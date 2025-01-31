Статистика за Январь | Большие изменения

Эксклюзивный функционал, аналитика и конкурсы! Что нового на платформе?

Но в первую очередь – немного общих новостей. В январе график биткоина находился в боковом движении, и трейдерам пришлось защищать важный рубеж в 100 тысяч долларов. Однако ситуация резко изменилась после новостей об инаугурации Трампа, что позволило активу установить новый исторический максимум. Какие события повлияли на рынок криптовалют? Давайте разбираться!

Основные события рынка

В 2024 году капитализация фондового рынка США выросла более чем на 7,11 трлн долларов.

Акции компании NVIDIA упали на 24% на фоне выхода в релиз китайской нейросети DeepSeek.

Общая капитализация мем-токенов, связанных с искусственным интеллектом, достигла 11 миллиардов долларов.

В декабре спотовые ETF на Ethereum зафиксировали рекордный месячный приток средств, превысивший 2 миллиарда долларов.

Впервые в истории 20% спотовые крипто-объемы сосредоточились в DEX-биржах.

Инфляция в США выросла до 2,9%.

Ключевая ставка в США сохранена на текущем уровне в 4,5%.

Цена XRP достигла $3,4.

Председатель SEC Гэри Генслер ушел в отставку.

Статистика Veles за январь

Совокупный профит пользователей – $4.9M

Совокупный объем пользователей за январь – $1.11B

Самая высокая доходность 19 января – $592K

Совокупное количество сделок за январь – 1.8M

Новости платформы

