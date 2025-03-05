Что такое FOMO и FUD на крипторынке

В сфере финансов на результат влияет множество аспектов. Эмоции являются частью человеческого фактора и, возможно, основной причиной принятия неверных решений и убытков. FUD и FOMO в свою очередь, непосредственно влияют или повлияют на каждого, кто оказался в криптовалюте, поэтому важно знать как с этими явлениями работать.

Что такое FUD

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt – страх, неуверенность, сомнение) – это стратегия информационного воздействия, направленная на распространение негативных слухов, ложных новостей или преувеличенной критики. В криптовалютном мире FUD часто используется для манипулирования ценами: панические распродажи активов снижают их стоимость, что позволяет крупным игрокам закупаться по низким ценам.

Примеры FUD в криптовалюте:

Ложные новости о запрете криптовалют в крупных странах.

Вбросы информации о возможном банкротстве популярных криптобирж.

Распространение слухов о хакерских атаках на блокчейны и смарт-контракты.

Что такое FOMO

FOMO (Fear of Missing Out – страх упустить возможность) – это эмоциональное состояние, при котором инвесторы и трейдеры начинают скупать активы в страхе пропустить прибыльный тренд. На крипторынке FOMO может привести к чрезмерной волатильности и резким скачкам цен.

Признаки FOMO:

Внезапное стремительное движение цены вверх.

Массовая эйфория и обсуждение актива в соцсетях и СМИ.

Повышенный интерес розничных инвесторов к покупке криптовалюты.

Психологические триггеры FOMO

Социальное подтверждение

Люди склонны копировать поведение других. Когда в СМИ или соцсетях говорят, что «все» зарабатывают на росте криптовалют, у людей возникает желание присоединиться. Страх упущенной выгоды

Психологически люди больше боятся упустить потенциальную прибыль, чем потерять деньги. Это заставляет их действовать импульсивно и заходить в рынок на пике цены. Ажиотаж и хайп

СМИ, инфлюенсеры и Telegram-каналы могут подогревать ажиотаж, создавая иллюзию, что определенный актив – это «поезд, который уходит». Эффект толпы

Когда многие инвесторы покупают актив, создается ощущение, что «это безопасно». Люди поддаются влиянию общественного мнения и покупают актив, даже если не понимают его ценности. Боязнь остаться “за бортом”

Если актив рекламируется как «редкий», его ценность в глазах инвесторов возрастает. Например, ограниченная эмиссия биткоина (21 млн) усиливает страх FOMO. Быстрая прибыль и истории успеха

Истории о том, как кто-то купил биткоин за $100 и стал миллионером, создают иллюзию, что это может повториться.

Примеры FOMO на крипторынке

1. Биткоин в 2017 году ($20 000)

В декабре 2017 года цена биткоина взлетела с $3 000 до $20 000. СМИ твердили, что BTC скоро будет стоить $100 000. Миллионы людей, не разбиравшихся в крипте, начали скупать биткоин на пике. Итог – падение до $3 000 в 2018 году и крупные убытки для тех, кто купил на хайпе.

2. Dogecoin и Илон Маск (2021)

Когда Илон Маск начал активно твитить про Dogecoin, цена актива резко подскочила. Многие покупали DOGE на эмоциях, надеясь на рост до $1. Однако после появления на “SNL” Маск назвал Dogecoin «хайпом», и цена рухнула.

3. NFT-бум (2021–2022)

Многие инвесторы покупали дорогие NFT, надеясь на их рост в цене. Коллекции, продававшиеся за миллионы, резко обесценились после спада интереса к NFT.

4. Terra (LUNA) и UST (2022)

Проект Terra позиционировался как «стабильная криптовалюта». Миллионы людей инвестировали в LUNA и UST, веря в «гарантированный» рост. Когда система рухнула, люди потеряли миллиарды долларов.

5. PEPE и мемкоины (2023)

PEPE и другие мемкоины взлетали на сотни процентов за считанные дни. Новички покупали их, надеясь на «следующий Dogecoin», но многие активы обвалились, оставив инвесторов в убытке.

6. Аирдропы и ретродропы (2023 – 2024)

После успешных выходов многих фундаментальных проектов в 2022-2023 годах и проведенных аирдроп кампаний, где пользователи за простые действия при небольших затратах получали тысячи долларов дропом. Огромное количество крипто энтузиастов и новичков, насмотревшись на это, начали втягиваться во все проекты без их подробного анализа в надежде получить огромные награды. Как итог – лишь малая часть из всех вышедших в 2024 году проектов смогла оправдать вложения и хоть как-то вознаградить пользователей.

7. Тапалки (2024)

В январе 2024 года в Telegram запустился небезызвестный кликер Notcoin. Выход тапалки сопровождался хайпом, но малым количеством действительно верующих в идею проекта и хороший аирдроп токенов. После успешного листинга на всех крупных централизованных биржах, в том числе и на Binance, пользователи в среднем получили от 50 до нескольких тысяч долларов просто за клики по экрану, без вложений. После этого прецедента Notcoin, по сути, запустил нарратив тапалок в Telegram, в которых участвовало множество новых пользователей в надежде на аналогичные крупные вознаграждения. Однако, как показала практика, приблизились к похожему успеху лишь единицы, остальные же проекты попросту разочаровали.

8. Мемкоины на Solana (2024 – 2025)

В конце 2024 – начале 2025 года произошел бум мемкоинов в экосистеме Solana. Токены, запущенные на Pump.Fun могли вырасти с нескольких миллионов капитализации до нескольких сотен миллионов или вовсе миллиардов долларов. После таких прецедентов начался большой приток пользователей и ликвидности в блокчейн Solana. Пользователи, вдохновленные успехами или охваченные FOMO, начали инвестировать в мемкоины, большинство из которых были пустышками или скамом, из-за чего многие потеряли большое количество средств.

Влияние FUD и FOMO на поведение трейдеров

Как FOMO влияет на трейдеров:

Импульсивные покупки на пике Трейдер видит, что цена актива растет, и не хочет «упустить прибыль».

Входит в сделку без анализа, часто покупая на самом пике.

Итог: после коррекции или обвала — убытки. Игнорирование стратегии Из-за эйфории трейдер может забыть про риск-менеджмент.

Не ставит стоп-лоссы, берет слишком большие позиции.

Итог: повышенные риски и возможный слив депозита. Синдром “следующего биткоина” Покупка активов, которые «обещают» стать новыми BTC, ETH.

Инвестиции в мемкоины и хайповые токены без фундаментального анализа.

Итог: 99% таких активов обесцениваются. Переоценка краткосрочных трендов Видя рост актива, трейдер считает, что он будет вечным.

Вкладывает крупные суммы, не замечая признаков разворота рынка.

Итог: рынок резко разворачивается, трейдер теряет деньги.

Как FUD влияет на трейдеров:

Панические продажи Видя негативные новости, трейдеры продают актив, не разбираясь в ситуации.

Итог: часто продают на самом дне, когда крупные игроки скупают дешевый актив. Манипуляции со стороны “китов” Крупные инвесторы могут создавать FUD, чтобы обрушить цену и купить актив дешевле.

Итог: розничные трейдеры теряют деньги, крупные игроки увеличивают прибыль. Страх перед любыми коррекциями Даже небольшие падения кажутся трейдерам «началом краха».

Они выходят из позиций слишком рано, упуская будущий рост.

Итог: упущенная прибыль. Снижение уверенности в рынке Постоянный FUD делает трейдеров нервными, они перестают доверять рынку.

Итог: могут упустить хорошие инвестиционные возможности.

Как противостоять FUD и FOMO

Как противостоять FOMO:

1. Придерживаться четкого плана и стратегии

Решение:

Определить цели входа и выхода из сделки.

Применять риск-менеджмент, инвестируя только ту сумму, которую готовы потерять.

Диверсифицировать портфель, не делая ставку на один актив.

Пример:

Вместо того чтобы спонтанно покупать криптовалюту на сильном росте, необходимо заранее установить уровни входа и выхода.

2. Не принимать решения под давлением толпы

Решение:

Оценивать актив на основе фундаментального анализа, а не эмоций рынка.

Проверять информацию из нескольких источников.

Не полагаться на мнение инфлюенсеров и соцсетей без критического осмысления.

Пример:

Если криптовалюта за день выросла на 500%, это не значит, что ее рост продолжится. Возможно, это временный хайп или манипуляция.

3. Использовать лимитные ордера

Решение:

Покупать активы по заранее установленным ценам, а не по рыночной цене.

Избегать импульсивных входов в рынок на сильных движениях.

Пример:

Вместо покупки биткоина на максимумах, лучше установить лимитный ордер на более выгодную цену и дождаться коррекции.

4. Осознавать цикличность рынка

Решение:

Понимать, что периоды роста и падения неизбежны.

Анализировать прошлые рыночные циклы, чтобы не делать ошибок.

Пример:

В 2017 году биткоин вырос до 20 000 долларов, затем упал до 3 000. В 2021 году ситуация повторилась.

5. Развивать дисциплину

Решение:

Ограничивать время, потраченное на отслеживание цен.

Торговать по заранее установленным правилам.

Фиксировать ошибки и корректировать стратегию.

Пример:

Если возникло ощущение, что необходимо срочно купить актив, лучше сделать паузу, проанализировать рынок и только потом принимать решение.

Как противостоять FUD:

1. Проверять источники информации

Решение:

Не доверять слухам и кликбейтным заголовкам.

Оценивать, кто и с какой целью распространяет новость.

Пример:

Слухи о запрете биткоина в Китае появлялись много раз, но каждый раз оказывались временным фактором, после чего рынок восстанавливался.

2. Ориентироваться на долгосрочные перспективы

Решение:

Оценивать актив с точки зрения его технологии и фундаментальных факторов.

Понимать, что краткосрочные колебания не всегда отражают реальную ценность проекта.

Пример:

В 2022 году Ethereum упал с 4 800 до 900 долларов, но его технологии продолжали развиваться, и цена позже выросла.

3. Не поддаваться панике во время коррекций

Решение:

Оценивать, насколько текущее падение оправдано.

Использовать уровни поддержки и технический анализ.

Пример:

Если актив резко падает на 10-20%, это может быть временная коррекция, а не признак глобального кризиса.

4. Диверсифицировать портфель

Решение:

Не вкладывать все средства в один актив.

Держать часть капитала в стейблкоинах или менее волатильных активах.

Пример:

Если все средства вложены в один проект, его крах приведет к потере капитала. Диверсификация снижает этот риск.

5. Игнорировать краткосрочный рыночный шум

Решение:

Не реагировать на каждую новость панически.

Держать фокус на долгосрочных трендах.

Пример:

Когда СМИ объявляют о «смерти криптовалюты», это часто временный кризис, после которого рынок восстанавливается.

Важность технического анализа

Технический анализ помогает:

Определить уровни поддержки и сопротивления.

Выявить тренды и паттерны, указывающие на потенциальные движения цены.

Фильтровать ложные сигналы и не поддаваться на массовую истерию.

Роль социальных медиа

Социальные сети – основной источник FUD и FOMO. Чтобы избежать влияния:

Проверяйте информацию из надежных источников.

Анализируйте не только эмоции, но и фундаментальные показатели проектов.

Избегайте слепого следования за инфлюенсерами.

Заключение

FUD и FOMO могут привести к необдуманным решениям, потере капитала и усилению рыночной волатильности. Чтобы успешно торговать, важно развивать дисциплину, анализировать рынок и не поддаваться эмоциям, так как эти два явления будут идти рядом с вами на протяжении всего времени нахождения как в криптовалюте, так и в целом в мире финансов.

FAQ

Что такое FUD и FOMO в криптовалюте?

FUD (страх, неуверенность, сомнение) — это стратегия манипуляции рынком через негативную информацию. FOMO (страх упустить возможность) — это иррациональное желание купить актив из-за массового ажиотажа.

Как FUD и FOMO влияют на поведение трейдеров?

Они могут приводить к паническим продажам, покупкам на пике цены, потере денег из-за импульсивных решений и повышенной волатильности рынка.

Какие психологические триггеры вызывают FOMO на крипторынке?

Основные триггеры: социальное доказательство, страх упущенной выгоды, эйфория успеха и ощущение ограниченности предложения.

Какие стратегии помогают противостоять FUD и FOMO?

Ключевые стратегии: разработка торгового плана, использование стоп-лоссов, эмоциональная дисциплина, а также объективный анализ рынка.

Как технический анализ может помочь в управлении эмоциями при торговле криптовалютой?

Технический анализ позволяет идентифицировать тренды, уровни поддержки и сопротивления, фильтровать ложные сигналы и принимать взвешенные торговые решения.