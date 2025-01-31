Статистика за січень | Великі зміни
Ексклюзивний функціонал, аналітика та конкурси! Що нового на платформі?
Але насамперед - трохи загальних новин. У січні графік біткоїна перебував у бічному русі, і трейдерам довелося захищати важливий рубіж у 100 тисяч доларів. Однак ситуація різко змінилася після новин про інавгурацію Трампа, що дозволило активу встановити новий історичний максимум. Які події вплинули на ринок криптовалют? Давайте розбиратися!
Основні події ринку
У 2024 році капіталізація фондового ринку США зросла більш ніж на 7,11 трлн доларів.
Акції компанії NVIDIA впали на 24% на тлі виходу в реліз китайської нейромережі DeepSeek.
Загальна капіталізація мем-токенів, пов’язаних зі штучним інтелектом, досягла 11 мільярдів доларів.
У грудні спотові ETF на Ethereum зафіксували рекордний місячний приплив коштів, що перевищив 2 мільярди доларів.
Уперше в історії 20% спотових крипто-обсягів зосередилися в DEX-біржах.
Інфляція в США зросла до 2,9%.
Ключову ставку в США збережено на поточному рівні в 4,5%.
Ціна XRP досягла $3,4.
Голова SEC Гері Генслер пішов у відставку.
Статистика Veles за січень
Сукупний профіт користувачів - $4.9M
Сукупний обсяг користувачів за січень - $1.11B
Найвища прибутковість 19 січня - $592K
Сукупна кількість угод за січень - 1.8M
Новини платформи
Внедрили Усреднение по сигналу на платформу
Запустили топик с Аналитикой в @VelesCommunityRu
-
Подвели итоги акции 3 года Veles
Подвели итоги конкурса экспертов чата @VelesCommunity
Провели совместную акцию с биржей Bybit
Добавили поддержку USDC для Bybit на бету
Видео на YouTube
Усреднение по сигналу — ТОП алгоритм для универсальной торговли!
