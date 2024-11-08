Як вивести гроші з Hamster через Bybit: покрокова інструкція

У грі Hamster Combat стало доступним виведення зароблених токенів на централізовані біржі та криптовалютні гаманці, у цій статті по пунктах розглянемо як це можна зробити.

Виведення ігрових монет на гаманець у Telegram

Токени Hamster Combat можна виводити не тільки через централізовані криптовалютні біржі, а й на кастодіальний гаманець, який інтегрований у Telegram Wallet. Для того щоб скористатися всіма можливостями цього гаманця, потрібно створити новий гаманець і пройти стандартну процедуру верифікації особистості.

Створення гаманця в Telegram

1. Відкрийте додаток гаманця в Telegram: Contact @wallet.

2. Перейдіть у розділ «Налаштування» у правому верхньому кутку екрана, відкрийте пункт «Рівень верифікації» та оберіть базовий рівень.

3. Пройдіть процедуру верифікації особи (KYC), завантаживши фото одного з офіційних документів, що підтверджують особу (паспорт громадянина або водійське посвідчення). Після успішного підтвердження особи гаманець буде готовий до використання.

4. У налаштуваннях гаманця також можна створити некастодіальний гаманець Ton Space. Для цього необхідно вказати свою електронну пошту, зберегти видану seed-фразу (що складається з 12 або 24 слів), і гаманець буде готовий до використання.

Виведення Хамстер на гаманець у Телеграмі

Щоб вивести токени на гаманець у Telegram, необхідно відкрити гру Hamster Combat, зайти в розділ Airdrop, після чого вибрати опцію виведення коштів на Wallet in Telegram. Потім слід натиснути кнопку Connect Wallet, що дасть змогу зв’язати ваш Telegram-гаманець із додатком. Після успішного підключення потрібно підтвердити транзакцію в гаманці для зарахування токенів на ваш рахунок.

Переказ монет на крипто біржу

Токени можна вивести на одну з численних централізованих криптовалютних бірж. Для цього в розділі Airdrop всередині застосунку Hamster Kombat потрібно вибрати відповідну біржу (у нашому випадку Bybit), потім ввести необхідні дані для надсилання токенів на біржу:

- UID (ідентифікатор користувача), знаходиться в особистому кабінеті на біржі

- Адреса депозиту і Memo.

При цьому на акаунті біржі має бути успішно пройдена верифікація особистості (KYC).

Реєстрація на біржі ByBit

Для виведення токенів $HMSTR можна використовувати одну з провідних криптовалютних платформ - Bybit. До того ж, на цій платформі доступне P2P-виведення коштів для громадян Росії. Щоб зареєструватися на біржі, потрібно створити акаунт, вказавши адресу електронної пошти або номер телефону, які потім необхідно підтвердити. Після цього слід встановити пароль, зайти у свій профіль і пройти перевірку особистості хоча б на перший рівень. Щоб це зробити, потрібно надати якісне фото одного з документів, що підтверджують особу (наприклад, посвідчення водія або паспорт) і пройти перевірку автентичності наданого документа, скануючи обличчя за допомогою камери смартфона.

Створення гаманця для Хамстер ByBit

Платформа Bybit у розділі WEB3 надає своїм користувачам можливість створити гаманець, забезпечивши захист своїх активів за допомогою резервної копії мнемонічної фрази. Щоб відкрити новий гаманець, необхідно:

Зайти у вкладку Гаманець

Клікнути на кнопку Додати гаманець

Вибрати опцію Створити гаманець.

Цей гаманець також дає змогу відправляти й отримувати кошти в підтримуваних блокчейнах.

Прив’язка гаманця до ByBit

На платформі Bybit можна прив’язати свій гаманець, для цього потрібно:

Зайти у вкладку WEB3

Відкрити розділ Гаманець

Клікнути на кнопку Додати гаманець.

Вибрати опцію Імпортувати гаманець

Вибрати один із трьох способів імпорту: за допомогою seed-фрази, приватного ключа або через хмарне сховище.

Після виконання цих кроків, ваш гаманець буде готовий до використання.

Переказ монет із Телеграм на біржу

Щоб вивести токени з Telegram-гаманця на біржу, необхідно спочатку отримати адресу депозиту біржі. Для цього зайдіть на платформу, відкрийте вкладку «Активи», потім у розділі «Депозит» виберіть пункт «Внести криптовалюту». Введіть тікер токена $HMSTR у пошукове поле, і ви отримаєте депозитну адресу і Memo, на який потрібно буде відправити токени.

Потім відкрийте свій гаманець Telegram і перейдіть у розділ «Відправка коштів». Виберіть токен $HMSTR і вкажіть потрібну кількість для відправки. Введіть отриману біржову адресу та Memo. Перевірте, щоб дані були введені коректно, і підтвердіть транзакцію.

Ваші кошти надійдуть на рахунок біржі протягом кількох хвилин.

Вартість Hamster на ByBit

На момент написання статті (5 листопада 2024 року) токен торгується в діапазоні цін $0.00245-$0.0027. Лістинг токена $HMSTR відбувся трохи більше одного місяця тому, за цей час токен без будь-яких значущих корекцій продовжує падіння у вартості (понад 80% з пікової позначки), регулярно оновлюючи лої і все ніяк не може намацати своє дно.

ATH (історичний максимум за весь час) - 0.0135$

ATL (історичний мінімум за весь час) - 0.00225$

Токен $HMSTR з’явився на ринку відносно недавно, спертися на історичні тенденції руху монети і спрогнозувати її вартість у майбутньому практично неможливо, тому залишається припустити, що потенційна вартість залежатиме від інтересу великих учасників ринку, можливого ажіотажу навколо хом’яка або ж команда творців гри придумає для токена utility (практичне застосування в блокчейні-екосистемі).

Виведення коштів з ByBit

Є безліч варіантів виведення коштів з біржі Bybit:

- Виведення на іншу криптовалютну біржу

- Виведення коштів у фіатну валюту

- Виведення коштів на криптовалютні гаманці

- Виведення коштів через P2P

Більш докладно про кожен з варіантів виведення коштів можна ознайомитися в статті, опублікованій в нашому блозі - Як вивести гроші з Байбіт на карту? Детальна інструкція з виведення з біржі ByBit

Висновок

У міні-додатку Hamster Kombat є багато способів вивести свої токени, однак найзручнішим варіантом є виведення прямо на акаунт біржі Bybit. У цьому разі токени відразу надійдуть на ваш рахунок, що дасть змогу виконати більше операцій. Крім того, це дасть змогу уникнути непотрібних переказів з гаманця на біржу, а також знизити витрати на комісійні збори в блокчейні.

Поширені запитання

1. Яким чином можна вивести токени Hamster Combat на гаманець у Telegram?

Щоб вивести $HMSTR токени на кастодіальний гаманець Telegram Wallet, необхідно спочатку створити цей гаманець і пройти базову процедуру підтвердження особи. Далі в застосунку Hamster Combat потрібно зайти в розділ Airdrop, вибрати варіант виведення на Telegram Wallet, натиснути «Connect Wallet», щоб прив’язати гаманець, і підтвердити транзакцію для зарахування токенів.

2. Як створити гаманець у Telegram і активувати функцію Ton Space?

Для створення гаманця необхідно відкрити Telegram Wallet, зайти в налаштування і вибрати опцію базової верифікації, завантаживши фото посвідчення особи. Також у налаштуваннях можна створити некастодіальний гаманець Ton Space: вказати свою електронну пошту, зберегти seed-фразу, щоб отримати доступ до нового гаманця і почати ним користуватися.

3. Які способи виведення коштів пропонує біржа Bybit?

Bybit надає кілька варіантів для виведення: виведення у фіат, переказ на іншу криптобіржу, переказ на криптогаманці або використання P2P. Це дає користувачам можливість вибирати найбільш підходящий спосіб виведення залежно від їхніх вимог.