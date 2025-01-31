English Русский
Статистика за січень | Великі зміни
Дата публікації:
Час на читання:

Ексклюзивний функціонал, аналітика та конкурси! Що нового на платформі?

Але насамперед - трохи загальних новин. У січні графік біткоїна перебував у бічному русі, і трейдерам довелося захищати важливий рубіж у 100 тисяч доларів. Однак ситуація різко змінилася після новин про інавгурацію Трампа, що дозволило активу встановити новий історичний максимум. Які події вплинули на ринок криптовалют? Давайте розбиратися!

Основні події ринку

  • У 2024 році капіталізація фондового ринку США зросла більш ніж на 7,11 трлн доларів.

  • Акції компанії NVIDIA впали на 24% на тлі виходу в реліз китайської нейромережі DeepSeek.

  • Загальна капіталізація мем-токенів, пов’язаних зі штучним інтелектом, досягла 11 мільярдів доларів.

  • У грудні спотові ETF на Ethereum зафіксували рекордний місячний приплив коштів, що перевищив 2 мільярди доларів.

  • Уперше в історії 20% спотових крипто-обсягів зосередилися в DEX-біржах.

  • Інфляція в США зросла до 2,9%.

  • Ключову ставку в США збережено на поточному рівні в 4,5%.

  • Ціна XRP досягла $3,4.

  • Голова SEC Гері Генслер пішов у відставку.

Статистика Veles за січень

  • Сукупний профіт користувачів - $4.9M

  • Сукупний обсяг користувачів за січень - $1.11B

  • Найвища прибутковість 19 січня - $592K

  • Сукупна кількість угод за січень - 1.8M

Новини платформи

Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вам максимального профіту!

З повагою,команда Veles.

