Помилкові пробої в трейдингу

Суть ринку полягає в перерозподілі коштів. Звідси і беруться висхідні, низхідні та бічні тренди.

Після сильного ринкового руху, коли більшість учасників закрила свої позиції. Після таких рухів у ринку настає період штилю, або ж іншою назвою - «боковик».

Боковий тренд означає, що ціна не дає чіткого розуміння руху. Вона утворює якийсь коридор, у якому торгується. Цей коридор і називається боковик.

Логічне обґрунтування боковика полягає в наборі позиції великим учасником. Велику суму грошей неможливо влити по ринку, тому що це викличе моментальну реакцію ціни і велика позиція не принесе планованого профіту. Тому її набирають частинами і в діапазоні ціни.

Ще однією деталлю цінового коридору є закол рівня. Його відмінна риса від помилкового пробою полягає лише в заколі рівня тінню. Помилковий пробій - це закриття свічки за рівнем і обов’язково з тілом.

Крім підстави, у помилкового пробою також є причини:

Відсутність інтересу у покупців або продавців, щоб пробити рівень. Ціновий коридор не викликає інтересу у ритейл трейдерів, що на руку великому учаснику. Це дає йому можливість спокійно набрати свою позицію і після викликати сильний трендовий рух.

Занадто сильний учасник. Спроби ритейл-трейдерів пробити підтримку і опір зазнають поразки через аномально велику позицію великого учасника. Активно намагаючись пробити рівні, трейдери створюють величезну ліквідність для набору позиції, що полегшує роботу киту.

Два великі учасники в ціновому коридорі. У цьому випадку рівень підтримки і рівень опору формують одразу обидва великі гравці. Відбувається грошова сутичка між гравцями, рівні заколюються, а ліквідність збирається. Фіналом ситуації є імпульсно-сильний трендовий рух.

Для ситуації, де відбуваються помилкові пробої або заколи ціни ключовою деталлю є відсутність трендового руху в активу-поводиря біткойна.

Щоб торгувати помилкові пробої за допомогою платформи Veles, важливо правильно оцінити ринкову ситуацію і правильно визначити ціновий коридор і його рівні.

Одним із способів торгівлі помилкових пробоїв за допомогою торгових ботів Veles є застосування інструменту «Канал Кельтнера». Інструмент завдяки своїй формулі визначає зони перекупленості та перепроданості. За обов’язкової умови, якщо трейдер правильно визначив рівні підтримки і опору, цей інструмент буде прекрасно справлятися з торгівлею помилкових пробоїв. Важливо використовувати таймфрейм від 15 хвилин, інакше загальна картина ринку буде спотворена сильними коливаннями дрібних свічок.

Наступним способом буде торгівля із застосуванням чи не найпопулярнішого індикатора RSI.

З параметрами фільтра більше 75 і на 30-ти хвилинному таймфреймі цей інструмент зможе визначити справжні зони перепроданості, і бот Veles відкриє угоду в бік повернення в канал.

Важливо тренувати вашу надивленість у трейдингу. Правильно знайти ціновий канал - це лише половина завдання. Потрібно ще точно визначити межі цього каналу. З цим допоможе тільки досвід і невпинна практика аналізу.