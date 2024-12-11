«Grid warlord»: прибыль — твой союзник, а рынок — поле битвы

Представьте, что перед вами — опытный полководец, искушенный в искусстве ведения военных кампаний. Он умеет читать ситуацию, как открытую книгу, и находить наилучший выход из самых сложных положений. Его решения всегда продуманы, а тактика — эффективна. Стратегия «Grid warlord» основана на использовании индикаторов, которые легко понять и интерпретировать. Использование сильных трендовых движений и обратных сигналов индикаторов для открытия позиций позволяет эффективно управлять рисками и минимизировать потери.

Описание стратегии

Эта стратегия основана на использовании нескольких индикаторов для определения точек входа и выхода из сделок. Вот как она работает:

1. Average Directional Index (ADX)

Описание: Average Directional Index — это осциллятор, разработан Уэллсом Уайлдером и помогает определить силу тренда.

Как работает:

Линия +DI (положительное направление движения): Показывает среднее значение положительных изменений цен за определенный период.

Линия –DI (отрицательное направление движения): Показывает среднее значение отрицательных изменений цен за тот же период.

Средняя линия (ADX - нам нужна именно она): Показывает силу тренда, рассчитывается как среднее значение +DI и –DI.

Применение в стратегии:

Мы используем значение ADX больше 30 на таймфрейме м15. Это указывает на сильный тренд, что делает сделки более безопасными, насколько это возможно в контексте биржевой торговли.

2. Chande Momentum Oscillator (CMO)

Описание: Chande Momentum Oscillator — это индикатор, разработанный Тушаром Чанде, сравнивает текущую цену закрытия с ценой закрытия за определенный период времени и вычисляет разницу между ними. Затем эта разница сглаживается с помощью скользящей средней. Результатом является осциллятор, который колеблется в диапазоне от -100 до +100.

Как работает:

Уровни перепроданности и перекупленности определяются стандартными уровнями –50 и +50.

Применение в стратегии:

Когда осциллятор находится в области отрицательных значений, это указывает на то, что текущая цена закрытия ниже цены закрытия за определенный период времени, что в свою очередь может свидетельствовать о нисходящем тренде или о том, что рынок перепродан и скоро может произойти восстановление. Мы используем стандартный уровень –50 на таймфрейме м15: будем торговать от перепроданности и попробуем войти в сделку на потенциальном развороте вверх.

3. Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Описание: Полосы Боллинджера — это индикатор, введенный Джоном Боллинджером, помогает определить волатильность рынка и так же, как и предыдущий осциллятор в стратегии, потенциальные развороты тренда.

Как работает:

Состоит из трех линий: - Центральная линия (MA): 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) цены закрытия. - Верхняя полоса: Рассчитывается как центральная линия + 2 стандартных отклонения.

- Нижняя полоса: Рассчитывается как центральная линия – 2 стандартных отклонения.

Применение в стратегии:

Используем Полосы Боллинджера на таймфрейме м15. Когда цена приближается к нижней полосе, это может подтверждать зону перепроданности и указывать на вероятный разворот вверх.

4. Канал Дончиана (Donchian Channel)

Описание: Канал Дончиана — индикатор, предложенный Ричардом Дончианом, помогает определить диапазон цен на рынке и потенциальные уровни поддержки и сопротивления. В начале 1970-х годов он назывался Скользящим каналом, но впоследствии был переименован в честь своего создателя.

Как работает:

Состоит из верхней и нижней линий, которые строятся на основе максимальных и минимальных цен за определенный период (например, 20 дней).

Верхняя линия строится на основе максимальных цен за этот период.

Нижняя линия строится на основе минимальных цен за этот период.

Применение в стратегии:

Мы используем его для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, а также разворота тренда на одном из самых младших таймфреймов - м1. Когда цена пробивает верхнюю линию, это может указывать на начало восходящего тренда.

Имея 3 подтверждения на вход в сделку, мы можем попробовать максимизировать прибыль, “вытянув” от этих точек хорошее движение.

Описание сигнала на выход из сделки

Supertrend — это индикатор, который помогает определить смену тренда и может послужить сигналом для выхода из сделки.

Как работает:

Supertrend строится на основе скользящей средней, которая сглаживает колебания цены.

Когда Supertrend меняет направление (пересечение ценой + изменение цвета индикатора), это указывает на смену тренда.

Применение в стратегии:

Выход из сделки осуществляется по сигналу «смена тренда» от индикатора Supertrend. Это означает, что если Supertrend был направлен вверх и начал двигаться вниз, это может быть сигналом к продаже. Если Supertrend был направлен вниз и начал двигаться вверх, это может быть сигналом к покупке.

Отметим, что эта стратегия характеризуется значительной адаптивностью и универсальностью, поскольку параметры можно легко скорректировать с учетом текущей рыночной конъюнктуры. Кроме того, она применима к широкому спектру активов. Чтобы разобраться в принципах работы системы, рекомендуется начать тест с небольшого депозита - не стоит торопиться с его увеличением. Лучше делать это постепенно, ориентируясь на свои финансовые возможности.

Результаты «Grid warlord» на исторических данных

BYBIT JASMY GRID WARLORD 2.0 (~236% годовых)

https://veles.finance/share/EFNbP

BYBIT NOT GRID WARLORD 2.0 (~277%)

https://veles.finance/share/PxfuG

BYBIT EDU GRID WARLORD 2.0 (~212% годовых)

https://veles.finance/share/KUEYZ

Заключение

Мы убедились, что эта торговая система станет незаменимым помощником для трейдеров, стремящихся к простым и эффективным методам торговли на рынке. Гибкие параметры сетки позволяют адаптировать её под индивидуальный риск- и манименеджмент, что делает её универсальной для большинства активов и депозитов, от скромных до внушительных. Однако прежде чем приступить к её использованию, настоятельно рекомендуется провести собственный анализ (DYOR) и проверить на бектестах.

Пусть каждый ваш шаг на рынке будет уверенным, а сделки — прибыльными!