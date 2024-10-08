Как создать кошелек USDT TRC-20 - подробная инструкция

Каждый активный пользователь торговых ботов Veles, получающий прибыль от платформы, знает, что небольшую часть этой прибыли необходимо отдавать платформе в качестве вознаграждения. Это вознаграждение взимается в токенах USDT и составляет 20% полученной прибыли, но не более 50 USDT в месяц.

Поскольку у платформы Veles нет возможности распоряжаться средствами клиентов, находящимися на биржевых аккаунтах, для оплаты комиссии нужно периодически пополнять баланс счета Veles. Пополнение возможно во многих криптовалютах, но, чтобы не путаться с конвертацией, проще всего пополнять в той же криптовалюте, в которой в дальнейшем происходит оплата, - USDT.

Токен USDT циркулирует в нескольких блокчейнах. Но по информации, представленной на сайте эмитента - компании Tether Ltd. - больше всего токенов сосредоточено в блокчейнах Tron и Ethereum. Токены USDT в блокчейне Tron называются USDT TRC-20, а в блокчейне Ethereum - USDT ERC-20.

Чтобы совершать оплату токенами USDT TRC-20, потребуется trc20 wallet - кошелек trc 20.

TRC-20 - что это такое

TRC-20 - это один из стандартов токенов, которые можно выпускать, хранить и переводить в блокчейне Tron. Базовой валютой в этом блокчейне является монета, которая так и называется - Tron (TRX). А все другие активы, доступные в этой сети, представляют собой токены, выпущенные в соответствии с одним из принятых в ней стандартов.

Стандарт TRC-20, относящийся к стейблкоину USDT, предназначен для токенов, которые изначально являются взаимозаменяемыми (то есть ни один USDT ничем не отличается от любого другого USDT), но могут замораживаться эмитентами в одностороннем порядке и тем самым терять свойство взаимозаменяемости.

Заморозка означает, что токены не принимаются смарт-контрактом и не могут быть переданы с одного адреса на другой. К заморозке токенов (точнее, адресов, на которых они находятся) компания Tether обычно прибегает в случаях, когда получает запрос от правоохранительных органов.

В обычных же обстоятельствах токены USDT TRC-20 можно передавать без ограничений. Для этого не придётся нигде регистрироваться, понадобится лишь создать сид-фразу.

Сид-фраза - это набор слов (как правило, 12 или 24 слова), из которых trc20 кошелек криптографическими методами выводит приватные ключи, позволяющие отправлять транзакции. Сид-фразу можно создать в любом кошельке, а затем использовать в любом другом.

Типы кошельков для USDT TRC-20

Кошелек для USDT TRC-20 может быть приложением, аппаратным ключом-картой, учётной записью на сервере или просто листом бумаги, на котором записаны данные для доступа к токенам.

Программные

Самый распространённый тип кошелька - программный кошелек. Он представляет собой приложение, в котором генерируется сид-фраза, на её основе создаются приватные ключи, и эти ключи используются для подписания транзакций в режиме онлайн.

Такой кошелёк наиболее прост и удобен, но у него есть серьёзный недостаток. Если на ваше устройство попадёт шпионская программа, она теоретически сможет найти приватный ключ и подписать этим ключом транзакцию, уводящую токены с вашего адреса на чужой.

Поэтому наиболее ответственные производители программных кошельков рекомендуют не использовать их для хранения крупных сумм.

Аппаратные

Более высокий уровень безопасности даёт использование кошелька, представляющего собой отдельное устройство, на которое технически невозможно записать никакую шпионскую программу. Приватные ключи для подписания транзакций хранятся только на этом устройстве, и для подписания транзакций нужно физически подключить кошелек к компьютеру, на котором инициируется транзакция.

Такие кошельки часто называют “холодными”, в то время как за кошельками, имеющими постоянное соединение с интернетом, закрепился термин “горячие”.

«Бумажный» кошелек

“Бумажными” обычно называют кошельки, к которым никогда не осуществлялся доступ через интернет. Вот надежный способ создать его:

загрузить установочный файл программного кошелька на карту памяти;

вставить карту памяти в смартфон, не подключенный к интернету (например, в авиарежиме);

установить приложение, создать сид-фразу;

записать на бумагу сид-фразу и адрес для получения токенов;

удалить приложение со смартфона, а ещё лучше - сбросить смартфон до заводских настроек, чтобы не оставить на нём никаких следов приватных ключей и сид-фразы.

Бумажный кошелек может использоваться только для получения и хранения токенов. Для отправки понадобится ввести сид-фразу, записанную на бумаге, в программный кошелек, чтобы иметь возможность подписывать транзакции. Кошелек при этом перестанет быть “бумажным”.

Онлайн-кошельки

Полной противоположностью “бумажному” кошельку является онлайн-кошелек, который, наоборот, без интернета использоваться не может. Онлайн-кошелек не требует установки, работает на сервере производителя, и доступ к монетам можно получить с любого компьютера или телефона. Всё, что для этого нужно сделать, - зайти на сайт кошелька и ввести сид-фразу.

Этот тип кошелька кажется самым опасным, но у него есть одно неочевидное преимущество. Если злоумышленник, знающий, что у вас есть криптовалюта, завладеет вашим смартфоном, он там ничего не найдёт. Ведь для доступа к онлайн-кошельку используется не специальное приложение, а самый обычный браузер. А если вы заходите в кошелек, используя в браузере режим инкогнито, то даже доступ к истории браузера не поможет злоумышленнику найти ваши токены.

Создание кошелька Tether TRC-20

Кошелек trc20 создать очень просто. Самая подробная инструкция об этом будет состоять всего из трех-четырех шагов. Мы покажем их на примере удобного программного кошелька tr.energy.

Установить мобильное приложение с сайта tr.energy, используя AppStore или Google Play Запустить приложение и нажать в нём на кнопку “Создать кошелек”.

Задать пин-код для доступа к кошельку. Этот пин-код применяется только на том устройстве, на которое вы устанавливаете кошелек в данный момент.

Согласиться с условиями и нажать на кнопку “Показать сид-фразу”.



Всё, кошелёк создан. Сид-фразу можно записать на бумаге или скопировать и отправить себе зашифрованным сообщением в защищённом мессенджере, чтобы не потерять ее в дальнейшем.

Кошелек проверит, запомнили ли вы сид-фразу. Вам будет предложено выбрать правильные варианты для нескольких слов из неё. Например, на экране будет указано:

Слово №3:

trust network tokens blockchain

И вам нужно нажать на верное слово.

Как получить и отправить USDT TRC-20

Для получения USDT кошелек trc20 создать можно в любом формате: от онлайнового до бумажного. Ведь для получения токенов нужно лишь сообщить отправителю адрес своего кошелька. Само зачисление токенов происходит без участия получателя.

В любом кошельке вы увидите свой адрес, когда нажмёте на кнопку “Получить” и выберете актив для получения (например, USDT). Адреса в сети Tron начинаются с буквы T.

Если вы хотите, чтобы ваш кошелек был “бумажным”, то после первого нажатия на кнопку “Получить” вам следует записать адрес на бумагу, а затем удалить приложение-кошелёк. Адрес, который вы записали, сохраняется за вами навсегда.

А вот отправка токенов в сети USDT TRC-20 осуществляется не так просто. Недостаточно будет нажать на кнопку “Отправить” и ввести адрес получателя. Обычно нужно иметь на своём адресе ещё и монеты TRX в количестве, достаточном для оплаты комиссии за транзакцию.

Но кошелёк tr.energy позволяет использовать для оплаты комиссий сами токены USDT. Так что с этим кошельком никакие другие монеты вам не понадобятся.

Как восстановить доступ к кошельку USDT

Для доступа к кошельку на другом устройстве нужно при первом запуске приложения выбрать не “Создать кошелёк”, а “У меня уже есть кошелёк”. Далее потребуется ввести свою сид-фразу, и вы получите доступ ко всем активам на том адресе, с которым она связана.

Ещё раз напомним, что для восстановления доступа необязательно использовать то же самое приложение, в котором изначально была сгенерирована сид-фраза. Можно взять сид-фразу из одного кошелька и с успехом применить её в другом. Все кошельки USDT TRC-20 совместимы.

Лучшие кошельки с поддержкой TRC-20

Все кошельки умеют отправлять и получать токены, поэтому выбирать можно любой? Но если выбрать трудно, то советуем вам обратить внимание на эти варианты.

tr.energy - один из немногих кошельков, позволяющих оплачивать комиссию за транзакции в сети Tron стейблкоинами. С ним вам не нужно заботиться о том, где достать TRX, которые нужны в других кошельках для оплаты газа. Tronlink - кошелёк, рекомендуемый разработчиками блокчейна Tron. Его плюс в том, что пользователи при любых трудностях могут получить поддержку сообщества Tron. Trust Wallet - самое скачиваемое приложение для хранения криптоактивов по данным Google Play. В сети доступно множество материалов по его использованию, и это огромный плюс. Rabbit.io - онлайн-кошелёк. От других подобных кошельков он выгодно отличается тем, что о нём в сети не найти аргументированных негативных отзывов. Никто нигде не жаловался на то, что этот кошелек был взломан. То есть его разработчикам можно доверять, а это очень важно при использовании онлайн-решений.

Выводы

Создание USDT TRC-20 кошелька - это важный шаг для пользователей, которые хотят без проблем оплачивать услуги на платформе Veles. Разнообразие доступных кошельков позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для ваших целей - от простых программных решений до более защищенных аппаратных устройств. Главное - сохранить сид-фразу для восстановления доступа к активам в будущем.

Запомните: ваша сид-фраза - это единственный способ доступа к вашим активам.

Часто задаваемые вопросы

1. Есть ли ограничения на создание TRC20 wallets?

Нет, любой человек, независимо от гражданства и других факторов, может создать кошелёк. Более того, каждый может создать сколько угодно кошельков.

2. Какие блокчейны поддерживают перевод USDT?

Токен USDT выпускается в шестнадцати блокчейнах. Их полный список доступен на сайте Tether.to. USDT TRC-20 - это токен, транзакции с которым проводятся в блокчейне Tron.

3. Как проверить, поступили ли токены USDT TRC20 в мой кошелек?

Для такой проверки нужно ввести адрес кошелька в любом обозревателе сети Tron. Например, подойдёт Tronscan. Там вы увидите все транзакции, проведенные по вашему адресу.