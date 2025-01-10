DuckChain лістинг - коли пройде і як до нього підготуватися
Лістинг токена є важливою подією в житті будь-якого проєкту, яка відкриває доступ до торгів на біржах і збільшує популярність токенів. DuckChain — перспективний проєкт, якому відкрила двері для співпраці та розвитку одна з відомих криптовалютних екосистем The Open Network (TON), готується до свого лістингу, що привертає увагу інвесторів і користувачів. У цій статті ми детально розберемо особливості DuckChain, його токеноміку, процес лістингу та підготовку до нього, а також перспективи проєкту.
DuckChain — огляд проєкту
DuckChain — це новий і перспективний блокчейн-проєкт, орієнтований на створення простої та інтуїтивної екосистеми для користувачів у рамках блокчейна TON. Основною метою проєкту є зниження бар’єрів входу у світ криптовалют і спрощення взаємодії з децентралізованими фінансовими додатками. Ключова місія DuckChain — надати зручні інструменти для роботи з токенами, поліпшити взаємодію між користувачами і проєктами, а також створити безпечний простір для управління цифровими активами.
Особливості DuckChain
Цей блокчейн має низку особливостей, які виділяють його на тлі інших мереж і роблять унікальним.
Робота екосистеми DuckChain
Екосистема DuckChain ґрунтується на високопродуктивному блокчейні, який підтримує швидкі транзакції та мінімальні комісії. DuckChain забезпечує зв’язок між TON, Ethereum і Bitcoin, використовуючи встановлені протоколи децентралізованих фінансів (DeFi) Ethereum і ліквідність Bitcoin. Основні компоненти екосистеми включають:
-
Смарт-контракти, оптимізовані для розробників.
-
Інструменти для токенізації активів.
-
Децентралізовані додатки (dApps).
Спрощений доступ користувачів через Telegram Stars
Однією з унікальних особливостей DuckChain є інтеграція з Telegram Stars, яка дає змогу користувачам швидко підключатися до екосистеми та використовувати як альтернативу криптовалюті Telegram Stars для оплати комісії за транзакції. Ця функція забезпечує миттєвий зв’язок між популярним месенджером і криптоплатформою.
Коли відбудеться лістинг DuckChain
Лістинг DuckChain заплановано на 16 січня 2025 року. Цей момент стане ключовою подією для проєкту, даючи змогу токенам $DUCK стати доступними для торгівлі на великих централізованих біржах.
Токеноміка $DUCK
Токен $DUCK - це основний актив екосистеми DuckChain. Його токеноміка включає:
1. Загальний обсяг випуску: 10 мільярдів токенів.
2. Розподіл:
-
10% для команди розробників.
-
10% для інвесторів
-
3% для консультантів
-
77% на ком’юніті та екосистему, включно з:
-
50% для користувачів через airdrop
-
20% на екосистему
-
4% на забезпечення ліквідності
-
3% на маркетингові кампанії
3. Функції токена: участь в управлінні проєктом (голосування), оплата комісій та отримання винагород за участь в екосистемі.
Підготовка до лістингу DuckChain
Для участі в процесі лістингу токена проєкту головною дією є наявність зареєстрованого акаунта на біржі.
Реєстрація на біржі
Щоб підготуватися до лістингу DuckChain, виконайте такі кроки:
Виберіть біржу, де планується лістинг (наприклад, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX).
Пройдіть процедуру реєстрації, вказавши email або номер телефону.
Налаштуйте двофакторну автентифікацію для захисту вашого акаунта і збережіть паролі від вашого облікового запису.
Виведення своїх токенів на біржу
Після реєстрації виконайте такі дії:
1. Переведіть токени $DUCK на ваш біржовий гаманець.
2. Переконайтеся, що ви правильно вказали адресу гаманця та ідентифікатор транзакції (Memo).
3. Очікуйте підтвердження переказу.
Як купити токени DuckChain
Купити токени $DUCK можна буде після лістингу на централізованих (CEX) і децентралізованих (DEX) біржах.
Передбачувана ціна DuckChain
Ціна токена $DUCK на старті залежатиме від ринкових умов, інтересу інвесторів, дій аірдропщиків, які володіють найбільшою кількістю токенів. Наразі відома тільки загальна і кінцева пропозиція токенів у розмірі 10 мільярдів, тому спрогнозувати навіть приблизну ціну практично неможливо. Однак, незалежно від ціни токена на лістингу можна заробити, використовуючи стратегію short-spot, яка доступна завдяки торговим ботам Veles.
Які біржі можуть провести лістинг DuckChain
Найімовірніше, лістинг DuckChain пройде на біржах, які вже активно працюють із популярними проектами в екосистемі Telegram. Серед можливих майданчиків:
Дорожня карта DuckChain
1. Q1 2024: Запуск тестової мережі.
2. Q2 2024: Розробка смарт-контрактів.
3. Q3 2024: Інтеграція з Telegram Stars.
4. Q1 2025: Лістинг на біржах і запуск основної мережі.
5. Q2 2025: Розширення функціональності та залучення нових партнерів.
Висновок
DuckChain — це інноваційний проєкт з унікальними можливостями для користувачів та інвесторів. Його інтеграція з екосистемою Telegram і можливість використання Telegram Stars, висока продуктивність і орієнтованість на зручність роблять його привабливим для криптовалютної спільноти.
Поширені запитання
1. Коли розпочнеться лістинг DuckChain?
Лістинг заплановано на 16 січня 2025 року о 10AM (UTC).
2. Як отримати токени $DUCK?
Ви можете брати участь в airdrop або придбати токени на біржі після лістингу.
3. Які біржі підтримують DuckChain?
Лістинг очікується на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX і децентралізованих біржах (DEX).
4. Чи безпечно інвестувати в DuckChain?
Проєкт виглядає перспективним, але перед інвестуванням варто провести власний аналіз.
5. Для чого можна використовувати токени $DUCK?
Токени $DUCK використовуються для оплати комісій, стейкінгу, участі в голосуваннях і роботи всередині екосистеми.