Бивалютные инвестиции в криптотрейдинге
Бивалютные инвестиции – это современный инструмент, который активно используется в мире криптовалют для получения дохода при минимизации рисков. Данный вариант вложений отлично подойдет для любого пользователя и размера его капитала в криптовалюте.
Бивалютные инвестиции – что это такое
Бивалютные инвестиции (Dual Investment) – это инвестиционный продукт, который позволяет инвесторам получать прибыль независимо от того, как изменится цена актива. Они основаны на фиксации цены покупки или продажи выбранного актива в будущем, предоставляя гибкость и возможность заработать как в растущем, так и в падающем рынке.
Особенностью этого инструмента является то, что если правильно спрогнозировать направление цены актива в заданный промежуток времени, то этот инструмент позволит извлекать еще более высокую доходность.
Принцип работы бивалютных инвестиций
Бивалютные инвестиции функционируют следующим образом:
-
Выбор базового актива: Инвестор определяет криптовалюту или актив для сделки.
-
Выбор целевой цены: Устанавливается цена, по которой актив будет продан или куплен в будущем.
-
Определение срока действия: Инвестор выбирает дату, когда сделка завершится.
-
Закрытие сделки: Если рыночная цена актива достигает целевой, сделка завершается в одной валюте; если не достигает – в другой.
Например, вы инвестируете 1 BTC с целевой ценой $30,000 и сроком 7 дней. Если цена BTC превысит $30,000, выплата будет в долларах; если цена ниже, то вы получите BTC с бонусом за использование инструмента.
Бивалютные инвестиции на криптовалютных биржах
Централизованные крипто платформы предлагают широкий выбор активов для бивалютных инвестиций и гибкие возможности для инвестирования.
Binance
Binance предлагает один из самых удобных сервисов для бивалютных инвестиций. Здесь пользователи могут:
-
Выбрать из широкого спектра криптовалют.
-
Установить гибкие целевые цены и сроки.
-
Получить прозрачные расчеты доходности перед инвестицией.
Сервис также предоставляет прогнозы доходности и напоминания о закрытии сделки.
Bybit
Bybit также предлагает бивалютные инвестиции, уделяя внимание простоте интерфейса и выгодным условиям:
-
Доступ к популярным криптовалютам.
-
Конкурентные процентные ставки на инвестиции.
-
Автоматические уведомления об итогах сделки.
Инструмент на Bybit подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Преимущества и недостатки бивалютных инвестиций
Любая инвестиция в криптовалюту имеет свои преимущества и недостатки.
Преимущества
-
Высокая доходность
-
Криптовалютный рынок отличается высокой волатильностью, что позволяет инвесторам получать значительную прибыль за короткие сроки.
-
Потенциально более высокий доход по сравнению с традиционными бивалютными инвестициями в фиатные валюты.
-
-
Диверсификация портфеля
-
Возможность сочетать криптовалютные активы с традиционными инструментами для снижения рисков.
-
Инвестирование в разные криптовалюты позволяет распределить риски и увеличить потенциал доходности.
-
-
Доступность для широкой аудитории
-
Бивалютные инвестиции в криптовалюте часто имеют низкий порог входа, что делает их доступными для частных инвесторов.
-
Криптовалютные платформы предоставляют удобные интерфейсы для работы с подобными продуктами.
-
-
Глобальная природа криптовалют
-
Криптовалюты не зависят от ограничений одной страны, что дает возможность участвовать в глобальном рынке.
-
Инвесторы могут выбирать пары с криптовалютой и фиатом (например, BTC/USDT) или пары с двумя криптовалютами (например, BTC/ETH).
-
-
Инновационные инструменты и автоматизация
-
Множество криптовалютных платформ предлагают автоматизированные стратегии для бивалютных инвестиций.
-
Использование смарт-контрактов гарантирует прозрачность и выполнение условий сделки.
-
-
Возможность получения пассивного дохода
-
Платформы часто предлагают фиксированную доходность за определенный период, что привлекательно для инвесторов, желающих минимизировать участие.
-
Совмещение с технологиями DeFi (децентрализованных финансов) позволяет получать дополнительный доход.
-
Недостатки
-
Высокие риски из-за волатильности
-
Криптовалюты известны своими резкими колебаниями курсов, что может привести к значительным убыткам.
-
Неправильный прогноз движения курса может обернуться потерей значительной части средств.
-
-
Отсутствие защиты капитала
-
Криптовалютные инвестиции, включая бивалютные, не имеют государственной защиты, например, страхования вкладов.
-
Инвестор несет полную ответственность за свои средства в случае рыночных или технических проблем.
-
-
Риск потери из-за хакерских атак
-
Криптовалютные платформы подвержены риску взлома и утраты средств.
-
Даже надежные кошельки и биржи не дают 100% защиты от кибератак.
-
-
Сложности в прогнозировании курсов криптовалют
-
Движение курсов криптовалют часто зависит от факторов, которые сложно предсказать: новости, изменения законодательства, действия крупных игроков.
-
Непредсказуемость поведения рынка требует высокого уровня аналитических навыков.
-
-
Ограниченная ликвидность некоторых криптовалют
-
Не все криптовалюты обладают высокой ликвидностью, что может затруднить их обмен или реализацию.
-
Меньшие по капитализации токены могут быть подвержены манипуляциям.
-
-
Риск регулирования
-
В некоторых странах криптовалюты запрещены или строго регулируются, что может ограничить их использование.
-
Изменения в законодательстве могут повлиять на доступность криптовалютных бивалютных продуктов.
-
-
Комиссии и скрытые расходы
-
Некоторые платформы взимают высокие комиссии за транзакции или обслуживание бивалютных продуктов.
-
Разница между рыночным курсом и условиями инвестиционного контракта может снижать доходность.
-
-
Зависимость от надежности платформы
- Бивалютные инвестиции в криптовалюте чаще всего предлагаются централизованными платформами, что добавляет риск банкротства или недобросовестных действий.
Когда используют бивалютные инвестиции
Есть несколько основных вариантов использования данных инвестиций:
Растущий рынок
Инвесторы используют инструмент, чтобы зафиксировать прибыль от роста актива, не продавая его сразу.
Падающий рынок
В условиях снижения цен трейдеры могут получать стабильный доход в альтернативной валюте, избегая убытков.
Вместо условного ордера
Бивалютные инвестиции работают как замена лимитных ордеров, но с дополнительной возможностью получения прибыли.
Какие есть риски бивалютных инвестиций
1. Рыночные риски
-
Высокая волатильность криптовалют Курсы криптовалют подвержены резким изменениям даже в течение одного дня. Неблагоприятное движение курса может привести к значительным убыткам, особенно если инвестиция была сделана на основе ошибочного прогноза.
-
Непредсказуемость рынка На стоимость криптовалют влияют факторы, которые сложно прогнозировать: новости, поведение крупных игроков (китов), изменения в регулировании, а также общее настроение на рынке.
-
Риск потери доходности Если курс не достиг желаемого уровня, инвестор может получить меньшую доходность или даже уйти в минус, если контракт предполагает автоматическое конвертирование средств.
2. Технологические риски
-
Уязвимость платформ Централизованные криптобиржи и платформы для бивалютных инвестиций подвержены взломам и хакерским атакам. Потери из-за утраты доступа к средствам могут быть необратимыми.
-
Ошибки в смарт-контрактах Если бивалютный инструмент основан на смарт-контрактах, ошибки в их коде могут привести к блокировке или потере средств.
-
Технические сбои Проблемы с серверами биржи, задержки в обработке транзакций или ошибки в работе интерфейса платформы могут привести к финансовым потерям.
3. Регуляторные риски
-
Юридическая неопределенность В разных странах криптовалюты имеют разный правовой статус. Запреты или ужесточение регулирования в конкретной юрисдикции могут ограничить доступ к платформам для инвестирования или повлиять на стоимость криптоактивов.
-
Риск санкций Использование платформ, зарегистрированных в юрисдикциях с санкциями, может привести к блокировке аккаунтов и утрате средств.
4. Риск ликвидности
-
Недостаточная ликвидность пары Некоторые криптовалюты или их пары могут быть низколиквидными. Это затрудняет покупку или продажу актива по желаемому курсу и может привести к значительным финансовым потерям.
-
Манипуляции рынком На низколиквидных рынках крупные игроки могут манипулировать курсом, что приводит к значительным колебаниям цен.
5. Финансовые риски
-
Отсутствие защиты капитала Бивалютные инвестиции в криптовалюте не имеют страхования, как это бывает с банковскими вкладами. Потери капитала возможны при неблагоприятных условиях рынка.
-
Скрытые комиссии Некоторые платформы могут взимать дополнительные сборы за использование продукта, что снижает реальную доходность инвестиций.
-
Риск обесценивания актива Если одна из криптовалют в выбранной паре полностью утратит свою стоимость (например, из-за скама проекта), инвестор может потерять весь вложенный капитал.
6. Риск зависимости от платформы
-
Надежность платформы Бивалютные инвестиции чаще всего предлагаются централизованными платформами. Если платформа прекратит свою деятельность или объявит себя банкротом, инвестор потеряет свои средства.
-
Риск мошенничества Ненадежные платформы или новые проекты могут оказаться мошенническими схемами, цель которых — присвоение средств инвесторов.
7. Психологические риски
-
Эмоциональные решения Высокая волатильность криптовалют может вызывать сильные эмоциональные реакции, из-за чего инвесторы совершают необдуманные действия, например, преждевременное закрытие позиции или принятие необоснованных рисков.
-
Стресс от высокой неопределенности Постоянные колебания курсов и необходимость мониторинга рынка могут вызывать стресс, особенно у неопытных инвесторов.
8. Макроэкономические риски
-
Влияние глобальных событий Криптовалютный рынок реагирует на события мирового масштаба, такие как экономические кризисы, политическая нестабильность или изменения в денежно-кредитной политике стран.
-
Зависимость от биткоина Большинство криптовалютных активов коррелируют с биткоином (BTC). Если его курс значительно упадет, это может повлиять на весь рынок, включая выбранные для инвестиций валюты.
Заключение
Бивалютные инвестиции являются одним из самых гибких и доходных видов инвестиций в криптовалютном секторе, предоставляя трейдерам и инвесторам возможности по заработку на изменениях рынка. Несмотря на связанные с ними риски, они могут стать мощным дополнением к стратегии управления капиталом. Правильное понимание принципов работы и учет рыночной ситуации позволяют минимизировать недостатки и извлечь максимум выгоды.
Часто задаваемые вопросы
- Что нужно для начала работы с бивалютными инвестициями?
Нужно зарегистрироваться на бирже, поддерживающей этот инструмент, и пополнить счет.
- Какие криптовалюты доступны для бивалютных инвестиций?
Обычно доступны популярные монеты, такие как BTC, ETH, USDT и другие.
- Можно ли заранее узнать прибыль?
Да, биржи предоставляют точные расчеты доходности перед заключением сделки.
- Какой минимальный срок инвестирования?
Обычно от 1 дня, но зависит от условий конкретной биржи.
- Какие комиссии взимаются за использование инструмента?
Комиссии зависят от биржи, но чаще всего они уже включены в расчет доходности.