Як заробити на криптовалюті у 2025 році

Криптовалюти продовжують набирати популярність, надаючи безліч варіантів заробітку не тільки для новачків, а й для досвідчених інвесторів. 2024-2025 роки обіцяють бути насиченими на інновації в криптосфері, пропонуючи нові можливості для збільшення доходу. У цій статті ми детально розберемо, як заробити на криптовалюті, які методи є найперспективнішими, і дамо корисні рекомендації.

Криптовалюта - що це таке

Криптовалюта - це цифрова або віртуальна валюта, заснована на технології блокчейн. Вона зберігає безпеку транзакцій і децентралізацію, виключаючи необхідність участі банків або інших фінансових установ. Приклади найвідоміших криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT). Суть криптовалюти полягає в можливості передавання та зберігання цінності в цифровому вигляді. Це відкриває широкі можливості для інвестицій, торгівлі та навіть створення нових фінансових екосистем.

Варіанти заробітку на криптовалюті

Існує безліч варіантів заробітку на криптовалюті. Вибір відповідного методу залежатиме від особистого інтересу, капіталу і цілей. Розглянемо кожен із них докладніше:

Запуск криптовалютного торгового бота

Торгові боти автоматизують купівлю і продаж криптовалют, аналізуючи ринок у реальному часі. Цей спосіб особливо підійде для тих, хто хоче заробляти на коротких коливаннях цін, при цьому не приділяючи цій справі весь свій час.

Переваги:

Автоматизація торгівлі.

Доступність 24/7.

Можливість використання готових стратегій.

Недоліки:

Ризики неправильного налаштування.

Залежність від якості програмного забезпечення.

На платформі Veles доступне створення і гнучке налаштування необхідних параметрів як ф’ючерсних, так і спотових торгових ботів, для їхнього тестування можна проводити бектести або ж скористатися вже готовими криптовалютними ботами.

З уже готовими ботами, які продемонстрували чудовий результат, і їхніми налаштуваннями більш детально можна ознайомитися в нашій статті - Добірка спотових ботів від Veles.

Майнінг

Майнінг - це процес видобутку криптовалют, під час якого учасники мережі використовують обчислювальні потужності своїх пристроїв для перевірки транзакцій і створення нових монет.

Плюси:

Високий потенціал доходу.

Підтримка роботи блокчейна.

Мінуси:

Висока вартість обладнання.

Велике споживання електроенергії.

Хмарний майнінг

Цей вид майнінгу дає змогу добувати криптовалюту без необхідності купівлі обладнання. Замість цього користувачі беруть в оренду обчислювальні потужності у спеціалізованих компаній.

Переваги:

Не потрібне обладнання.

Підійде для новачків.

Недоліки:

Високий ризик шахрайства.

Менший прибуток порівняно з традиційним майнінгом.

Торгівля криптовалютою

Торгівля криптовалютою - це один із найпопулярніших варіантів заробітку в криптосфері. Вона передбачає купівлю-продаж активів на біржах з метою отримання прибутку за рахунок зміни їхніх цін. Такий метод є універсальним і підійде як для новачків, так і для вже досвідчених користувачів, однак вимагає наявності знань, чіткої стратегії та дотримання дисципліни.

Основні стратегії торгівлі криптовалютою

1. Торгівля всередині дня (Day Trading)

Денна торгівля полягає у відкритті та закритті позицій у рамках одного дня. Мета полягає в тому, щоб отримати профіт з невеликих змін цін.

2. Свінг-трейдинг (Swing Trading)

Трейдери утримують активи протягом декількох днів-кількох тижнів, орієнтуючись на коливання цін.

3. Скальпінг

Скальпери відкривають десятки угод на день, фіксуючи невеликий прибуток на кожній з них.

4. Довгострокові інвестиції (HODL)

Інвестори купують криптовалюту і зберігають її протягом місяців або років в очікуванні значного зростання.

Переваги торгівлі:

1. Висока ліквідність

Високі обсяги торгів на великих біржах, таких як Binance, Bybit, OKX, дають змогу швидко купувати і продавати активи без значних втрат на спреді.

2. Цілодобовий доступ

Криптовалютні ринки працюють 24/7, це робить їх привабливими для трейдерів з усього світу.

3. Різноманітність активів

На ринку представлені тисячі монет, від великих (Bitcoin, Ethereum) до маловідомих, але перспективних.

4. Можливість використання кредитного плеча

Багато бірж пропонують маржинальну торгівлю, що збільшує потенціал прибутку.

Ризики торгівлі:

1. Висока волатильність

Ціни на криптовалюти можуть різко змінюватися протягом короткого часу, що підвищує ризик втрат.

2. Відсутність регулювання

Крипторинок, як і раніше, залишається слабо регульованим, саме це створює ризики різних маніпуляцій

3. Психологічний тиск

Емоційний стрес від значних змін цін може призвести до імпульсивних рішень.

4. Шахрайство

Ризики хакерських атак і фішингу залишаються високими, особливо, якщо торгуєте на ненадійних платформах.

Холдинг

Холдинг передбачає тривале за часом утримання криптовалюти в очікуванні її зростання в ціні. Цей спосіб підійде для тих, хто не дуже хоче витрачати час на активну торгівлю.

Приклад: Інвестування навіть невеликої суми (наприклад, 20$) у Bitcoin у 2012 році, коли його ціна була 2-20$, принесло б до 2024 року, при ціні за один Bitcoin, що дорівнює майже 100.000$, прибуток у розмірі 100.000$ (або ж 5000 іксів від вкладень).

Криптовалютні ігри

Криптовалютні ігри - це одна з найдоступніших і найзахопливіших можливостей заробити у світі цифрових активів. Вони об’єднують гейміфікацію з технологією блокчейн, даючи змогу користувачам заробляти реальні гроші або криптовалюту через ігровий процес. Цей метод заробітку став особливо популярним завдяки розвитку моделі Play-to-Earn (P2E) і Tap-to-Earn, де гравці отримують винагороди за участь у грі.

Аірдроп, локдроп, баунті-програми

Ці методи заробітку являють собою стратегію привернення уваги до криптовалютних проєктів з мінімальними вкладеннями з боку користувачів. Такі програми дають змогу учасникам отримувати безкоштовні токени або інші винагороди за виконання простих дій або підтримку проєкту.

Переваги:

Безкоштовна участь.

Потенційна висока прибутковість.

Можливість отримати токени без прямих витрат.

Підтримка нових проєктів на етапі запуску.

Підходить для людей з різними навичками.

Недоліки:

Висока конкуренція.

Ризики шахрайства.

Кошти стають недоступними на час заморозки.

Ризики смарт-контрактів або падіння ціни токенів.

Трудозатратність.

Низька прибутковість за виконання простих завдань.

Стейкінг

Стейкінг можливий тільки в мережах, які використовують алгоритм консенсусу Proof-of-Stake (PoS) або його варіації, такі як Delegated Proof-of-Stake (DPoS). Натомість за «заморожування» ваших активів ви отримуєте винагороду у вигляді додаткових токенів, що робить стейкінг простим варіантом пасивного доходу в криптовалютній сфері.

Переваги:

1. Пасивний дохід

Стейкінг дає змогу заробляти токени, просто утримуючи їх у гаманці, без активної торгівлі або майнінгу.

2. Зниження енергоспоживання

На відміну від майнінгу, стейкінг потребує значно менше обчислювальних потужностей, що робить його екологічним і більш доступним способом підтримки блокчейну.

3. Довгострокова стратегія

Стейкінг стимулює власників зберігати активи на тривалий термін, що може позитивно впливати на ціну токена.

4. Підтримка блокчейна

Ви робите внесок у децентралізацію і безпеку мережі, що особливо важливо для молодих проєктів.

5. Доступність для новачків

Багато централізованих і децентралізованих криптобірж пропонують зручні інструменти для стейкінгу, це робить процес набагато простішим для інвесторів-початківців.

6. Висока прибутковість для деяких токенів

Є проєкти, які пропонують привабливі ставки прибутковості (до 20% і більше), що робить стейкінг вигідним для власників.

Недоліки:

1. Заморожування активів

Під час стейкінгу ваші токени стають недоступними, і ви не зможете оперативно їх продати в разі різкого падіння ціни.

2. Волатильність криптовалюти

Навіть якщо ваш стейкінг приносить дохід, зниження вартості токена може обнулити ваш прибуток.

3. Ризики платформ

Якщо ви використовуєте централізовані платформи для стейкінгу, існує ризик злому, банкрутства або інших проблем, пов’язаних з управлінням коштами.

4. Інфляція токенів

Деякі проєкти створюють нові токени для винагороди учасників стейкінгу, що може призвести до інфляції та зниження їхньої вартості.

5. Комісії платформ

Багато бірж і гаманців беруть комісію за стейкінг, що може знизити ваш реальний прибуток.

6. Складність валідації для окремих проєктів

Деякі блокчейни вимагають високих початкових вкладень або спеціального обладнання для участі в стейкінгу.

Лендінг

Лендинг у криптовалюті - це процес надання ваших криптоактивів у борг іншим користувачам або платформам в обмін на процентну винагороду. Він дає змогу власникам монет отримувати пасивний дохід, не продаючи свої активи, і допомагає позичальникам отримати ліквідність без необхідності продавати криптовалюту.

Біткоїн-Крани

Біткоїн-крани - це сайти або додатки, які пропонують невелику кількість криптовалют за виконання простих завдань (перегляд реклами, участь в опитуваннях).

Приклад: Додатки на кшталт FreeBitco.in дають змогу заробляти на щоденних відвідуваннях.

Партнерські програми

Більшість централізованих бірж, криптопроектів та інших платформ пропонують партнерські програми, де користувачі можуть отримувати частину від комісій та інші бонуси за залучення нових учасників. Платформа Veles Finance надає реферальну програму, ви можете отримувати 30% заробітку від залучених користувачів.

Арбітраж

Арбітраж у криптовалюті - це стратегія, що передбачає отримання прибутку за рахунок різниці в цінах на один актив на різних біржах або в різних торгових парах. Суть арбітражу полягає в купівлі криптовалюти за нижчим курсом на одній із платформ і її продажу за вищою ціною на іншій, отримуючи прибуток із цієї різниці.

Переваги:

1. Мінімізація ринкових ризиків

2. Доступність 24/7

3. низький поріг входу

4. Можливість автоматизації

5. Незалежність від загального тренду ринку

6. Величезна кількість торгових пар і бірж

7. Висока ліквідність

8. Глобальна доступність

9. Відносно проста стратегія

Ризики:

1. Періодична волатильність ринку

2. Комісії

3. технічні затримки

ICO

ICO (Initial Coin Offering) - це один зі способів залучення інвестицій для новостворених криптовалютних проєктів через продаж токенів на початковому етапі становлення проєкту. Інвестори купують ці токени з надією, що їхня вартість зросте після запуску проєкту і його виходу на ринок. Для учасників ICO це і є способом заробітку, але при цьому існують певні ризики.

Переваги:

1. Можливість значного прибутку

2. Ранній доступ до нових технологій

3. Бонуси та знижки

Ризики:

1. Шахрайство (scam)

2. Неможливість повернення коштів

3. Волатильність

4. Правові ризики

Скільки можна заробити на криптовалюті

Заробіток залежить від обраного методу, стартового капіталу та ринкових умов. Наприклад:

Майнінг/стейкінг/лендинг/арбітраж можуть приносити $100-$500 на місяць за умови використання сучасного обладнання або наявності відносно великого капіталу.

Різні види торгівлі здатні приносити дохід до 50-100% на місяць, але також пов’язані з високими ризиками.

Аірдропи/ретродропи/криптовалютні ігри часто приносять невеликий дохід - до $500 на місяць, але не потребують вкладень, водночас у проєктах, які потребують вкладень, можна отримати значно більші суми через малу кількість учасників і складні критерії.

Як правильно підготуватися до торгівлі криптовалютою

1. Вивчіть основи: розберіться з принципами блокчейна і криптовалют. З цим вам допоможуть впоратися наші навчальні матеріали, а вся інформація щодо налаштування та принципів роботи торгових ботів знаходиться в Академії Veles.

2. Виберіть біржу: найбільш популярні криптоплатформи - Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io та BingX.

3. Пройдіть верифікацію: для забезпечення безпеки та виконання регуляторних вимог.

4. Почніть з малого: інвестуйте тільки ту суму, яку готові втратити.

5. Використовуйте холодні гаманці: щоб зберігати на них великі суми коштів.

Рекомендації від експерта

1. Диверсифікуйте інвестиції: не інвестуйте всі виділені кошти в одну монету.

2. Вивчайте ринок: стежте за новинами та трендами.

3. Використовуйте стратегії: автоматизуйте процеси за допомогою торгових ботів від Veles.

4. Оцініть ризики: кожна інвестиція пов’язана з можливими втратами.

FAQ

1. Чи можна заробити на криптовалюті, якщо ти новачок?

Так, можна. Для початку можна спробувати почати з безкоштовних способів, таких як аірдропи, ретродропи або баунті-програми.

2. Які зі способів заробітку в криптовалютній сфері найприбутковіші?

Найприбутковішими є - торгівля криптовалютами та арбітраж, ці методи можуть приносити великий дохід, проте пов’язані з підвищеними ризиками.

3 Наскільки безпечний крипторинок?

Крипторинок високоризиковий. Використовуйте двофакторну аутентифікацію і зберігайте активи в безпечних гаманцях.

4. Як почати інвестувати?

Спочатку пройдіть реєстрацію на біржі, потім поповніть рахунок і виберіть відповідний актив для вкладень.

5. Що таке волатильність?

Це ступінь зміни ціни криптовалюти за певний період. Висока волатильність означає швидкі та значні коливання ціни.