Як створити гаманець USDT TRC-20 - детальна інструкція

Кожен активний користувач торгових ботів Veles, який отримує прибуток від платформи, знає, що невелику частину цього прибутку необхідно віддавати платформі як винагороду. Ця винагорода стягується в токенах USDT і становить 20% отриманого прибутку, але не більше 50 USDT на місяць.скільки у платформи Veles немає можливості розпоряджатися коштами клієнтів, що знаходяться на біржових акаунтах, для оплати комісії потрібно періодично поповнювати баланс рахунку Veles. Поповнення можливе в багатьох криптовалютах, але, щоб не плутатися з конвертацією, найпростіше поповнювати в тій самій криптовалюті, в якій надалі відбувається оплата, - USDT.

Токен USDT циркулює в декількох блокчейнах. Але за інформацією, представленою на сайті емітента - компанії Tether Ltd. - найбільше токенів зосереджено в блокчейнах Tron і Ethereum. Токени USDT у блокчейні Tron називаються USDT TRC-20, а в блокчейні Ethereum - USDT ERC-20.

Щоб здійснювати оплату токенами USDT TRC-20, потрібен trc20 wallet - гаманець trc 20.

TRC-20 - що це таке

TRC-20 - це один зі стандартів токенів, які можна випускати, зберігати і переводити в блокчейні Tron. Базовою валютою в цьому блокчейні є монета, яка так і називається - Tron (TRX). А всі інші активи, доступні в цій мережі, являють собою токени, випущені відповідно до одного з прийнятих у ній стандартів.

Стандарт TRC-20, що стосується стейблкоїна USDT, призначений для токенів, які спочатку є взаємозамінними (тобто жоден USDT нічим не відрізняється від будь-якого іншого USDT), але можуть заморожуватися емітентами в односторонньому порядку і тим самим втрачати властивість взаємозамінності.

Заморозка означає, що токени не приймаються смарт-контрактом і не можуть бути передані з однієї адреси на іншу. До заморозки токенів (точніше, адрес, на яких вони знаходяться) компанія Tether зазвичай вдається у випадках, коли отримує запит від правоохоронних органів.

У звичайних же обставинах токени USDT TRC-20 можна передавати без обмежень. Для цього не доведеться ніде реєструватися, знадобиться лише створити сід-фразу.

Сід-фраза - це набір слів (як правило, 12 або 24 слова), з яких trc20 гаманець криптографічними методами виводить приватні ключі, що дають змогу відправляти транзакції. Сід-фразу можна створити в будь-якому гаманці, а потім використовувати в будь-якому іншому.

Типи гаманців для USDT TRC-20

Гаманець для USDT TRC-20 може бути додатком, апаратним ключем-карткою, обліковим записом на сервері або просто аркушем паперу, на якому записані дані для доступу до токенів.

Програмні

Найпоширеніший тип гаманця - програмний гаманець. Він являє собою застосунок, у якому генерується сід-фраза, на її основі створюються приватні ключі, і ці ключі використовуються для підписання транзакцій у режимі онлайн.

Такий гаманець найбільш простий і зручний, але у нього є серйозний недолік. Якщо на ваш пристрій потрапить шпигунська програма, вона теоретично зможе знайти приватний ключ і підписати цим ключем транзакцію, яка веде токени з вашої адреси на чужу.

Тому найбільш відповідальні виробники програмних гаманців рекомендують не використовувати їх для зберігання великих сум.

Апаратні

Вищий рівень безпеки дає використання гаманця, що являє собою окремий пристрій, на який технічно неможливо записати жодну шпигунську програму. Приватні ключі для підписання транзакцій зберігаються тільки на цьому пристрої, і для підписання транзакцій потрібно фізично підключити гаманець до комп’ютера, на якому ініціюється транзакція.

Такі гаманці часто називають «холодними», тоді як за гаманцями, що мають постійне з’єднання з інтернетом, закріпився термін «гарячі».

«Паперовий» гаманець

«Паперовими» зазвичай називають гаманці, до яких ніколи не здійснювався доступ через інтернет. Ось надійний спосіб створити його:

1. завантажити інсталяційний файл програмного гаманця на карту пам’яті;

2. вставити карту пам’яті в смартфон, не підключений до інтернету (наприклад, в авіарежимі);

3. встановити додаток, створити сід-фразу;

4. записати на папір сід-фразу та адресу для отримання токенів;

5. видалити застосунок зі смартфона, а ще краще - скинути смартфон до заводських налаштувань, щоб не залишити на ньому жодних слідів приватних ключів і сід-фрази.

Паперовий гаманець може використовуватися тільки для отримання та зберігання токенів. Для відправки знадобиться ввести сід-фразу, записану на папері, у програмний гаманець, щоб мати можливість підписувати транзакції. Гаманець при цьому перестане бути «паперовим».

Онлайн-гаманці

Повною протилежністю «паперовому» гаманцю є онлайн-гаманець, який, навпаки, без інтернету використовуватися не може. Онлайн-гаманець не потребує встановлення, працює на сервері виробника, і доступ до монет можна отримати з будь-якого комп’ютера або телефону. Усе, що для цього потрібно зробити, - зайти на сайт гаманця і ввести сід-фразу.

Цей тип гаманця здається найнебезпечнішим, але в нього є одна неочевидна перевага. Якщо зловмисник, який знає, що у вас є криптовалюта, заволодіє вашим смартфоном, він там нічого не знайде. Адже для доступу до онлайн-гаманця використовується не спеціальний додаток, а звичайнісінький браузер. А якщо ви заходите в гаманець, використовуючи в браузері режим інкогніто, то навіть доступ до історії браузера не допоможе зловмиснику знайти ваші токени.

Створення гаманця Tether TRC-20

Гаманець trc20 створити дуже просто. Найдокладніша інструкція про це складатиметься всього з трьох-чотирьох кроків. Ми покажемо їх на прикладі зручного програмного гаманця tr.energy.

1. Встановити мобільний додаток із сайту tr.energy, використовуючи AppStore або Google Play

2. Запустити додаток і натиснути в ньому на кнопку «Створити гаманець».

3. Задати пін-код для доступу до гаманця. Цей пін-код застосовується тільки на тому пристрої, на який ви встановлюєте гаманець у цей момент.

4. Погодитися з умовами і натиснути на кнопку «Показати сід-фразу»

Усе, гаманець створено. Сід-фразу можна записати на папері або скопіювати та надіслати собі зашифрованим повідомленням у захищеному месенджері, щоб не загубити її надалі.

Гаманець перевірить, чи запам’ятали ви сід-фразу. Вам буде запропоновано вибрати правильні варіанти для кількох слів із неї. Наприклад, на екрані буде вказано:

Слово №3:

trust network tokens blockchain

І вам потрібно натиснути на правильне слово.

Як отримати та надіслати USDT TRC-20

Для отримання USDT гаманець trc20 створити можна в будь-якому форматі: від онлайнового до паперового. Адже для отримання токенів потрібно лише повідомити відправнику адресу свого гаманця. Саме зарахування токенів відбувається без участі одержувача.

У будь-якому гаманці ви побачите свою адресу, коли натиснете на кнопку «Отримати» і оберете актив для отримання (наприклад, USDT). Адреси в мережі Tron починаються з літери T.

Якщо ви хочете, щоб ваш гаманець був «паперовим», то після першого натискання на кнопку «Отримати» вам слід записати адресу на папір, а потім видалити додаток-гаманець. Адреса, яку ви записали, зберігається за вами назавжди.

А ось надсилання токенів у мережі USDT TRC-20 здійснюється не так просто. Недостатньо буде натиснути на кнопку «Відправити» і ввести адресу одержувача. Зазвичай потрібно мати на своїй адресі ще й монети TRX у кількості, достатній для оплати комісії за транзакцію.

Але гаманець tr.energy дозволяє використовувати для оплати комісій самі токени USDT. Тож із цим гаманцем жодні інші монети вам не знадобляться.

Як відновити доступ до гаманця USDT

Для доступу до гаманця на іншому пристрої потрібно під час першого запуску програми вибрати не «Створити гаманець», а «У мене вже є гаманець». Далі потрібно ввести свою сід-фразу, і ви отримаєте доступ до всіх активів на тій адресі, з якою вона пов’язана.

Ще раз нагадаємо, що для відновлення доступу необов’язково використовувати той самий застосунок, у якому спочатку було згенеровано сід-фразу. Можна взяти сід-фразу з одного гаманця і з успіхом застосувати її в іншому. Усі гаманці USDT TRC-20 сумісні.

Найкращі гаманці з підтримкою TRC-20

Усі гаманці вміють надсилати й отримувати токени, тому обирати можна будь-який? Але якщо вибрати важко, то радимо вам звернути увагу на ці варіанти.

tr.energy - один з небагатьох гаманців, що дозволяють оплачувати комісію за транзакції в мережі Tron стейблкоїнами. З ним вам не потрібно піклуватися про те, де дістати TRX, які потрібні в інших гаманцях для оплати газу.

Tronlink - гаманець, рекомендований розробниками блокчейна Tron. Його плюс у тому, що користувачі за будь-яких труднощів можуть отримати підтримку спільноти Tron.

Trust Wallet - найбільш завантажуваний додаток для зберігання криптоактивів за даними Google Play. У мережі доступно безліч матеріалів щодо його використання, і це величезний плюс.

Rabbit.io - онлайн-гаманець. Від інших подібних гаманців він вигідно відрізняється тим, що про нього в мережі не знайти аргументованих негативних відгуків. Ніхто ніде не скаржився на те, що цей гаманець був зламаний. Тобто його розробникам можна довіряти, а це дуже важливо при використанні онлайн-рішень.

Висновки

Створення USDT TRC-20 гаманця - це важливий крок для користувачів, які хочуть без проблем оплачувати послуги на платформі Veles. Різноманітність доступних гаманців дає змогу вибрати найбільш підходящий варіант для ваших цілей - від простих програмних рішень до більш захищених апаратних пристроїв. Головне - зберегти сід-фразу для відновлення доступу до активів у майбутньому.

Запам’ятайте: ваша сід-фраза - це єдиний спосіб доступу до ваших активів.

Запитання, які часто ставлять

1. Чи є обмеження на створення TRC20 wallets?

Ні, будь-яка людина, незалежно від громадянства та інших факторів, може створити гаманець. Ба більше, кожен може створити скільки завгодно гаманців.

2. Які блокчейни підтримують переказ USDT?

Токен USDT випускається в шістнадцяти блокчейнах. Їхній повний список доступний на сайті Tether.to. USDT TRC-20 - це токен, транзакції з яким проводяться в блокчейні Tron.

3. Як перевірити, чи надійшли токени USDT TRC20 у мій гаманець?

Для такої перевірки потрібно ввести адресу гаманця в будь-якому оглядачі мережі Tron. Наприклад, підійде Tronscan. Там ви побачите всі транзакції, проведені за вашою адресою.