Как торговать эффективней – по тренду или против него?

Каждый трейдер в первую очередь отслеживает развитие цены, покупательскую способность и тенденцию рынка. Как правило, тренд – это феномен непродолжительный. Чаще цена ходит во флэте или боковиках, называть эти проторговки можно по-разному.

Если смотреть годовую картину биткоина, который задает курс для всех остальных монет, то в течении этого времени биткоин только и делает, что падает. Но если изучить всю историю с момента его появления, то он растет. Все дело в таймфрейме и циклах!

Для торговли необходимо присутствие всех сторон: продавцов и покупателей. А для эффективной торговли существует золотое правило – покупай на страхе, продавай на эйфории. Часто встречается ситуация, когда скальперы продавливают цену для пробития уровня и им на встречу выставляется лимитный участник, который набирает позицию против тренда. Его алгоритмы могут быть настроены на повышенную волатильность, а для удержания средней цены раскидывается сетка из ордеров.

Торговля против тренда

Торговая стратегия против тренда подразумевает поиск поинта, с которого начнется разворот, это может быть слом структуры, изменения в объемах или графический паттерн. Трейдеры либо набирают позицию частями, либо закрывают ее коротким стопом и ищут новую точку входа. Очевидно, что торговля против тренда может хорошо вознаградить, но она требует обладать рядом психологических навыков и определенной сноровкой, но а для новичка тренд – это добрый друг.

HIGH 15m тф

На графике видно, что инструмент после четкого восходящего тренда встал в локальную проторговку и сформировал наклонную линию, на которую мы и ориентируемся перед принятием торгового решения. Для открытия сделки учитываются более локальные факторы, которыми может стать поджатие к наклонной линии, активность участников и спад объемов.

Для ситуации предпочтительно использовать небольшое перекрытие для более плотного набора и агрессивные настройки, которые по дефолту можно выбрать в фильтрах бота Veles. Индикатор RSI (индекс относительной силы) начнет набирать позицию, ориентируясь на повышенную волатильность, также есть возможность установить числовые значения, если формация для вас читаема.

После пробития графической формы цена обратно возвращается к ней – это называется ретест. В этот момент повышается интерес к торгам, так как одни участники закрывают позиции в лонг, а другие добираются в шорт, после чего цена продолжает нисходящее движение более чем на 7%. Таким образом на глобальной картине произошла коррекция восходящего тренда, а те кто торговал против тренда заработали.

Если вы верно рассчитаете потенциал движения и запустите бота с нужными параметрами, он наберет позицию в моменте перекупленности. Тем самым у вас появится широкое окно для дальнейших действий, а стоп-лосс будет минимальным.

ARPA 30m тф

Разберем сделку бота Veles, который работал на индикаторах RSI и CCI. Трейдер выбрал самую опасную торговую стратегию “ловля ножа”, а алгоритмы справились с этой задачей почти идеально (результаты показываем ниже). Суть стратегии в открытии позиции одним ордером против импульсного движения с расчетом на моментальную обратную реакцию.

Для индикатора RSI было установленное значение 75 на таймфрейме 5m, а для фильтра CCI использовалась настройка в 85 пунктов на таймфрейме 1H.

Идея заключалась в том, чтобы после пампа монеты ARPA поймать финальный сквиз и дождаться коррекции, которая и не заставила себя ждать. Для такого трейда важно не только понимать технический анализ и грамотно использовать индикаторы, но и учитывать настроение толпы.

Отработка ситуации с помощью алгоритмов Veles

Торговля на продолжение тренда

Торговля по тренду – консервативный метод трейдинга, его суть заключается в поиске локальных точек входа на продолжение движения. Если обращаться к теории, то рекомендуется начинать свой трейдерский путь используя этот метод торговли.

Цена падающего инструмента после длительного боковика начала торговаться около локальных минимумов. Покупатели показывают слабость и не намерены выталкивать цену вверх. Точку для входа в сделку поможет определить индикатор “Полосы Боллинджера”, который откроет позицию в момент пересечения верхней границы.

1000PEPE 15m тф

Сделку можно отработать как консервативным способом, так и агрессивным. При появлении первых факторов на продолжение нисходящего движения настраиваем бота с широкой сеткой, в случае отката Veles усреднит позицию. Для опытных трейдеров подойдут агрессивные настройки с меньшим интервалом.

Отработка ситуации с помощью алгоритмов Veles

Перед нами ситуация, которая подойдет для запуска алгоритмов Veles, настроенных на индикатор “канал Кельтнера”.

TRU 5m тф

Инструмент двигается в четком тренде, где крупный лимитный участник с объемами продавливает цену вверх. После сильного импульса и последующей консолидации цена срывается и дает сигнал боту Veles – покупать. В таком случае сделку можно удерживать до обновления максимумов и дать возможность алгоритмам набрать позицию.

Большинство трейдеров сходятся во мнении, что торговля по тренду является более безопасной и дает ряд преимуществ. В основном она приносит меньше рисков, так как актив движется в одном направлении. Контр-тренд же вознаграждает трейдеров больше, но и несет за собой более высокие риски. Тем не менее не стоит отказывать себе в практике, не забывая про риск-менеджмент. Мы уверены, что с помощью алгоритмов Veles вы освоите оба способа торговли. Будем рады разобрать этот актуальный вопрос на бесплатной консультации – записывайтесь.