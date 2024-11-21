Как стать трейдером на платформе Veles?

Представьте, что вы попали в мир торговли, где роботы делают всю тяжелую работу за вас! На платформе Veles вы сможете наслаждаться свободным временем, пока ваши торговые боты без усталости зарабатывают деньги.

Ваш первый шаг в мире автоматической торговли

Регистрация и магия ботов! После того как вы зарегистрируетесь, на главной странице вас встретит витрина с готовыми торговыми ботами. Эти боты – настоящие мастера торговли, созданные опытными трейдерами Veles. А самое приятное – они абсолютно бесплатны! Вы сможете изучить их настройки, посмотреть, как они работают, и даже попробовать их на бектестах, чтобы убедиться, что они принесут вам прибыль.

Solana бот (PnL 31.8%)

Ваш актив для торговли. Если вы еще не знаете, с какой монетой начать, не переживайте! Просто посмотрите список активов, которые были самыми популярными за последние 24 часа. Так вы сможете выбрать лучший вариант для старта.

Doge бот (PnL 15%)

Успешная настройка параметров. Теперь вам нужно указать, какую сумму вы хотите потратить на торговлю, и выбрать кредитное плечо. Но не спешите! Если вы новичок, лучше избегать больших плеч и пользоваться фиксированной маржой. А еще Veles предлагает вам три типа сетки ордеров: консервативную, умеренную и агрессивную. Выбирайте стратегию, которая подходит вам, или настройте свою индивидуально – ведь каждая монета ведет себя по-своему!

Ethereum бот (PnL 21%)

Настройка выхода: когда выйти из сделки? Важный момент – это выход из позиции. На платформе есть три способа: Простой: один ордер – и все, как только вы достигли своей цели.

Свой: если вы хотите выходить по частям.

Сигнал: доверяйте индикаторам, и они подскажут вам момент, когда лучше выйти из сделки. Сигналы для входа: настройка точности. Чтобы точно поймать момент для входа в позицию, используйте торговые индикаторы. А если хотите, можно комбинировать несколько индикаторов для максимальной точности. Здесь все на вашей стороне! Бектест: проверим на практике. На финальном этапе вы можете провести бектест. Это проверка алгоритма на исторических данных. Вы увидите, как бот вел бы себя в прошлом: его прибыли, убытки, точки входа и выхода. Бектест – отличный способ отточить свою стратегию и увидеть, насколько эффективны ваши настройки.

Поддержка и обучение: мы всегда рядом

Не знаете, как настроить бота или выбрать монету? Не переживайте! На платформе Veles всегда есть помощь. Вы можете:

Veles регулярно проводит обучающие вебинары и прямые эфиры, где опытные трейдеры делятся секретами успеха. Так что даже если вы новичок, вы быстро разберетесь!

Безопасность: ваши средства под защитой

Veles работает с крупнейшими криптовалютными биржами, такими как Binance, Bybit, BingX, Gate io и OKX. Все средства остаются на вашей бирже, а Veles взаимодействует с ней через API-ключи. Это гарантирует безопасность ваших активов и защиту от мошенников. Платформа прошла аудит от Binance.

Готовы начать? Воспользуйтесь готовыми ботами, настройте их под себя, и пусть ваш путь в мир трейдинга начнется с платформы Veles!