«Grid warlord": прибуток - твій союзник, а ринок - поле битви

Уявіть, що перед вами - досвідчений полководець, досвідчений у мистецтві ведення військових кампаній. Він уміє читати ситуацію, як відкриту книжку, і знаходити найкращий вихід із найскладніших положень. Його рішення завжди продумані, а тактика - ефективна. Стратегія «Grid warlord» заснована на використанні індикаторів, які легко зрозуміти та інтерпретувати. Використання сильних трендових рухів і зворотних сигналів індикаторів для відкриття позицій дає змогу ефективно управляти ризиками і мінімізувати втрати.

Опис стратегії

Ця стратегія заснована на використанні декількох індикаторів для визначення точок входу і виходу з угод. Ось як вона працює:

1. Average Directional Index (ADX)

Опис: Average Directional Index - це осцилятор, розроблений Веллсом Вайлдером, який допомагає визначити силу тренда.

Як працює:

Лінія +DI (позитивний напрямок руху): Показує середнє значення позитивних змін цін за певний період.

Лінія -DI (негативний напрямок руху): Показує середнє значення негативних змін цін за той самий період.

Середня лінія (ADX - нам потрібна саме вона): Показує силу тренда, розраховується як середнє значення +DI і -DI.

Застосування в стратегії:

Ми використовуємо значення ADX більше 30 на таймфреймі м15. Це вказує на сильний тренд, що робить угоди безпечнішими, наскільки це можливо в контексті біржової торгівлі.

2. Chande Momentum Oscillator (CMO)

Опис: Chande Momentum Oscillator - це індикатор, розроблений Тушаром Чанде, який порівнює поточну ціну закриття з ціною закриття за певний період часу і обчислює різницю між ними. Потім ця різниця згладжується за допомогою ковзної середньої. Результатом є осцилятор, який коливається в діапазоні від -100 до +100.

Як працює:

Рівні перепроданості та перекупленості визначаються стандартними рівнями -50 і +50.

Застосування в стратегії:

Коли осцилятор перебуває в царині від’ємних значень, це вказує на те, що поточна ціна закриття нижча за ціну закриття за певний період часу, що, своєю чергою, може свідчити про спадний тренд або про те, що ринок перепроданий і незабаром може відбутися відновлення. Ми використовуємо стандартний рівень -50 на таймфреймі м15: торгуватимемо від перепроданості і спробуємо увійти в угоду на потенційному розвороті вгору.

3. Смуги Боллінджера (Bollinger Bands)

Опис: Смуги Боллінджера - це індикатор, запроваджений Джоном Боллінджером, допомагає визначити волатильність ринку і так само, як і попередній осцилятор у стратегії, потенційні розвороти тренда.

Як працює:

Складається з трьох ліній:

- Центральна лінія (MA): 20-періодна експоненціальна ковзаюча середня (EMA) ціни закриття.

- Верхня смуга: Розраховується як центральна лінія + 2 стандартних відхилення.

- Нижня смуга: Розраховується як центральна лінія - 2 стандартних відхилення.

Застосування в стратегії:

Використовуємо Смуги Боллінджера на таймфреймі м15. Коли ціна наближається до нижньої смуги, це може підтверджувати зону перепроданості і вказувати на ймовірний розворот вгору.

4. Канал Дончіана (Donchian Channel)

Опис: Канал Дончіана - індикатор, запропонований Річардом Дончіаном, допомагає визначити діапазон цін на ринку і потенційні рівні підтримки та опору. На початку 1970-х років він називався Ковзним каналом, але згодом був перейменований на честь свого творця.

Як працює:

Складається з верхньої і нижньої ліній, які будуються на основі максимальних і мінімальних цін за певний період (наприклад, 20 днів).

Верхня лінія будується на основі максимальних цін за цей період.

Нижня лінія будується на основі мінімальних цін за цей період.

Застосування в стратегії:

Ми використовуємо його для визначення потенційних рівнів підтримки і опору, а також розвороту тренда на одному з наймолодших таймфреймів - м1. Коли ціна пробиває верхню лінію, це може вказувати на початок висхідного тренда.

Маючи 3 підтвердження на вхід в угоду, ми можемо спробувати максимізувати прибуток, «витягнувши» від цих точок гарний рух.

Опис сигналу на вихід з угоди

Supertrend - це індикатор, який допомагає визначити зміну тренда і може послужити сигналом для виходу з угоди.

Як працює:

Supertrend будується на основі ковзної середньої, яка згладжує коливання ціни.

Коли Supertrend змінює напрямок (перетин ціною + зміна кольору індикатора), це вказує на зміну тренда.

Застосування в стратегії:

Вихід з угоди здійснюється за сигналом «зміна тренду» від індикатора Supertrend. Це означає, що якщо Supertrend був спрямований вгору і почав рухатися вниз, це може бути сигналом до продажу. Якщо Supertrend був спрямований вниз і почав рухатися вгору, це може бути сигналом до купівлі.

Зазначимо, що ця стратегія характеризується значною адаптивністю та універсальністю, оскільки параметри можна легко скоригувати з урахуванням поточної ринкової кон’юнктури. Крім того, вона може бути застосована до широкого спектра активів. Щоб розібратися в принципах роботи системи, рекомендується почати тест з невеликого депозиту - не варто поспішати з його збільшенням. Краще робити це поступово, орієнтуючись на свої фінансові можливості.

Результати «Grid warlord» на історичних даних

BYBIT JASMY GRID WARLORD 2.0 (~236% річних)

https://veles.finance/share/EFNbP

BYBIT NOT GRID WARLORD 2.0 (~277%)

https://veles.finance/share/PxfuG

BYBIT EDU GRID WARLORD 2.0 (~212% річних)

https://veles.finance/share/KUEYZ

Висновок

Ми переконалися, що ця торговельна система стане незамінним помічником для трейдерів, які прагнуть простих і ефективних методів торгівлі на ринку. Гнучкі параметри сітки дають змогу адаптувати її під індивідуальний ризик- і маніменеджмент, що робить її універсальною для більшості активів і депозитів, від скромних до значних. Однак перш ніж приступити до її використання, настійно рекомендується провести власний аналіз (DYOR) і перевірити на бектестах.

Нехай кожен ваш крок на ринку буде впевненим, а угоди - прибутковими!