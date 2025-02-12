Кредитне плече - що це таке і як воно працює

На фінансових ринках є інструмент, що надає можливість збільшення обсягу в угоді, а разом з ним і потенційних прибутку та збитків. Під час використання цього інструменту потрібно розуміти не тільки підвищені ризики, а й усі тонкощі роботи з ним.

Що таке кредитне плече

Кредитне плече - це інструмент, що дозволяє учасникам ринку торгувати різними видами активів, використовуючи позикові кошти бірж/брокерів. Будьте обережні, оскільки він збільшує потенційний прибуток, але також посилює і можливі збитки. Кредитне плече надається брокерами/біржами і дає можливість відкрити угоду з, наприклад, десятим або навіть сотим плечем на суму, що перевищує його власний капітал.

Торгівля з кредитним плечем - як правильно це робити

Щоб правильно використовувати цей інструмент, необхідно:

Визначити допустимий рівень ризику і не використовувати максимальне плече без досвіду.

Встановлювати стоп-лоси для обмеження можливих збитків.

Контролювати маржинальні вимоги брокера.

Аналізувати ринок перед відкриттям позицій.

Маржа в торгівлі з кредитним плечем

Маржа - це кошти, які трейдер вносить як заставу для можливості відкриття позиції з використанням кредитного плеча. Вона буває двох видів:

Початкова маржа - мінімальна сума, необхідна для відкриття угоди.

Підтримуюча маржа - мінімальний баланс рахунку, який необхідно підтримувати, щоб уникнути маржин-колу (примусового закриття позицій брокером).

Позитивні та негативні сторони торгівлі з кредитним плечем

Позитивні сторони торгівлі з кредитним плечем:

1. Збільшення потенційного прибутку

За допомогою плеча трейдер може заробляти більше за менших вкладень. Наприклад, при плечовому коефіцієнті 1:8 навіть незначні коливання цін інструментів здатні принести відчутний прибуток.

2. Доступність для трейдерів з невеликим капіталом

Кредитні плечі відкривають можливості для торгівлі активами, які інакше були б недоступні. Наприклад, для торгівлі на ринку акцій без плеча рекомендується наявність великого капіталу, але з плечем можна оперувати навіть невеликими сумами.

Приклад:

Хочете купити акцію Apple по $180. Без плеча з депозитом $1,000 ви купите 5 акцій, а з плечем 1:5 - уже 25 акцій.

3. Гнучкість у торгівлі різними активами

Плечі можна використовувати не тільки на фондовому ринку, а й на криптовалютах, товарних ф’ючерсах та індексах.

4. Можливість заробляти на будь-якому ринку

Плече працює як у лонг, так і шорт угодах. Тому трейдер, відкриваючи коротку позицію (шорт), може заробляти навіть на ведмежому ринку.

Приклад:

Відкриття шорту з плечем 15 при падінні ціни на 5% принесе той самий прибуток, що і зростання на 5% у лонговій позиції.

5. Можливість хеджування позицій

Кредитне плече допомагає хеджувати ризики шляхом одночасного відкриття позицій у різних напрямках. Це корисно для захисту портфеля від несподіваних рухів ринку.

Приклад:

Якщо у вас уже є криптовалюта Solana на споті, але ви боїтеся її короткострокового падіння, можна відкрити коротку позицію (шорт) із плечем на ф’ючерсах, щоб компенсувати можливі збитки.

Негативні сторони торгівлі з кредитним плечем:

1. Збільшені ризики і можливість повної втрати депозиту

Незважаючи на те, що плече збільшує прибуток, воно також прискорює збитки. Навіть незначний рух ціни в протилежний бік може призвести до ліквідації позиції.

Приклад:

Без плеча: падіння ціни на 5% від капіталу $1,000 → збиток $50.

З плечем 1:10: падіння ціни на 5% від позиції $10,000 → збиток $500 (50% депозиту).

Якщо падіння досягне 10%, депозит може бути повністю ліквідовано.

2. Маржин колл (Margin Call)

Якщо збитки досягають критичного рівня, брокер може вимагати додаткового поповнення рахунку або закриє позицію автоматично, щоб запобігти негативному балансу.

Приклад:

Ви відкрили угоду з плечем 1:50. Коли ринок досягне руху проти вас усього на 2%, ваш депозит може бути ліквідовано або заморожено.

3. Високі комісії та свопи

Торгівля з плечем часто супроводжується додатковими комісіями:

Спред (різниця між цінами).

Своп (overnight fee) - комісія за перенесення позиції на наступний день.

Комісії брокера за відкриття/закриття позицій.

Приклад:

Якщо тримати угоду з плечем 1:100 на ринку понад добу, плата за перенесення може перевищити можливий прибуток.

4. Психологічні моменти

Торгівля з підвищеним ризиком, тобто високим плечем, викликає стрес та імпульсивні рішення. Трейдери можуть:

Збільшувати ризик через жадібність.

Закривати угоди занадто рано через страх.

Робити помилки через емоції.

Чим відрізняється кредитне плече для трейдера та інвестора

1. Мета використання

Трейдери застосовують кредитне плече для спекулятивної торгівлі, прагнучи швидко заробити на короткострокових коливаннях ціни.

Інвестори застосовують його для довгострокового збільшення капіталу, щоб купувати більше активів, ніж дозволяють їхні власні кошти.

2. Термін утримання позицій

Трейдери працюють у короткостроковій перспективі: угоди можуть тривати хвилини, години або кілька днів.

Інвестори утримують позиції місяці або роки, розраховуючи на зростання вартості активів у довгостроковій перспективі.

3. Розмір кредитного плеча

Трейдери використовують високе плече (10, 20, 30 і вище), щоб максимізувати прибуток на невеликих рухах ціни.

Інвестори застосовують низьке плече (до 5), оскільки довгострокові коливання ринку можуть бути значними і високе плече збільшує ризики.

4. Методи аналізу

Трейдери орієнтуються на технічний аналіз, використовуючи графіки, свічкові патерни та індикатори (RSI, MACD, Moving Averages).

Інвестори ґрунтуються на фундаментальному аналізі, вивчаючи фінансові звіти компаній, макроекономічні чинники та перспективи галузі.

5. Ризики

Трейдери наражаються на високі ризики, оскільки ціна може швидко піти проти них, що призведе до маржин колу або ліквідації позицій.

Інвестори стикаються з довгостроковими ризиками, як-от відсоткові виплати за маржинальною позикою та необхідність підтримувати рівень маржі під час просідань ринку.

6. Використання стоп-лосів

Трейдери обов’язково застосовують стоп-лоси, щоб обмежувати втрати на волатильних ринках.

Інвестори рідко використовують стоп-лоси, оскільки розраховують на довгострокове зростання активу і можуть перечекати тимчасові просадки.

7. Комісії та витрати

Трейдери стикаються з високими комісіями, включно зі спредами, свопами і брокерськими зборами, особливо якщо утримують угоди довше доби.

Інвестори більше піклуються про відсотки за маржинальним кредитом, які можуть накопичуватися і знижувати прибутковість інвестицій.

8. Типи активів

Трейдери частіше працюють з високоволатильними інструментами: криптовалюта, CFD, індекси.

Інвестори використовують більш стабільні активи, такі як акції, облігації, ETF, дивідендні фонди або менш волатильні криптовалюти.

9. Використання шорт-позицій

Трейдери активно використовують короткі позиції (шорт), заробляючи на падінні ціни активу.

Інвестори в основному працюють з довгими позиціями (лонг), орієнтуючись на зростання активу в майбутньому.

Торгівля з кредитним плечем - основні стратегії

Для торгівлі з кредитним плечем немає якихось спеціальних торгових стратегій, підходять для цього все ті ж основні стратегії:

Скальпінг - швидкі угоди, з метою взяти невеликі рухи і зафіксувати на них прибуток.

Денна торгівля - відкриття і закриття угод протягом дня, без переносів і тривалого утримання позицій.

Свінг-трейдинг - відкриття угоди всередині певного цінового тренду й утримання позиції до мети протягом кількох днів/тижнів або довше.

Хеджування - відкриття протилежних позицій для мінімізації ризиків.

Приклад торгівлі з кредитним плечем

У трейдера на рахунку сума в $100, і він увійшов в угоду (в лонг) з кредитним плечем 1:6. Це означає, що він відкрив угоду на $600. За умови, що ціна активу зросте на 5%, прибуток складе $30. При цьому, якщо ціна впаде на 5%, збиток також складе $30.

Використання кредитного плеча в торгівлі - коли це краще робити

1. Коли є чіткий торговий план і стратегія

Застосування плеча без чіткої стратегії - вірний шлях до втрати капіталу. Користуватися позиковими коштами варто тільки в тому разі, якщо у вас є чіткий торговий план, що включає:

Точки входу і виходу.

Встановлені стоп-лоси і тейк-профіти.

Управління ризиками (наприклад, ризик на угоду не більше 1-2% від депозиту).

Розуміння волатильності активу.

Приклад:

Ви торгуєте за стратегією «Розворот від рівня підтримки» і впевнені у високій ймовірності відскоку ціни. У цьому випадку плече можна використовувати обґрунтовано, щоб збільшити прибуток.

2. Коли ринок має достатню ліквідність

Висока ліквідність означає, що на ринку достатньо покупців і продавців, а отже, спреди (різниця між ціною купівлі та продажу) мінімальні. Це знижує ризик прослизання і полегшує виконання стоп-лосів.

Найкращі ринки для торгівлі з плечем:

Блакитні фішки фондового ринку (Apple, Tesla, Microsoft, Газпром, Лукойл, Сбербанк).

Ф’ючерси на індекси (S&P 500, NASDAQ, DAX, MOEX).

Криптовалютний ринок (BTC, ETH та інші альткоїни).

Небезпечні ринки для торгівлі з плечем:

Неліквідні акції та облігації.

Криптовалюти з низькою капіталізацією.

Приклад:

Торгувати з плечем на парі EUR/USD безпечніше, ніж на маловідомій криптовалюті, де можливі різкі стрибки ціни.

3. Коли очікується висока волатильність, але з прогнозованим рухом

Кредитне плече вигідно використовувати в періоди високої волатильності, якщо ви впевнені в напрямку руху. Наприклад, перед важливими новинами або після виходу економічних даних.

Приклади подій з високою передбачуваністю:

Засідання ФРС США (рішення щодо ставки може передбачувано рухати долар).

Публікація квартальних звітів компаній.

Макроекономічні дані (рівень безробіття, ВВП, інфляція).

Приклади небезпечних подій:

Геополітичні кризи.

Непередбачувані заяви глав центробанків.

Раптові катастрофи і форс-мажори.

Приклад:

Якщо ФРС сигналізує про майбутнє підвищення процентних ставок, це з високою ймовірністю зміцнить долар, і можна скористатися плечем для торгівлі валютними парами з USD.

4. Коли використовується консервативне кредитне плече

Оптимальний розмір кредитного плеча залежить від досвіду трейдера і типу активу.

Рекомендовані значення:

Фондовий ринок: 1:2 - 1:5.

Криптовалюти: 1:2 - 1:5 (через високу волатильність).

Ф’ючерси та сировинні товари: 1:5 - 1:20 (залежить від волатильності).

Приклад:

Новачкові краще торгувати без плеча або максимум із плечем 1:5, а досвідчений трейдер може збільшити його аж до 1:20.

5. Коли є грамотне управління ризиками

Застосування кредитних плечей вимагає беззаперечного дотримання ризик-менеджменту. Якщо ви готові дотримуватися правил управління капіталом, то використання плеча може бути виправданим.

Основні принципи:

Ризик на одну угоду не більше 1-2% депозиту.

Використання стоп-лосів і тейк-профітів.

Не використовувати плече за відсутності чіткого сигналу на вхід.

Уникати торгівлі на емоційному тлі.

Приклад:

Якщо у вас депозит $1,000, і ви використовуєте ризик 1% на угоду, то максимально допустимий збиток = $10. Якщо актив із плечем 1:10 рухається проти вас на 1%, ваш стоп-лосс захистить капітал від великих втрат.

Коли краще НЕ використовувати кредитне плече:

1. Коли у вас немає досвіду

Новачки часто припускаються помилок, переоцінюють свої знання і використовують надмірне плече, що веде до швидкої втрати капіталу.

Приклад:

Якщо у вас немає досвіду і ви відкриваєте угоду з плечем 1:100, навіть рух ціни на 1% проти вас може призвести до ліквідації рахунку.

2. Коли ринок нестабільний і важко прогнозований

Якщо ринок хаотичний і рух ціни непередбачуваний, краще не використовувати плече або скоротити його до мінімуму.

Приклади нестабільних ринків:

Розпал фінансових криз.

Раптові політичні події (війни, санкції, революції).

Панічні продажі на фондовому ринку.

Приклад:

Під час краху фондового ринку 2020 року багато трейдерів із плечем втратили свої депозити через різке падіння цін на акції.

3. Коли ви не готові до можливого маржин коллу (Margin Call)

Якщо брокер відправляє маржин колл, це означає, що ваш баланс недостатній для підтримки відкритої позиції, і брокер може автоматично закрити угоди зі збитками.

Приклад:

Ви використовуєте плече 1:50, але ціна різко падає на 2%, брокер закриває вашу угоду, і ви втрачаєте більшу частину депозиту.

4. Коли піддаєтеся постійним емоціям у торгівлі

Використання плеча без дисципліни призводить до руйнування капіталу. Трейдинг вимагає холодного розрахунку, а не жадібності або страху.

Приклад:

Після невдалої угоди трейдер вирішує «відігратися», подвоює розмір позиції з високим плечем і втрачає ще більше.

Висновок

Кредитне плече є унікальним інструментом у торгівлі, воно дає більше можливостей для заробітку досвідченим трейдерам і не дає права на вчинення грубих помилок новачками. Тому для успішного його використання всім важливо розуміти ризики, ухвалювати правильні торгові стратегії та грамотно управляти капіталом.

Запитання, які часто ставлять

1. Чи можна застосовувати кредитні плечі без досвіду?

Новачкам рекомендується починати з мінімального плеча і навчатися на демо-рахунках.

2. Яке кредитне плече краще використовувати?

Оптимальне значення залежить від досвіду трейдера, але для новачків рекомендується не вище 1:5.

3. Що робити, якщо відбувається маржин-колл?

Поповнити рахунок або закрити збиткові позиції, щоб уникнути примусової ліквідації.

4. Які активи можна торгувати з кредитним плечем?

Валюти, акції, криптовалюти, сировинні товари та індекси.

5. Які платформи надають кредитні плечі?

Більшість онлайн-брокерів і бірж надають кредитне плече, але умови та ліміти залежать від регулювання і типу рахунку.