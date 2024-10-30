Виведення грошей з Байбіт: способи виведення та покрокова інструкція

Bybit друга за величиною біржа у світі. Щоб вивести з неї кошти не потрібно докладати особливих зусиль. Достатньо лише розібратися в невеликих деталях і нюансах крипто-переказів і у вас все вийде. Біржа надає користувачам різноманітні варіанти виведення коштів.

Ця стаття допоможе вам зрозуміти, як вивести кошти з ByBit, розгляне різні методи переказу на інші платформи і фіатні рахунки, а також важливі деталі щодо комісій, обмежень і часу виведення.

Варіанти виведення коштів з ByBit

На біржі вам доступні всі можливі способи виведення коштів. Кожен з них є безпечним, а біржа виступає гарантом, що ваші кошти залишаться в цілості. Розберемо кожен із способів виведення окремо.

На іншу біржу

Переказ криптовалюти з ByBit на іншу біржу - один із найпопулярніших способів виведення. Щоб провести транзакцію, потрібно вказати адресу гаманця одержувача і переконатися в правильності мережі. Важливо пам’ятати, що кожна біржа підтримує певні мережі, і неправильний вибір може призвести до втрати коштів. Зазвичай переказ між біржами займає від кількох хвилин до кількох годин, залежно від завантаженості мережі та типу криптовалюти.

Для виведення на іншу біржу потрібно зробити кілька дій:

1. Зайдіть у розділ Активи

2. Натисніть на Виведення коштів

3. Виберіть криптовалюту для виведення

4. Вкажіть адресу і мережу одержувача (за необхідності вкажіть код MEMO)

Виведення коштів у фіат

Для виведення коштів у фіат (наприклад, у долари або євро) ByBit пропонує кілька рішень. Можна використовувати банківський переказ, а також сторонні сервіси для обміну криптовалюти на фіатні гроші. Список доступних методів може відрізнятися залежно від країни проживання користувача. При цьому важливо враховувати комісії, які залежать від обраного методу. Для користувачів з Росії цей спосіб виведення коштів залишається недоступним через відсутність підтримки платіжної системи МІР.

Внутрішні перекази

Внутрішні перекази між рахунками користувачів ByBit - зручний спосіб обміну коштами без додаткових комісій. Такий вид переказу дозволяє передавати кошти миттєво, оскільки вони не виходять за межі платформи. Важливо зазначити, що для використання внутрішнього переказу необхідно, щоб обидва користувачі були зареєстровані та пройшли перевірку на ByBit.

Здійснення внутрішнього переказу в кілька дій:

1. Зайдіть у розділ Активи

2. Натисніть на Виведення коштів

3. Виберіть потрібну криптовалюту

4. У вікні виведення вгорі виберіть Внутрішній переказ

5. Вкажіть UID, мобільний телефон або пошту одержувача та суму переказу

Виведення на Payeer

Payeer є однією з популярних платформ для обміну криптовалюти на фіат і навпаки. Щоб вивести кошти з ByBit на Payeer, спершу необхідно переказати криптовалюту на гаманець Payeer, де її можна конвертувати у фіат і вивести на банківський рахунок, картку або інші платіжні системи. Процес займає в середньому від кількох хвилин до години, залежно від завантаженості мережі та обсягу транзакції.

Виведення коштів з ByBit через сторонні ресурси

Виведення коштів за допомогою сторонніх ресурсів передбачає використання P2P-обмінників і криптовалютних сервісів. P2P (peer-to-peer) обмін дає змогу обмінювати кошти безпосередньо з іншими користувачами. Перевага P2P полягає в тому, що багато обмінників не стягують комісії, а конвертація здійснюється за вигідним курсом. Важливо ретельно перевіряти контрагентів під час P2P-обміну для безпеки своїх коштів.

На що звертати увагу при виборі контрагента на Р2Р майданчику:

1. Кількість угод за 30 днів (чим більше угод, тим безпечніший контрагент)

2. У контрагента має стояти галочка перевіреного користувача

3. Велика кількість позитивних відгуків про роботу контрагента

Біржа Bybit на своєму Р2Р майданчику підтримує всі російські банки.

Скільки часу займає виведення коштів?

Час виведення коштів з ByBit залежить від обраного методу.

Найшвидші перекази здійснюються при внутрішніх переказах і виведенні на інші криптобіржі, де транзакції часто займають від кількох хвилин до кількох годин.

Виведення у фіатні гроші через банківський переказ може зайняти кілька днів, особливо якщо обробка платежів пов’язана з міжнародними транзакціями.

Виведення коштів через Р2Р майданчик займає до 15 хвилин. Успіх швидкого виведення залежатиме від контрагента.

Чи є обмеження на максимальну суму виведення коштів

ByBit встановлює ліміти на виведення коштів, які залежать від рівня верифікації користувача. Для новачків, які не пройшли повну верифікацію, діють суворіші обмеження, тоді як користувачі, які підтвердили особистість і пройшли KYC (Know Your Customer), можуть виводити набагато більші суми. Важливо враховувати, що ліміти також залежать від обраної криптовалюти і методу виведення.

Для стандартної верифікації особистості ліміти на виведення коштів становлять $1 млн.

Перелік лімітів для користувачів різних рівнів верифікації

Важливо зазначити, що через Р2Р майданчик обмежень на виведення ніяких немає.

Яка комісія за виведення коштів

Комісії на ByBit залежить від обраної криптовалюти та методу виведення. Наприклад, комісії на виведення Bitcoin становлять фіксовану суму в BTC, тоді як комісії для інших криптовалют можуть бути нижчими. У разі використання сторонніх сервісів для виведення у фіат можуть стягуватися додаткові комісії, пов’язані з конвертацією і міжнародними переказами.Сама біржа бере комісії тільки за торгівлю, але не за виведення коштів. Р2Р майданчик завдяки цьому має величезну перевагу серед конкурентів, оскільки торгівля на ньому здійснюється без комісії.

На акаунті заборонено виведення коштів - що робити

Блокування виведення коштів може виникнути з низки причин, як-от підозрілі транзакції або необхідність пройти додаткову верифікацію. Якщо виведення заблоковано, рекомендується зв’язатися з підтримкою ByBit і надати всю необхідну інформацію для вирішення ситуації. Важливо дотримуватися правил платформи й уникати дій, які можуть викликати підозри, наприклад, множинних транзакцій за короткий проміжок часу. Також не рекомендується приймати на свій баланс кошти з підозрілих обмінних пунктів. Ви ризикуєте отримати на свій біржовий баланс криптовалюту, замішану в злочинній діяльності, що може викликати блокування облікового запису з подальшими розглядами з боку регулятора.

Висновок

ByBit пропонує різноманітні методи виведення коштів, дозволяючи користувачам обирати найбільш зручні варіанти. Щоб уникнути затримок і комісій, важливо враховувати специфіку обраного способу і дотримуватися правил платформи. Регулярне оновлення даних про ліміти і комісії також допоможе користувачам здійснювати операції ефективно і безпечно.

Біржа Bybit є найкращим рішенням для часткового зберігання активів і для виведення коштів на будь-які ресурси. Зручність і надійність платформи, а також постійна технічна підтримка дають змогу забезпечити комфортний переказ коштів користувача з точки А в точку Б.

Якщо ви займаєтеся торгівлею на спотових або ф’ючерсних ринках і потребуєте постійних переказів коштів між біржами, то для торгівлі через автоматизовану платформу зі створення ботів Veles окремо поповнювати баланс платформи не потрібно. Достатньо лише підключити API-ключ біржі до платформи і займатися торгівлею.

Veles дарує до $5 доларів на рахунок платформи за реєстрацію і знайомство з функціоналом.

Поширені запитання

1. Чи безпечно виводити кошти собі на картку через Р2Р?

Так, якщо контрагент із чистою історією платежів і з хорошою репутацією. Завжди перевіряйте репутацію контрагента і запитуйте скріншоти чеків платежів. Так ви убезпечите себе в разі екстреної ситуації.

2. Який найшвидший спосіб вивести кошти?

Наразі найшвидший спосіб - це внутрішні перекази. Момент від відправки до отримання коштів займає менше хвилини.

3. Що робити якщо біржа заблокувала мої кошти і не дає вивести?

Зверніться в технічну підтримку і спробуйте врегулювати питання з ними. Ви повинні мати при собі докази на ваш бік про підтвердження ваших доходів і про походження коштів. Без цих документів біржа найімовірніше відмовить у подальшому розблокуванні.