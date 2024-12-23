Как заработать на криптовалюте в 2025 году

Криптовалюты продолжают набирать популярность, предоставляя множество вариантов заработка не только для новичков, но и для опытных инвесторов. 2025-2026 года обещают быть насыщенными на инновации в криптосфере, предлагая новые возможности для увеличения дохода. В этой статье мы подробно разберем, как заработать на криптовалюте, какие методы являются наиболее перспективными, и дадим полезные рекомендации.

Криптовалюта - что это такое

Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, основанная на технологии блокчейн. Она сохраняет безопасность транзакций и децентрализацию, исключая необходимость участия банков или других финансовых учреждений. Примеры наиболее известных криптовалют: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT). Суть криптовалюты заключается в возможности передачи и хранения ценности в цифровом виде. Это открывает широкие возможности для инвестиций, торговли и даже создания новых финансовых экосистем.

Варианты заработка на криптовалюте

Существует множество вариантов заработка на криптовалюте. Выбор подходящего метода будет зависеть от личного интереса, капитала и целей. Рассмотрим каждый из них подробнее:

Запуск криптовалютного торгового бота

Торговые боты автоматизируют покупку и продажу криптовалют, анализируя рынок в реальном времени. Данный способ особенно подойдет для тех, кто хочет зарабатывать на коротких колебаниях цен, при этом не уделяя этому делу все свое время.

Преимущества:

Автоматизация торговли.

Доступность 24/7.

Возможность использования готовых стратегий.

Недостатки:

Риски неправильной настройки.

Зависимость от качества программного обеспечения.

На платформе Veles доступно создание и гибкая настройка необходимых параметров как фьючерсных, так и спотовых торговых ботов, для их тестирования можно проводить бектесты или же воспользоваться уже готовыми криптовалютными ботами.

С уже готовыми и продемонстрировавшими отличный результат ботами и их настройками более подробно можно ознакомиться в нашей статье – Подборка спотовых ботов от Veles.

Майнинг

Майнинг – это процесс добычи криптовалют, при котором участники сети используют вычислительные мощности своих устройств для проверки транзакций и создания новых монет.

Плюсы:

Высокий потенциал дохода.

Поддержка работы блокчейна.

Минусы:

Высокая стоимость оборудования.

Большое потребление электроэнергии.

Облачный майнинг

Данный вид майнинга позволяет добывать криптовалюту без необходимости покупки оборудования. Вместо этого пользователи берут в аренду вычислительные мощности у специализированных компаний.

Преимущества:

Не требуется оборудования.

Подойдет для новичков.

Недостатки:

Высокий риск мошенничества.

Меньшая прибыль по сравнению с традиционным майнингом.

Торговля криптовалютой

Торговля криптовалютой — это один из наиболее популярных вариантов заработка в криптосфере. Она предполагает купля-продажу активов на биржах с целью получения прибыли за счет изменения их цен. Такой метод является универсальным и подойдет как для новичков, так и для уже опытных пользователей, однако требует наличия знаний, четкой стратегии и соблюдения дисциплины.

Основные стратегии торговли криптовалютой

Торговля внутри дня (Day Trading)

Дневная торговля заключается в открытии и закрытии позиций в рамках одного дня. Цель состоит в том, чтобы получить профит из небольших изменений цен. Свинг-трейдинг (Swing Trading)

Трейдеры удерживают активы на протяжении нескольких дней–нескольких недель, ориентируясь на колебания цен. Скальпинг

Скальперы открывают десятки сделок в день, фиксируя небольшую прибыль на каждой из них. Долгосрочные инвестиции (HODL)

Инвесторы приобретают криптовалюту и хранят её в течение месяцев или лет в ожидании значительного роста.

Преимущества торговли:

Высокая ликвидность

Высокие объёмы торгов на крупных биржах, таких как Binance, Bybit, OKX позволяют быстро покупать и продавать активы без значительных потерь на спреде. Круглосуточный доступ

Криптовалютные рынки работают 24/7, это делает их привлекательными для трейдеров со всего мира. Разнообразие активов

На рынке представлены тысячи монет, от крупных (Bitcoin, Ethereum) до малоизвестных, но перспективных. Возможность использования кредитного плеча

Многие биржи предлагают маржинальную торговлю, увеличивающую потенциал прибыли.

Риски торговли:

Высокая волатильность

Цены на криптовалюты могут резко изменяться в течение короткого времени, что повышает риск потерь. Отсутствие регулирования

Крипторынок по-прежнему остаётся слабо регулируемым, именно это создает риски различных манипуляций Психологическое давление

Эмоциональный стресс от значительных изменений цен может привести к импульсивным решениям. Мошенничество

Риски хакерских атак и фишинга остаются высокими, особенно, если торгуете на ненадежных платформах.

Холдинг

Холдинг предполагает длительное по времени удержание криптовалюты в ожидании её роста в цене. Данный способ подойдет для тех, кто не очень хочет тратить время на активную торговлю.

Пример: Инвестирование даже небольшой суммы (например, 20$) в Bitcoin в 2012 году, когда его цена была 2-20$ принесло бы к 2024 году, при цене за один Bitcoin равной почти 100.000$ – прибыль в размере 100.000$ (или же 5000 иксов от вложений).

Криптовалютные игры

Криптовалютные игры – это одна из самых доступных и увлекательных возможностей заработать в мире цифровых активов. Они объединяют геймификацию с технологией блокчейн, позволяя пользователям зарабатывать реальные деньги или криптовалюту через игровой процесс. Этот метод заработка стал особенно популярным благодаря развитию модели Play-to-Earn (P2E) и Tap-to-Earn, где игроки получают вознаграждения за участие в игре.

Аирдроп, локдроп, баунти-программы

Данные методы заработка представляют собой стратегию привлечения внимания к криптовалютным проектам с минимальными вложениями со стороны пользователей. Такие программы позволяют участникам получать бесплатные токены или другие вознаграждения за выполнение простых действий или поддержку проекта.

Преимущества:

Бесплатное участие.

Потенциальная высокая доходность.

Возможность получить токены без прямых затрат.

Поддержка новых проектов на этапе запуска.

Подходит для людей с разными навыками.

Недостатки:

Высокая конкуренция.

Риски мошенничества.

Средства становятся недоступными на время заморозки.

Риски смарт-контрактов или падения цены токенов.

Трудозатратность.

Низкая доходность за выполнение простых задач.

Стейкинг

Стейкинг возможен только в сетях, которые используют алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS) или его вариации, такие как Delegated Proof-of-Stake (DPoS). Взамен за «замораживание» ваших активов вы получаете вознаграждение в виде дополнительных токенов, что делает стейкинг простым вариантом пассивного дохода в криптовалютной сфере.

Преимущества:

Пассивный доход

Стейкинг позволяет зарабатывать токены, просто удерживая их в кошельке, без активной торговли или майнинга. Снижение энергопотребления

В отличие от майнинга, стейкинг требует значительно меньше вычислительных мощностей, что делает его экологичным и более доступным способом поддержки блокчейна. Долгосрочная стратегия

Стейкинг стимулирует держателей сохранять активы на длительный срок, что может положительно влиять на цену токена. Поддержка блокчейна

Вы вносите вклад в децентрализацию и безопасность сети, что особенно важно для молодых проектов. Доступность для новичков

Многие централизованные и децентрализованные криптобиржи предлагают удобные инструменты для стейкинга, это делает процесс гораздо проще для начинающих инвесторов. Высокая доходность для некоторых токенов

Есть проекты, которые предлагают привлекательные ставки доходности (до 20% и более), что делает стейкинг выгодным для держателей.

Недостатки:

Заморозка активов

Во время стейкинга ваши токены становятся недоступными, и вы не сможете оперативно их продать в случае резкого падения цены. Волатильность криптовалюты

Даже если ваш стейкинг приносит доход, снижение стоимости токена может обнулить вашу прибыль. Риски платформ

Если вы используете централизованные платформы для стейкинга, существует риск взлома, банкротства или других проблем, связанных с управлением средствами. Инфляция токенов

Некоторые проекты создают новые токены для вознаграждения участников стейкинга, что может привести к инфляции и снижению их стоимости. Комиссии платформ

Многие биржи и кошельки берут комиссию за стейкинг, что может снизить вашу реальную прибыль. Сложность валидации для отдельных проектов

Некоторые блокчейны требуют высоких начальных вложений или специального оборудования для участия в стейкинге.

Лендинг

Лендинг в криптовалюте — это процесс предоставления ваших криптоактивов в долг другим пользователям или платформам в обмен на процентное вознаграждение. Он позволяет держателям монет получать пассивный доход, не продавая свои активы, и помогает заемщикам получить ликвидность без необходимости продавать криптовалюту.

Биткоин-Краны

Биткоин-краны – это сайты или приложения, которые предлагают небольшое количество криптовалют за выполнение простых заданий (просмотр рекламы, участие в опросах).

Пример: Приложения вроде FreeBitco.in позволяют зарабатывать на ежедневных посещениях.

Партнерские программы

Большинство централизованных бирж, криптопроектов и других платформ предлагают партнёрские программы, где пользователи могут получать часть от комиссий и иные бонусы за привлечение новых участников. Платформа Veles Finance предоставляет реферальную программу, вы можете получать 30% заработка от привлеченных пользователей.

Арбитраж

Арбитраж в криптовалюте — это стратегия, подразумевающая получение прибыли за счёт разницы в ценах на один актив на разных биржах или в различных торговых парах. Суть арбитража состоит в покупке криптовалют по более низкому курсу на одной из платформ и её продаже по более высокой цене на другой, получая прибыль из этой разницы.

Преимущества:

Минимизация рыночных рисков Доступность 24/7 Низкий порог входа Возможность автоматизации Независимость от общего тренда рынка Огромное количество торговых пар и бирж Высокая ликвидность Глобальная доступность

9. Относительно простая стратегия

Риски:

Периодическая волатильность рынка Комиссии

3. Технические задержки

ICO

ICO (Initial Coin Offering) — это один из способов привлечения инвестиций для вновь созданных криптовалютных проектов через продажу токенов на начальном этапе становления проекта. Инвесторы покупают эти токены с надеждой, что их стоимость возрастет после запуска проекта и его выхода на рынок. Для участников ICO это и является способом заработка, но при этом существуют определенные риски.

Преимущества:

Возможность значительной прибыли Ранний доступ к новым технологиям Бонусы и скидки

Риски:

Мошенничество (scam) Невозможность возврата средств Волатильность Правовые риски

Сколько можно заработать на криптовалюте

Заработок зависит от выбранного метода, стартового капитала и рыночных условий. Например:

Майнинг/стейкинг/лендинг/арбитраж могут приносить $100–$500 в месяц при использовании современного оборудования или наличии относительно крупного капитала.

Различные виды торговли способны приносить доход до 50-100% в месяц, но также связаны с высокими рисками.

Аирдропы/ретродропы/криптовалютные игры зачастую приносят небольшой доход – до $500 в месяц, но не требуют вложений, при этом в проектах которые требуют вложений можно получить куда большие суммы из-за малого количества участников и сложных критериев.

Как правильно подготовиться к торговле криптовалютой

Изучите основы: разберитесь с принципами блокчейна и криптовалют. С этим вам помогут справиться наши обучающие материалы, а вся информация по настройке и принципах работы торговых ботов находиться в Академии Veles. Выберите биржу: наиболее популярные криптоплатформы – Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX. Пройдите верификацию: для обеспечения безопасности и выполнения регуляторных требований. Начните с малого: инвестируйте только ту сумму, которую готовы потерять. Используйте холодные кошельки: чтобы хранить на них крупные суммы средств.

Рекомендации от эксперта

Диверсифицируйте инвестиции: не инвестируйте все выделенные средства в одну монету. Изучайте рынок: следите за новостями и трендами. Используйте стратегии: автоматизируйте процессы с помощью торговых ботов от Veles. Оцените риски: каждая инвестиция связана с возможными потерями.

FAQ

1. Можно ли заработать на криптовалюте, если ты новичок?

Да, можно. Для начала можно попробовать начать с бесплатных способов, таких как аирдропы, ретродропы или баунти-программы.

2. Какие из способов заработка в криптовалютной сфере самые прибыльные?

Наиболее прибыльными являются – торговля криптовалютами и арбитраж, эти методы могут приносить крупный доход, однако сопряжены с повышенными рисками.

3. Насколько безопасен крипторынок?

Крипторынок высокорисковый. Используйте двухфакторную аутентификацию и храните активы в безопасных кошельках.

4. Как начать инвестировать?

Сначала пройдите регистрацию на бирже, затем пополните счёт и выберите подходящий актив для вложений.

5. Что такое волатильность?

Это степень изменения цены криптовалюты за определённый период. Высокая волатильность означает быстрые и значительные колебания цены.