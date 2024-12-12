Як пройти верифікацію на Bybit: покрокова інструкція

Верифікація на криптовалютних біржах стає обов’язковою для більшості користувачів, і Bybit не виняток. Процес KYC (Know Your Customer) допомагає біржі гарантувати безпеку угод, відповідати міжнародним стандартам і вести боротьбу з відмиванням грошей.

У цій статті розберемо, для яких цілей потрібна верифікація, які документи будуть потрібні, і як пройти її крок за кроком.

Для чого потрібна верифікація на Байбіті?

Верифікація на біржі Bybit (або інших централізованих криптовалютних біржах) - це процедура посвідчення особи користувача, спрямована на дотримання законодавчих норм, поліпшення рівня безпеки та надання доступу до різних функцій і послуг на платформі. Ось кілька причин, чому верифікація є важливою на Bybit:

1. Дотримання стандартів і правил (KYC і AML)

KYC (Знай свого клієнта) - це процедура, що вимагає від користувачів надання персональної інформації, щоб біржа могла підтвердити їхню особу. Це допомагає Bybit відповідати міжнародним вимогам у сфері фінансів і криптовалют.

AML (Протидія відмиванню грошових коштів) - це заходи, що здійснюються для боротьби з проведенням незаконних фінансових операцій. Процес верифікації має важливе значення в запобіганні таких злочинів, як відмивання грошей, фінансування тероризму та інші види фінансових правопорушень.

Для виконання цих вимог біржі необхідно перевіряти особи користувачів і відстежувати підозрілі транзакції.

2. Безпека

Верифікація допомагає збільшити безпеку як для користувача, так і для самої платформи. Вона запобігає шахрайству, наприклад, реєстрації акаунтів з фальшивими даними або доступу третіх осіб до рахунків. Також верифіковані акаунти мають додаткові заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація.

3. Підвищення лімітів на виведення коштів

Без верифікації на Bybit є обмеження на кількість коштів, що підлягають виведенню з платформи. Верифіковані користувачі отримують доступ до підвищених лімітів на зняття коштів. Це особливо важливо для тих, хто планує працювати з великими сумами.

Наприклад:

Без наявності верифікації ліміти з виведення коштів можуть становити кілька тисяч доларів на день.

Після верифікації ліміти можуть збільшитися до значних сум (десятки тисяч або навіть більше, залежно від типу верифікації).

4. Доступ до всіх функцій платформи

Верифікація дає повний доступ до додаткових послуг та інструментів, таких як:

Торгівля ф’ючерсами.

Доступ до всього вибору активів (включно з тими, які вимагають суворої верифікації для участі в торгівлі).

Участь у деяких пропозиціях або промоакціях, які доступні тільки верифікованим користувачам.

5. Захист від фрода та шахрайства

Верифікація допомагає запобігти шахрайству та несанкціонованому доступу до акаунтів. Пройшовши верифікацію, користувач допомагає біржі в боротьбі з фальшивими акаунтами та шахраями, а також підтверджує свою особистість, що знижує ризики для всіх учасників платформи.

6. Правовий захист і надійність

Верифікація також гарантує, що всі дії користувача на платформі відповідають законам і правилам, встановленим у юрисдикції, де працює Bybit. Це важливо для захисту як прав користувачів, так і самої платформи від можливих юридичних ризиків.

7. Використання додаткових функцій (наприклад, кредитування)

Верифіковані користувачі можуть використовувати такі додаткові функції, як кредитування або позики, що надаються Bybit. Ці послуги вимагають підтвердження особи, щоб запобігти шахрайству та гарантувати відповідність регламентам.

8. Кращі умови обслуговування

Верифіковані користувачі можуть отримати вищий рівень обслуговування та підтримку. У разі виникнення проблем з обліковим записом або транзакціями, користувачам, які пройшли верифікацію, може бути надана більш пріоритетна допомога.

9. Для торгівлі криптоботами

Для доступу до всіх продуктів біржі Bybit, зокрема й торгівлі за допомогою криптоботів Veles, верифікацію на біржі потрібно пройти мінімум на Стандартний рівень. Крім того, для виведення коштів з біржі у фіат, верифікація особистості є необхідною вимогою.

Які документи необхідні для верифікації

Для проходження процедури KYC на Bybit вам знадобляться:

1. Ідентифікаційні документи: паспорт, водійське посвідчення або національний паспорт.

2. Підтвердження адреси проживання: рахунки за комунальні послуги, банківські виписки або документи, пов’язані з реєстрацією житла.

3. Селфі або фотографія документа: для перевірки вашої ідентичності необхідно завантажити якісне зображення або зробити живий знімок за допомогою вебкамери чи мобільного додатка.

Важливо, щоб усі документи були актуальними та чітко читабельними.

Які є рівні KYC на Bybit?

На біржі Bybit доступно на вибір кілька рівнів верифікації, кожен з них дає свої переваги та ліміти.

Базовий рівень KYC

Вимоги: мінімальні дані (ім’я, адреса, дата народження).

Можливості: підходить для невеликих операцій.

Ліміти: обмежене виведення коштів і відсутність доступу до розширених функцій біржі.

Рівень KYC «Lv.1»

Вимоги: завантаження посвідчення особи та підтвердження адреси.

Можливості: значно збільшені ліміти виведення.

Ліміти: до 1 000 000 USDT на день.

Рівень KYC «Lv.2»

Вимоги: додаткове підтвердження особи (можливо, відеоідентифікація).

Можливості: максимальні ліміти та доступ до ексклюзивних послуг.

Ліміти: до 2 000 000 USDT на день.

Корпоративна верифікація Bybit

Вимоги: реєстраційні документи компанії, дані бенефіціарів, корпоративні рахунки.

Можливості: доступ до корпоративних рішень Bybit.

Ліміти: індивідуальні умови для великих організацій.

Як пройти верифікацію

Для проходження будь-якого з рівнів верифікації потрібно надати особисті дані, а також документи, що підтверджують вашу особу.

Першого рівня на Bybit (Lv.1)

1. Авторизація на платформі: увійдіть у свій особистий кабінет на сайті Bybit.

2. Перехід до розділу KYC: відкрийте налаштування та оберіть розділ «Верифікація особистості рівень 1».

3. Заповнення даних: вкажіть ім’я, дату народження, адресу проживання.

4. Надання документа: завантажте один із запропонованих документів: паспорт, посвідчення особи або водійське посвідчення.

5. Підтвердіть адреси: прикріпіть документ із підтвердженням вашого місця проживання.

6. Очікування перевірки: процес триває від кількох хвилин до доби.

Другого рівня на Bybit (Lv.2)

1. Оновлення даних: якщо ви вже пройшли KYC Lv.1, почніть процедуру «Верифікація особистості рівень 2», для цього необхідно перейти до свого особистого кабінету, відкрити розділ верифікація і вибрати «Просунута»

2. Натиснути на кнопку «Підтвердити адресу», потім вибрати країну і завантажити фото документа, що підтверджує адресу (документ має бути не старше 3 місяців).

3. Додаткове підтвердження: можливо, буде потрібно зробити селфі з документом або пройти відеоідентифікацію.

4. Завершення перевірки: після відправлення запит буде опрацьовано протягом 1-2 робочих днів.

Корпоративна верифікація

1. Реєстрація компанії: створіть корпоративний акаунт на Bybit.

2. Подача документів: надішліть статутні документи, дані про бенефіціарів та інформацію про компанію.

3. Зв’язок із менеджером: представник Bybit може запросити додаткові дані.

4. Підтвердження: верифікація компанії займає більше часу, зазвичай до 7 робочих днів.

Висновок

Наявність верифікованого акаунта на Bybit - це вкрай важливий аспект для користувачів, які хочуть використовувати біржу на повну потужність. Процес KYC гарантує безпеку, відповідність усім вимогам законодавства та зручність роботи. Дотримуючись інструкцій, ви легко зможете підтвердити свою особистість і отримати доступ до всіх функцій платформи.

FAQ

1. Чи можна користуватися Bybit без верифікації?

Так, але з обмеженнями: зниженими лімітами на виведення та відсутністю повноцінного доступу до деяких функцій.

2. Як довго триває процес верифікації?

У середньому верифікація займає від кількох хвилин до доби. У разі навантаження платформи може знадобитися до 2 робочих днів.

3. Які види документів потрібні для підтвердження особи?

Паспорт громадянина, водійське посвідчення або національне посвідчення особи.

4. Чи можна пройти KYC через мобільний додаток?

Так, процес доступний як на веб-версії, так і через мобільний додаток Bybit.

5. Що робити, якщо верифікацію відхилено?

Перевірте, що завантажені фотографії документів чіткі та актуальні. Якщо проблему не усунуто, зверніться до служби підтримки.