Как пройти верификацию на Bybit: пошаговая инструкция

Верификация на криптовалютных биржах становится обязательной для большинства пользователей, и Bybit не исключение. Процесс KYC (Know Your Customer) помогает бирже гарантировать безопасность сделок, соответствовать международным стандартам и вести борьбу с отмыванием денег.

В этой статье разберем, для каких целей нужна верификация, какие документы потребуются, и как пройти ее шаг за шагом.

Для чего нужна верификация на Байбите?

Верификация на бирже Bybit (или других централизованных криптовалютных биржах) — это процедура удостоверения личности пользователя, направленная на соблюдение законодательных норм, улучшение уровня безопасности и предоставление доступа к различным функциям и услугам на платформе. Вот несколько причин, почему верификация является важной на Bybit:

1. Соблюдение стандартов и правил (KYC и AML)

KYC (Знай своего клиента) — это процедура, требующая от пользователей предоставления персональной информации, чтобы биржа могла подтвердить их личность. Это помогает Bybit соответствовать международным требованиям в области финансов и криптовалют.

AML (Противодействие отмыванию денежных средств) — это меры, осуществляемые для борьбы с проведением незаконных финансовых операций. Процесс верификации имеет важное значение в предотвращении таких преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма и другие виды финансовых правонарушений.

Для выполнения этих требований бирже необходимо проверять личности пользователей и отслеживать подозрительные транзакции.

2. Безопасность

Верификация помогает увеличить безопасность как для пользователя, так и для самой платформы. Она предотвращает мошенничество, например, регистрацию аккаунтов с фальшивыми данными или доступ третьих лиц к счетам. Также верифицированные аккаунты имеют дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация.

3. Повышение лимитов на вывод средств

Без верификации на Bybit имеются ограничения на количество средств, подлежащих выводу с платформы. Верифицированные пользователи получают доступ к повышенным лимитам на снятие средств. Это особенно важно для тех, кто планирует работать с крупными суммами.

Например:

Без наличия верификации лимиты по выводу средств могут составлять несколько тысяч долларов в день.

После верификации лимиты могут увеличиться до значительных сумм (десятки тысяч или даже больше, в зависимости от типа верификации).

4. Доступ ко всем функциям платформы

Верификация дает полный доступ к дополнительным услугам и инструментам, таким как:

Торговля фьючерсами.

Доступ ко всему выбору активов (включая те, которые требуют строгой верификации для участия в торговле).

Участие в некоторых предложениях или промоакциях, которые доступны только верифицированным пользователям.

5. Защита от фрода и мошенничества

Верификация помогает предотвратить мошенничество и несанкционированный доступ к аккаунтам. Пройдя верификацию, пользователь помогает бирже в борьбе с фальшивыми аккаунтами и мошенниками, а также подтверждает свою личность, что снижает риски для всех участников платформы.

6. Правовая защита и надежность

Верификация также гарантирует, что все действия пользователя на платформе соответствуют законам и правилам, установленным в юрисдикции, где работает Bybit. Это важно для защиты как прав пользователей, так и самой платформы от возможных юридических рисков.

7. Использование дополнительных функций (например, кредитование)

Верифицированные пользователи могут использовать такие дополнительные функции, как кредитование или займы, предоставляемые Bybit. Эти услуги требуют подтверждения личности, чтобы предотвратить мошенничество и гарантировать соответствие регламентам.

8. Лучшие условия обслуживания

Верифицированные пользователи могут получить более высокий уровень обслуживания и поддержку. В случае возникновения проблем с аккаунтом или транзакциями, пользователям, прошедшим верификацию, может быть предоставлена более приоритетная помощь.

9. Для торговли криптоботами

Для доступа ко всем продуктам биржи Bybit, в том числе и торговли с помощью криптоботов Veles, верификация на бирже должна быть пройдена минимум на Стандартный уровень. Кроме того, для вывода средств с биржи в фиат, верификация личности является необходимым требованием.

Какие документы необходимы для верификации

Для прохождения процедуры KYC на Bybit вам понадобятся:

Идентификационные документы: паспорт, водительское удостоверение или национальный паспорт. Подтверждение адреса проживания: счета за коммунальные услуги, банковские выписки или документы, связанные с регистрацией жилья. Селфи или фотография документа: для проверки вашей идентичности необходимо загрузить качественное изображение или сделать живой снимок с помощью веб-камеры или мобильного приложения.

Важно, чтобы все документы были актуальными и четко читаемыми.

Какие есть уровни KYC на Bybit?

На бирже Bybit доступно на выбор несколько уровней верификации, каждый из них дает свои преимущества и лимиты.

Базовый уровень KYC

Требования: минимальные данные (имя, адрес, дата рождения).

Возможности: подходит для небольших операций.

Лимиты: ограниченный вывод средств и отсутствие доступа к расширенным функциям биржи.

Уровень KYC «Lv.1»

Требования: загрузка удостоверения личности и подтверждение адреса.

Возможности: значительно увеличенные лимиты вывода.

Лимиты: до 1 000 000 USDT в день.

Уровень KYC «Lv.2»

Требования: дополнительное подтверждение личности (возможно, видеоидентификация).

Возможности: максимальные лимиты и доступ к эксклюзивным услугам.

Лимиты: до 2 000 000 USDT в день.

Корпоративная верификация Bybit

Требования: регистрационные документы компании, данные бенефициаров, корпоративные счета.

Возможности: доступ к корпоративным решениям Bybit.

Лимиты: индивидуальные условия для крупных организаций.

Как пройти верификацию

Для прохождения любого из уровней верификации потребуется предоставить личные данные, а также документы, подтверждающие вашу личность.

Первого уровня на Bybit (Lv.1)

Авторизация на платформе: войдите в свой личный кабинет на сайте Bybit. Переход в раздел KYC: откройте настройки и выберите раздел «Верификация личности уровень 1».

Заполнение данных: укажите имя, дату рождения, адрес проживания. Предоставление документа: загрузите один из предложенных документов: паспорт, удостоверение личности или водительское удостоверение.

Подтвердите адреса: прикрепите документ с подтверждением вашего места жительства. Ожидание проверки: процесс длится от нескольких минут до суток.

Второго уровня на Bybit (Lv.2)

Обновление данных: если вы уже прошли KYC Lv.1, начните процедуру «Верификация личности уровень 2», для этого необходимо перейти в свой личный кабинет, открыть раздел верификация и выбрать «Продвинутая»

Нажать на кнопку Подтвердить адрес, затем выбрать страну и загрузить фото документа, подтверждающего адрес (документ должен быть не старше 3 месяцев).

Дополнительное подтверждение: возможно, потребуется сделать селфи с документом или пройти видеоидентификацию. Завершение проверки: после отправки запрос будет обработан в течение 1-2 рабочих дней.

Корпоративная верификация

Регистрация компании: создайте корпоративный аккаунт на Bybit. Подача документов: отправьте уставные документы, данные о бенефициарах и информацию о компании. Связь с менеджером: представитель Bybit может запросить дополнительные данные. Подтверждение: верификация компании занимает больше времени, обычно до 7 рабочих дней.

Заключение

Наличие верифицироаванного аккаунта на Bybit — это крайне важный аспект для пользователей, которые хотят использовать биржу на полную мощность. Процесс KYC гарантирует безопасность, соответствие всем требованиям законодательства и удобство работы. Следуя инструкциям, вы легко сможете подтвердить свою личность и получить доступ ко всем функциям платформы.

FAQ

1. Можно ли пользоваться Bybit без верификации?

Да, но с ограничениями: сниженными лимитами на вывод и отсутствием полноценного доступа к некоторым функциям.

2. Как долго длится процесс верификации?

В среднем верификация занимает от пары минут до суток. В случае нагрузки платформы может потребоваться до 2 рабочих дней.

3. Какие виды документов требуются для подтверждения личности?

Паспорт гражданина, водительское удостоверение или национальное удостоверение личности.

4. Можно ли пройти KYC через мобильное приложение?

Да, процесс доступен как на веб-версии, так и через мобильное приложение Bybit.

5. Что делать, если верификация отклонена?

Проверьте, что загруженные фотографии документов четкие и актуальные. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки.