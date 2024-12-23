Как заработать на криптовалюте в 2025 году
Криптовалюты продолжают набирать популярность, предоставляя множество вариантов заработка не только для новичков, но и для опытных инвесторов. 2025-2026 года обещают быть насыщенными на инновации в криптосфере, предлагая новые возможности для увеличения дохода. В этой статье мы подробно разберем, как заработать на криптовалюте, какие методы являются наиболее перспективными, и дадим полезные рекомендации.
Криптовалюта - что это такое
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, основанная на технологии блокчейн. Она сохраняет безопасность транзакций и децентрализацию, исключая необходимость участия банков или других финансовых учреждений. Примеры наиболее известных криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT). Суть криптовалюты заключается в возможности передачи и хранения ценности в цифровом виде. Это открывает широкие возможности для инвестиций, торговли и даже создания новых финансовых экосистем.
Варианты заработка на криптовалюте
Существует множество вариантов заработка на криптовалюте. Выбор подходящего метода будет зависеть от личного интереса, капитала и целей. Рассмотрим каждый из них подробнее:
Запуск криптовалютного торгового бота
Торговые боты автоматизируют покупку и продажу криптовалют, анализируя рынок в реальном времени. Данный способ особенно подойдет для тех, кто хочет зарабатывать на коротких колебаниях цен, при этом не уделяя этому делу все свое время.
Преимущества:
-
Автоматизация торговли.
-
Доступность 24/7.
-
Возможность использования готовых стратегий.
Недостатки:
-
Риски неправильной настройки.
-
Зависимость от качества программного обеспечения.
На платформе Veles доступно создание и гибкая настройка необходимых параметров как фьючерсных, так и спотовых торговых ботов, для их тестирования можно проводить бектесты или же воспользоваться уже готовыми криптовалютными ботами.
С уже готовыми и продемонстрировавшими отличный результат ботами и их настройками более подробно можно ознакомиться в нашей статье – Подборка спотовых ботов от Veles.
Майнинг
Майнинг – это процесс добычи криптовалют, при котором участники сети используют вычислительные мощности своих устройств для проверки транзакций и создания новых монет.
Плюсы:
-
Высокий потенциал дохода.
-
Поддержка работы блокчейна.
Минусы:
-
Высокая стоимость оборудования.
-
Большое потребление электроэнергии.
Облачный майнинг
Данный вид майнинга позволяет добывать криптовалюту без необходимости покупки оборудования. Вместо этого пользователи берут в аренду вычислительные мощности у специализированных компаний.
Преимущества:
-
Не требуется оборудования.
-
Подойдет для новичков.
Недостатки:
-
Высокий риск мошенничества.
-
Меньшая прибыль по сравнению с традиционным майнингом.
Торговля криптовалютой
Торговля криптовалютой — это один из наиболее популярных вариантов заработка в криптосфере. Она предполагает купля-продажу активов на биржах с целью получения прибыли за счет изменения их цен. Такой метод является универсальным и подойдет как для новичков, так и для уже опытных пользователей, однако требует наличия знаний, четкой стратегии и соблюдения дисциплины.
Основные стратегии торговли криптовалютой
-
Торговля внутри дня (Day Trading)
Дневная торговля заключается в открытии и закрытии позиций в рамках одного дня. Цель состоит в том, чтобы получить профит из небольших изменений цен.
-
Свинг-трейдинг (Swing Trading)
Трейдеры удерживают активы на протяжении нескольких дней–нескольких недель, ориентируясь на колебания цен.
-
Скальпинг
Скальперы открывают десятки сделок в день, фиксируя небольшую прибыль на каждой из них.
-
Долгосрочные инвестиции (HODL)
Инвесторы приобретают криптовалюту и хранят её в течение месяцев или лет в ожидании значительного роста.
Преимущества торговли:
-
Высокая ликвидность
Высокие объёмы торгов на крупных биржах, таких как Binance, Bybit, OKX позволяют быстро покупать и продавать активы без значительных потерь на спреде.
-
Круглосуточный доступ
Криптовалютные рынки работают 24/7, это делает их привлекательными для трейдеров со всего мира.
-
Разнообразие активов
На рынке представлены тысячи монет, от крупных (Bitcoin, Ethereum) до малоизвестных, но перспективных.
-
Возможность использования кредитного плеча
Многие биржи предлагают маржинальную торговлю, увеличивающую потенциал прибыли.
Риски торговли:
-
Высокая волатильность
Цены на криптовалюты могут резко изменяться в течение короткого времени, что повышает риск потерь.
-
Отсутствие регулирования
Крипторынок по-прежнему остаётся слабо регулируемым, именно это создает риски различных манипуляций
-
Психологическое давление
Эмоциональный стресс от значительных изменений цен может привести к импульсивным решениям.
-
Мошенничество
Риски хакерских атак и фишинга остаются высокими, особенно, если торгуете на ненадежных платформах.
Холдинг
Холдинг предполагает длительное по времени удержание криптовалюты в ожидании её роста в цене. Данный способ подойдет для тех, кто не очень хочет тратить время на активную торговлю.
Пример: Инвестирование даже небольшой суммы (например, 20$) в Bitcoin в 2012 году, когда его цена была 2-20$ принесло бы к 2024 году, при цене за один Bitcoin равной почти 100.000$ – прибыль в размере 100.000$ (или же 5000 иксов от вложений).
Криптовалютные игры
Криптовалютные игры – это одна из самых доступных и увлекательных возможностей заработать в мире цифровых активов. Они объединяют геймификацию с технологией блокчейн, позволяя пользователям зарабатывать реальные деньги или криптовалюту через игровой процесс. Этот метод заработка стал особенно популярным благодаря развитию модели Play-to-Earn (P2E) и Tap-to-Earn, где игроки получают вознаграждения за участие в игре.
Аирдроп, локдроп, баунти-программы
Данные методы заработка представляют собой стратегию привлечения внимания к криптовалютным проектам с минимальными вложениями со стороны пользователей. Такие программы позволяют участникам получать бесплатные токены или другие вознаграждения за выполнение простых действий или поддержку проекта.
Преимущества:
-
Бесплатное участие.
-
Потенциальная высокая доходность.
-
Возможность получить токены без прямых затрат.
-
Поддержка новых проектов на этапе запуска.
-
Подходит для людей с разными навыками.
Недостатки:
-
Высокая конкуренция.
-
Риски мошенничества.
-
Средства становятся недоступными на время заморозки.
-
Риски смарт-контрактов или падения цены токенов.
-
Трудозатратность.
-
Низкая доходность за выполнение простых задач.
Стейкинг
Стейкинг возможен только в сетях, которые используют алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) или его вариации, такие как Delegated Proof-of-Stake (DPoS). Взамен за «замораживание» ваших активов вы получаете вознаграждение в виде дополнительных токенов, что делает стейкинг простым вариантом пассивного дохода в криптовалютной сфере.
Преимущества:
-
Пассивный доход
Стейкинг позволяет зарабатывать токены, просто удерживая их в кошельке, без активной торговли или майнинга.
-
Снижение энергопотребления
В отличие от майнинга, стейкинг требует значительно меньше вычислительных мощностей, что делает его экологичным и более доступным способом поддержки блокчейна.
-
Долгосрочная стратегия
Стейкинг стимулирует держателей сохранять активы на длительный срок, что может положительно влиять на цену токена.
-
Поддержка блокчейна
Вы вносите вклад в децентрализацию и безопасность сети, что особенно важно для молодых проектов.
-
Доступность для новичков
Многие централизованные и децентрализованные криптобиржи предлагают удобные инструменты для стейкинга, это делает процесс гораздо проще для начинающих инвесторов.
-
Высокая доходность для некоторых токенов
Есть проекты, которые предлагают привлекательные ставки доходности (до 20% и более), что делает стейкинг выгодным для держателей.
Недостатки:
-
Заморозка активов
Во время стейкинга ваши токены становятся недоступными, и вы не сможете оперативно их продать в случае резкого падения цены.
-
Волатильность криптовалюты
Даже если ваш стейкинг приносит доход, снижение стоимости токена может обнулить вашу прибыль.
-
Риски платформ
Если вы используете централизованные платформы для стейкинга, существует риск взлома, банкротства или других проблем, связанных с управлением средствами.
-
Инфляция токенов
Некоторые проекты создают новые токены для вознаграждения участников стейкинга, что может привести к инфляции и снижению их стоимости.
-
Комиссии платформ
Многие биржи и кошельки берут комиссию за стейкинг, что может снизить вашу реальную прибыль.
-
Сложность валидации для отдельных проектов
Некоторые блокчейны требуют высоких начальных вложений или специального оборудования для участия в стейкинге.
Лендинг
Лендинг в криптовалюте — это процесс предоставления ваших криптоактивов в долг другим пользователям или платформам в обмен на процентное вознаграждение. Он позволяет держателям монет получать пассивный доход, не продавая свои активы, и помогает заемщикам получить ликвидность без необходимости продавать криптовалюту.
Биткоин-Краны
Биткоин-краны – это сайты или приложения, которые предлагают небольшое количество криптовалют за выполнение простых заданий (просмотр рекламы, участие в опросах).
Пример: Приложения вроде FreeBitco.in позволяют зарабатывать на ежедневных посещениях.
Партнерские программы
Большинство централизованных бирж, криптопроектов и других платформ предлагают партнёрские программы, где пользователи могут получать часть от комиссий и иные бонусы за привлечение новых участников. Платформа Veles Finance предоставляет реферальную программу, вы можете получать 30% заработка от привлеченных пользователей.
Арбитраж
Арбитраж в криптовалюте — это стратегия, подразумевающая получение прибыли за счёт разницы в ценах на один актив на разных биржах или в различных торговых парах. Суть арбитража состоит в покупке криптовалют по более низкому курсу на одной из платформ и её продаже по более высокой цене на другой, получая прибыль из этой разницы.
Преимущества:
-
Минимизация рыночных рисков
-
Доступность 24/7
-
Низкий порог входа
-
Возможность автоматизации
-
Независимость от общего тренда рынка
-
Огромное количество торговых пар и бирж
-
Высокая ликвидность
-
Глобальная доступность
9. Относительно простая стратегия
Риски:
-
Периодическая волатильность рынка
-
Комиссии
3. Технические задержки
ICO
ICO (Initial Coin Offering) — это один из способов привлечения инвестиций для вновь созданных криптовалютных проектов через продажу токенов на начальном этапе становления проекта. Инвесторы покупают эти токены с надеждой, что их стоимость возрастет после запуска проекта и его выхода на рынок. Для участников ICO это и является способом заработка, но при этом существуют определенные риски.
Преимущества:
-
Возможность значительной прибыли
-
Ранний доступ к новым технологиям
-
Бонусы и скидки
Риски:
-
Мошенничество (scam)
-
Невозможность возврата средств
-
Волатильность
-
Правовые риски
Сколько можно заработать на криптовалюте
Заработок зависит от выбранного метода, стартового капитала и рыночных условий. Например:
-
Майнинг/стейкинг/лендинг/арбитраж могут приносить $100–$500 в месяц при использовании современного оборудования или наличии относительно крупного капитала.
-
Различные виды торговли способны приносить доход до 50-100% в месяц, но также связаны с высокими рисками.
-
Аирдропы/ретродропы/криптовалютные игры зачастую приносят небольшой доход – до $500 в месяц, но не требуют вложений, при этом в проектах которые требуют вложений можно получить куда большие суммы из-за малого количества участников и сложных критериев.
Как правильно подготовиться к торговле криптовалютой
-
Изучите основы: разберитесь с принципами блокчейна и криптовалют. С этим вам помогут справиться наши обучающие материалы, а вся информация по настройке и принципах работы торговых ботов находиться в Академии Veles.
-
Выберите биржу: наиболее популярные криптоплатформы – Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX.
-
Пройдите верификацию: для обеспечения безопасности и выполнения регуляторных требований.
-
Начните с малого: инвестируйте только ту сумму, которую готовы потерять.
-
Используйте холодные кошельки: чтобы хранить на них крупные суммы средств.
Рекомендации от эксперта
-
Диверсифицируйте инвестиции: не инвестируйте все выделенные средства в одну монету.
-
Изучайте рынок: следите за новостями и трендами.
-
Используйте стратегии: автоматизируйте процессы с помощью торговых ботов от Veles.
-
Оцените риски: каждая инвестиция связана с возможными потерями.
FAQ
1. Можно ли заработать на криптовалюте, если ты новичок?
Да, можно. Для начала можно попробовать начать с бесплатных способов, таких как аирдропы, ретродропы или баунти-программы.
2. Какие из способов заработка в криптовалютной сфере самые прибыльные?
Наиболее прибыльными являются – торговля криптовалютами и арбитраж, эти методы могут приносить крупный доход, однако сопряжены с повышенными рисками.
3. Насколько безопасен крипторынок?
Крипторынок высокорисковый. Используйте двухфакторную аутентификацию и храните активы в безопасных кошельках.
4. Как начать инвестировать?
Сначала пройдите регистрацию на бирже, затем пополните счёт и выберите подходящий актив для вложений.
5. Что такое волатильность?
Это степень изменения цены криптовалюты за определённый период. Высокая волатильность означает быстрые и значительные колебания цены.