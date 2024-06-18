Ефект аїрдропів у 2024 році

Аірдропи залишаються головною фішкою нових криптовалютних проєктів, які хочуть залучити нових користувачів. Продуктивна реклама - це гроші, ще й безкоштовні.

Для початку давайте розберемося, що таке аірдроп? Аірдроп - це процес, за якого нові криптовалютні проєкти безкоштовно розподіляють свої токени серед користувачів.

Для отримання токенів користувачам не потрібно вкладати гроші в проєкт. Вони отримують ці токени безоплатно. Необхідно лише виконувати різні завдання проекту, щоб стати щасливчиком і отримати заповітні токени. Відомо ще те, що кількість токенів, що розподіляються через аірдроп, обмежена. Тому багато мисливців за нагородою намагаються щосили роздобути монети. І чим більше, тим краще.

У 2024 році тренд на аірдропи знову відродився, і його ініціатором став знаменитий NOT. Усім відома клікалка в Telegram з’явилася в січні цього року і встигла навести чимало галасу в інтернет- і криптоспільноті.

Масову довіру проєкт викликав тим, що його команда розробників має прямий стосунок до розробників проєкту TON. Головною особливістю NOT є те, що суть проекту далека від просто «клікалки». Ця монета лише добувалася таким шляхом.

Як буде застосовуватися ноткоїн, ще не відомо, але проєкт уже виглядає перспективним на тлі своїх побратимів - клікалок і навіть проєктів, які жодним чином не пов’язані із сектором PlayToEarn.

Ранні користувачі отримали свої монети перед лістингом на біржі - це і називається аірдроп. За витрачений час, тапаючи монетку, юзери були винагороджені сповна. Ноткоїн після лістингу впав на 35%, але після виріс на 500%.

Успіх NOT став причетний до зародження нових проєктів сектору PlayToEarn з тією ж самою суттю - клікай і заробляй. Тим більше, що успіх проєкту команди TON підкуповує нових користувачів заходити в проєкт, адже навіть далеко не всі криптовалюти можуть похвалитися таким успіхом.

Наступником став Hamster Kombat. Гучний хом’ячок привернув за своє недовге існування понад 150 млн користувачів. Суттю своєю нічим не відрізняється від NOT. Відмінності тільки в механіці гри, де у користувача є більше можливостей накликати більше монеток. Як будуть застосовуватися накликані монетки в екосистемі блокчейн невідомо. Особливість токенів у проєктів PlayToEarn у тому, що невідомо, чи будуть ці токени токени коштувати якихось грошей чи ні.

Головна лазівка аірдропів - це мультиаккінг.

Мультіаккінг - це процес, коли у користувача багато акаунтів проєкту, і він на всіх проявляє належну для отримання дропу активність.

Ось як виглядають десятки, а то й більше смартфонів, які працюють без зупинки і виконують необхідну активність у проєкті.

Варто нагадати, що тренд на сектор PlayToEarn вже був 2 роки тому. На крипто-іграх можна було заробити чималі гроші, але є одна проблема, яка докорінно відрізняє крипто-ігри 2022 року і нашого часу. Ця проблема в складності механіки гри.

Сьогодні ж, щоб отримати монетки, а потім їх продати, потрібно лише тапати в телефон. Тому тренд на аірдропи в крипто-іграх наробив шуму серед сотні мільйонів гравців. Халяву люблять усі, і тим більше, щоб її отримати, можна обмежитися примітивними діями.