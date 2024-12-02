Як поповнити гаманець Bybit - покрокова інструкція

Криптовалютна біржа Bybit пропонує різні способи депозиту, включаючи використання банківських карток, P2P-торгівлю, сторонні сервіси та перекази в традиційних валютах. Розглянемо кожен з методів поповнення детально, щоб ви могли вибрати найбільш підходящий варіант.

Рахунок поповнений, але кошти на Veles не відображаються

Після надходження криптовалюти на біржу кошти зараховуються на ваш Рахунок фінансування, який знаходиться в розділі Активи. Для того щоб використовувати ці кошти на торгових ринках, необхідно перевести їх на Єдиний торговий рахунок. Зробити це можна наступним чином:

1. Після входу в ваш акаунт, відкрийте розділ «Активи», потім «Переказ».

2. Вкажіть джерело переказу та цільовий рахунок (наприклад, Рахунок фінансування → Єдиний торговий рахунок).

3. Виберіть потрібну криптовалюту (USDT або USDC) та кількість, яку хочете перемістити.

Щоб була можливість торгувати на ринку криптовалют і запускати торгових ботів Veles вашими коштами, їх необхідно перевести на Єдиний торговий рахунок.

Як поповнити біржу, варіанти поповнення рахунку Bybit

Bybit пропонує кілька варіантів для депозиту коштів. Розглянемо основні з них, але для початку потрібно увійти в особистий кабінет, перейти в розділ Мої активи, потім натиснути Купити криптовалюту і вибрати один зі способів, про які ми будемо далі розповідати:

P2P-торгівля

Платформа P2P на Bybit дозволяє укладати угоди безпосередньо з іншими користувачами. Як це працює:

Відкрийте розділ «P2P-торгівля» на платформі.

Використовуючи фільтри, підберіть продавця, вказавши бажані методи для оплати (Райффайзен, Сбербанк, Тінькофф), суму та відфільтруйте їх за кількістю успішно виконаних ордерів та рейтингом.

Укладіть угоду з продавцем. Переведіть на його реквізити грошові кошти.

Зарахування коштів. Як тільки пройде підтвердження платежу, криптовалюта надходить до вас на рахунок.

Кошти, придбані після P2P угоди, надходять на рахунок Фінансування. Після чого звідти їх необхідно буде перевести на Єдиний торговий рахунок за способом, про який було розповідано на початку статті.

Переваги:

Відсутність комісій на P2P-платформі.

Можливі комісії можуть стягуватися лише сторонніми платіжними сервісами.

Обов’язково вибирайте тільки перевірених контрагентів на P2P. Вони позначені галочкою і у них більше 1000 угод за 30 днів. Також перевіряйте відгуки користувачів про цього контрагента.

Використання обмінників (BestChange)

При поповненні депозиту за допомогою обмінників виконайте наступні дії:

1. Перейдіть на сторінку сайту BestChange та відфільтруйте пошук:

У графі «Віддаєте» необхідно вибрати один з пропонованих методів оплати (наприклад, банківську картку або електронний гаманець).

У графі «Отримуєте» вкажіть криптовалюту, яку хочете отримати на свій гаманець Bybit (USDT, USDC).

2. З пропонованого списку виберіть обмінник з підходящими умовами (орієнтуйтеся на вигідний курс та позитивні відгуки).

3. Виберіть з доступних криптовалют і мереж ті, якими хочете поповнити рахунок (наприклад, USDT в мережі TRC-20).

4. На сторінці обмінника вкажіть свій адрес гаманця Bybit.

5. Після переказу коштів продавцеві чекайте надходження коштів на вказаний вами адрес.

Щоб знайти свій адрес гаманця, необхідно виконати наступні дії:

1. Зайдіть в «Мої активи» і натисніть на «Депозит».

2. Далі виберіть монету USDT або USDC у пошуку та мережу.

3. Скопіюйте адресу та вставте її в обмінник.

4. Мережа адреси повинна збігатися з вибраною мережею в обміннику (Наприклад: TRC20 або BEP20).

Кошти будуть зараховані протягом кількох хвилин або годин, це залежить від рівня завантаженості мережі. Якщо у вас виникли питання або проблеми, зв’яжіться з технічною підтримкою обмінника (вона є у кожного обмінника).

Поповнення через банківські картки

Криптовалюту можна придбати безпосередньо, використовуючи кредитні або дебетові картки. На даний момент неможливо купити криптовалюту безпосередньо з картки російського банку, але якщо ваша картка не російського банку, ось алгоритм дій:

1. Авторизуйтеся в своєму акаунті Bybit.

2. У головному меню відкрийте розділ «Купівля криптовалюти».

3. Виберіть функцію «Оплатити банківською карткою» та вкажіть суму.

4. Слідуйте інструкціям, щоб завершити операцію.

Важливо знати:

Для використання банківської картки потрібно пройти KYC.

Розмір стягуваних комісій при платежах та доступні для цього валюти залежать від регіону та конкретного платіжного провайдера.

Деякі картки можуть не підтримуватися біржею в залежності від вашого місцезнаходження.

Існують і інші способи поповнення, але вищезазначені є більш пріоритетними та зручними.

Висновок

Bybit надає широкий спектр можливостей для депозиту, щоб кожен користувач міг вибрати зручний та вигідний спосіб поповнення. Перед початком транзакції важливо уточнити розмір комісії, ліміти та переконатися, що ваш акаунт пройшов необхідну верифікацію. Це допоможе вам уникнути затримок та забезпечити безпеку операцій.

Часто задавані питання (FAQ)

1. Обов’язкова чи верифікація для поповнення рахунку?

Для внесення криптовалюти верифікація не потрібна, але для операцій з грошовими коштами KYC може бути обов’язковим.

2. Яка комісія при поповненні з картки?

Комісія залежить від вибраного платіжного провайдера. Розмір комісії можна уточнити до завершення транзакції.

3. Чи є ліміти на поповнення?

Ліміти для поповнення є та варіюються в залежності від рівня верифікації та використовуваного методу. Уточніть актуальні значення на сайті Bybit.

4. Скільки часу займає зарахування коштів?

Цей час варіюється в залежності від вибраного способу. Депозити в криптовалюті надходять після всіх підтверджень та перевірок всередині блокчейну, а грошові перекази можуть зайняти від кількох хвилин до доби.

5. Чи безпечно поповнювати біржу Bybit?

Біржа впровадила передові технології для забезпечення захисту коштів користувачів. Для додаткової безпеки активуйте двофакторну аутентифікацію, фінансовий пароль та перевіряйте автентичність відвідуваних сайтів.