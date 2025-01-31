Статистика за Январь | Большие изменения
Эксклюзивный функционал, аналитика и конкурсы! Что нового на платформе?
Но в первую очередь – немного общих новостей. В январе график биткоина находился в боковом движении, и трейдерам пришлось защищать важный рубеж в 100 тысяч долларов. Однако ситуация резко изменилась после новостей об инаугурации Трампа, что позволило активу установить новый исторический максимум. Какие события повлияли на рынок криптовалют? Давайте разбираться!
Основные события рынка
В 2024 году капитализация фондового рынка США выросла более чем на 7,11 трлн долларов.
Акции компании NVIDIA упали на 24% на фоне выхода в релиз китайской нейросети DeepSeek.
Общая капитализация мем-токенов, связанных с искусственным интеллектом, достигла 11 миллиардов долларов.
В декабре спотовые ETF на Ethereum зафиксировали рекордный месячный приток средств, превысивший 2 миллиарда долларов.
Впервые в истории 20% спотовые крипто-объемы сосредоточились в DEX-биржах.
Инфляция в США выросла до 2,9%.
Ключевая ставка в США сохранена на текущем уровне в 4,5%.
Цена XRP достигла $3,4.
Председатель SEC Гэри Генслер ушел в отставку.
Статистика Veles за январь
Совокупный профит пользователей – $4.9M
Совокупный объем пользователей за январь – $1.11B
Самая высокая доходность 19 января – $592K
Совокупное количество сделок за январь – 1.8M
Новости платформы
Внедрили Усреднение по сигналу на платформу
Запустили топик с Аналитикой в @VelesCommunityRu
-
Подвели итоги акции 3 года Veles
Подвели итоги конкурса экспертов чата @VelesCommunity
Провели совместную акцию с биржей Bybit
Добавили поддержку USDC для Bybit на бету
Усреднение по сигналу — ТОП алгоритм для универсальной торговли!
Спасибо, что вы с нами и желаем вам максимального профита!
С уважением, команда Veles.