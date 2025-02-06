Як шортити криптовалюту - детальна інструкція

На ринку криптовалют можна торгувати у двох напрямках, і одним із них є шорт (short). За такого виду торгівлі на відміну від лонга (long) не можна торгувати на споті та необхідно брати активи в позики, однак є ще низка особливостей, які важливо враховувати.

Короткі продажі (short) у криптовалюті - принцип роботи

Короткі продажі (шортинг) у криптовалюті - це торговельна стратегія, за якої трейдер бере актив у позику, продає його за поточною ціною, а потім викуповує за нижчою, повертаючи позику й отримуючи різницю як прибуток. Цей метод дає змогу заробляти на падінні вартості цифрових активів.

Для чого використовують короткі продажі

Трейдери використовують шортинг з кількох причин:

Спекуляція - отримання прибутку на падаючому ринку.

Хеджування ризиків - захист активів від можливого падіння курсу.

Довгострокові інвестиційні стратегії - балансування портфеля за високої волатильності.

Оцінка ринкової ситуації

Перед відкриттям шорт-позиції важливо оцінити поточний стан ринку за допомогою різних методів аналізу.

Технічний аналіз

Технічний аналіз передбачає вивчення графіків цін, індикаторів та обсягів торгів. Важливі сигнали для входу в шорт:

Утворення низхідних трендів.

Перетин ковзних середніх (наприклад, «мертвий хрест»).

Високі рівні RSI (перекупленість).

Формування свічкових патернів розвороту.

Сильні рівні опору

Аналіз настроїв

Аналіз настроїв дає змогу зрозуміти психологію ринку через:

Індекси страху і жадібності.

Соціальні мережі та новинні тренди.

Обсяг коротких позицій на ринку.

Фундаментальний аналіз

Фундаментальний аналіз фокусується на оцінці реальної вартості активу. Ключові фактори:

Новини про регуляції та закони.

Дані про розроблення проєктів і технологічні зміни.

Рухи великих інвесторів (китів).

Основні способи шортити криптовалюту

Існує кілька основних способів шортити криптовалюту, кожен з яких має свої особливості, переваги та ризики.

Маржинальна торгівля

Маржинальна торгівля (margin trading) - це один із найпопулярніших способів шортити криптовалюту. Він дозволяє трейдерам брати позикові кошти у біржі (або в інших користувачів, залежно від платформи) для відкриття шорт-позиції.

Як це працює:

Трейдер позичає криптовалюту у біржі і продає її за поточною ціною.

Якщо ціна падає, він купує той самий обсяг криптовалюти за нижчою ціною.

Різниця між ціною продажу і ціною купівлі становить прибуток.

Після цього він повертає позикові кошти біржі разом із відсотками за використання.

Плюси:

Можливість збільшення прибутку за рахунок плеча.

Підтримка на більшості великих бірж (Binance, Bybit, Kraken та ін.).

Висока ліквідність.

Мінуси:

Високий ризик ліквідації при використанні великого кредитного плеча.

Необхідність сплати комісій і відсотків за позикові кошти.

Вимагає хорошого розуміння ринку.

Ф’ючерсна торгівля

Ф’ючерси (futures) - це похідні фінансові інструменти, що дають змогу трейдерам укладати контракти на купівлю або продаж криптовалюти в майбутньому за заздалегідь встановленою ціною.

Як це працює:

Трейдер відкриває коротку позицію (short) за ф’ючерсним контрактом.

Якщо ціна падає, він закриває контракт із прибутком.

На відміну від маржинальної торгівлі, тут використовується сам контракт, а не реальна криптовалюта.

Плюси:

Можливість торгівлі з високим плечем (до 100x на деяких біржах).

Ф’ючерсні ринки мають високу ліквідність.

Можна хеджувати ризики, використовуючи хеджувальні контракти.

Мінуси:

Складність розуміння для новачків.

Можливість ліквідації при різких стрибках ціни.

Фінансування позицій (funding rate) може зменшувати прибуток.

Бінарні опціони

Бінарні опціони - це спекулятивні фінансові інструменти, що дають змогу робити ставку на напрямок руху ціни криптовалюти протягом певного часу.

Як це працює:

Трейдер обирає актив (наприклад, Bitcoin) і вказує, що ціна впаде.

Встановлює термін закінчення опціону (від кількох хвилин до кількох днів).

Якщо прогноз виправдався, він отримує фіксований прибуток.

Якщо ціна не знизилася - втрачає вкладені кошти.

Плюси:

Простота використання - не потрібно розбиратися в складних механіках маржинальної або ф’ючерсної торгівлі.

Можливість високого прибутку за короткий час.

Не потрібен великий капітал.

Мінуси:

Високий ризик втрати вкладених коштів (зазвичай 90%+ трейдерів втрачають гроші).

Обмежені можливості управління ризиками.

Безліч недобросовісних платформ.

Інвертовані ETP (Exchange-Traded Products)

Інвертовані ETP (зворотні біржові продукти) - це інструменти, що торгуються на біржі, які дають змогу заробляти на падінні ціни криптовалюти без необхідності використовувати кредитне плече або ф’ючерси.

Як це працює:

ETP відстежують ціну активу у зворотному напрямку (наприклад, -1x Bitcoin ETP збільшується в ціні, коли BTC падає).

Інвестори купують такі продукти через біржі.

При зниженні ціни криптовалюти вартість ETP зростає, що дає змогу заробляти на падінні.

Плюси:

Простота використання - не вимагає активного управління позицією.

Нижчий ризик порівняно з маржинальною або ф’ючерсною торгівлею.

Доступно на деяких традиційних біржах.

Мінуси:

Доступно не на всіх криптовалютних біржах.

Може мати високі комісії за управління.

Довгострокові інвестиції в такі ETP неефективні через ефект ребалансування.

Стандартний шорт

Стандартний шорт - це класичний спосіб заробітку на падінні ціни, що застосовується в традиційних ринках. Він працює аналогічно маржинальній торгівлі, але без використання кредитного плеча.

Як це працює:

Трейдер позичає криптовалюту у брокера або біржі.

Продає її на ринку за поточною ціною.

Коли ціна падає, він купує актив назад за нижчою ціною і повертає його кредитору.

Різниця між цінами продажу і купівлі становить прибуток.

Плюси:

Нижчий ризик порівняно з маржинальною торгівлею (немає примусової ліквідації).

Підходить для довгострокового шортингу.

Немає залежності від ф’ючерсних контрактів.

Мінуси:

Вимагає наявності платформи, яка підтримує стандартні шортові угоди.

Може вимагати заставу або забезпечення.

Менш доступно для роздрібних трейдерів.

Як шортити криптовалюту на біржі

Розберемо покроково, як відкрити шорт позицію на біржі.

1. Налаштування маржинального рахунку

Перш ніж почати шортити криптовалюту, необхідно відкрити й активувати маржинальний рахунок на біржі. У стандартному спотовому режимі користувачі можуть купувати і продавати тільки ті активи, які в них уже є, а для торгівлі з позиковими коштами потрібен спеціальний рахунок.

Як налаштувати маржинальний рахунок:

1. Авторизуватися на криптобіржі.

2. Перейти в розділ «Маржинальна торгівля» (зазвичай він знаходиться в розділі «Торгівля» або «Фінанси»).

3. Пройти тест на знання ризиків (на деяких біржах, наприклад, Binance і Bybit, перед відкриттям маржинального рахунку потрібно підтвердити розуміння ризиків).

4. Прийняти умови використання маржинальної торгівлі.

5. Активувати маржинальний рахунок.

Після цього у вас з’явиться можливість брати позики і використовувати кредитне плече.

2. Вибір кредитного плеча

Як вибрати кредитне плече:

Біржі пропонують різне кредитне плече:

2x-5x (низьке) - підходить для консервативної торгівлі.

5x-10x (середнє) - використовується досвідченими трейдерами.

20x-100x (високе) - вкрай ризиковано і не рекомендується новачкам.

Що вище кредитне плече, то вищий можливий прибуток, але й ризик ліквідації (примусового закриття позиції біржею) теж зростає.

Під час вибору плеча важливо враховувати свою стратегію і рівень ризику, щоб не втратити весь депозит через різкі коливання ціни.

3. Внесення маржі

Маржа (margin) - це застава, яка використовується для забезпечення позикових коштів. Чим більше маржі внесено, тим більше позиції можна відкрити.

Як внести маржу:

1. Перевести кошти (наприклад, USDT або BTC) на маржинальний рахунок.

2. Переконатися, що обраний актив підтримує маржинальну торгівлю.

3. Використовувати ці кошти як заставу для позики криптовалюти.

Маржа визначає, скільки коштів можна позичити. Наприклад, якщо біржа дозволяє кредитне плече 5x, а у вас є 100 USDT, то максимальний обсяг шорт-позиції складе 500 USDT.

4. Позика криптовалюти

Після внесення маржі можна позичити криптовалюту для відкриття короткої позиції.

Як взяти позику:

1. Вибрати торгову пару (наприклад, BTC/USDT, ETH/USDT).

2. Визначити потрібну кількість позикових активів.

3. Взяти в борг відповідну кількість криптовалюти у біржі.

Наприклад, якщо ви хочете зашортити BTC, вам потрібно взяти його в борг у біржі, потім продати за поточним курсом, а пізніше викупити дешевше.

Важливо враховувати процентні ставки за використання позикових коштів. Біржі стягують плату за кредитування, і її розмір може варіюватися залежно від ринкових умов.

5. Торгівля криптовалютою

Після отримання позикових коштів можна відкрити угоду.

Як відкрити шорт:

1. Перейти в торговий термінал і вибрати режим «Маржинальна торгівля».

2. Вибрати тип ордера:

Ринковий ордер (Market Order) - миттєве виконання за поточною ціною.

Лімітний ордер (Limit Order) - продаж за заздалегідь заданою ціною.

3. Продати позикову криптовалюту на ринку.

4. Дочекатися зниження ціни.

5. Якщо курс криптовалюти падає, трейдер зможе купити її назад дешевше й отримати прибуток.

6. Погашення позики

Щоб зафіксувати прибуток і закрити шорт-позицію, потрібно викупити продану криптовалюту і повернути її біржі.

Як закрити позицію:

1. Купити назад ту саму кількість криптовалюти, яка була зайнята.

2. Перейти в розділ «Маржинальна торгівля» і вибрати «Погасити позику».

3. Повернути позикові активи разом із відсотками.

Приклад:

Ви позичили 1 BTC і продали його за $40 000.

Ціна впала до $35 000, і ви купуєте 1 BTC назад.

Ви повертаєте BTC біржі та фіксуєте прибуток у розмірі $5 000 (без урахування комісій).

Якщо ціна пішла вгору, трейдер зазнає збитків, а в разі сильного зростання біржа може примусово закрити позицію, щоб уникнути неповернення боргу

Особливості ставок на зниження в криптотрейдингу

1. Висока волатильність криптовалют

Криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю. Ціна біткоїна або альткоїнів може змінюватися на 5-20% на день, а під час сильних рухів - навіть на 50% і більше за короткий час.

Як це впливає на шортинг:

З одного боку, висока волатильність створює більше можливостей для заробітку на падіннях.

З іншого боку, вона збільшує ризики ліквідації позиції, особливо при використанні кредитного плеча.

2. Кредитне плече і маржинальні вимоги

Більшість шорт-позицій у криптотрейдингу відкриваються з використанням позикових коштів.

Основні аспекти:

Кредитне плече (наприклад, 5x, 10x, 20x) збільшує потенційний прибуток, але також посилює ризики.

Біржі вимагають внесення маржі (застави), яку потрібно підтримувати на певному рівні.

У разі зниження маржі до критичного рівня біржа може ліквідувати позицію, що призведе до повної втрати депозиту.

3. Фінансування (Funding Rate) і витрати за шортами

На ринках безстрокових ф’ючерсів біржі застосовують ставку фінансування (funding rate).

Як це працює:

Якщо більшість трейдерів перебувають у лонгу (ставлять на зростання), вони платять фінансування тим, хто перебуває в шорті.

Якщо більшість трейдерів у шорті, то вони платять тим, хто тримає лонг.

Це робиться для підтримки балансу між покупцями і продавцями.

Вплив на шортинг:

Якщо ринок падає, ставка фінансування може бути негативною (шорти отримують виплату).

Якщо ринок зростає, ставка фінансування часто позитивна, і шорт-трейдери платять комісію.

Приклад:

У трейдера відкрита шорт-позиція на 10 000 USDT.

Funding rate становить 0.05% кожні 8 годин.

Якщо позиція залишається відкритою добу, трейдер заплатить 15 USDT (0.05% × 3 рази).

При довгостроковому утриманні шорта важливо враховувати ці витрати, оскільки вони можуть «з’їсти» прибуток.

4. Short Squeeze (шорт сквіз)

Short squeeze - це явище, за якого різке зростання ціни змушує трейдерів масово закривати шорт-позиції, створюючи додатковий тиск на купівлю.

Приклад:

2021 року на ринку Dogecoin стався short squeeze, коли його ціна за добу зросла з $0.07 до $0.40, ліквідувавши мільйони доларів у шорт-позиціях.

5. Обмежена прибутковість і необмежені ризики

На відміну від лонг-позицій, де актив може зростати необмежено, у шорті максимальний прибуток обмежений.

Приклад:

Якщо актив падає з $1 000 до $0, трейдер заробляє 100% від позиції.

Але якщо ціна зростає, збитки теоретично нескінченні.

6. Використання деривативів для шортингу

Крім класичного шортингу, є альтернативні інструменти:

Ф’ючерси - дають змогу ставити на зниження без необхідності займати актив.

Опціони - дає право продати актив за фіксованою ціною, хеджуючи ризики.

Зворотні ETP - біржові продукти, які зростають у ціні при падінні криптовалюти.

Чи варто використовувати автоматичні торгові системи

Боти для шортингу можуть практично повністю автоматизувати процес торгівлі та мінімізувати людський фактор. Однак важливо розуміти:

Вони вимагають налаштування і моніторингу.

Важливо враховувати ринкові зміни й адаптувати стратегію.

Автоматичні системи не гарантують прибуток.

Ризики шортингу криптовалюти і чи варто цим займатися

Шортинг - це складна стратегія, що вимагає знань і досвіду.

Основні ризики:

Безмежні збитки, оскільки ціна активу теоретично може зрости нескінченно.

Ліквідація позицій, особливо при високому плечі.

Вплив новин і маніпуляцій на крипторинку.

Шортинг підходить досвідченим трейдерам, які вміють аналізувати ринок і управляти ризиками.

Висновок

Шортинг криптовалюти є не менш прибутковою стратегією, ніж інші, особливо на падаючому ринку, але вона пов’язана з високими ризиками. Успішна торгівля вимагає глибокого аналізу ринку, дисципліни та управління капіталом. Трейдерам-початківцям варто практикуватися на демо-рахунках і вивчати основи торгівлі більш простих стратегій, наприклад, на споті перед тим, як ризикувати реальними коштами в шортингу.

Запитання, які часто ставлять

1. Чи можна шортити криптовалюту без кредитного плеча?

Так, це можливо при торгівлі через ф’ючерси або опціони.

2. Яку біржу вибрати для шортингу?

Популярні платформи: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

3 Чи можна заробляти на шортингу в довгостроковій перспективі?

Так, але це вимагає стратегічного підходу і грамотного ризик-менеджменту.

4. Як мінімізувати ризики під час шортингу?

Використовуйте стоп-лоси, не торгуйте з високим плечем і аналізуйте ринок перед входом в угоду.

5. Чим шортинг криптовалюти відрізняється від шортингу акцій?

Криптовалютний ринок більш волатильний, а ліквідність активів нижча, що робить його менш передбачуваним.