходность

    • Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, что позволяет инвесторам получать значительную прибыль за короткие сроки.

    • Потенциально более высокий доход по сравнению с традиционными бивалютными инвестициями в фиатные валюты.

  2. Диверсификация портфеля

    • Возможность сочетать криптовалютные активы с традиционными инструментами для снижения рисков.

    • Инвестирование в разные криптовалюты позволяет распределить риски и увеличить потенциал доходности.

  3. Доступность для широкой аудитории

    • Бивалютные инвестиции в криптовалюте часто имеют низкий порог входа, что делает их доступными для частных инвесторов.

    • Криптовалютные платформы предоставляют удобные интерфейсы для работы с подобными продуктами.

  4. Глобальная природа криптовалют

    • Криптовалюты не зависят от ограничений одной страны, что дает возможность участвовать в глобальном рынке.

    • Инвесторы могут выбирать пары с криптовалютой и фиатом (например, BTC/USDT) или пары с двумя криптовалютами (например, BTC/ETH).

  5. Инновационные инструменты и автоматизация

    • Множество криптовалютных платформ предлагают автоматизированные стратегии для бивалютных инвестиций.

    • Использование смарт-контрактов гарантирует прозрачность и выполнение условий сделки.

  6. Возможность получения пассивного дохода

    • Платформы часто предлагают фиксированную доходность за определенный период, что привлекательно для инвесторов, желающих минимизировать участие.

    • Совмещение с технологиями DeFi (децентрализованных финансов) позволяет получать дополнительный доход.

Недостатки

  1. Высокие риски из-за волатильности

    • Криптовалюты известны своими резкими колебаниями курсов, что может привести к значительным убыткам.

    • Неправильный прогноз движения курса может обернуться потерей значительной части средств.

  2. Отсутствие защиты капитала

    • Криптовалютные инвестиции, включая бивалютные, не имеют государственной защиты, например, страхования вкладов.

    • Инвестор несет полную ответственность за свои средства в случае рыночных или технических проблем.

  3. Риск потери из-за хакерских атак

    • Криптовалютные платформы подвержены риску взлома и утраты средств.

    • Даже надежные кошельки и биржи не дают 100% защиты от кибератак.

  4. Сложности в прогнозировании курсов криптовалют

    • Движение курсов криптовалют часто зависит от факторов, которые сложно предсказать: новости, изменения законодательства, действия крупных игроков.

    • Непредсказуемость поведения рынка требует высокого уровня аналитических навыков.

  5. Ограниченная ликвидность некоторых криптовалют

    • Не все криптовалюты обладают высокой ликвидностью, что может затруднить их обмен или реализацию.

    • Меньшие по капитализации токены могут быть подвержены манипуляциям.

  6. Риск регулирования

    • В некоторых странах криптовалюты запрещены или строго регулируются, что может ограничить их использование.

    • Изменения в законодательстве могут повлиять на доступность криптовалютных бивалютных продуктов.

  7. Комиссии и скрытые расходы

    • Некоторые платформы взимают высокие комиссии за транзакции или обслуживание бивалютных продуктов.

    • Разница между рыночным курсом и условиями инвестиционного контракта может снижать доходность.

  8. Зависимость от надежности платформы

    • Бивалютные инвестиции в криптовалюте чаще всего предлагаются централизованными платформами, что добавляет риск банкротства или недобросовестных действий.

Когда используют бивалютные инвестиции

Есть несколько основных вариантов использования данных инвестиций:

Растущий рынок

Инвесторы используют инструмент, чтобы зафиксировать прибыль от роста актива, не продавая его сразу.

Падающий рынок

В условиях снижения цен трейдеры могут получать стабильный доход в альтернативной валюте, избегая убытков.

Вместо условного ордера

Бивалютные инвестиции работают как замена лимитных ордеров, но с дополнительной возможностью получения прибыли.

Какие есть риски бивалютных инвестиций

1. Рыночные риски

  • Высокая волатильность криптовалют Курсы криптовалют подвержены резким изменениям даже в течение одного дня. Неблагоприятное движение курса может привести к значительным убыткам, особенно если инвестиция была сделана на основе ошибочного прогноза.

  • Непредсказуемость рынка На стоимость криптовалют влияют факторы, которые сложно прогнозировать: новости, поведение крупных игроков (китов), изменения в регулировании, а также общее настроение на рынке.

  • Риск потери доходности Если курс не достиг желаемого уровня, инвестор может получить меньшую доходность или даже уйти в минус, если контракт предполагает автоматическое конвертирование средств.

2. Технологические риски

  • Уязвимость платформ Централизованные криптобиржи и платформы для бивалютных инвестиций подвержены взломам и хакерским атакам. Потери из-за утраты доступа к средствам могут быть необратимыми.

  • Ошибки в смарт-контрактах Если бивалютный инструмент основан на смарт-контрактах, ошибки в их коде могут привести к блокировке или потере средств.

  • Технические сбои Проблемы с серверами биржи, задержки в обработке транзакций или ошибки в работе интерфейса платформы могут привести к финансовым потерям.

3. Регуляторные риски

  • Юридическая неопределенность В разных странах криптовалюты имеют разный правовой статус. Запреты или ужесточение регулирования в конкретной юрисдикции могут ограничить доступ к платформам для инвестирования или повлиять на стоимость криптоактивов.

  • Риск санкций Использование платформ, зарегистрированных в юрисдикциях с санкциями, может привести к блокировке аккаунтов и утрате средств.

4. Риск ликвидности

  • Недостаточная ликвидность пары Некоторые криптовалюты или их пары могут быть низколиквидными. Это затрудняет покупку или продажу актива по желаемому курсу и может привести к значительным финансовым потерям.

  • Манипуляции рынком На низколиквидных рынках крупные игроки могут манипулировать курсом, что приводит к значительным колебаниям цен.

5. Финансовые риски

  • Отсутствие защиты капитала Бивалютные инвестиции в криптовалюте не имеют страхования, как это бывает с банковскими вкладами. Потери капитала возможны при неблагоприятных условиях рынка.

  • Скрытые комиссии Некоторые платформы могут взимать дополнительные сборы за использование продукта, что снижает реальную доходность инвестиций.

  • Риск обесценивания актива Если одна из криптовалют в выбранной паре полностью утратит свою стоимость (например, из-за скама проекта), инвестор может потерять весь вложенный капитал.

6. Риск зависимости от платформы

  • Надежность платформы Бивалютные инвестиции чаще всего предлагаются централизованными платформами. Если платформа прекратит свою деятельность или объявит себя банкротом, инвестор потеряет свои средства.

  • Риск мошенничества Ненадежные платформы или новые проекты могут оказаться мошенническими схемами, цель которых — присвоение средств инвесторов.

7. Психологические риски

  • Эмоциональные решения Высокая волатильность криптовалют может вызывать сильные эмоциональные реакции, из-за чего инвесторы совершают необдуманные действия, например, преждевременное закрытие позиции или принятие необоснованных рисков.

  • Стресс от высокой неопределенности Постоянные колебания курсов и необходимость мониторинга рынка могут вызывать стресс, особенно у неопытных инвесторов.

8. Макроэкономические риски

  • Влияние глобальных событий Криптовалютный рынок реагирует на события мирового масштаба, такие как экономические кризисы, политическая нестабильность или изменения в денежно-кредитной политике стран.

  • Зависимость от биткоина Большинство криптовалютных активов коррелируют с биткоином (BTC). Если его курс значительно упадет, это может повлиять на весь рынок, включая выбранные для инвестиций валюты.

Заключение

Бивалютные инвестиции являются одним из самых гибких и доходных видов инвестиций в криптовалютном секторе, предоставляя трейдерам и инвесторам возможности по заработку на изменениях рынка. Несмотря на связанные с ними риски, они могут стать мощным дополнением к стратегии управления капиталом. Правильное понимание принципов работы и учет рыночной ситуации позволяют минимизировать недостатки и извлечь максимум выгоды.

Часто задаваемые вопросы

  1. Что нужно для начала работы с бивалютными инвестициями?

Нужно зарегистрироваться на бирже, поддерживающей этот инструмент, и пополнить счет.

  1. Какие криптовалюты доступны для бивалютных инвестиций?

Обычно доступны популярные монеты, такие как BTC, ETH, USDT и другие.

  1. Можно ли заранее узнать прибыль?

Да, биржи предоставляют точные расчеты доходности перед заключением сделки.

  1. Какой минимальный срок инвестирования?

Обычно от 1 дня, но зависит от условий конкретной биржи.

  1. Какие комиссии взимаются за использование инструмента?

Комиссии зависят от биржи, но чаще всего они уже включены в расчет доходности.

