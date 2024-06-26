Ложные пробои в трейдинге

Суть рынка заключается в перераспределении средств. Отсюда и берутся восходящие, нисходящие и боковые тренды.

После сильного рыночного движения, когда большинство участников закрыло свои позиции. После таких движений в рынке наступает период штиля, или же другим названием – “боковик”.

Боковой тренд означает, что цена не дает четкого понимания движения. Она образует некий коридор, в котором торгуется. Этот коридор и называется боковик.

Логическое обоснование боковика заключается в наборе позиции крупным участником. Большую сумму денег невозможно влить по рынку, потому что это вызовет моментальную реакцию цены и крупная позиция не принесет планируемого профита. По этому ее набирают частями и в диапазоне цены.

Еще одной деталью ценового коридора является закол уровня. Его отличительная особенность от ложного пробоя заключается лишь в заколе уровня тенью. Ложный пробой – это закрытие свечи за уровнем и обязательно с телом.

Помимо основания, у ложного пробоя также есть причины:

Отсутствие интереса у покупателей или продавцов, чтобы пробить уровень. Ценовой коридор не вызывает интереса у ритейл трейдеров, что на руку крупному участнику. Это дает ему возможность спокойно набрать свою позицию и после вызвать сильное трендовое движение.

Слишком сильный участник. Попытки ритейл трейдеров пробить поддержку и сопротивление терпят поражение в силу аномально большой позиции крупного участника. Активно пытаясь пробить уровни, трейдеры создают огромную ликвидность для набора позиции, что облегчает работу киту.

Два крупных участника в ценовом коридоре. В этом случае уровень поддержки и уровень сопротивления формируют сразу оба крупных игрока. Происходит денежная схватка между игроками, уровни закалываются, а ликвидность собирается. Финалом ситуации является импульсно-сильное трендовое движение.

Для ситуации, где происходят ложные пробои или заколы цены ключевой деталью является отсутствие трендового движения у актива-поводыря биткоина.

Чтобы торговать ложные пробои с помощью платформы Veles, важно правильно оценить рыночную ситуацию и верно определить ценовой коридор и его уровни.

Одним из способов торговли ложных пробоев с помощью торговых ботов Veles является применение инструмента “Канал Кельтнера”. Инструмент благодаря своей формуле определяет зоны перекупленности и перепроданности. При обязательном условии, если трейдер правильно определил уровни поддержки и сопротивления, этот инструмент будет прекрасно справляться с торговлей ложных пробоев. Важно использовать таймфрейм от 15 минут, в ином случае общая картина рынка будет искажена сильными колебаниями мелких свеч.

Следующим способом будет торговля, с применением чуть ли не самого популярного индикатора RSI.

С параметрами фильтра больше 75 и на 30-ти минутном таймфрейме, этот инструмент сможет определить настоящие зоны перепроданности, и бот Veles откроет сделку, в сторону возвращения в канал.

Важно тренировать вашу насмотренность в трейдинге. Правильно найти ценовой канал – это лишь половина задачи. Нужно еще точно определить границы этого канала. С этим поможет только опыт и безостановочная практика анализа.