Вывод денег с Байбит: способы вывода и пошаговая инструкция

Bybit вторая по крупности биржа в мире. Чтобы вывести с нее средства не нужно прилагать особые усилия. Достаточно лишь разобраться в небольших деталях и нюансах крипто-переводов и у вас все получится. Биржа предоставляет пользователям разнообразные варианты вывода средств.

Эта статья поможет вам понять, как вывести средства с ByBit, рассмотрит различные методы перевода на другие платформы и фиатные счета, а также важные детали по комиссиям, ограничениям и времени вывода.

Варианты вывода средств с Bybit

На бирже вам доступны все возможные способы вывода средств. Каждый из них является безопасным, а биржа выступает гарантом, что ваши средства останутся в сохранности. Разберем каждый их способов вывода по отдельности.

На другую биржу

Перевод криптовалюты с ByBit на другую биржу – один из самых популярных способов вывода. Чтобы провести транзакцию, потребуется указать адрес кошелька получателя и убедиться в правильности сети. Важно помнить, что каждая биржа поддерживает определенные сети, и неправильный выбор может привести к потере средств. Обычно перевод между биржами занимает от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от загруженности сети и типа криптовалюты.

Для вывода на другую биржу потребуется сделать несколько действий:

Зайдите в раздел Активы Нажмите на Вывод средств

Выберите криптовалюту для вывода

Укажите адрес и сеть получателя (при необходимости укажите код MEMO)

Вывод средств в фиат

Для вывода средств в фиат (например, в доллары или евро) ByBit предлагает несколько решений. Можно использовать банковский перевод, а также сторонние сервисы для обмена криптовалюты на фиатные деньги. Список доступных методов может отличаться в зависимости от страны проживания пользователя. При этом важно учитывать комиссии, которые зависят от выбранного метода. Для пользователей из России данный способ вывода средств остается недоступным по причине отсутствия поддержки платежной системы МИР.

Внутренние переводы

Внутренние переводы между счетами пользователей ByBit — удобный способ обмена средствами без дополнительных комиссий. Такой вид перевода позволяет передавать средства мгновенно, поскольку они не выходят за пределы платформы. Важно отметить, что для использования внутреннего перевода необходимо, чтобы оба пользователя были зарегистрированы и прошли проверку на ByBit.

Осуществление внутреннего перевода в несколько действий:

Зайдите в раздел Активы Нажните на Вывод средств Выберите нужную криптовалюту В окне вывода вверху выберите Внутренний перевод Укажите UID, мобильный телефон или почту получателя и сумму перевода

Вывод на Payeer

Payeer является одной из популярных платформ для обмена криптовалюты на фиат и наоборот. Чтобы вывести средства с ByBit на Payeer, сначала необходимо перевести криптовалюту на кошелек Payeer, где она может быть конвертирована в фиат и выведена на банковский счет, карту или другие платежные системы. Процесс занимает в среднем от нескольких минут до часа, в зависимости от загруженности сети и объема транзакции.

Вывод средств с ByBit через сторонние ресурсы

Вывод средств с помощью сторонних ресурсов предполагает использование P2P-обменников и криптовалютных сервисов. P2P (peer-to-peer) обмен позволяет обменивать средства напрямую с другими пользователями. Преимущество P2P состоит в том, что многие обменники не взимают комиссии, а конвертация осуществляется по выгодному курсу. Важно тщательно проверять контрагентов при P2P-обмене для безопасности своих средств.

На что обращать внимание при выборе контрагента на Р2Р площадке:

Количество сделок за 30 дней (чем больше сделок, тем более безопасный контрагент) У контрагента должна стоять галочка проверенного пользователя Большое количество положительных отзывов о работе контрагента

Биржа Bybit на своей Р2Р площадке поддерживает все российские банки.

Сколько времени занимает вывод средств?

Время вывода средств с ByBit зависит от выбранного метода.

Наиболее быстрые переводы осуществляются при внутренних переводах и выводе на другие криптобиржи, где транзакции часто занимают от нескольких минут до пары часов.

Вывод в фиатные деньги через банковский перевод может занять несколько дней, особенно если обработка платежей связана с международными транзакциями.

Вывод средств через Р2Р площадку занимает до 15 минут. Успех скорого вывода будет зависеть от контрагента.

Имеются ли ограничения на максимальную сумму вывода средств

ByBit устанавливает лимиты на вывод средств, которые зависят от уровня верификации пользователя. Для новичков, не прошедших полную верификацию, действуют более строгие ограничения, в то время как пользователи, подтвердившие личность и прошедшие KYC (Know Your Customer), могут выводить гораздо большие суммы. Важно учитывать, что лимиты также зависят от выбранной криптовалюты и метода вывода.

Для стандартной верификации личности лимиты на вывод средств составляют $1 млн.

Перечень лимитов для пользователей разных уровней верификации

Важно отметить, что через Р2Р площадку ограничений на вывод никаких нет.

Какая комиссия за вывод средств

Комиссии на ByBit зависит от выбранной криптовалюты и метода вывода. Например, комиссии на вывод Bitcoin составляют фиксированную сумму в BTC, тогда как комиссии для других криптовалют могут быть ниже. При использовании сторонних сервисов для вывода в фиат могут взиматься дополнительные комиссии, связанные с конвертацией и международными переводами.Сама биржа берет комиссии только за торговлю, но не за вывод средств. Р2Р площадка благодаря этому имеет огромное преимущество среди конкурентов, так как торговля на ней осуществляется без комиссии.

На аккаунте запрещен вывод средств - что делать

Блокировка вывода средств может возникнуть по ряду причин, таких как подозрительные транзакции или необходимость пройти дополнительную верификацию. Если вывод заблокирован, рекомендуется связаться с поддержкой ByBit и предоставить всю необходимую информацию для разрешения ситуации. Важно следовать правилам платформы и избегать действий, которые могут вызвать подозрения, например, множественных транзакций в короткий промежуток времени. Также не рекомендуется принимать на свой баланс средства с подозрительных обменных пунктов. Вы рискуете получить на свой биржевой баланс криптовалюту, замешанную в преступной деятельности, что может вызвать блокировку аккаунта с последующими разбирательствами со стороны регулятора.

Заключение

ByBit предлагает разнообразные методы вывода средств, позволяя пользователям выбирать наиболее удобные варианты. Чтобы избежать задержек и комиссий, важно учитывать специфику выбранного способа и придерживаться правил платформы. Регулярное обновление данных о лимитах и комиссиях также поможет пользователям осуществлять операции эффективно и безопасно.

Биржа Bybit является лучшим решением для частичного хранения активов и для вывода средств на любые ресурсы. Удобство и надежность платформы, а также постоянная техническая поддержка позволяют обеспечить комфортный перевод средства пользователя из точки А в точку Б.

Если вы занимаетесь торговлей на спотовых или фьючерсных рынках и нуждаетесь в постоянных переводах средств между биржами, то для торговли через автоматизированную платформу по созданию ботов Veles отдельно пополнять баланс платформы нет необходимости. Достаточно лишь подключить API-ключ биржи к платформе и заниматься торговлей.

Veles дарит до $5 долларов на счет платформы за регистрацию и знакомство с функционалом.

Часто задаваемые вопросы

Безопасно ли выводить средства себе на карту через Р2Р?

Да, если контрагент с чистой историей платежей и с хорошей репутацией. Всегда проверяйте репутацию контрагента и запрашивайте скриншоты чеков платежей. Так вы обезопасите себя в случае экстренной ситуации.

Какой самый быстрый способ вывести средства?

На данный момент самый быстрый способ – это внутренние переводы. Момент от отправки до получения средств занимает меньше минуты.

Что делать если биржа заблокировала мои средства и не дает вывести?

Обратитесь в техническую поддержку и попробуйте урегулировать вопрос с ними. Вы должны иметь при себе доказательства в вашу сторону о подтверждении ваших доходов и о происхождении средств. Без этих документов биржа скорее всего откажет в дальнейшей разблокировке.