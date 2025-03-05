FOMO і FUD у трейдингу та криптовалюті: що це і як впливає на ринок?

У сфері фінансів на результат впливає безліч аспектів. Емоції є частиною людського фактора і, можливо, основною причиною ухвалення хибних рішень та збитків. FUD і FOMO, своєю чергою, безпосередньо впливають або вплинуть на кожного, хто опинився в криптовалюті, тому важливо знати, як із цими явищами працювати.

Що таке FUD

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt - страх, невпевненість, сумнів) - це стратегія інформаційного впливу, спрямована на поширення негативних чуток, неправдивих новин або перебільшеної критики. У криптовалютному світі FUD часто використовують для маніпулювання цінами: панічні розпродажі активів знижують їхню вартість, що дає змогу великим гравцям закуповуватися за низькими цінами.

Приклади FUD у криптовалюті:

Неправдиві новини про заборону криптовалют у великих країнах.

Вкидання інформації про можливе банкрутство популярних криптобірж.

Поширення чуток про хакерські атаки на блокчейни і смарт-контракти.

Що таке FOMO

FOMO (Fear of Missing Out - страх втратити можливість) - це емоційний стан, за якого інвестори і трейдери починають скуповувати активи в страху пропустити прибутковий тренд. На крипторинку FOMO може призвести до надмірної волатильності та різких стрибків цін.

Ознаки FOMO:

Раптовий стрімкий рух ціни вгору.

Масова ейфорія та обговорення активу в соцмережах і ЗМІ.

Підвищений інтерес роздрібних інвесторів до купівлі криптовалюти.

Психологічні тригери FOMO

1. Соціальне підтвердження

Люди схильні копіювати поведінку інших. Коли в ЗМІ або соцмережах говорять, що «всі» заробляють на зростанні криптовалют, у людей виникає бажання приєднатися.

2. Страх втраченої вигоди

Психологічно люди більше бояться втратити потенційний прибуток, ніж втратити гроші. Це змушує їх діяти імпульсивно і заходити в ринок на піку ціни.

3. Ажіотаж і хайп

ЗМІ, інфлюенсери та Telegram-канали можуть підігрівати ажіотаж, створюючи ілюзію, що певний актив - це «поїзд, що йде».

4. Ефект натовпу

Коли багато інвесторів купують актив, створюється відчуття, що «це безпечно». Люди піддаються впливу громадської думки і купують актив, навіть якщо не розуміють його цінності.

5. Боязнь залишитися «за бортом»

Якщо актив рекламується як «рідкісний», його цінність в очах інвесторів зростає. Наприклад, обмежена емісія біткоїна (21 млн) посилює страх FOMO.

6. Швидкий прибуток та історії успіху

Історії про те, як хтось купив біткоїн за $100 і став мільйонером, створюють ілюзію, що це може повторитися.

Приклади FOMO на крипторинку

1. Біткоїн у 2017 році ($20 000)

У грудні 2017 року ціна біткоїна злетіла з $3 000 до $20 000. ЗМІ твердили, що BTC скоро коштуватиме $100 000. Мільйони людей, які не розбиралися в крипті, почали скуповувати біткоїн на піку. Підсумок - падіння до $3 000 у 2018 році і великі збитки для тих, хто купив на хайпі.

2. Dogecoin та Ілон Маск (2021)

Коли Ілон Маск почав активно твітити про Dogecoin, ціна активу різко підскочила. Багато хто купував DOGE на емоціях, сподіваючись на зростання до $1. Однак після появи на «SNL» Маск назвав Dogecoin «хайпом», і ціна впала.

3. NFT-бум (2021-2022)

Багато інвесторів купували дорогі NFT, сподіваючись на їхнє зростання в ціні. Колекції, що продавалися за мільйони, різко знецінилися після спаду інтересу до NFT.

4. Terra (LUNA) і UST (2022)

Проєкт Terra позиціонувався як «стабільна криптовалюта». Мільйони людей інвестували в LUNA і UST, вірячи в «гарантоване» зростання. Коли система впала, люди втратили мільярди доларів.

5. PEPE і мемкоїни (2023)

PEPE та інші мемкоїни злітали на сотні відсотків за лічені дні. Новачки купували їх, сподіваючись на «наступний Dogecoin», але багато активів обвалилися, залишивши інвесторів у збитках.

6. Аірдропи і ретродропи (2023 - 2024)

Після успішних виходів багатьох фундаментальних проєктів у 2022-2023 роках і проведених аірдроп кампаній, де користувачі за прості дії за невеликих витрат отримували тисячі доларів дропом. Величезна кількість криптоентузіастів і новачків, надивившись на це, почала втягуватися в усі проєкти без їхнього докладного аналізу в надії отримати величезні нагороди. Як підсумок - лише мала частина з усіх проєктів, що вийшли у 2024 році, змогла виправдати вкладення і хоч якось винагородити користувачів.

7. Тапалки (2024)

У січні 2024 року в Telegram запустився відомий клікер Notcoin. Вихід тапалки супроводжувався хайпом, але малою кількістю тих, хто справді вірить в ідею проєкту, і хорошим аірдропом токенів. Після успішного лістингу на всіх великих централізованих біржах, зокрема й на Binance, користувачі в середньому отримали від 50 до кількох тисяч доларів просто за кліки по екрану, без вкладень. Після цього прецеденту Notcoin, по суті, запустив наратив тапалок у Telegram, у яких брало участь безліч нових користувачів у надії на аналогічні великі винагороди. Однак, як засвідчила практика, наблизилися до схожого успіху лише одиниці, інші ж проекти просто розчарували.

8. Мемкоїни на Solana (2024 - 2025)

Наприкінці 2024 - початку 2025 року стався бум мемкоїнів в екосистемі Solana. Токени, запущені на Pump.Fun, могли вирости з кількох мільйонів капіталізації до кількох сотень мільйонів або зовсім мільярдів доларів. Після таких прецедентів почався великий приплив користувачів і ліквідності в блокчейн Solana. Користувачі, натхненні успіхами або охоплені FOMO, почали інвестувати в мемкоїни, більшість з яких були пустушками або скамом, через що багато хто втратив велику кількість коштів.

Вплив FUD і FOMO на поведінку трейдерів

Як FOMO впливає на трейдерів:

1. Імпульсивні покупки на піку

Трейдер бачить, що ціна активу зростає, і не хоче «втратити прибуток».

Входить в угоду без аналізу, часто купуючи на самому піку.

Підсумок: після корекції або обвалу - збитки.

2. Ігнорування стратегії

Через ейфорію трейдер може забути про ризик-менеджмент.

Не ставить стоп-лоси, бере занадто великі позиції.

Підсумок: підвищені ризики і можливий злив депозиту.

3. Синдром «наступного біткоїна»

Купівля активів, які «обіцяють» стати новими BTC, ETH.

Інвестиції в мемкоїни і хайпові токени без фундаментального аналізу.

Підсумок: 99% таких активів знецінюються.

4. Переоцінка короткострокових трендів

Бачачи зростання активу, трейдер вважає, що він буде вічним.

Вкладає великі суми, не помічаючи ознак розвороту ринку.

Підсумок: ринок різко розвертається, трейдер втрачає гроші.

Як FUD впливає на трейдерів:

1. Панічні продажі

Бачачи негативні новини, трейдери продають актив, не розбираючись у ситуації.

Підсумок: часто продають на самому дні, коли великі гравці скуповують дешевий актив.

Маніпуляції з боку «китів»

Великі інвестори можуть створювати FUD, щоб обрушити ціну і купити актив дешевше.

Підсумок: роздрібні трейдери втрачають гроші, великі гравці збільшують прибуток.

3. Страх перед будь-якими корекціями

Навіть невеликі падіння здаються трейдерам «початком краху».

Вони виходять з позицій занадто рано, упускаючи майбутнє зростання.

Підсумок: втрачений прибуток.

4. Зниження впевненості в ринку

Постійний FUD робить трейдерів нервовими, вони перестають довіряти ринку.

Підсумок: можуть втратити хороші інвестиційні можливості.

Як протистояти FUD і FOMO

Як протистояти FOMO:

1. Дотримуватися чіткого плану і стратегії

Рішення:

Визначити цілі входу і виходу з угоди.

Застосовувати ризик-менеджмент, інвестуючи тільки ту суму, яку готові втратити.

Диверсифікувати портфель, не роблячи ставку на один актив.

Приклад:

Замість того щоб спонтанно купувати криптовалюту на сильному зростанні, необхідно заздалегідь встановити рівні входу і виходу.

2. Не приймати рішення під тиском натовпу

Рішення:

Оцінювати актив на основі фундаментального аналізу, а не емоцій ринку.

Перевіряти інформацію з кількох джерел.

Не покладатися на думку інфлюенсерів і соцмереж без критичного осмислення.

Приклад:

Якщо криптовалюта за день зросла на 500%, це не означає, що її зростання продовжиться. Можливо, це тимчасовий хайп або маніпуляція.

3. використовувати лімітні ордери

Рішення:

Купувати активи за заздалегідь встановленими цінами, а не за ринковою ціною.

Уникати імпульсивних входів у ринок на сильних рухах.

Приклад:

Замість купівлі біткоїна на максимумах, краще встановити лімітний ордер на більш вигідну ціну і дочекатися корекції.

4 Усвідомлювати циклічність ринку

Рішення:

Розуміти, що періоди зростання і падіння неминучі.

Аналізувати минулі ринкові цикли, щоб не робити помилок.

Приклад:

У 2017 році біткоїн зріс до 20 000 доларів, потім упав до 3 000. У 2021 році ситуація повторилася.

5. Розвивати дисципліну

Рішення:

Обмежувати час, витрачений на відстеження цін.

Торгувати за заздалегідь встановленими правилами.

Фіксувати помилки і коригувати стратегію.

Приклад:

Якщо виникло відчуття, що необхідно терміново купити актив, краще зробити паузу, проаналізувати ринок і тільки потім приймати рішення.

Як протистояти FUD:

1. Перевіряти джерела інформації

Рішення:

Не довіряти чуткам і клікбейтним заголовкам.

Оцінювати, хто і з якою метою поширює новину.

Приклад:

Чутки про заборону біткоїна в Китаї з’являлися багато разів, але щоразу виявлялися тимчасовим фактором, після чого ринок відновлювався.

2. орієнтуватися на довгострокові перспективи

Рішення:

Оцінювати актив з точки зору його технології та фундаментальних факторів.

Розуміти, що короткострокові коливання не завжди відображають реальну цінність проєкту.

Приклад:

У 2022 році Ethereum впав з 4 800 до 900 доларів, але його технології продовжували розвиватися, і ціна пізніше зросла.

3. не піддаватися паніці під час корекцій

Рішення:

Оцінювати, наскільки поточне падіння виправдане.

Використовувати рівні підтримки та технічний аналіз.

Приклад:

Якщо актив різко падає на 10-20%, це може бути тимчасова корекція, а не ознака глобальної кризи.

4. Диверсифікувати портфель

Рішення:

Не вкладати всі кошти в один актив.

Тримати частину капіталу в стейблкоїнах або менш волатильних активах.

Приклад:

Якщо всі кошти вкладено в один проєкт, його крах призведе до втрати капіталу. Диверсифікація знижує цей ризик.

5. Ігнорувати короткостроковий ринковий шум

Рішення:

Не реагувати на кожну новину панічно.

Тримати фокус на довгострокових трендах.

Приклад:

Коли ЗМІ оголошують про «смерть криптовалюти», це часто тимчасова криза, після якої ринок відновлюється.

Важливість технічного аналізу

Технічний аналіз допомагає:

Визначити рівні підтримки та опору.

Виявити тренди і патерни, що вказують на потенційні рухи ціни.

Фільтрувати хибні сигнали і не піддаватися на масову істерію.

Роль соціальних медіа

Соціальні мережі - основне джерело FUD і FOMO. Щоб уникнути впливу:

Перевіряйте інформацію з надійних джерел.

Аналізуйте не тільки емоції, а й фундаментальні показники проєктів.

Уникайте сліпого слідування за інфлюенсерами.

Висновок

FUD і FOMO можуть призвести до необдуманих рішень, втрати капіталу і посилення ринкової волатильності. Щоб успішно торгувати, важливо розвивати дисципліну, аналізувати ринок і не піддаватися емоціям, тому що ці два явища йтимуть поруч із вами протягом усього часу перебування як у криптовалюті, так і загалом у світі фінансів.

FAQ

1. Що таке FUD і FOMO в криптовалюті?

FUD (страх, невпевненість, сумнів) - це стратегія маніпуляції ринком через негативну інформацію. FOMO (страх втратити можливість) - це ірраціональне бажання купити актив через масовий ажіотаж.

2. Як FUD і FOMO впливають на поведінку трейдерів?

Вони можуть призводити до панічних продажів, купівель на піку ціни, втрати грошей через імпульсивні рішення і підвищену волатильність ринку.

3. Які психологічні тригери викликають FOMO на крипторинку?

Основні тригери: соціальний доказ, страх втраченої вигоди, ейфорія успіху і відчуття обмеженості пропозиції.

4. Які стратегії допомагають протистояти FUD і FOMO?

Ключові стратегії: розробка торгового плану, використання стоп-лосів, емоційна дисципліна, а також об’єктивний аналіз ринку.

5. Як технічний аналіз може допомогти в управлінні емоціями під час торгівлі криптовалютою?

Технічний аналіз дає змогу ідентифікувати тренди, рівні підтримки та опору, фільтрувати хибні сигнали та ухвалювати зважені торговельні рішення.