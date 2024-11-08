Как вывести деньги с Hamster через Bybit: пошаговая инструкция

В игре Hamster Combat стал доступен вывод заработанных токенов на централизованные биржи и криптовалютные кошельки, в этой статье по пунктам рассмотрим как это можно сделать.

Вывод игровых монет на кошелек в Telegram

Токены Hamster Combat можно выводить не только через централизованные криптовалютные биржи, но и на кастодиальный кошелек, который интегрирован в Telegram Wallet. Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями этого кошелька, нужно создать новый кошелек и пройти стандартную процедуру верификации личности.

Создание кошелька в Telegram

Откройте приложение кошелька в Telegram: Contact @wallet. Перейдите в раздел “Настройки” в правом верхнем углу экрана, откройте пункт “Уровень верификации” и выберите базовый уровень. Пройдите процедуру верификации личности (KYC), загрузив фото одного из официальных документов, подтверждающих личность (паспорт гражданина или водительское удостоверение). После успешного подтверждения личности кошелек будет готов к использованию. В настройках кошелька также можно создать некастодиальный кошелек Ton Space. Для этого необходимо указать свою электронную почту, сохранить выданную seed-фразу (состоящую из 12 или 24 слов), и кошелек будет готов к использованию.

Вывод Хамстер на кошелек в Телеграме

Чтобы вывести токены на кошелек в Telegram, необходимо открыть игру Hamster Combat, зайти в раздел Airdrop, после чего выбрать опцию вывод средств на Wallet in Telegram. Затем следует нажать кнопку Connect Wallet, что позволит связать ваш Telegram-кошелек с приложением. После успешного подключения потребуется подтвердить транзакцию в кошельке для зачисления токенов на ваш счет.

Перевод монет на крипто биржу

Токены можно вывести на одну из многочисленных централизованных криптовалютных бирж. Для этого в разделе Airdrop внутри приложения Hamster Kombat нужно выбрать подходящую биржу (в нашем случае Bybit), затем ввести необходимые данные для отправки токенов на биржу:

– UID (идентификатор пользователя), находится в личном кабинете на бирже

– Адрес депозита и Memo.

При этом на аккаунте биржи должна быть успешно пройдена верификация личности (KYC).

Регистрация на бирже ByBit

Для вывода токенов $HMSTR можно использовать одну из ведущих криптовалютных платформ – Bybit. К тому же, на этой платформе доступен P2P-вывод средств для граждан России. Чтобы зарегистрироваться на бирже, нужно создать аккаунт, указав адрес электронной почты или номер телефона, которые затем необходимо подтвердить. После этого следует установить пароль, зайти в свой профиль и пройти проверку личности хотя бы на первый уровень. Чтобы это сделать, потребуется предоставить качественное фото одного из документов, подтверждающих личность (например, водительское удостоверение или паспорт) и пройти проверку подлинности предоставленного документа, сканируя лицо с помощью камеры смартфона.

Создание кошелька для Хамстер ByBit

Платформа Bybit в разделе WEB3 предоставляет своим пользователям возможность создать кошелёк, обеспечив защиту своих активов с помощью резервной копии мнемонической фразы. Чтобы открыть новый кошелёк, необходимо:

Зайти во вкладку Кошелек

Кликнуть на кнопку Добавить кошелек

Выбрать опцию Создать кошелек.

Этот кошелёк также позволяет отправлять и получать средства в поддерживаемых блокчейнах.

Привязка кошелька к ByBit

На платформе Bybit можно привязать свой кошелек, для этого нужно:

Зайти во вкладку WEB3

Открыть раздел Кошелек

Кликнуть на кнопку Добавить кошелек.

Выбрать опцию Импортировать кошелек

Выбрать один из трех способов импорта: с помощью seed-фразы, приватного ключа или через облачное хранилище.

После выполнения этих шагов, ваш кошелек будет готов к использованию.

Перевод монет из Телеграм на биржу

Чтобы вывести токены с Telegram-кошелька на биржу, необходимо сначала получить адрес депозита биржи. Для этого зайдите на платформу, откройте вкладку “Активы”, затем в разделе “Депозит” выберите пункт “Внести криптовалюту”. Введите тикер токена $HMSTR в поисковое поле, и вы получите депозитный адрес и Memo, на который нужно будет отправить токены.

Затем откройте свой кошелек Telegram и перейдите в раздел “Отправка средств”. Выберите токен $HMSTR и укажите нужное количество для отправки. Введите полученный биржевой адрес и Memo. Проверьте, чтобы данные были введены корректно, и подтвердите транзакцию.

Ваши средства поступят на счет биржи в течение нескольких минут.

Стоимость Hamster на ByBit

На момент написания статьи (5 ноября 2024 года) токен торгуется в диапазоне цен $0.00245–$0.0027. Листинг токена $HMSTR состоялся чуть больше одного месяца назад, за это время токен без каких-либо значимых коррекций продолжает падение в стоимости (более 80% с пиковой отметки), регулярно обновляя лои и все никак не может нащупать свое дно.

ATH (исторический максимум за все время) – 0.0135$

ATL (исторический минимум за все время) – 0.00225$

Токен $HMSTR появился на рынке относительно недавно, опереться на исторические тенденции движения монеты и спрогнозировать ее стоимость в будущем практически невозможно, поэтому остается предположить, что потенциальная стоимость будет зависеть от интереса крупных участников рынка, возможного ажиотажа вокруг хомяка или команда создателей игры придумает для токена utility (практическое применение в блокчейне-экосистеме).

Вывод средств с ByBit

Есть множество вариантов вывода средств с биржи Bybit:

– Вывод на другую криптовалютную биржу

– Вывод средств в фиатную валюту

– Вывод средств на криптовалютные кошельки

– Вывод средств через P2P

Более подробно о каждом из вариантов вывода средств можно ознакомиться в статье, опубликованной в нашем блоге – Как вывести деньги с Байбит на карту? Подробная инструкция по выводу с биржи ByBit

Заключение

В мини-приложении Hamster Kombat есть много способов вывести свои токены, однако самым удобным вариантом является вывод прямо на аккаунт биржи Bybit. В этом случае токены сразу поступят на ваш счет, что позволит выполнить больше операций. Кроме того, это позволит избежать ненужных переводов с кошелька на биржу, а также снизить затраты на комиссионные сборы в блокчейне.

Часто задаваемые вопросы

1. Каким образом можно вывести токены Hamster Combat на кошелек в Telegram?

Чтобы вывести $HMSTR токены на кастодиальный кошелек Telegram Wallet, необходимо сначала создать этот кошелек и пройти базовую процедуру подтверждения личности. Далее в приложении Hamster Combat нужно зайти в раздел Airdrop, выбрать вариант вывода на Telegram Wallet, нажать «Connect Wallet», чтобы привязать кошелек, и подтвердить транзакцию для зачисления токенов.

2. Как создать кошелек в Telegram и активировать функцию Ton Space?

Для создания кошелька необходимо открыть Telegram Wallet, зайти в настройки и выбрать опцию базовой верификации, загрузив фото удостоверения личности. Также в настройках можно создать некастодиальный кошелек Ton Space: указать свою электронную почту, сохранить seed-фразу, чтобы получить доступ к новому кошельку и начать им пользоваться.

3. Какие способы вывода средств предлагает биржа Bybit?

Bybit предоставляет несколько вариантов для вывода: вывод в фиат, перевод на другую криптобиржу, перевод на криптокошельки или использование P2P. Это дает пользователям возможность выбирать наиболее подходящий способ вывода в зависимости от их требований.