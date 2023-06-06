Як торгувати ефективніше - за трендом чи проти нього?

Кожен трейдер насамперед відстежує розвиток ціни, купівельну спроможність і тенденцію ринку. Як правило, тренд - це феномен нетривалий. Частіше ціна ходить у флеті або боковиках, називати ці проторговки можна по-різному.

Якщо дивитися річну картину біткоїна, який задає курс для всіх інших монет, то протягом цього часу біткоїн тільки й робить, що падає. Але якщо вивчити всю історію з моменту його появи, то він зростає. Вся справа в таймфреймі та циклах!

Для торгівлі необхідна присутність усіх сторін: продавців і покупців. А для ефективної торгівлі існує золоте правило - купуй на страху, продавай на ейфорії. Часто трапляється ситуація, коли скальпери продавлюють ціну для пробиття рівня, і їм на зустріч виставляється лімітний учасник, який набирає позицію проти тренда. Його алгоритми можуть бути налаштовані на підвищену волатильність, а для утримання середньої ціни розкидається сітка з ордерів.

Торгівля проти тренда

Торгова стратегія проти тренда передбачає пошук поінта, з якого почнеться розворот, це може бути злам структури, зміни в обсягах або графічний патерн. Трейдери або набирають позицію частинами, або закривають її коротким стопом і шукають нову точку входу. Очевидно, що торгівля проти тренду може добре винагородити, але вона вимагає володіти низкою психологічних навичок і певною вправністю, а для новачка тренд - це добрий друг.

HIGH 15m тф

На графіку видно, що інструмент після чіткого висхідного тренду став у локальну проторговку і сформував похилу лінію, на яку ми й орієнтуємося перед ухваленням торгового рішення. Для відкриття угоди враховуються більш локальні фактори, якими може стати підтиснення до похилої лінії, активність учасників і спад обсягів.

Для ситуації переважно використовувати невелике перекриття для більш щільного набору і агресивні налаштування, які за дефолтом можна вибрати у фільтрах бота Veles. Індикатор RSI (індекс відносної сили) почне набирати позицію, орієнтуючись на підвищену волатильність, також є можливість встановити числові значення, якщо формація для вас читабельна.

Після пробиття графічної форми ціна назад повертається до неї - це називається ретест. У цей момент підвищується інтерес до торгів, оскільки одні учасники закривають позиції в лонг, а інші добираються в шорт, після чого ціна продовжує спадний рух більш ніж на 7%. Таким чином на глобальній картині відбулася корекція висхідного тренду, а ті, хто торгував проти тренда, заробили.

Якщо ви правильно розрахуєте потенціал руху і запустите бота з потрібними параметрами, він набере позицію в моменті перекупленості. Тим самим у вас з’явиться широке вікно для подальших дій, а стоп-лосс буде мінімальним.

ARPA 30m тф

Розберемо угоду бота Veles, який працював на індикаторах RSI і CCI. Трейдер вибрав найнебезпечнішу торговельну стратегію «ловля ножа», а алгоритми впоралися з цим завданням майже ідеально (результати показуємо нижче). Суть стратегії у відкритті позиції одним ордером проти імпульсного руху з розрахунком на моментальну зворотну реакцію.

Для індикатора RSI було встановлене значення 75 на таймфреймі 5m, а для фільтра CCI використовувалося налаштування в 85 пунктів на таймфреймі 1H.

Ідея полягала в тому, щоб після пампа монети ARPA зловити фінальний сквіз і дочекатися корекції, яка і не змусила себе чекати. Для такого трейда важливо не тільки розуміти технічний аналіз і грамотно використовувати індикатори, а й враховувати настрій натовпу.

Відпрацювання ситуації за допомогою алгоритмів Veles

Торгівля на продовження тренда

Торгівля за трендом - консервативний метод трейдингу, його суть полягає в пошуку локальних точок входу на продовження руху. Якщо звертатися до теорії, то рекомендується починати свій трейдерський шлях, використовуючи цей метод торгівлі.

Ціна падаючого інструменту після тривалого боковика почала торгуватися близько локальних мінімумів. Покупці показують слабкість і не мають наміру виштовхувати ціну вгору. Точку для входу в угоду допоможе визначити індикатор «Смуги Боллінджера», який відкриє позицію в момент перетину верхньої межі.

1000PEPE 15m тф

Угоду можна відпрацювати як консервативним способом, так і агресивним. За появи перших чинників на продовження низхідного руху налаштовуємо бота з широкою сіткою, у разі відкату Veles усереднить позицію. Для досвідчених трейдерів підійдуть агресивні налаштування з меншим інтервалом.

Відпрацювання ситуацій за допомогою алгоритмів Veles

Відпрацювання ситуацій за допомогою алгоритмів Veles

Перед нами ситуація, яка підійде для запуску алгоритмів Veles, налаштованих на індикатор «канал Кельтнера».

TRU 5m тф

Інструмент рухається в чіткому тренді, де великий лімітний учасник з обсягами продавлює ціну вгору. Після сильного імпульсу і подальшої консолідації ціна зривається і дає сигнал боту Veles - купувати. У такому разі угоду можна утримувати до оновлення максимумів і дати можливість алгоритмам набрати позицію.

Більшість трейдерів сходяться на думці, що торгівля за трендом є більш безпечною і дає низку переваг. Здебільшого вона приносить менше ризиків, оскільки актив рухається в одному напрямку. Контр-тренд же винагороджує трейдерів більше, але й несе за собою більш високі ризики. Проте не варто відмовляти собі в практиці, не забуваючи про ризик-менеджмент. Ми впевнені, що за допомогою алгоритмів Veles ви освоїте обидва способи торгівлі. Будемо раді розібрати це актуальне питання на безкоштовній консультації - записуйтеся.