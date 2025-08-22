У попередній частині ми з'ясували принцип вибору криптобіржі, розібравши всі аспекти на найбільш популярних і ліквідних платформах. У цій частині ми заглибимося в хоч і трохи менш відомі біржі, але від того не менш привабливі в плані унікальних можливостей для всіх користувачів.

Gate.io — широкий вибір альткойнів

Gate.io стабільно входить до списку великих криптобірж з однією з найширших колекцій токенів.

На платформі доступно понад 1700 торгових пар, включаючи рідкісні та нові альткоїни, яких немає на жодній централізованій біржі. Завдяки цьому біржа привертає увагу тих, хто шукає ранній доступ до перспективних проектів або бажає торгувати цими інструментами.

Gate.io активно розвиває інноваційні напрямки, включаючи IEO через Gate Startup, DeFi-сегмент і NFT-маркетплейс. Однак, при всій широті функціоналу, інтерфейс може здатися перевантаженим новачкам. Проте, у біржі є API-доступ і підтримка сторонніх рішень, завдяки чому біржа стає сумісною з крипто-ботами для алгоритмічної торгівлі.

Що таке біржа HTX (ex-Huobi)

Біржа HTX, раніше відома як Huobi, як і раніше залишається однією з найстаріших і найбільш впізнаваних платформ в криптоіндустрії. Після ребрендингу та реструктуризації платформа зосередилася на безпеці, масштабованості та глобальному розвитку.

HTX пропонує безліч продуктів — від торгівлі ф'ючерсами і спотами до earn-рішень і стейкінгу.

Її сильною стороною залишається надійна інфраструктура і доступ до азіатської аудиторії. Також HTX активно інтегрує Web3-рішення і розширює екосистему. Для тих, хто використовує торгових ботів , HTX надає стандартний API-інтерфейс і підтримку технічної документації. Однак стабільність роботи API може поступатися флагманам на кшталт Binance або Bybit.

BingX — соціальна торгівля і простота для новачків

BingX робить акцент на соціальній торгівлі, пропонуючи користувачам можливість копіювати угоди професіоналів. Новачки, які не мають великого досвіду в технічному аналізі, але хочуть заробляти разом з більш досвідченими учасниками, можуть без будь-яких труднощів собі це дозволити.

Інтерфейс у BingX простий і зрозумілий, торгівля можлива як вручну, так і через автоматичні інструменти, наприклад крипто-ботів. Копітрейдинг реалізований зручно і стабільно, а підтримка безлічі мов і регіонів робить платформу доступною широкій аудиторії.

У частині алгоритмічної торгівлі BingX, як і топові біржі, пропонує відкритий API і без зусиль може бути інтегрована з торговими ботами .

Порівняння бірж

Явного лідера з підтримки ботів Veles та інфраструктури для алгоритмічної торгівлі виділити не можна, оскільки об'єктивно всі біржі забезпечують повний функціонал при підключенні ботів. Також всі біржі надають стабільні API, документацію та низькі комісії. HTX і Gate.io підходять тим, хто шукає екзотику серед токенів і доступ до азіатських ринків, але можуть поступатися в технічній гнучкості. BingX, в свою чергу, робить акцент на простоті та копіюванні угод, що найбільше підходить для новачків.

Яку біржу вибрати для торгівлі з ботами Veles

Якщо ви плануєте використовувати ботів Veles для автоматичної торгівлі, то варто віддати перевагу платформам з максимально стабільною і гнучкою інфраструктурою API, а також високою ліквідністю.

Binance — лідер за охопленням інструментів і швидкістю виконання, ідеально підходить для ботів, тим більше, якщо ви використовуєте складні стратегії.

Bybit виділяється своєю стабільною архітектурою і відмінною документацією. Тим самим робить біржу зручною навіть для користувачів без глибокого технічного бекграунду.

OKX підійде тим, хто шукає не тільки класичну торгівлю, але і інтеграцію з Web3-сервісами.

Bitget — відмінний вибір, якщо ви хочете поєднати алгоритмічну торгівлю і копітрейдинг.

Для тих, хто хоче протестувати торгівлю на більш нішевих токенах, можна розглянути Gate.io, але слід бути готовим до менш передбачуваних сценаріїв торгівлі. HTX і BingX підійдуть швидше як вторинні платформи для розширення охоплення ринку.