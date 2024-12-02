Как пополнить кошелек ByBit - пошаговая инструкция

Криптовалютная биржа Bybit предлагает различные способы депозита, включая использование банковских карт, P2P-торговлю, сторонние сервисы и переводы в традиционных валютах. Рассмотрим каждый из методов пополнения подробно, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий вариант.

Счет пополнен, но средства на Veles не отображаются

После поступления криптовалюты на биржу средства зачисляются на ваш Аккаунт финансирования, который находится в разделе Активы. Для того чтобы использовать эти средства на торговых рынках, необходимо перевести их на Единый торговый аккаунт. Сделать это можно следующим образом:

После входа в ваш аккаунт, откройте раздел «Активы», затем «Перевод».

Укажите источник перевода и целевой аккаунт (например, Аккаунт финансирования → Единый торговый аккаунт).

Выберите нужную криптовалюту (USDT или USDC) и количество, которое хотите переместить.

Чтобы была возможность торговать на рынке криптовалют и запускать торговых ботов Veles вашими средствами, их необходимо перевести на Единый торговый аккаунт.

Как пополнить биржу, варианты пополнения счета Bybit

Bybit предлагает несколько вариантов для депозита средств. Разберем основные из них, но для начала нужно войти в личный кабинет, перейти в раздел Мои активы, затем нажать Купить криптовалюту и выбрать один способов о которых мы будем дальше рассказывать:

P2P-торговля

Платформа P2P на Bybit позволяет совершать сделки напрямую с другими пользователями. Как это работает:

Откройте раздел «P2P-торговля» на платформе.

Используя фильтры, подберите продавца, указав желаемые методы для оплаты (Райффайзен, Сбербанк, Тинькофф), сумму и отфильтруйте их по количеству успешно исполненных ордеров и рейтингу.

Заключите сделку с продавцом. Переведите на его реквизиты денежные средства.

Зачисление средств. Как только пройдет подтверждение платежа, криптовалюта поступит к вам на счет.

Средства, приобретенные после P2P сделки поступят на аккаунт Финансирования. После чего оттуда их нужно будет перевести на Единый торговый аккаунт по способу, о котором было рассказано в начале статьи.

Преимущества:

Отсутствие комиссий на P2P-платформе.

Возможные комиссии могут взиматься только сторонними платежными сервисами.

Обязательно выбирайте только проверенных контрагентов на P2P. Они помечены галочкой и у них более 1000 сделок за 30 дней. Также проверяйте отзывы пользователей об этом контрагенте.

Использование обменников (BestChange)

При пополнении депозита с помощью обменников выполните следующие действия:

Перейдите на страницу сайта BestChange и отфильтруйте поиск:

В графе «Отдаете» необходимо выбрать один из предложенных методов оплаты (например, банковскую карту или электронный кошелек).

В графе «Получаете» укажите криптовалюту, которую хотите получить на свой кошелек Bybit (USDT, USDC).

Из предложенного списка выберите обменник с подходящими условиями (ориентируйтесь на выгодный курс и положительные отзывы).

Выберите из доступных криптовалют и сетей те, которыми хотите пополнить счет (например, USDT в сети TRC-20). На странице обменника укажите свой адрес кошелька Bybit. После перевода средств продавцу ждите поступления средств на указанный вами адрес.

Чтобы найти свой адрес кошелька необходимо сделать следующие действия:

Зайдите в “Мои активы” и нажмите на “Депозит”

Далее выберите монету USDT или USDC в поиске и сеть.

Скопируйте адрес и вставьте его в обменник. Сеть адреса должна совпадать с выбранной сетью в обменнике (Например: TRC20 или BEP20)

Средства будут зачислены в течение нескольких минут или часов, это зависит от уровня загруженности сети. Если у вас возникли вопросы или проблемы, то свяжитесь с технической поддержкой обменника (она есть у каждого обменника).

Пополнение через банковские карты

Криптовалюту можно приобрести напрямую, используя кредитные или дебетовые карты. На данный момент невозможно купить криптовалюту напрямую с карты российского банка, но если ваша карта не российского банка, то вот алгоритм действий:

Авторизуйтесь в своем аккаунте Bybit. В главном меню откройте раздел «Покупка криптовалюты». Выберите функцию «Оплатить банковской картой» и укажите сумму. Следуйте инструкциям, чтобы завершить операцию.

Важно знать:

Для использования банковской карты потребуется пройти KYC.

Размер взимаемых комиссий при платежах и доступные для этого валюты зависят от региона и конкретного платежного провайдера.

Некоторые карты могут не поддерживаться биржой в зависимости от вашего местоположения.

Имеются и другие способы пополнения, но вышеизложенные являются более приоритетными и удобными.

Заключение

Bybit предоставляет широкий спектр возможностей для депозита, чтобы каждый пользователь мог выбрать удобный и выгодный способ пополнения. Перед началом транзакции важно уточнить размер комиссии, лимиты и убедиться, что ваш аккаунт прошел необходимую верификацию. Это поможет вам избежать задержек и обеспечить безопасность операций.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Обязательна ли верификация для пополнения счета?

Для внесения криптовалюты верификация не требуется, но для операций с денежными средствами KYC может быть обязательным.

2. Какая комиссия при пополнении с карты?

Комиссия зависит от выбранного платежного провайдера. Размер комиссии можно уточнить до завершения транзакции.

3. Есть ли лимиты на пополнение?

Лимиты для пополнения есть и варьируются в зависимости от уровня верификации и используемого метода. Уточните актуальные значения на сайте Bybit.

4. Сколько времени занимает зачисление средств?

Данное время варьируется в зависимости от выбранного способа. Депозиты в криптовалюте поступают после всех подтверждений и проверок внутри блокчейна, а денежные переводы могут занять от нескольких минут до суток.

5. Безопасно ли пополнять биржу Bybit?

Биржа внедрила передовые технологии для обеспечения защиты