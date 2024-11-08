Як вивести гроші з Hamster через Bybit: покрокова інструкція
У грі Hamster Combat стало доступним виведення зароблених токенів на централізовані біржі та криптовалютні гаманці, у цій статті по пунктах розглянемо як це можна зробити.
Виведення ігрових монет на гаманець у Telegram
Токени Hamster Combat можна виводити не тільки через централізовані криптовалютні біржі, а й на кастодіальний гаманець, який інтегрований у Telegram Wallet. Для того щоб скористатися всіма можливостями цього гаманця, потрібно створити новий гаманець і пройти стандартну процедуру верифікації особистості.
Створення гаманця в Telegram
1. Відкрийте додаток гаманця в Telegram: Contact @wallet.
2. Перейдіть у розділ «Налаштування» у правому верхньому кутку екрана, відкрийте пункт «Рівень верифікації» та оберіть базовий рівень.
3. Пройдіть процедуру верифікації особи (KYC), завантаживши фото одного з офіційних документів, що підтверджують особу (паспорт громадянина або водійське посвідчення). Після успішного підтвердження особи гаманець буде готовий до використання.
4. У налаштуваннях гаманця також можна створити некастодіальний гаманець Ton Space. Для цього необхідно вказати свою електронну пошту, зберегти видану seed-фразу (що складається з 12 або 24 слів), і гаманець буде готовий до використання.
Виведення Хамстер на гаманець у Телеграмі
Щоб вивести токени на гаманець у Telegram, необхідно відкрити гру Hamster Combat, зайти в розділ Airdrop, після чого вибрати опцію виведення коштів на Wallet in Telegram. Потім слід натиснути кнопку Connect Wallet, що дасть змогу зв’язати ваш Telegram-гаманець із додатком. Після успішного підключення потрібно підтвердити транзакцію в гаманці для зарахування токенів на ваш рахунок.
Переказ монет на крипто біржу
Токени можна вивести на одну з численних централізованих криптовалютних бірж. Для цього в розділі Airdrop всередині застосунку Hamster Kombat потрібно вибрати відповідну біржу (у нашому випадку Bybit), потім ввести необхідні дані для надсилання токенів на біржу:
- UID (ідентифікатор користувача), знаходиться в особистому кабінеті на біржі
- Адреса депозиту і Memo.
При цьому на акаунті біржі має бути успішно пройдена верифікація особистості (KYC).
Реєстрація на біржі ByBit
Для виведення токенів $HMSTR можна використовувати одну з провідних криптовалютних платформ - Bybit. До того ж, на цій платформі доступне P2P-виведення коштів для громадян Росії. Щоб зареєструватися на біржі, потрібно створити акаунт, вказавши адресу електронної пошти або номер телефону, які потім необхідно підтвердити. Після цього слід встановити пароль, зайти у свій профіль і пройти перевірку особистості хоча б на перший рівень. Щоб це зробити, потрібно надати якісне фото одного з документів, що підтверджують особу (наприклад, посвідчення водія або паспорт) і пройти перевірку автентичності наданого документа, скануючи обличчя за допомогою камери смартфона.
Створення гаманця для Хамстер ByBit
Платформа Bybit у розділі WEB3 надає своїм користувачам можливість створити гаманець, забезпечивши захист своїх активів за допомогою резервної копії мнемонічної фрази. Щоб відкрити новий гаманець, необхідно:
-
Зайти у вкладку Гаманець
-
Клікнути на кнопку Додати гаманець
-
Вибрати опцію Створити гаманець.
Цей гаманець також дає змогу відправляти й отримувати кошти в підтримуваних блокчейнах.
Прив’язка гаманця до ByBit
На платформі Bybit можна прив’язати свій гаманець, для цього потрібно:
Зайти у вкладку WEB3
Відкрити розділ Гаманець
Клікнути на кнопку Додати гаманець.
Вибрати опцію Імпортувати гаманець
Вибрати один із трьох способів імпорту: за допомогою seed-фрази, приватного ключа або через хмарне сховище.
Після виконання цих кроків, ваш гаманець буде готовий до використання.
Переказ монет із Телеграм на біржу
Щоб вивести токени з Telegram-гаманця на біржу, необхідно спочатку отримати адресу депозиту біржі. Для цього зайдіть на платформу, відкрийте вкладку «Активи», потім у розділі «Депозит» виберіть пункт «Внести криптовалюту». Введіть тікер токена $HMSTR у пошукове поле, і ви отримаєте депозитну адресу і Memo, на який потрібно буде відправити токени.
Потім відкрийте свій гаманець Telegram і перейдіть у розділ «Відправка коштів». Виберіть токен $HMSTR і вкажіть потрібну кількість для відправки. Введіть отриману біржову адресу та Memo. Перевірте, щоб дані були введені коректно, і підтвердіть транзакцію.
Ваші кошти надійдуть на рахунок біржі протягом кількох хвилин.
Вартість Hamster на ByBit
На момент написання статті (5 листопада 2024 року) токен торгується в діапазоні цін $0.00245-$0.0027. Лістинг токена $HMSTR відбувся трохи більше одного місяця тому, за цей час токен без будь-яких значущих корекцій продовжує падіння у вартості (понад 80% з пікової позначки), регулярно оновлюючи лої і все ніяк не може намацати своє дно.
ATH (історичний максимум за весь час) - 0.0135$
ATL (історичний мінімум за весь час) - 0.00225$
Токен $HMSTR з’явився на ринку відносно недавно, спертися на історичні тенденції руху монети і спрогнозувати її вартість у майбутньому практично неможливо, тому залишається припустити, що потенційна вартість залежатиме від інтересу великих учасників ринку, можливого ажіотажу навколо хом’яка або ж команда творців гри придумає для токена utility (практичне застосування в блокчейні-екосистемі).
Виведення коштів з ByBit
Є безліч варіантів виведення коштів з біржі Bybit:
- Виведення на іншу криптовалютну біржу
- Виведення коштів у фіатну валюту
- Виведення коштів на криптовалютні гаманці
- Виведення коштів через P2P
Більш докладно про кожен з варіантів виведення коштів можна ознайомитися в статті, опублікованій в нашому блозі - Як вивести гроші з Байбіт на карту? Детальна інструкція з виведення з біржі ByBit
Висновок
У міні-додатку Hamster Kombat є багато способів вивести свої токени, однак найзручнішим варіантом є виведення прямо на акаунт біржі Bybit. У цьому разі токени відразу надійдуть на ваш рахунок, що дасть змогу виконати більше операцій. Крім того, це дасть змогу уникнути непотрібних переказів з гаманця на біржу, а також знизити витрати на комісійні збори в блокчейні.
Поширені запитання
1. Яким чином можна вивести токени Hamster Combat на гаманець у Telegram?
Щоб вивести $HMSTR токени на кастодіальний гаманець Telegram Wallet, необхідно спочатку створити цей гаманець і пройти базову процедуру підтвердження особи. Далі в застосунку Hamster Combat потрібно зайти в розділ Airdrop, вибрати варіант виведення на Telegram Wallet, натиснути «Connect Wallet», щоб прив’язати гаманець, і підтвердити транзакцію для зарахування токенів.
2. Як створити гаманець у Telegram і активувати функцію Ton Space?
Для створення гаманця необхідно відкрити Telegram Wallet, зайти в налаштування і вибрати опцію базової верифікації, завантаживши фото посвідчення особи. Також у налаштуваннях можна створити некастодіальний гаманець Ton Space: вказати свою електронну пошту, зберегти seed-фразу, щоб отримати доступ до нового гаманця і почати ним користуватися.
3. Які способи виведення коштів пропонує біржа Bybit?
Bybit надає кілька варіантів для виведення: виведення у фіат, переказ на іншу криптобіржу, переказ на криптогаманці або використання P2P. Це дає користувачам можливість вибирати найбільш підходящий спосіб виведення залежно від їхніх вимог.