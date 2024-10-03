Як вивести гроші з Хамстер через біржу OKX

Виведення ігрових монет на гаманець у Telegram

Монети, зароблені в іграх, стають актуальною частиною криптовалютного світу. Гравці все частіше стикаються з необхідністю виведення їх на різні гаманці, зокрема й у Telegram. Для цього існує кілька зручних і безпечних способів, які ми детально розглянемо нижче.

Створення гаманця в Telegram

Першим кроком для виведення ігрових монет, таких як Хамстер, є створення гаманця в Telegram. Для цього можна скористатися вбудованим ботом для управління криптовалютами. Наприклад, існує бот Wallet, який інтегрований у Telegram і дає змогу користувачам керувати своїми активами просто всередині месенджера.

Щоб створити гаманець:

1. Знайдіть відповідний бот (наприклад, @wallet).

2. Запустіть його і дотримуйтесь інструкцій для створення нового гаманця.

3. Після створення гаманця ви отримаєте унікальну адресу, на яку зможете переказувати ігрові монети.

Цей процес займає всього кілька хвилин і є дуже зручним рішенням для тих, хто активно використовує Telegram.

Виведення Хамстер на гаманець у Телеграмі (інструкція)

Для виведення монет Хамстер з ігрової платформи на гаманець у Telegram необхідно зробити кілька кроків:

1. Відкрийте ваш ігровий акаунт і знайдіть розділ «Airdrop».

2. Вкажіть свій гаманець у Telegram, який був створений раніше.

3. Введіть суму для виведення і підтвердіть транзакцію.

4. Дочекайтеся підтвердження транзакції, що може зайняти від кількох хвилин до години, залежно від завантаженості мережі.

Після цього ваші монети з’являться на вашому гаманці в Telegram, і ви зможете розпоряджатися ними на свій розсуд.

Переказ монет на криптобіржу

Після того як монети опинилися у вас на гаманці в Telegram, їх можна перевести на криптовалютну біржу для торгівлі або подальшого обміну на реальні гроші.

Реєстрація на біржі OKX

OKX- одна з популярних бірж, яка підтримує безліч криптовалют, зокрема HMSTR. Для початку роботи на біржі необхідно зареєструватися:

1. Перейдіть на офіційний сайт OKX.

2. Натисніть на кнопку «Реєстрація» і вкажіть свою електронну пошту та пароль.

3. Підтвердіть реєстрацію за посиланням, надісланим на пошту.

Після цього ви зможете увійти в особистий кабінет і налаштувати двофакторну аутентифікацію для підвищення безпеки.

Створення гаманця для HMSTR на OKX

Після реєстрації вам знадобиться створити гаманець для Хамстер на біржі OKX:

1. Увійдіть у свій акаунт на OKX і перейдіть у розділ «Гаманці».

2. Знайдіть монету HMSTR у списку підтримуваних активів і виберіть «Створити гаманець».

3. Біржа згенерує вам унікальну адресу для монет Хамстер, яку потрібно буде використовувати під час переказу.

Ця адреса буде вашим особистим гаманцем на біржі OKX, через який можна буде керувати монетами.

Переказ монет з Телеграм на біржу

Тепер, коли у вас є адреса на біржі, можна перевести монети Хамстер з вашого гаманця в Telegram на OKX:

1. Відкрийте ваш гаманець у Telegram і виберіть монету Хамстер.

2. Натисніть «Відправити» і введіть адресу гаманця, згенеровану на OKX.

3. Підтвердіть транзакцію.

Транзакція може зайняти деякий час, залежно від мережі та завантаженості блокчейна. Після її завершення монети будуть доступні у вашому акаунті на біржі OKX.

Продаж Хамстер на біржі

Щойно монети Хамстер будуть переведені на біржу OKX, ви зможете продати їх:

1. Перейдіть у розділ «Торгівля» і виберіть пару з Хамстером (наприклад, Hamster/USDT).

2. Вкажіть кількість монет, яку хочете продати, і ціну.

3. Підтвердіть продаж і дочекайтеся завершення угоди.

Тепер у вас на акаунті будуть кошти в стабільній валюті (наприклад, USDT), які можна вивести з біржі.

Виведення коштів з OKX

Після продажу монет HMSTR на біржі OKX користувачі можуть вивести кошти кількома способами: на іншу біржу або через P2P-платформу.

На іншу біржу

1. Перейдіть у розділ «Гаманець» на OKX.

2. Виберіть актив, який хочете вивести (наприклад, USDT, якщо токени HMSTR були продані).

3. Вкажіть адресу гаманця на іншій біржі та підтвердіть переказ.

Цей процес займає деякий час, але є досить надійним.

Виведення через P2P

Щоб скористатися цим способом виведення коштів, необхідно продати токени на спотовому ринку біржі за USDT. Тільки потім у вас буде можливість продати активи на P2P ринку.

Виведення через P2P-платформу - це альтернатива, якщо ви хочете обміняти криптовалюту безпосередньо з іншими користувачами:

1. Перейдіть на P2P-платформу всередині OKX.

2. Знайдіть відповідну пропозицію щодо купівлі вашої криптовалюти.

3. Укладіть угоду і дочекайтеся отримання коштів.

Це зручний і часто швидкий спосіб виведення коштів, особливо якщо вам потрібно терміново обміняти криптовалюту.

Виведення Хамстер на Trust Wallet

Крім OKX, ви можете вивести монети Хамстер на інші гаманці, такі як Trust Wallet. Цей гаманець підтримує широкий спектр криптовалют і надає можливість зберігати та керувати своїми активами.

1. Створіть гаманець у Trust Wallet.

2. Знайдіть адресу вашого гаманця для HMSTR.

3. Переведіть монети з ігрової платформи або біржі на цю адресу.

Trust Wallet надає зручний інтерфейс і високий ступінь безпеки для управління криптовалютами.

Висновок

Виведення монет Хамстер з ігрових платформ через Telegram і їхній подальший продаж на біржі - це простий і безпечний процес. Спочатку створюється гаманець у Telegram, потім монети переводяться на біржу, де їх можна продати і вивести кошти різними способами. Правильний підхід до кожного етапу гарантує вам успішні транзакції та можливість ефективно розпоряджатися своїми активами.

Беріть до уваги той факт, що лістинг Hamster Kombat - це найбільша подія в криптовалютному секторі. Сервери біржі з найбільшою ймовірністю будуть перевантажені і знадобиться якийсь час, щоб було знову можливо повною мірою використовувати функціонал біржі.

Запитання, які часто ставлять

1. Чи може курс на лістингу бути таким самим, яким він був на премаркеті?

Відповіді на це запитання немає і бути не може. Курси цін на криптовалютні активи завжди супроводжуються моментом рандому, а значить ціна може бути як набагато вищою за ціну премаркету, так і навпаки.

2. Як запустити криптогаманець у Telegram?

Для запуску гаманця введіть у пошуку @Wallet. Це єдиний крипто гаманець, який належить месенджеру телеграм. Після запуску гаманця заповніть необхідні дані і гаманець створений буквально за хвилину.

3. У мене є токени HMSTR, але я не хочу їх продавати, як мені грамотно ними розпорядитися?

Є можливість, щоб ваші токени не лежали просто так, а приносили вам пасивний дохід. Платформа для автоматизованої торгівлі Veles розробила стратегію spot-short, за якої можна торгувати на зниженні курсу ціни на спотовому ринку. Подробиці цієї стратегії читайте в статті.