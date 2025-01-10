English Українська
Все
Крипта с нуля
Акции Veles
Важное
Торговые боты
Бэктесты
Стратегии
Новости криптовалют
Статистика Veles
Цифровая валюта
DuckChain листинг - когда пройдет и как к нему подготовиться
Дата публикации:
Время на чтение:

DuckChain листинг - когда пройдет и как к нему подготовиться

Листинг токена является важным событием в жизни любого проекта, которое открывает доступ к торгам на биржах и увеличивает популярность токенов. DuckChain — перспективный проект, которому открыла двери для сотрудничества и развития одна из известных криптовалютных экосистем The Open Network (TON), готовится к своему листингу, что привлекает внимание инвесторов и пользователей. В данной статье мы подробно разберем особенности DuckChain, его токеномику, процесс листинга и подготовку к нему, а также перспективы проекта.

DuckChain — обзор проекта

DuckChain — это новый и перспективный блокчейн-проект, ориентированный на создание простой и интуитивной экосистемы для пользователей в рамках блокчейна TON. Основной целью проекта является снижение барьеров входа в мир криптовалюты и упрощение взаимодействия с децентрализованными финансовыми приложениями. Ключевая миссия DuckChain — предоставить удобные инструменты для работы с токенами, улучшить взаимодействие между пользователями и проектами, а также создать безопасное пространство для управления цифровыми активами.

Особенности DuckChain

Данный блокчейн обладает рядом особенностей, которые выделяют его на фоне других сетей и делает уникальным.

Работа экосистемы DuckChain

Экосистема DuckChain основывается на высокопроизводительном блокчейне, который поддерживает быстрые транзакции и минимальные комиссии. DuckChain обеспечивает связь между TON, Ethereum и Bitcoin, используя установленные протоколы децентрализованных финансов (DeFi) Ethereum и ликвидность Bitcoin.Основные компоненты экосистемы включают:

  • Смарт-контракты, оптимизированные для разработчиков.

  • Инструменты для токенизации активов.

  • Децентрализованные приложения (dApps).

Упрощенный доступ пользователей через Telegram Stars

Одной из уникальных особенностей DuckChain является интеграция с Telegram Stars, которая позволяет пользователям быстро подключаться к экосистеме и использовать в качестве альтернативы криптовалюте Telegram Stars для оплаты комиссии за совершаемые транзакции. Эта функция обеспечивает мгновенную связь между популярным мессенджером и криптоплатформой.

Когда состоится листинг DuckChain

Листинг DuckChain запланирован на 16 января 2025 года. Этот момент станет ключевым событием для проекта, позволяя токенам $DUCK стать доступными для торговли на крупных централизованных биржах.

Токеномика $DUCK

Токен $DUCK это основной актив экосистемы DuckChain. Его токеномика включает:

  • Общий объем выпуска: 10 миллиардов токенов.

  • Распределение:

    • 10% для команды разработчиков.

    • 10% для инвесторов

    • 3% для консультантов

    • 77% на комьюнити и экосистему, включая:

    • 50% для пользователей через airdrop

    • 20% на экосистему

    • 4% на обеспечение ликвидности

    • 3% на маркетинговые кампании

  • Функции токена: участие в управлении проектом (голосование), оплата комиссий и получение вознаграждений за участие в экосистеме.

Подготовка к листингу DuckChain

Для участия в процессе листинга токена проекта главным действием является наличие зарегистрированного аккаунта на бирже.

Регистрация на бирже

Чтобы подготовиться к листингу DuckChain, выполните следующие шаги:

  1. Выберите биржу, где планируется листинг (например, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX).

  2. Пройдите процедуру регистрации, указав email или номер телефона.

  3. Настройте двухфакторную аутентификацию для защиты вашего аккаунта и сохраните пароли от вашей учетной записи.

Вывод своих токенов на биржу

После регистрации выполните следующие действия:

  1. Переведите токены $DUCK на ваш биржевой кошелек.

  2. Убедитесь, что вы правильно указали адрес кошелька и идентификатор транзакции (Memo).

  3. Ожидайте подтверждения перевода.

Как купить токены DuckChain

Купить токены $DUCK можно будет после листинга на централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах

Предполагаемая цена DuckChain

Цена токена $DUCK на старте будет зависеть от рыночных условий, интереса инвесторов, действий аирдропщиков, которые обладают наибольшим количеством токенов. На данный момент известно только общее и конечное предложение токенов в размере 10 миллиардов, поэтому спрогнозировать даже приблизительную цену практически невозможно. Однако, вне зависимости от цены токена на листинге можно заработать, используя стратегию short-spot, которая доступна благодаря торговым ботам Veles.

Какие биржи могут провести листинг DuckChain

Скорее всего, листинг DuckChain пройдет на биржах, которые уже активно работают с популярными проектами в экосистеме Telegram. Среди возможных площадок:

Дорожная карта DuckChain

  1. Q1 2024: Запуск тестовой сети.

  2. Q2 2024: Разработка смарт-контрактов.

  3. Q3 2024: Интеграция с Telegram Stars.

  4. Q1 2025: Листинг на биржах и запуск основной сети.

  5. Q2 2025: Расширение функциональности и привлечение новых партнеров.

Заключение

DuckChain это инновационный проект с уникальными возможностями для пользователей и инвесторов. Его интеграция с экосистемой Telegram и возможность использования Telegram Stars, высокая производительность и ориентированность на удобство делают его привлекательным для криптовалютного сообщества.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  1. Когда начнется листинг DuckChain?

Листинг запланирован на 16 января 2025 года в 10

AM (UTC).

  1. Как получить токены $DUCK?

Вы можете участвовать в airdrop или приобрести токены на бирже после листинга.

  1. Какие биржи поддерживают DuckChain?

Листинг ожидается на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io или BingX и децентрализованных биржах (DEX).

  1. Безопасно ли инвестировать в DuckChain?

Проект выглядит перспективным, но перед инвестированием стоит провести собственный анализ.

  1. Для чего можно использовать токены $DUCK?

Токены $DUCK используются для оплаты комиссий, стейкинга, участия в голосованиях и работы внутри экосистемы.

Теги

Цифровая валюта