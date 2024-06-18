Эффект аирдропов в 2024

Аирдропы остаются главной фишкой новых криптовалютных проектов, которые хотят привлечь новых пользователей. Продуктивная реклама – это деньги, еще и бесплатные.

Для начала давайте разберемся, что такое аирдроп? Аирдроп – это процесс, при котором новые криптовалютные проекты бесплатно распределяют свои токены среди пользователей.

Для получения токенов пользователям не требуется вкладывать деньги в проект. Они получают эти токены безвозмездно. Необходимо только лишь выполнять различные задания проекта, чтобы стать счастливчиком и получить заветные токены. Известно еще то, что количество токенов, распределяемых через аирдроп, ограничено. Поэтому многие охотники за наградой пытаются изо всех сил заполучить монеты. И чем больше, тем лучше.

В 2024 году тренд на аирдропы снова возродился, и его инициатором стал знаменитый NOT. Всеми известная кликалка в Telegram появилась в январе этого года и успела навести немало шума в интернет и крипто сообществе.

Массовое доверие проект вызвал тем, что его команда разработчиков имеет прямое отношение к разработчикам проекта TON. Главной особенностью NOT является то, что суть проекта далека от просто “кликалки”. Эта монета лишь добывалась таким путем.

Как будет применяться ноткоин, еще не известно, но проект уже выглядит перспективным на фоне своих собратьев – кликалок и даже проектов, которые никак не связаны с сектором PlayToEarn.

Ранние пользователи получили свои монеты перед листингом на бирже – это и называется аирдроп. За потраченное время, тапая монетку, юзеры были вознаграждены сполна. Ноткоин после листинга упал на 35%, но после вырос на 500%.

Успех NOT стал причастен к зарождению новых проектов сектора PlayToEarn с той же самой сутью – кликай и зарабатывай. Тем более, что успех проекта команды TON подкупает новых пользователей заходить в проект, ведь даже далеко не все криптовалюты могут похвастаться таким успехом.

Преемником стал Hamster Kombat. Нашумевший хомячок привлек за свое недолгое существование больше 150 млн. пользователей. Сутью своей ничем не отличается от NOT. Различия только в механике игры, где у пользователя есть больше возможностей накликать больше монеток. Как будут применяться накликанные монетки в экосистеме блокчейн неизвестно. Особенность токенов у проектов PlayToEarn в том, что неизвестно, будут ли эти токены токены стоить каких-либо денег или нет.

Главная лазейка аирдропов – это мультиаккинг.

Мультиаккинг – это процесс, когда у пользователя много аккаунтов проекта, и он на всех проявляет должную для получения дропа активность.

Вот как выглядят десятки, а то и больше смартфонов, которые работают без остановки и выполняют необходимую активность в проекте.

Стоит напомнить, что тренд на сектор PlayToEarn уже был 2 года назад. На крипто-играх можно было заработать немалые деньги, но есть одна проблема, которая в корни отличает крипто-игры 2022 года и нашего времени. Эта проблема в сложности механики игры.

Сегодня же, чтобы получить монетки, а потом их продать, нужно лишь тапать в телефон. По этому тренд на аирдропы в крипто-играх нашумел среди сотни миллионов игроков. Халяву любят все, и тем более, чтобы ее получить, можно ограничиться примитивными действиями.