Як стати трейдером на платформі Veles

Уявіть, що ви потрапляєте в світ торгівлі, де роботи виконують всю важку роботу за вас! На платформі Veles ви можете насолоджуватися вільним часом, поки ваші торгові боти без втоми заробляють для вас гроші.

Ваш перший крок у світ автоматизованої торгівлі

Реєстрація та магія ботів!**

Після реєстрації на головній сторінці вас зустріне вітрина з готовими торговими ботами. Ці боти — справжні майстри торгівлі, створені досвідченими трейдерами Veles. Найкраще? Вони абсолютно безкоштовні! Ви можете вивчити їх налаштування, побачити, як вони працюють, і навіть протестувати їх на бектестах, щоб переконатися, що вони принесуть вам прибуток.

Solana Bot (PnL 31.8%)

Ваш торговий актив. Якщо ви не впевнені, з якою монетою почати, не хвилюйтеся! Просто подивіться список активів, які були найпопулярнішими за останні 24 години. Таким чином, ви зможете вибрати найкращий варіант для старту.

Doge Bot (PnL 15%)

Успішне налаштування параметрів. Тепер вам потрібно вказати суму, яку ви хочете витратити на торгівлю, і вибрати кредитне плече. Але не поспішайте! Якщо ви новачок, краще уникати високих плечей і використовувати фіксовану маржу. Платформа Veles також пропонує три типи сітки ордерів: консервативну, помірковану та агресивну. Вибирайте стратегію, яка підходить саме вам, або налаштуйте свою власну — адже кожна монета поводиться по-своєму!

Ethereum Bot (PnL 21%)

Налаштування виходу: коли вийти з угоди?

Важливий момент — це вихід з позиції. На платформі є три способи:

1. Простий: Один ордер — і все, як тільки ви досягли своєї мети.

2. Індивідуальний: Якщо ви хочете виходити частинами.

3. Сигнал: Довіряйте індикаторам, і вони підкажуть вам найкращий момент для виходу.

Сигнали для входу: налаштування точності.

Щоб точно вловити момент для входу в позицію, використовуйте торгові індикатори. Якщо бажаєте, можна комбінувати кілька індикаторів для максимальної точності. Все працює на вашу користь!

Бектест: перевіримо на практиці.

На фінальному етапі ви можете провести бектест. Це перевірка алгоритму на історичних даних. Ви побачите, як бот поводився б у минулому: його прибутки, збитки, точки входу та виходу. Бектест — чудовий спосіб відшліфувати свою стратегію та побачити, наскільки ефективні ваші налаштування.

Підтримка та навчання: ми завжди поруч

Не знаєте, як налаштувати бота або вибрати монету? Не хвилюйтеся! На платформі Veles завжди є підтримка. Ви можете:

Звернутися до центру підтримки.

Ознайомитися з матеріалами в Академії Veles.

Задати питання в чаті Telegram.

Безпека: ваші кошти під захистом

Veles працює з провідними криптовалютними біржами, такими як Binance, Bybit, BingX, Gate io і OKX. Усі кошти залишаються на вашій біржі, а Veles взаємодіє з нею через API-ключі. Це гарантує безпеку ваших активів і захист від шахраїв. Платформа пройшла аудит від Binance.

Готові почати?

Використовуйте готові боти, налаштуйте їх під себе і нехай ваша подорож у світ торгівлі почнеться з платформи Veles!