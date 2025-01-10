DuckChain листинг - когда пройдет и как к нему подготовиться
Листинг токена является важным событием в жизни любого проекта, которое открывает доступ к торгам на биржах и увеличивает популярность токенов. DuckChain — перспективный проект, которому открыла двери для сотрудничества и развития одна из известных криптовалютных экосистем The Open Network (TON), готовится к своему листингу, что привлекает внимание инвесторов и пользователей. В данной статье мы подробно разберем особенности DuckChain, его токеномику, процесс листинга и подготовку к нему, а также перспективы проекта.
DuckChain — обзор проекта
DuckChain — это новый и перспективный блокчейн-проект, ориентированный на создание простой и интуитивной экосистемы для пользователей в рамках блокчейна TON. Основной целью проекта является снижение барьеров входа в мир криптовалюты и упрощение взаимодействия с децентрализованными финансовыми приложениями. Ключевая миссия DuckChain — предоставить удобные инструменты для работы с токенами, улучшить взаимодействие между пользователями и проектами, а также создать безопасное пространство для управления цифровыми активами.
Особенности DuckChain
Данный блокчейн обладает рядом особенностей, которые выделяют его на фоне других сетей и делает уникальным.
Работа экосистемы DuckChain
Экосистема DuckChain основывается на высокопроизводительном блокчейне, который поддерживает быстрые транзакции и минимальные комиссии. DuckChain обеспечивает связь между TON, Ethereum и Bitcoin, используя установленные протоколы децентрализованных финансов (DeFi) Ethereum и ликвидность Bitcoin.Основные компоненты экосистемы включают:
-
Смарт-контракты, оптимизированные для разработчиков.
-
Инструменты для токенизации активов.
-
Децентрализованные приложения (dApps).
Упрощенный доступ пользователей через Telegram Stars
Одной из уникальных особенностей DuckChain является интеграция с Telegram Stars, которая позволяет пользователям быстро подключаться к экосистеме и использовать в качестве альтернативы криптовалюте Telegram Stars для оплаты комиссии за совершаемые транзакции. Эта функция обеспечивает мгновенную связь между популярным мессенджером и криптоплатформой.
Когда состоится листинг DuckChain
Листинг DuckChain запланирован на 16 января 2025 года. Этот момент станет ключевым событием для проекта, позволяя токенам $DUCK стать доступными для торговли на крупных централизованных биржах.
Токеномика $DUCK
Токен $DUCK — это основной актив экосистемы DuckChain. Его токеномика включает:
-
Общий объем выпуска: 10 миллиардов токенов.
-
Распределение:
-
10% для команды разработчиков.
-
10% для инвесторов
-
3% для консультантов
-
77% на комьюнити и экосистему, включая:
-
50% для пользователей через airdrop
-
20% на экосистему
-
4% на обеспечение ликвидности
-
3% на маркетинговые кампании
-
-
Функции токена: участие в управлении проектом (голосование), оплата комиссий и получение вознаграждений за участие в экосистеме.
Подготовка к листингу DuckChain
Для участия в процессе листинга токена проекта главным действием является наличие зарегистрированного аккаунта на бирже.
Регистрация на бирже
Чтобы подготовиться к листингу DuckChain, выполните следующие шаги:
-
Выберите биржу, где планируется листинг (например, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX).
-
Пройдите процедуру регистрации, указав email или номер телефона.
-
Настройте двухфакторную аутентификацию для защиты вашего аккаунта и сохраните пароли от вашей учетной записи.
Вывод своих токенов на биржу
После регистрации выполните следующие действия:
-
Переведите токены $DUCK на ваш биржевой кошелек.
-
Убедитесь, что вы правильно указали адрес кошелька и идентификатор транзакции (Memo).
-
Ожидайте подтверждения перевода.
Как купить токены DuckChain
Купить токены $DUCK можно будет после листинга на централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах
Предполагаемая цена DuckChain
Цена токена $DUCK на старте будет зависеть от рыночных условий, интереса инвесторов, действий аирдропщиков, которые обладают наибольшим количеством токенов. На данный момент известно только общее и конечное предложение токенов в размере 10 миллиардов, поэтому спрогнозировать даже приблизительную цену практически невозможно. Однако, вне зависимости от цены токена на листинге можно заработать, используя стратегию short-spot, которая доступна благодаря торговым ботам Veles.
Какие биржи могут провести листинг DuckChain
Скорее всего, листинг DuckChain пройдет на биржах, которые уже активно работают с популярными проектами в экосистеме Telegram. Среди возможных площадок:
Дорожная карта DuckChain
-
Q1 2024: Запуск тестовой сети.
-
Q2 2024: Разработка смарт-контрактов.
-
Q3 2024: Интеграция с Telegram Stars.
-
Q1 2025: Листинг на биржах и запуск основной сети.
-
Q2 2025: Расширение функциональности и привлечение новых партнеров.
Заключение
DuckChain — это инновационный проект с уникальными возможностями для пользователей и инвесторов. Его интеграция с экосистемой Telegram и возможность использования Telegram Stars, высокая производительность и ориентированность на удобство делают его привлекательным для криптовалютного сообщества.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
- Когда начнется листинг DuckChain?
Листинг запланирован на 16 января 2025 года в 10AM (UTC).
- Как получить токены $DUCK?
Вы можете участвовать в airdrop или приобрести токены на бирже после листинга.
- Какие биржи поддерживают DuckChain?
Листинг ожидается на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX и децентрализованных биржах (DEX).
- Безопасно ли инвестировать в DuckChain?
Проект выглядит перспективным, но перед инвестированием стоит провести собственный анализ.
- Для чего можно использовать токены $DUCK?
Токены $DUCK используются для оплаты комиссий, стейкинга, участия в голосованиях и работы внутри экосистемы.