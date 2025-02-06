English Українська
Как шортить криптовалюту - подробная инструкция
Дата публикации:
Время на чтение:

Как шортить криптовалюту - подробная инструкция

На рынке криптовалют можно торговать в двух направлениях и одним из них является шорт (short). При данном виде торговли в отличие от лонга (long) нельзя торговать на споте и необходимо брать активы в займы, однако есть и еще ряд особенностей, которые важно учитывать.

Короткие продажи (short) в криптовалюте - принцип работы

**Короткие продажи (**шортинг) в криптовалюте представляют собой торговую стратегию, при которой трейдер берет актив взаймы, продает его по текущей цене, а затем выкупает по более низкой, возвращая заем и получая разницу в качестве прибыли. Этот метод позволяет зарабатывать на падении стоимости цифровых активов.

Для чего используют короткие продажи

Трейдеры используют шортинг по нескольким причинам:

  • Спекуляция – получение прибыли на падающем рынке.

  • Хеджирование рисков – защита активов от возможного падения курса.

  • Долгосрочные инвестиционные стратегии – балансировка портфеля при высокой волатильности.

Оценка рыночной ситуации

Перед открытием шорт-позиции важно оценить текущее состояние рынка с помощью различных методов анализа.

Технический анализ

Технический анализ предполагает изучение графиков цен, индикаторов и объемов торгов. Важные сигналы для входа в шорт:

  • Образование нисходящих трендов.

  • Пересечение скользящих средних (например, «мертвый крест»).

  • Высокие уровни RSI (перекупленность).

  • Формирование свечных паттернов разворота.

  • Сильные уровни сопротивления

Анализ настроений

Анализ настроений позволяет понять психологию рынка через:

  • Индексы страха и жадности.

  • Социальные сети и новостные тренды.

  • Объем коротких позиций на рынке.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ фокусируется на оценке реальной стоимости актива. Ключевые факторы:

  • Новости о регуляциях и законах.

  • Данные о разработке проектов и технологических изменениях.

  • Движения крупных инвесторов (китов).

Основные способы шортить криптовалюту

Существует несколько основных способов шортить криптовалюту, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и риски.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля (margin trading) – это один из самых популярных способов шортить криптовалюту. Он позволяет трейдерам брать заёмные средства у биржи (или у других пользователей, в зависимости от платформы) для открытия шорт-позиции.

Как это работает:

  • Трейдер занимает криптовалюту у биржи и продаёт её по текущей цене.

  • Если цена падает, он покупает тот же объём криптовалюты по более низкой цене.

  • Разница между ценой продажи и ценой покупки составляет прибыль.

  • После этого он возвращает заёмные средства бирже вместе с процентами за использование.

Плюсы:

  • Возможность увеличения прибыли за счёт плеча.

  • Поддержка на большинстве крупных бирж (Binance, Bybit, Kraken и др.).

  • Высокая ликвидность.

Минусы:

  • Высокий риск ликвидации при использовании большого кредитного плеча.

  • Необходимость уплаты комиссий и процентов за заёмные средства.

  • Требует хорошего понимания рынка.

Фьючерсная торговля

Фьючерсы (futures) – это производные финансовые инструменты, позволяющие трейдерам заключать контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее установленной цене.

Как это работает:

  • Трейдер открывает короткую позицию (short) по фьючерсному контракту.

  • Если цена падает, он закрывает контракт с прибылью.

  • В отличие от маржинальной торговли, здесь используется сам контракт, а не реальная криптовалюта.

Плюсы:

  • Возможность торговли с высоким плечом (до 100x на некоторых биржах).

  • Фьючерсные рынки имеют высокую ликвидность.

  • Можно хеджировать риски, используя хеджирующие контракты.

Минусы:

  • Сложность понимания для новичков.

  • Возможность ликвидации при резких скачках цены.

  • Финансирование позиций (funding rate) может уменьшать прибыль.

Бинарные опционы

Бинарные опционы – это спекулятивные финансовые инструменты, позволяющие делать ставку на направление движения цены криптовалюты в течение определённого времени.

Как это работает:

  • Трейдер выбирает актив (например, Bitcoin) и указывает, что цена упадёт.

  • Устанавливает срок истечения опциона (от нескольких минут до нескольких дней).

  • Если прогноз оправдался, он получает фиксированную прибыль.

  • Если цена не снизилась – теряет вложенные средства.

Плюсы:

  • Простота использования – не нужно разбираться в сложных механиках маржинальной или фьючерсной торговли.

  • Возможность высокой прибыли за короткое время.

  • Не требуется большой капитал.

Минусы:

  • Высокий риск потери вложенных средств (обычно 90%+ трейдеров теряют деньги).

  • Ограниченные возможности управления рисками.

  • Множество недобросовестных платформ.

Инвертированные ETP (Exchange-Traded Products)

Инвертированные ETP (обратные биржевые продукты) – это инструменты, торгуемые на бирже, которые позволяют зарабатывать на падении цены криптовалюты без необходимости использовать кредитное плечо или фьючерсы.

Как это работает:

  • ETP отслеживают цену актива в обратном направлении (например, -1x Bitcoin ETP увеличивается в цене, когда BTC падает).

  • Инвесторы покупают такие продукты через биржи.

  • При снижении цены криптовалюты стоимость ETP растёт, что позволяет зарабатывать на падении.

Плюсы:

  • Простота использования – не требует активного управления позицией.

  • Более низкий риск по сравнению с маржинальной или фьючерсной торговлей.

  • Доступно на некоторых традиционных биржах.

Минусы:

  • Доступно не на всех криптовалютных биржах.

  • Может иметь высокие комиссии за управление.

  • Долгосрочные инвестиции в такие ETP неэффективны из-за эффекта ребалансировки.

Стандартный шорт

Стандартный шорт – это классический способ заработка на падении цены, применяемый в традиционных рынках. Он работает аналогично маржинальной торговле, но без использования кредитного плеча.

Как это работает:

  • Трейдер занимает криптовалюту у брокера или биржи.

  • Продаёт её на рынке по текущей цене.

  • Когда цена падает, он покупает актив обратно по более низкой цене и возвращает его кредитору.

  • Разница между ценами продажи и покупки составляет прибыль.

Плюсы:

  • Более низкий риск по сравнению с маржинальной торговлей (нет принудительной ликвидации).

  • Подходит для долгосрочного шортинга.

  • Нет зависимости от фьючерсных контрактов.

Минусы:

  • Требует наличия платформы, которая поддерживает стандартные шортовые сделки.

  • Может потребовать залог или обеспечение.

  • Менее доступно для розничных трейдеров.

Как шортить криптовалюту на бирже

Разберём пошагово, как открыть шорт позицию на бирже.

1. Настройка маржинального счёта

Прежде чем начать шортить криптовалюту, необходимо открыть и активировать маржинальный счёт на бирже. В стандартном спотовом режиме пользователи могут покупать и продавать только те активы, которые у них уже есть, а для торговли с заёмными средствами потребуется специальный счёт.

Как настроить маржинальный счёт:

  1. Авторизоваться на криптобирже.

  2. Перейти в раздел “Маржинальная торговля” (обычно он находится в разделе “Торговля” или “Финансы”).

  1. Пройти тест на знание рисков (на некоторых биржах, например, Binance и Bybit, перед открытием маржинального счёта требуется подтвердить понимание рисков).

  1. Принять условия использования маржинальной торговли.

  2. Активировать маржинальный счёт.

После этого у вас появится возможность брать займы и использовать кредитное плечо.

2. Выбор кредитного плеча

Как выбрать кредитное плечо:

  • Биржи предлагают разное кредитное плечо:

    • 2x–5x (низкое) – подходит для консервативной торговли.

    • 5x–10x (среднее) – используется опытными трейдерами.

    • 20x–100x (высокое) – крайне рискованно и не рекомендуется новичкам.

  • Чем выше кредитное плечо, тем выше возможная прибыль, но и риск ликвидации (принудительного закрытия позиции биржей) тоже возрастает.

При выборе плеча важно учитывать свою стратегию и уровень риска, чтобы не потерять весь депозит из-за резких колебаний цены.

3. Внесение маржи

Маржа (margin) — это залог, который используется для обеспечения заёмных средств. Чем больше маржи внесено, тем больше позиции можно открыть.

Как внести маржу:

  1. Перевести средства (например, USDT или BTC) на маржинальный счёт.

  2. Убедиться, что выбранный актив поддерживает маржинальную торговлю.

  3. Использовать эти средства в качестве залога для займа криптовалюты.

Маржа определяет, сколько средств можно занять. Например, если биржа позволяет кредитное плечо 5x, а у вас есть 100 USDT, то максимальный объём шорт-позиции составит 500 USDT.

4. Займ криптовалюты

После внесения маржи можно занять криптовалюту для открытия короткой позиции.

Как взять займ:

  1. Выбрать торговую пару (например, BTC/USDT, ETH/USDT).

  2. Определить нужное количество заёмных активов.

  3. Взять в долг соответствующее количество криптовалюты у биржи.

Например, если вы хотите зашортить BTC, вам нужно взять его в долг у биржи, затем продать по текущему курсу, а позже выкупить дешевле.

Важно учитывать процентные ставки за использование заёмных средств. Биржи взимают плату за кредитование, и её размер может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

5. Торговля криптовалютой

После получения заёмных средств можно открыть сделку.

Как открыть шорт:

  1. Перейти в торговый терминал и выбрать режим “Маржинальная торговля”.

  2. Выбрать тип ордера:

    • Рыночный ордер (Market Order) – мгновенное исполнение по текущей цене.

    • Лимитный ордер (Limit Order) – продажа по заранее заданной цене.

  3. Продать заёмную криптовалюту на рынке.

  4. Дождаться снижения цены.

Если курс криптовалюты падает, трейдер сможет купить её обратно дешевле и получить прибыль.

6. Погашение займа

Чтобы зафиксировать прибыль и закрыть шорт-позицию, нужно выкупить проданную криптовалюту и вернуть её бирже.

Как закрыть позицию:

  1. Купить обратно то же количество криптовалюты, которое было занято.

  2. Перейти в раздел “Маржинальная торговля” и выбрать “Погасить займ”.

  3. Вернуть заёмные активы вместе с процентами.

Пример:

  • Вы заняли 1 BTC и продали его по $40 000.

  • Цена упала до $35 000, и вы покупаете 1 BTC обратно.

  • Вы возвращаете BTC бирже и фиксируете прибыль в размере $5 000 (без учёта комиссий).

Если цена пошла вверх, трейдер понесёт убытки, а в случае сильного роста биржа может принудительно закрыть позицию, чтобы избежать невозврата долга.

Особенности ставок на понижение в криптотрейдинге

1. Высокая волатильность криптовалют

Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью. Цена биткоина или альткоинов может изменяться на 5-20% в день, а во время сильных движений — даже на 50% и более за короткое время.

Как это влияет на шортинг:

  • С одной стороны, высокая волатильность создаёт больше возможностей для заработка на падениях.

  • С другой стороны, она увеличивает риски ликвидации позиции, особенно при использовании кредитного плеча.

2. Кредитное плечо и маржинальные требования

Большинство шорт-позиций в криптотрейдинге открываются с использованием заёмных средств.

Основные аспекты:

  • Кредитное плечо (например, 5x, 10x, 20x) увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает риски.

  • Биржи требуют внесения маржи (залога), который должен поддерживаться на определённом уровне.

  • При снижении маржи до критического уровня биржа может ликвидировать позицию, что приведёт к полной потере депозита.

3. Финансирование (Funding Rate) и издержки по шортам

На рынках бессрочных фьючерсов биржи применяют ставку финансирования (funding rate).

Как это работает:

  • Если большинство трейдеров находятся в лонге (ставят на рост), они платят финансирование тем, кто находится в шорте.

  • Если большинство трейдеров в шорте, то они платят тем, кто держит лонг.

Это делается для поддержания баланса между покупателями и продавцами.

Влияние на шортинг:

  • Если рынок падающий, ставка финансирования может быть отрицательной (шорты получают выплату).

  • Если рынок растущий, ставка финансирования часто положительная, и шорт-трейдеры платят комиссию.

Пример:

  • У трейдера открыта шорт-позиция на 10 000 USDT.

  • Funding rate составляет 0.05% каждые 8 часов.

  • Если позиция остаётся открытой сутки, трейдер заплатит 15 USDT (0.05% × 3 раза).

При долгосрочном удержании шорта важно учитывать эти расходы, так как они могут “съесть” прибыль.

4. Short Squeeze (шорт сквиз)

Short squeeze – это явление, при котором резкий рост цены вынуждает трейдеров массово закрывать шорт-позиции, создавая дополнительное давление на покупку.

Пример:

  • В 2021 году на рынке Dogecoin произошёл short squeeze, когда его цена за сутки выросла с $0.07 до $0.40, ликвидировав миллионы долларов в шорт-позициях.

5. Ограниченная доходность и неограниченные риски

В отличие от лонг-позиций, где актив может расти неограниченно, в шорте максимальная прибыль ограничена.

Пример:

  • Если актив падает с $1 000 до $0, трейдер зарабатывает 100% от позиции.

  • Но если цена растёт, убытки теоретически бесконечны.

6. Использование деривативов для шортинга

Помимо классического шортинга, есть альтернативные инструменты:

  • Фьючерсы – позволяют ставить на понижение без необходимости занимать актив.

  • Опционы – даёт право продать актив по фиксированной цене, хеджируя риски.

  • Обратные ETP – биржевые продукты, которые растут в цене при падении криптовалюты.

Стоит ли использовать автоматические торговые системы

Боты для шортинга могут практически полностью автоматизировать процесс торговли и минимизировать человеческий фактор. Однако важно понимать:

  • Они требуют настройки и мониторинга.

  • Важно учитывать рыночные изменения и адаптировать стратегию.

  • Автоматические системы не гарантируют прибыль.

Риски шортинга криптовалюты и стоит ли этим заниматься

Шортинг – это сложная стратегия, требующая знаний и опыта.

Основные риски:

  • Безграничные убытки, так как цена актива теоретически может вырасти бесконечно.

  • Ликвидация позиций, особенно при высоком плече.

  • Влияние новостей и манипуляций на крипторынке.

Шортинг подходит опытным трейдерам, которые умеют анализировать рынок и управлять рисками.

Заключение

Шортинг криптовалюты является не менее прибыльной стратегией, чем остальные, особенно на падающем рынке, но она связана с высокими рисками. Успешная торговля требует глубокого анализа рынка, дисциплины и управления капиталом. Начинающим трейдерам стоит практиковаться на демо-счетах и изучать основы торговли более простых стратегий, например, на споте перед тем, как рисковать реальными средствами в шортинге.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли шортить криптовалюту без кредитного плеча?

Да, это возможно при торговле через фьючерсы или опционы.

2. Какую биржу выбрать для шортинга?

Популярные платформы: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

3. Можно ли зарабатывать на шортинге в долгосрочной перспективе?

Да, но это требует стратегического подхода и грамотного риск-менеджмента.

4. Как минимизировать риски при шортинге?

Используйте стоп-лоссы, не торгуйте с высоким плечом и анализируйте рынок перед входом в сделку.

5. Чем шортинг криптовалюты отличается от шортинга акций?

Криптовалютный рынок более волатилен, а ликвидность активов ниже, что делает его менее предсказуемым.

