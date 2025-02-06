Как шортить криптовалюту - подробная инструкция
На рынке криптовалют можно торговать в двух направлениях и одним из них является шорт (short). При данном виде торговли в отличие от лонга (long) нельзя торговать на споте и необходимо брать активы в займы, однако есть и еще ряд особенностей, которые важно учитывать.
Короткие продажи (short) в криптовалюте - принцип работы
**Короткие продажи (**шортинг) в криптовалюте представляют собой торговую стратегию, при которой трейдер берет актив взаймы, продает его по текущей цене, а затем выкупает по более низкой, возвращая заем и получая разницу в качестве прибыли. Этот метод позволяет зарабатывать на падении стоимости цифровых активов.
Для чего используют короткие продажи
Трейдеры используют шортинг по нескольким причинам:
-
Спекуляция – получение прибыли на падающем рынке.
-
Хеджирование рисков – защита активов от возможного падения курса.
-
Долгосрочные инвестиционные стратегии – балансировка портфеля при высокой волатильности.
Оценка рыночной ситуации
Перед открытием шорт-позиции важно оценить текущее состояние рынка с помощью различных методов анализа.
Технический анализ
Технический анализ предполагает изучение графиков цен, индикаторов и объемов торгов. Важные сигналы для входа в шорт:
-
Образование нисходящих трендов.
-
Пересечение скользящих средних (например, «мертвый крест»).
-
Высокие уровни RSI (перекупленность).
-
Формирование свечных паттернов разворота.
-
Сильные уровни сопротивления
Анализ настроений
Анализ настроений позволяет понять психологию рынка через:
-
Индексы страха и жадности.
-
Социальные сети и новостные тренды.
-
Объем коротких позиций на рынке.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ фокусируется на оценке реальной стоимости актива. Ключевые факторы:
-
Новости о регуляциях и законах.
-
Данные о разработке проектов и технологических изменениях.
-
Движения крупных инвесторов (китов).
Основные способы шортить криптовалюту
Существует несколько основных способов шортить криптовалюту, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и риски.
Маржинальная торговля
Маржинальная торговля (margin trading) – это один из самых популярных способов шортить криптовалюту. Он позволяет трейдерам брать заёмные средства у биржи (или у других пользователей, в зависимости от платформы) для открытия шорт-позиции.
Как это работает:
-
Трейдер занимает криптовалюту у биржи и продаёт её по текущей цене.
-
Если цена падает, он покупает тот же объём криптовалюты по более низкой цене.
-
Разница между ценой продажи и ценой покупки составляет прибыль.
-
После этого он возвращает заёмные средства бирже вместе с процентами за использование.
Плюсы:
-
Возможность увеличения прибыли за счёт плеча.
-
Поддержка на большинстве крупных бирж (Binance, Bybit, Kraken и др.).
-
Высокая ликвидность.
Минусы:
-
Высокий риск ликвидации при использовании большого кредитного плеча.
-
Необходимость уплаты комиссий и процентов за заёмные средства.
-
Требует хорошего понимания рынка.
Фьючерсная торговля
Фьючерсы (futures) – это производные финансовые инструменты, позволяющие трейдерам заключать контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее установленной цене.
Как это работает:
-
Трейдер открывает короткую позицию (short) по фьючерсному контракту.
-
Если цена падает, он закрывает контракт с прибылью.
-
В отличие от маржинальной торговли, здесь используется сам контракт, а не реальная криптовалюта.
Плюсы:
-
Возможность торговли с высоким плечом (до 100x на некоторых биржах).
-
Фьючерсные рынки имеют высокую ликвидность.
-
Можно хеджировать риски, используя хеджирующие контракты.
Минусы:
-
Сложность понимания для новичков.
-
Возможность ликвидации при резких скачках цены.
-
Финансирование позиций (funding rate) может уменьшать прибыль.
Бинарные опционы
Бинарные опционы – это спекулятивные финансовые инструменты, позволяющие делать ставку на направление движения цены криптовалюты в течение определённого времени.
Как это работает:
-
Трейдер выбирает актив (например, Bitcoin) и указывает, что цена упадёт.
-
Устанавливает срок истечения опциона (от нескольких минут до нескольких дней).
-
Если прогноз оправдался, он получает фиксированную прибыль.
-
Если цена не снизилась – теряет вложенные средства.
Плюсы:
-
Простота использования – не нужно разбираться в сложных механиках маржинальной или фьючерсной торговли.
-
Возможность высокой прибыли за короткое время.
-
Не требуется большой капитал.
Минусы:
-
Высокий риск потери вложенных средств (обычно 90%+ трейдеров теряют деньги).
-
Ограниченные возможности управления рисками.
-
Множество недобросовестных платформ.
Инвертированные ETP (Exchange-Traded Products)
Инвертированные ETP (обратные биржевые продукты) – это инструменты, торгуемые на бирже, которые позволяют зарабатывать на падении цены криптовалюты без необходимости использовать кредитное плечо или фьючерсы.
Как это работает:
-
ETP отслеживают цену актива в обратном направлении (например, -1x Bitcoin ETP увеличивается в цене, когда BTC падает).
-
Инвесторы покупают такие продукты через биржи.
-
При снижении цены криптовалюты стоимость ETP растёт, что позволяет зарабатывать на падении.
Плюсы:
-
Простота использования – не требует активного управления позицией.
-
Более низкий риск по сравнению с маржинальной или фьючерсной торговлей.
-
Доступно на некоторых традиционных биржах.
Минусы:
-
Доступно не на всех криптовалютных биржах.
-
Может иметь высокие комиссии за управление.
-
Долгосрочные инвестиции в такие ETP неэффективны из-за эффекта ребалансировки.
Стандартный шорт
Стандартный шорт – это классический способ заработка на падении цены, применяемый в традиционных рынках. Он работает аналогично маржинальной торговле, но без использования кредитного плеча.
Как это работает:
-
Трейдер занимает криптовалюту у брокера или биржи.
-
Продаёт её на рынке по текущей цене.
-
Когда цена падает, он покупает актив обратно по более низкой цене и возвращает его кредитору.
-
Разница между ценами продажи и покупки составляет прибыль.
Плюсы:
-
Более низкий риск по сравнению с маржинальной торговлей (нет принудительной ликвидации).
-
Подходит для долгосрочного шортинга.
-
Нет зависимости от фьючерсных контрактов.
Минусы:
-
Требует наличия платформы, которая поддерживает стандартные шортовые сделки.
-
Может потребовать залог или обеспечение.
-
Менее доступно для розничных трейдеров.
Как шортить криптовалюту на бирже
Разберём пошагово, как открыть шорт позицию на бирже.
1. Настройка маржинального счёта
Прежде чем начать шортить криптовалюту, необходимо открыть и активировать маржинальный счёт на бирже. В стандартном спотовом режиме пользователи могут покупать и продавать только те активы, которые у них уже есть, а для торговли с заёмными средствами потребуется специальный счёт.
Как настроить маржинальный счёт:
-
Авторизоваться на криптобирже.
-
Перейти в раздел “Маржинальная торговля” (обычно он находится в разделе “Торговля” или “Финансы”).
- Пройти тест на знание рисков (на некоторых биржах, например, Binance и Bybit, перед открытием маржинального счёта требуется подтвердить понимание рисков).
-
Принять условия использования маржинальной торговли.
-
Активировать маржинальный счёт.
После этого у вас появится возможность брать займы и использовать кредитное плечо.
2. Выбор кредитного плеча
Как выбрать кредитное плечо:
-
Биржи предлагают разное кредитное плечо:
-
2x–5x (низкое) – подходит для консервативной торговли.
-
5x–10x (среднее) – используется опытными трейдерами.
-
20x–100x (высокое) – крайне рискованно и не рекомендуется новичкам.
-
-
Чем выше кредитное плечо, тем выше возможная прибыль, но и риск ликвидации (принудительного закрытия позиции биржей) тоже возрастает.
При выборе плеча важно учитывать свою стратегию и уровень риска, чтобы не потерять весь депозит из-за резких колебаний цены.
3. Внесение маржи
Маржа (margin) — это залог, который используется для обеспечения заёмных средств. Чем больше маржи внесено, тем больше позиции можно открыть.
Как внести маржу:
-
Перевести средства (например, USDT или BTC) на маржинальный счёт.
-
Убедиться, что выбранный актив поддерживает маржинальную торговлю.
-
Использовать эти средства в качестве залога для займа криптовалюты.
Маржа определяет, сколько средств можно занять. Например, если биржа позволяет кредитное плечо 5x, а у вас есть 100 USDT, то максимальный объём шорт-позиции составит 500 USDT.
4. Займ криптовалюты
После внесения маржи можно занять криптовалюту для открытия короткой позиции.
Как взять займ:
-
Выбрать торговую пару (например, BTC/USDT, ETH/USDT).
-
Определить нужное количество заёмных активов.
-
Взять в долг соответствующее количество криптовалюты у биржи.
Например, если вы хотите зашортить BTC, вам нужно взять его в долг у биржи, затем продать по текущему курсу, а позже выкупить дешевле.
Важно учитывать процентные ставки за использование заёмных средств. Биржи взимают плату за кредитование, и её размер может варьироваться в зависимости от рыночных условий.
5. Торговля криптовалютой
После получения заёмных средств можно открыть сделку.
Как открыть шорт:
-
Перейти в торговый терминал и выбрать режим “Маржинальная торговля”.
-
Выбрать тип ордера:
-
Рыночный ордер (Market Order) – мгновенное исполнение по текущей цене.
-
Лимитный ордер (Limit Order) – продажа по заранее заданной цене.
-
-
Продать заёмную криптовалюту на рынке.
-
Дождаться снижения цены.
Если курс криптовалюты падает, трейдер сможет купить её обратно дешевле и получить прибыль.
6. Погашение займа
Чтобы зафиксировать прибыль и закрыть шорт-позицию, нужно выкупить проданную криптовалюту и вернуть её бирже.
Как закрыть позицию:
-
Купить обратно то же количество криптовалюты, которое было занято.
-
Перейти в раздел “Маржинальная торговля” и выбрать “Погасить займ”.
-
Вернуть заёмные активы вместе с процентами.
Пример:
-
Вы заняли 1 BTC и продали его по $40 000.
-
Цена упала до $35 000, и вы покупаете 1 BTC обратно.
-
Вы возвращаете BTC бирже и фиксируете прибыль в размере $5 000 (без учёта комиссий).
Если цена пошла вверх, трейдер понесёт убытки, а в случае сильного роста биржа может принудительно закрыть позицию, чтобы избежать невозврата долга.
Особенности ставок на понижение в криптотрейдинге
1. Высокая волатильность криптовалют
Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Цена биткоина или альткоинов может изменяться на 5-20% в день, а во время сильных движений — даже на 50% и более за короткое время.
Как это влияет на шортинг:
-
С одной стороны, высокая волатильность создаёт больше возможностей для заработка на падениях.
-
С другой стороны, она увеличивает риски ликвидации позиции, особенно при использовании кредитного плеча.
2. Кредитное плечо и маржинальные требования
Большинство шорт-позиций в криптотрейдинге открываются с использованием заёмных средств.
Основные аспекты:
-
Кредитное плечо (например, 5x, 10x, 20x) увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает риски.
-
Биржи требуют внесения маржи (залога), который должен поддерживаться на определённом уровне.
-
При снижении маржи до критического уровня биржа может ликвидировать позицию, что приведёт к полной потере депозита.
3. Финансирование (Funding Rate) и издержки по шортам
На рынках бессрочных фьючерсов биржи применяют ставку финансирования (funding rate).
Как это работает:
-
Если большинство трейдеров находятся в лонге (ставят на рост), они платят финансирование тем, кто находится в шорте.
-
Если большинство трейдеров в шорте, то они платят тем, кто держит лонг.
Это делается для поддержания баланса между покупателями и продавцами.
Влияние на шортинг:
-
Если рынок падающий, ставка финансирования может быть отрицательной (шорты получают выплату).
-
Если рынок растущий, ставка финансирования часто положительная, и шорт-трейдеры платят комиссию.
Пример:
-
У трейдера открыта шорт-позиция на 10 000 USDT.
-
Funding rate составляет 0.05% каждые 8 часов.
-
Если позиция остаётся открытой сутки, трейдер заплатит 15 USDT (0.05% × 3 раза).
При долгосрочном удержании шорта важно учитывать эти расходы, так как они могут “съесть” прибыль.
4. Short Squeeze (шорт сквиз)
Short squeeze – это явление, при котором резкий рост цены вынуждает трейдеров массово закрывать шорт-позиции, создавая дополнительное давление на покупку.
Пример:
- В 2021 году на рынке Dogecoin произошёл short squeeze, когда его цена за сутки выросла с $0.07 до $0.40, ликвидировав миллионы долларов в шорт-позициях.
5. Ограниченная доходность и неограниченные риски
В отличие от лонг-позиций, где актив может расти неограниченно, в шорте максимальная прибыль ограничена.
Пример:
-
Если актив падает с $1 000 до $0, трейдер зарабатывает 100% от позиции.
-
Но если цена растёт, убытки теоретически бесконечны.
6. Использование деривативов для шортинга
Помимо классического шортинга, есть альтернативные инструменты:
-
Фьючерсы – позволяют ставить на понижение без необходимости занимать актив.
-
Опционы – даёт право продать актив по фиксированной цене, хеджируя риски.
-
Обратные ETP – биржевые продукты, которые растут в цене при падении криптовалюты.
Стоит ли использовать автоматические торговые системы
Боты для шортинга могут практически полностью автоматизировать процесс торговли и минимизировать человеческий фактор. Однако важно понимать:
-
Они требуют настройки и мониторинга.
-
Важно учитывать рыночные изменения и адаптировать стратегию.
-
Автоматические системы не гарантируют прибыль.
Риски шортинга криптовалюты и стоит ли этим заниматься
Шортинг – это сложная стратегия, требующая знаний и опыта.
Основные риски:
-
Безграничные убытки, так как цена актива теоретически может вырасти бесконечно.
-
Ликвидация позиций, особенно при высоком плече.
-
Влияние новостей и манипуляций на крипторынке.
Шортинг подходит опытным трейдерам, которые умеют анализировать рынок и управлять рисками.
Заключение
Шортинг криптовалюты является не менее прибыльной стратегией, чем остальные, особенно на падающем рынке, но она связана с высокими рисками. Успешная торговля требует глубокого анализа рынка, дисциплины и управления капиталом. Начинающим трейдерам стоит практиковаться на демо-счетах и изучать основы торговли более простых стратегий, например, на споте перед тем, как рисковать реальными средствами в шортинге.
Часто задаваемые вопросы
1. Можно ли шортить криптовалюту без кредитного плеча?
Да, это возможно при торговле через фьючерсы или опционы.
2. Какую биржу выбрать для шортинга?
Популярные платформы: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.
3. Можно ли зарабатывать на шортинге в долгосрочной перспективе?
Да, но это требует стратегического подхода и грамотного риск-менеджмента.
4. Как минимизировать риски при шортинге?
Используйте стоп-лоссы, не торгуйте с высоким плечом и анализируйте рынок перед входом в сделку.
5. Чем шортинг криптовалюты отличается от шортинга акций?
Криптовалютный рынок более волатилен, а ликвидность активов ниже, что делает его менее предсказуемым.