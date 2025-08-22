Вибір платформи, де торгувати криптовалютою, є першим і одним з найважливіших кроків для трейдера. Це актуально і в 2025 році, коли ринок насичений десятками майданчиків з різними функціями, інтерфейсом і рівнями безпеки.

При виборі варто враховувати кілька важливих параметрів. Перш за все — безпека біржі, адже надійне зберігання коштів і даних вкрай важливо не тільки для самої платформи, але і для користувача. Далі йде комісія на біржах, розмір якої варто враховувати активним трейдерам і ботам.

Важливі також наявність API для трейдингу, підтримка торгових ботів, можливість копітрейдингу, а також сучасні функції для трейдингу. Не менш значущими стають і повноцінні інтеграції з такими рішеннями, як торгові боти .

Binance — найбільша біржа за обсягом торгів

Binance давно зарекомендувала себе як глобальний лідер за обсягами торгів і кількістю користувачів. Вона підтримує понад 350 криптовалют і відрізняється високою ліквідністю.

Дана платформа, незважаючи на свою популярність, вважається однією з бірж з низькою комісією — всього 0,1% для спотової торгівлі. Binance пропонує розширені інструменти як для професіоналів, так і для новачків. У неї є стабільна інфраструктура API для трейдингу, що дозволяє гнучко налаштовувати алгоритми. Платформа також активно розвиває напрямок деривативів, ф'ючерсів і пропонує доступ до Launchpad, Binance Earn, NFT і DeFi-продуктів.

Для автоматизації Binance надає надійну підтримку торгових ботів , включаючи інтеграцію з ботами Veles, роблячи біржу привабливою для тих, хто віддає перевагу алгоритмічній торгівлі.

Bybit — зручність для трейдерів і бот-торгівлі

Bybit активно завойовує ринок завдяки фокусу на зручність і надійність. Платформа відома своїм продуманим інтерфейсом, високою швидкістю виконання ордерів і мінімальними затримками.

Часто згадується в порівнянні Binance vs Bybit, як альтернатива з більш інтуїтивним підходом до трейдингу. У Bybit такі ж надійні API підключення, які відмінно підходять для інтеграції з автоматизованими системами і крипто-ботами .

Платформа підтримує як ручний трейдинг, так і автоматизовані стратегії. Завдяки стабільності та функціональності Bybit займає одне з перших місць у списку кращих криптобірж 2025 року.

Bitget — активне зростання та фокус на копітрейдингу

Bitget активно розширюється, пропонуючи користувачам унікальні інструменти для копітрейдингу. Платформа найбільш популярна серед новачків і тих, хто хоче заробляти, слідуючи за діями успішних трейдерів.

Система Bitget copy trading дозволяє автоматично дублювати угоди топових трейдерів.

У Bitget простий і стабільний функціонал для підключення сторонніх сервісів, що забезпечує сумісність з ботами Veles. Комісії біржі залишаються низькими, а умови роботи — прозорими.

Bitget більше робить акцент на простоті використання і пропонує зручний старт тим, хто хоче освоїти торгівлю без складної підготовки, не жертвуючи при цьому функціональністю для досвідчених трейдерів.

OKX — біржа з розвиненою екосистемою та Web3

OKX — це не просто криптобіржа, а повноцінна екосистема з підтримкою Web3. Платформа включає в себе централізовану та децентралізовану частини, NFT-маркетплейс, DeFi-інструменти та окремий криптогаманець.

Особливість OKX полягає в глибокій інтеграції OKX Web3-технологій. Користувач може отримати доступ до DeFi-продуктів і використовувати dApps безпосередньо з платформи. Підтримка API для трейдингу тут на високому рівні, що, звичайно ж, робить її сумісною з крипто-ботами та іншими інструментами автоматизації.

OKX підходить як для класичної торгівлі, так і для занурення в нову еру Web3. Платформа пройшла аудити і пропонує високий рівень безпеки біржі.

FAQ

1. Яка біржа найкраще підходить для торгівлі ботами?

Для торгівлі ботами з використанням ботів Veles, відмінним вибором будуть Binance, Bybit і Bitget. Всі три біржі мають стабільні API та високі технічні можливості.

2. Де найнижчі комісії на криптобіржах?

Найвигідніші умови щодо комісій на біржах пропонують Binance та Bitget. Обидві платформи дозволяють додатково знижувати комісії при використанні внутрішніх токенів біржі.

3. Чим відрізняється OKX від інших бірж?

Основна відмінність OKX — це орієнтація на Web3. Підтримка NFT, dApps, гаманців і DeFi-додатків робить OKX Web3-екосистему унікальною серед централізованих бірж.