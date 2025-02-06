Как шортить криптовалюту - подробная инструкция

На рынке криптовалют можно торговать в двух направлениях и одним из них является шорт (short). При данном виде торговли в отличие от лонга (long) нельзя торговать на споте и необходимо брать активы в займы, однако есть и еще ряд особенностей, которые важно учитывать.

Короткие продажи (short) в криптовалюте - принцип работы

**Короткие продажи (**шортинг) в криптовалюте представляют собой торговую стратегию, при которой трейдер берет актив взаймы, продает его по текущей цене, а затем выкупает по более низкой, возвращая заем и получая разницу в качестве прибыли. Этот метод позволяет зарабатывать на падении стоимости цифровых активов.

Для чего используют короткие продажи

Трейдеры используют шортинг по нескольким причинам:

Спекуляция – получение прибыли на падающем рынке.

Хеджирование рисков – защита активов от возможного падения курса.

Долгосрочные инвестиционные стратегии – балансировка портфеля при высокой волатильности.

Оценка рыночной ситуации

Перед открытием шорт-позиции важно оценить текущее состояние рынка с помощью различных методов анализа.

Технический анализ

Технический анализ предполагает изучение графиков цен, индикаторов и объемов торгов. Важные сигналы для входа в шорт:

Образование нисходящих трендов.

Пересечение скользящих средних (например, «мертвый крест»).

Высокие уровни RSI (перекупленность).

Формирование свечных паттернов разворота.

Сильные уровни сопротивления

Анализ настроений

Анализ настроений позволяет понять психологию рынка через:

Индексы страха и жадности.

Социальные сети и новостные тренды.

Объем коротких позиций на рынке.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ фокусируется на оценке реальной стоимости актива. Ключевые факторы:

Новости о регуляциях и законах.

Данные о разработке проектов и технологических изменениях.

Движения крупных инвесторов (китов).

Основные способы шортить криптовалюту

Существует несколько основных способов шортить криптовалюту, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и риски.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля (margin trading) – это один из самых популярных способов шортить криптовалюту. Он позволяет трейдерам брать заёмные средства у биржи (или у других пользователей, в зависимости от платформы) для открытия шорт-позиции.

Как это работает:

Трейдер занимает криптовалюту у биржи и продаёт её по текущей цене.

Если цена падает, он покупает тот же объём криптовалюты по более низкой цене.

Разница между ценой продажи и ценой покупки составляет прибыль.

После этого он возвращает заёмные средства бирже вместе с процентами за использование.

Плюсы:

Возможность увеличения прибыли за счёт плеча.

Поддержка на большинстве крупных бирж (Binance, Bybit, Kraken и др.).

Высокая ликвидность.

Минусы:

Высокий риск ликвидации при использовании большого кредитного плеча.

Необходимость уплаты комиссий и процентов за заёмные средства.

Требует хорошего понимания рынка.

Фьючерсная торговля

Фьючерсы (futures) – это производные финансовые инструменты, позволяющие трейдерам заключать контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее установленной цене.

Как это работает:

Трейдер открывает короткую позицию (short) по фьючерсному контракту.

Если цена падает, он закрывает контракт с прибылью.

В отличие от маржинальной торговли, здесь используется сам контракт, а не реальная криптовалюта.

Плюсы:

Возможность торговли с высоким плечом (до 100x на некоторых биржах).

Фьючерсные рынки имеют высокую ликвидность.

Можно хеджировать риски, используя хеджирующие контракты.

Минусы:

Сложность понимания для новичков.

Возможность ликвидации при резких скачках цены.

Финансирование позиций (funding rate) может уменьшать прибыль.

Бинарные опционы

Бинарные опционы – это спекулятивные финансовые инструменты, позволяющие делать ставку на направление движения цены криптовалюты в течение определённого времени.

Как это работает:

Трейдер выбирает актив (например, Bitcoin) и указывает, что цена упадёт.

Устанавливает срок истечения опциона (от нескольких минут до нескольких дней).

Если прогноз оправдался, он получает фиксированную прибыль.

Если цена не снизилась – теряет вложенные средства.

Плюсы:

Простота использования – не нужно разбираться в сложных механиках маржинальной или фьючерсной торговли.

Возможность высокой прибыли за короткое время.

Не требуется большой капитал.

Минусы:

Высокий риск потери вложенных средств (обычно 90%+ трейдеров теряют деньги).

Ограниченные возможности управления рисками.

Множество недобросовестных платформ.

Инвертированные ETP (Exchange-Traded Products)

Инвертированные ETP (обратные биржевые продукты) – это инструменты, торгуемые на бирже, которые позволяют зарабатывать на падении цены криптовалюты без необходимости использовать кредитное плечо или фьючерсы.

Как это работает:

ETP отслеживают цену актива в обратном направлении (например, -1x Bitcoin ETP увеличивается в цене, когда BTC падает).

Инвесторы покупают такие продукты через биржи.

При снижении цены криптовалюты стоимость ETP растёт, что позволяет зарабатывать на падении.

Плюсы:

Простота использования – не требует активного управления позицией.

Более низкий риск по сравнению с маржинальной или фьючерсной торговлей.

Доступно на некоторых традиционных биржах.

Минусы:

Доступно не на всех криптовалютных биржах.

Может иметь высокие комиссии за управление.

Долгосрочные инвестиции в такие ETP неэффективны из-за эффекта ребалансировки.

Стандартный шорт

Стандартный шорт – это классический способ заработка на падении цены, применяемый в традиционных рынках. Он работает аналогично маржинальной торговле, но без использования кредитного плеча.

Как это работает:

Трейдер занимает криптовалюту у брокера или биржи.

Продаёт её на рынке по текущей цене.

Когда цена падает, он покупает актив обратно по более низкой цене и возвращает его кредитору.

Разница между ценами продажи и покупки составляет прибыль.

Плюсы:

Более низкий риск по сравнению с маржинальной торговлей (нет принудительной ликвидации).

Подходит для долгосрочного шортинга.

Нет зависимости от фьючерсных контрактов.

Минусы:

Требует наличия платформы, которая поддерживает стандартные шортовые сделки.

Может потребовать залог или обеспечение.

Менее доступно для розничных трейдеров.

Как шортить криптовалюту на бирже

Разберём пошагово, как открыть шорт позицию на бирже.

1. Настройка маржинального счёта

Прежде чем начать шортить криптовалюту, необходимо открыть и активировать маржинальный счёт на бирже. В стандартном спотовом режиме пользователи могут покупать и продавать только те активы, которые у них уже есть, а для торговли с заёмными средствами потребуется специальный счёт.

Как настроить маржинальный счёт:

Авторизоваться на криптобирже. Перейти в раздел “Маржинальная торговля” (обычно он находится в разделе “Торговля” или “Финансы”).

Пройти тест на знание рисков (на некоторых биржах, например, Binance и Bybit, перед открытием маржинального счёта требуется подтвердить понимание рисков).

Принять условия использования маржинальной торговли. Активировать маржинальный счёт.

После этого у вас появится возможность брать займы и использовать кредитное плечо.

2. Выбор кредитного плеча

Как выбрать кредитное плечо:

Биржи предлагают разное кредитное плечо: 2x–5x (низкое) – подходит для консервативной торговли. 5x–10x (среднее) – используется опытными трейдерами. 20x–100x (высокое) – крайне рискованно и не рекомендуется новичкам.

Чем выше кредитное плечо, тем выше возможная прибыль, но и риск ликвидации (принудительного закрытия позиции биржей) тоже возрастает.

При выборе плеча важно учитывать свою стратегию и уровень риска, чтобы не потерять весь депозит из-за резких колебаний цены.

3. Внесение маржи

Маржа (margin) — это залог, который используется для обеспечения заёмных средств. Чем больше маржи внесено, тем больше позиции можно открыть.

Как внести маржу:

Перевести средства (например, USDT или BTC) на маржинальный счёт. Убедиться, что выбранный актив поддерживает маржинальную торговлю. Использовать эти средства в качестве залога для займа криптовалюты.

Маржа определяет, сколько средств можно занять. Например, если биржа позволяет кредитное плечо 5x, а у вас есть 100 USDT, то максимальный объём шорт-позиции составит 500 USDT.

4. Займ криптовалюты

После внесения маржи можно занять криптовалюту для открытия короткой позиции.

Как взять займ:

Выбрать торговую пару (например, BTC/USDT, ETH/USDT). Определить нужное количество заёмных активов. Взять в долг соответствующее количество криптовалюты у биржи.

Например, если вы хотите зашортить BTC, вам нужно взять его в долг у биржи, затем продать по текущему курсу, а позже выкупить дешевле.

Важно учитывать процентные ставки за использование заёмных средств. Биржи взимают плату за кредитование, и её размер может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

5. Торговля криптовалютой

После получения заёмных средств можно открыть сделку.

Как открыть шорт:

Перейти в торговый терминал и выбрать режим “Маржинальная торговля”. Выбрать тип ордера: Рыночный ордер (Market Order) – мгновенное исполнение по текущей цене.

Лимитный ордер (Limit Order) – продажа по заранее заданной цене. Продать заёмную криптовалюту на рынке. Дождаться снижения цены.

Если курс криптовалюты падает, трейдер сможет купить её обратно дешевле и получить прибыль.

6. Погашение займа

Чтобы зафиксировать прибыль и закрыть шорт-позицию, нужно выкупить проданную криптовалюту и вернуть её бирже.

Как закрыть позицию:

Купить обратно то же количество криптовалюты, которое было занято. Перейти в раздел “Маржинальная торговля” и выбрать “Погасить займ”. Вернуть заёмные активы вместе с процентами.

Пример:

Вы заняли 1 BTC и продали его по $40 000.

Цена упала до $35 000, и вы покупаете 1 BTC обратно.

Вы возвращаете BTC бирже и фиксируете прибыль в размере $5 000 (без учёта комиссий).

Если цена пошла вверх, трейдер понесёт убытки, а в случае сильного роста биржа может принудительно закрыть позицию, чтобы избежать невозврата долга.

Особенности ставок на понижение в криптотрейдинге

1. Высокая волатильность криптовалют

Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Цена биткоина или альткоинов может изменяться на 5-20% в день, а во время сильных движений — даже на 50% и более за короткое время.

Как это влияет на шортинг:

С одной стороны, высокая волатильность создаёт больше возможностей для заработка на падениях.

С другой стороны, она увеличивает риски ликвидации позиции, особенно при использовании кредитного плеча.

2. Кредитное плечо и маржинальные требования

Большинство шорт-позиций в криптотрейдинге открываются с использованием заёмных средств.

Основные аспекты:

Кредитное плечо (например, 5x, 10x, 20x) увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает риски.

Биржи требуют внесения маржи (залога), который должен поддерживаться на определённом уровне.

При снижении маржи до критического уровня биржа может ликвидировать позицию, что приведёт к полной потере депозита.

3. Финансирование (Funding Rate) и издержки по шортам

На рынках бессрочных фьючерсов биржи применяют ставку финансирования (funding rate).

Как это работает:

Если большинство трейдеров находятся в лонге (ставят на рост), они платят финансирование тем, кто находится в шорте.

Если большинство трейдеров в шорте, то они платят тем, кто держит лонг.

Это делается для поддержания баланса между покупателями и продавцами.

Влияние на шортинг:

Если рынок падающий, ставка финансирования может быть отрицательной (шорты получают выплату).

Если рынок растущий, ставка финансирования часто положительная, и шорт-трейдеры платят комиссию.

Пример:

У трейдера открыта шорт-позиция на 10 000 USDT.

Funding rate составляет 0.05% каждые 8 часов.

Если позиция остаётся открытой сутки, трейдер заплатит 15 USDT (0.05% × 3 раза).

При долгосрочном удержании шорта важно учитывать эти расходы, так как они могут “съесть” прибыль.

4. Short Squeeze (шорт сквиз)

Short squeeze – это явление, при котором резкий рост цены вынуждает трейдеров массово закрывать шорт-позиции, создавая дополнительное давление на покупку.

Пример:

В 2021 году на рынке Dogecoin произошёл short squeeze, когда его цена за сутки выросла с $0.07 до $0.40, ликвидировав миллионы долларов в шорт-позициях.

5. Ограниченная доходность и неограниченные риски

В отличие от лонг-позиций, где актив может расти неограниченно, в шорте максимальная прибыль ограничена.

Пример:

Если актив падает с $1 000 до $0, трейдер зарабатывает 100% от позиции.

Но если цена растёт, убытки теоретически бесконечны.

6. Использование деривативов для шортинга

Помимо классического шортинга, есть альтернативные инструменты:

Фьючерсы – позволяют ставить на понижение без необходимости занимать актив.

Опционы – даёт право продать актив по фиксированной цене, хеджируя риски.

Обратные ETP – биржевые продукты, которые растут в цене при падении криптовалюты.

Стоит ли использовать автоматические торговые системы

Боты для шортинга могут практически полностью автоматизировать процесс торговли и минимизировать человеческий фактор. Однако важно понимать:

Они требуют настройки и мониторинга.

Важно учитывать рыночные изменения и адаптировать стратегию.

Автоматические системы не гарантируют прибыль.

Риски шортинга криптовалюты и стоит ли этим заниматься

Шортинг – это сложная стратегия, требующая знаний и опыта.

Основные риски:

Безграничные убытки, так как цена актива теоретически может вырасти бесконечно.

Ликвидация позиций, особенно при высоком плече.

Влияние новостей и манипуляций на крипторынке.

Шортинг подходит опытным трейдерам, которые умеют анализировать рынок и управлять рисками.

Заключение

Шортинг криптовалюты является не менее прибыльной стратегией, чем остальные, особенно на падающем рынке, но она связана с высокими рисками. Успешная торговля требует глубокого анализа рынка, дисциплины и управления капиталом. Начинающим трейдерам стоит практиковаться на демо-счетах и изучать основы торговли более простых стратегий, например, на споте перед тем, как рисковать реальными средствами в шортинге.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли шортить криптовалюту без кредитного плеча?

Да, это возможно при торговле через фьючерсы или опционы.

2. Какую биржу выбрать для шортинга?

Популярные платформы: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

3. Можно ли зарабатывать на шортинге в долгосрочной перспективе?

Да, но это требует стратегического подхода и грамотного риск-менеджмента.

4. Как минимизировать риски при шортинге?

Используйте стоп-лоссы, не торгуйте с высоким плечом и анализируйте рынок перед входом в сделку.

5. Чем шортинг криптовалюты отличается от шортинга акций?

Криптовалютный рынок более волатилен, а ликвидность активов ниже, что делает его менее предсказуемым.