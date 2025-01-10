DuckChain лістинг - коли пройде і як до нього підготуватися

Лістинг токена є важливою подією в житті будь-якого проєкту, яка відкриває доступ до торгів на біржах і збільшує популярність токенів. DuckChain — перспективний проєкт, якому відкрила двері для співпраці та розвитку одна з відомих криптовалютних екосистем The Open Network (TON), готується до свого лістингу, що привертає увагу інвесторів і користувачів. У цій статті ми детально розберемо особливості DuckChain, його токеноміку, процес лістингу та підготовку до нього, а також перспективи проєкту.

DuckChain — огляд проєкту

DuckChain — це новий і перспективний блокчейн-проєкт, орієнтований на створення простої та інтуїтивної екосистеми для користувачів у рамках блокчейна TON. Основною метою проєкту є зниження бар’єрів входу у світ криптовалют і спрощення взаємодії з децентралізованими фінансовими додатками. Ключова місія DuckChain — надати зручні інструменти для роботи з токенами, поліпшити взаємодію між користувачами і проєктами, а також створити безпечний простір для управління цифровими активами.

Особливості DuckChain

Цей блокчейн має низку особливостей, які виділяють його на тлі інших мереж і роблять унікальним.

Робота екосистеми DuckChain

Екосистема DuckChain ґрунтується на високопродуктивному блокчейні, який підтримує швидкі транзакції та мінімальні комісії. DuckChain забезпечує зв’язок між TON, Ethereum і Bitcoin, використовуючи встановлені протоколи децентралізованих фінансів (DeFi) Ethereum і ліквідність Bitcoin. Основні компоненти екосистеми включають:

Смарт-контракти, оптимізовані для розробників.

Інструменти для токенізації активів.

Децентралізовані додатки (dApps).

Спрощений доступ користувачів через Telegram Stars

Однією з унікальних особливостей DuckChain є інтеграція з Telegram Stars, яка дає змогу користувачам швидко підключатися до екосистеми та використовувати як альтернативу криптовалюті Telegram Stars для оплати комісії за транзакції. Ця функція забезпечує миттєвий зв’язок між популярним месенджером і криптоплатформою.

Коли відбудеться лістинг DuckChain

Лістинг DuckChain заплановано на 16 січня 2025 року. Цей момент стане ключовою подією для проєкту, даючи змогу токенам $DUCK стати доступними для торгівлі на великих централізованих біржах.

Токеноміка $DUCK

Токен $DUCK - це основний актив екосистеми DuckChain. Його токеноміка включає:

1. Загальний обсяг випуску: 10 мільярдів токенів.

2. Розподіл:

10% для команди розробників.

10% для інвесторів

3% для консультантів

77% на ком’юніті та екосистему, включно з:

50% для користувачів через airdrop

20% на екосистему

4% на забезпечення ліквідності

3% на маркетингові кампанії

3. Функції токена: участь в управлінні проєктом (голосування), оплата комісій та отримання винагород за участь в екосистемі.

Підготовка до лістингу DuckChain

Для участі в процесі лістингу токена проєкту головною дією є наявність зареєстрованого акаунта на біржі.

Реєстрація на біржі

Щоб підготуватися до лістингу DuckChain, виконайте такі кроки:

Виберіть біржу, де планується лістинг (наприклад, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX).

Пройдіть процедуру реєстрації, вказавши email або номер телефону.

Налаштуйте двофакторну автентифікацію для захисту вашого акаунта і збережіть паролі від вашого облікового запису.

Виведення своїх токенів на біржу

Після реєстрації виконайте такі дії:

1. Переведіть токени $DUCK на ваш біржовий гаманець.

2. Переконайтеся, що ви правильно вказали адресу гаманця та ідентифікатор транзакції (Memo).

3. Очікуйте підтвердження переказу.

Як купити токени DuckChain

Купити токени $DUCK можна буде після лістингу на централізованих (CEX) і децентралізованих (DEX) біржах.

Передбачувана ціна DuckChain

Ціна токена $DUCK на старті залежатиме від ринкових умов, інтересу інвесторів, дій аірдропщиків, які володіють найбільшою кількістю токенів. Наразі відома тільки загальна і кінцева пропозиція токенів у розмірі 10 мільярдів, тому спрогнозувати навіть приблизну ціну практично неможливо. Однак, незалежно від ціни токена на лістингу можна заробити, використовуючи стратегію short-spot, яка доступна завдяки торговим ботам Veles.

Які біржі можуть провести лістинг DuckChain

Найімовірніше, лістинг DuckChain пройде на біржах, які вже активно працюють із популярними проектами в екосистемі Telegram. Серед можливих майданчиків:

Дорожня карта DuckChain

1. Q1 2024: Запуск тестової мережі.

2. Q2 2024: Розробка смарт-контрактів.

3. Q3 2024: Інтеграція з Telegram Stars.

4. Q1 2025: Лістинг на біржах і запуск основної мережі.

5. Q2 2025: Розширення функціональності та залучення нових партнерів.

Висновок

DuckChain — це інноваційний проєкт з унікальними можливостями для користувачів та інвесторів. Його інтеграція з екосистемою Telegram і можливість використання Telegram Stars, висока продуктивність і орієнтованість на зручність роблять його привабливим для криптовалютної спільноти.

Поширені запитання

1. Коли розпочнеться лістинг DuckChain?

Лістинг заплановано на 16 січня 2025 року о 10

AM (UTC).

2. Як отримати токени $DUCK?

Ви можете брати участь в airdrop або придбати токени на біржі після лістингу.

3. Які біржі підтримують DuckChain?

Лістинг очікується на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX і децентралізованих біржах (DEX).

4. Чи безпечно інвестувати в DuckChain?

Проєкт виглядає перспективним, але перед інвестуванням варто провести власний аналіз.

5. Для чого можна використовувати токени $DUCK?

Токени $DUCK використовуються для оплати комісій, стейкінгу, участі в голосуваннях і роботи всередині екосистеми.