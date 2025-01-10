DuckChain листинг - когда пройдет и как к нему подготовиться

Листинг токена является важным событием в жизни любого проекта, которое открывает доступ к торгам на биржах и увеличивает популярность токенов. DuckChain — перспективный проект, которому открыла двери для сотрудничества и развития одна из известных криптовалютных экосистем The Open Network (TON), готовится к своему листингу, что привлекает внимание инвесторов и пользователей. В данной статье мы подробно разберем особенности DuckChain, его токеномику, процесс листинга и подготовку к нему, а также перспективы проекта.

DuckChain — обзор проекта

DuckChain — это новый и перспективный блокчейн-проект, ориентированный на создание простой и интуитивной экосистемы для пользователей в рамках блокчейна TON. Основной целью проекта является снижение барьеров входа в мир криптовалюты и упрощение взаимодействия с децентрализованными финансовыми приложениями. Ключевая миссия DuckChain — предоставить удобные инструменты для работы с токенами, улучшить взаимодействие между пользователями и проектами, а также создать безопасное пространство для управления цифровыми активами.

Особенности DuckChain

Данный блокчейн обладает рядом особенностей, которые выделяют его на фоне других сетей и делает уникальным.

Работа экосистемы DuckChain

Экосистема DuckChain основывается на высокопроизводительном блокчейне, который поддерживает быстрые транзакции и минимальные комиссии. DuckChain обеспечивает связь между TON, Ethereum и Bitcoin, используя установленные протоколы децентрализованных финансов (DeFi) Ethereum и ликвидность Bitcoin.Основные компоненты экосистемы включают:

Смарт-контракты, оптимизированные для разработчиков.

Инструменты для токенизации активов.

Децентрализованные приложения (dApps).

Упрощенный доступ пользователей через Telegram Stars

Одной из уникальных особенностей DuckChain является интеграция с Telegram Stars, которая позволяет пользователям быстро подключаться к экосистеме и использовать в качестве альтернативы криптовалюте Telegram Stars для оплаты комиссии за совершаемые транзакции. Эта функция обеспечивает мгновенную связь между популярным мессенджером и криптоплатформой.

Когда состоится листинг DuckChain

Листинг DuckChain запланирован на 16 января 2025 года. Этот момент станет ключевым событием для проекта, позволяя токенам $DUCK стать доступными для торговли на крупных централизованных биржах.

Токеномика $DUCK

Токен $DUCK — это основной актив экосистемы DuckChain. Его токеномика включает:

Общий объем выпуска: 10 миллиардов токенов.

Распределение: 10% для команды разработчиков. 10% для инвесторов 3% для консультантов 77% на комьюнити и экосистему, включая: 50% для пользователей через airdrop 20% на экосистему 4% на обеспечение ликвидности 3% на маркетинговые кампании

Функции токена: участие в управлении проектом (голосование), оплата комиссий и получение вознаграждений за участие в экосистеме.

Подготовка к листингу DuckChain

Для участия в процессе листинга токена проекта главным действием является наличие зарегистрированного аккаунта на бирже.

Регистрация на бирже

Чтобы подготовиться к листингу DuckChain, выполните следующие шаги:

Выберите биржу, где планируется листинг (например, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX). Пройдите процедуру регистрации, указав email или номер телефона. Настройте двухфакторную аутентификацию для защиты вашего аккаунта и сохраните пароли от вашей учетной записи.

Вывод своих токенов на биржу

После регистрации выполните следующие действия:

Переведите токены $DUCK на ваш биржевой кошелек. Убедитесь, что вы правильно указали адрес кошелька и идентификатор транзакции (Memo). Ожидайте подтверждения перевода.

Как купить токены DuckChain

Купить токены $DUCK можно будет после листинга на централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах

Предполагаемая цена DuckChain

Цена токена $DUCK на старте будет зависеть от рыночных условий, интереса инвесторов, действий аирдропщиков, которые обладают наибольшим количеством токенов. На данный момент известно только общее и конечное предложение токенов в размере 10 миллиардов, поэтому спрогнозировать даже приблизительную цену практически невозможно. Однако, вне зависимости от цены токена на листинге можно заработать, используя стратегию short-spot, которая доступна благодаря торговым ботам Veles.

Какие биржи могут провести листинг DuckChain

Скорее всего, листинг DuckChain пройдет на биржах, которые уже активно работают с популярными проектами в экосистеме Telegram. Среди возможных площадок:

Дорожная карта DuckChain

Q1 2024: Запуск тестовой сети. Q2 2024: Разработка смарт-контрактов. Q3 2024: Интеграция с Telegram Stars. Q1 2025: Листинг на биржах и запуск основной сети. Q2 2025: Расширение функциональности и привлечение новых партнеров.

Заключение

DuckChain — это инновационный проект с уникальными возможностями для пользователей и инвесторов. Его интеграция с экосистемой Telegram и возможность использования Telegram Stars, высокая производительность и ориентированность на удобство делают его привлекательным для криптовалютного сообщества.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда начнется листинг DuckChain?

Листинг запланирован на 16 января 2025 года в 10

AM (UTC).

Как получить токены $DUCK?

Вы можете участвовать в airdrop или приобрести токены на бирже после листинга.

Какие биржи поддерживают DuckChain?

Листинг ожидается на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX и децентрализованных биржах (DEX).

Безопасно ли инвестировать в DuckChain?

Проект выглядит перспективным, но перед инвестированием стоит провести собственный анализ.

Для чего можно использовать токены $DUCK?

Токены $DUCK используются для оплаты комиссий, стейкинга, участия в голосованиях и работы внутри экосистемы.