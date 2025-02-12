Кредитное плечо - что это такое и как оно работает

На финансовых рынках есть инструмент, предоставляющий возможность увеличения объема в сделке, а вместе с ним и потенциальных прибыли и убытков. При использовании данного инструмента нужно понимать не только повышенные риски, но и все тонкости работы с ним.

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий участникам рынка торговать различными видами активов, используя заемные средства бирж/брокеров. Будьте осторожны, поскольку он увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает и возможные убытки. Кредитное плечо предоставляется брокерами/биржами и дает возможность открыть сделку с, например, десятым или даже сотым плечом на сумму, превышающую его собственный капитал.

Торговля с кредитным плечом – как правильно это делать

Чтобы правильно использовать этот инструмент, необходимо:

Определить допустимый уровень риска и не использовать максимальное плечо без опыта.

Устанавливать стоп-лоссы для ограничения возможных убытков.

Контролировать маржинальные требования брокера.

Анализировать рынок перед открытием позиций.

Маржа в торговле с кредитным плечом

Маржа – это средства, которые трейдер вносит как залог для возможности открытия позиции с использованием кредитного плеча. Она бывает двух видов:

Начальная маржа – минимальная сумма, требуемая для открытия сделки.

Поддерживающая маржа – минимальный баланс счета, который необходимо поддерживать, чтобы избежать маржин-колла (принудительного закрытия позиций брокером).

Положительные и отрицательные стороны торговли с кредитным плечом

Положительные стороны торговли с кредитным плечом:

1. Увеличение потенциальной прибыли

С помощью плеча трейдер может зарабатывать больше при меньших вложениях. Например, при плечевом коэффициенте 1:8 даже незначительные колебания цен инструментов способны принести ощутимую прибыль.

2. Доступность для трейдеров с небольшим капиталом

Кредитные плечи открывают возможности для торговли активами, которые иначе были бы недоступны. Например, для торговли на рынке акций без плеча рекомендуется наличие большого капитала, но с плечом можно оперировать даже небольшими суммами.

Пример:

Хотите купить акцию Apple по $180. Без плеча с депозитом $1,000 вы купите 5 акций, а с плечом 1:5 — уже 25 акций.

3. Гибкость в торговле разными активами

Плечи можно использовать не только на фондовом рынке, но и на криптовалютах, товарных фьючерсах и индексах.

4. Возможность зарабатывать на любом рынке

Плечо работает как в лонг, так и шорт сделках. Поэтому трейдер открывая короткую позицию (шорт), может зарабатывать даже в медвежьем рынке.

Пример:

Открытие шорта с плечом 1:5 при падении цены на 5% принесет ту же прибыль, что и рост на 5% в лонговой позиции.

5. Возможность хеджирования позиций

Кредитное плечо помогает хеджировать риски путем одновременного открытия позиций в разных направлениях. Это полезно для защиты портфеля от неожиданных движений рынка.

Пример:

Если у вас уже есть криптовалюта Solana на споте, но вы боитесь ее краткосрочного падения, можно открыть короткую позицию (шорт) с плечом на фьючерсах, чтобы компенсировать возможные убытки.

Отрицательные стороны торговли с кредитным плечом:

1. Увеличенные риски и возможность полной потери депозита

Несмотря на то, что плечо увеличивает прибыль, оно также ускоряет убытки. Даже незначительное движение цены в противоположную сторону может привести к ликвидации позиции.

Пример:

Без плеча: падение цены на 5% от капитала $1,000 → убыток $50.

С плечом 1:10: падение цены на 5% от позиции $10,000 → убыток $500 (50% депозита).

Если падение достигнет 10%, депозит может быть полностью ликвидирован.

2. Маржин колл (Margin Call)

Если убытки достигают критического уровня, брокер может потребовать дополнительное пополнение счета или закроет позицию автоматически, чтобы предотвратить отрицательный баланс.

Пример:

Вы открыли сделку с плечом 1:50. Когда рынок достигнет движения против вас всего на 2%, ваш депозит может быть ликвидирован или заморожен.

3. Высокие комиссии и свопы

Торговля с плечом часто сопровождается дополнительными комиссиями:

Спред (разница между ценами).

Своп (overnight fee) – комиссия за перенос позиции на следующий день.

Комиссии брокера за открытие/закрытие позиций.

Пример:

Если держать сделку с плечом 1:100 на рынке более суток, плата за перенос может превысить возможную прибыль.

4. Психологические моменты

Торговля с повышенным риском, то есть высоким плечом, вызывает стресс и импульсивные решения. Трейдеры могут:

Увеличивать риск из-за жадности.

Закрывать сделки слишком рано из-за страха.

Совершать ошибки из-за эмоций.

Чем отличается кредитное плечо для трейдера и инвестора

1. Цель использования

Трейдеры применяют кредитное плечо для спекулятивной торговли, стремясь быстро заработать на краткосрочных колебаниях цены.

Инвесторы применяют его для долгосрочного увеличения капитала, чтобы покупать больше активов, чем позволяют их собственные средства.

2. Срок удержания позиций

Трейдеры работают в краткосрочной перспективе: сделки могут длиться минуты, часы или несколько дней.

Инвесторы удерживают позиции месяцы или годы, рассчитывая на рост стоимости активов в долгосрочной перспективе.

3. Размер кредитного плеча

Трейдеры используют высокое плечо (10, 20, 30 и выше), чтобы максимизировать прибыль на небольших движениях цены.

Инвесторы применяют низкое плечо (до 5), поскольку долгосрочные колебания рынка могут быть значительными и высокое плечо увеличивает риски.

4. Методы анализа

Трейдеры ориентируются на технический анализ, используя графики, свечные паттерны и индикаторы (RSI, MACD, Moving Averages).

Инвесторы основываются на фундаментальном анализе, изучая финансовые отчеты компаний, макроэкономические факторы и перспективы отрасли.

5. Риски

Трейдеры подвержены высоким рискам, поскольку цена может быстро пойти против них, что приведет к маржин коллу или ликвидации позиций.

Инвесторы сталкиваются с долгосрочными рисками, такими как процентные выплаты по маржинальному займу и необходимость поддерживать уровень маржи при просадках рынка.

6. Использование стоп-лоссов

Трейдеры обязательно применяют стоп-лоссы, чтобы ограничивать потери на волатильных рынках.

Инвесторы редко используют стоп-лоссы, поскольку рассчитывают на долгосрочный рост актива и могут переждать временные просадки.

7. Комиссии и издержки

Трейдеры сталкиваются с высокими комиссиями, включая спреды, свопы и брокерские сборы, особенно если удерживают сделки дольше суток.

Инвесторы больше заботятся о процентах по маржинальному кредиту, которые могут накапливаться и снижать доходность инвестиций.

8. Типы активов

Трейдеры чаще работают с высоковолатильными инструментами: криптовалюта, CFD, индексы.

Инвесторы используют более стабильные активы, такие как акции, облигации, ETF, дивидендные фонды или менее волатильные криптовалюты.

9. Использование шорт-позиций

Трейдеры активно используют короткие позиции (шорт), зарабатывая на падении цены актива.

Инвесторы в основном работают с длинными позициями (лонг), ориентируясь на рост актива в будущем.

Торговля с кредитным плечом – основные стратегии

Для торговли с кредитным плечом нет каких-то специальных торговых стратегий, подходят для этого все те же основные стратегии:

Скальпинг – быстрые сделки, с целью взять небольшие движения и зафиксировать на них прибыль.

Дневная торговля – открытие и закрытие сделок в течение дня, без переносов и длительного удержания позиций.

Свинг-трейдинг – открытие сделки внутри определенного ценового тренда и удержание позиции до цели в течение нескольких дней/недель или дольше.

Хеджирование – открытие противоположных позиций для минимизации рисков.

Пример торговли с кредитным плечом

У трейдера на счету сумма в $100, и он вошел в сделку (в лонг) с кредитным плечом 1:6. Это означает, что он открыл сделку на $600. При условии, что цена актива вырастет на 5%, прибыль составит $30. При этом, если цена упадет на 5%, убыток также составит $30.

Использование кредитного плеча в торговле – когда это лучше делать

1. Когда есть четкий торговый план и стратегия

Применение плеча без четкой стратегии – верный путь к потере капитала. Пользоваться заемными средствами стоит только в том случае, если у вас есть четкий торговый план, включающий:

Точки входа и выхода.

Установленные стоп-лоссы и тейк-профиты.

Управление рисками (например, риск на сделку не более 1-2% от депозита).

Понимание волатильности актива.

Пример:

Вы торгуете по стратегии «Разворот от уровня поддержки» и уверены в высокой вероятности отскока цены. В этом случае плечо можно использовать обоснованно, чтобы увеличить прибыль.

2. Когда рынок обладает достаточной ликвидностью

Высокая ликвидность означает, что на рынке достаточно покупателей и продавцов, а значит, спреды (разница между ценой покупки и продажи) минимальны. Это снижает риск проскальзывания и облегчает исполнение стоп-лоссов.

Лучшие рынки для торговли с плечом:

Голубые фишки фондового рынка (Apple, Tesla, Microsoft, Газпром, Лукойл, Сбербанк).

Фьючерсы на индексы (S&P 500, NASDAQ, DAX, MOEX).

Криптовалютный рынок (BTC, ETH и другие альткоины).

Опасные рынки для торговли с плечом:

Неликвидные акции и облигации.

Криптовалюты с низкой капитализацией.

Пример:

Торговать с плечом на паре EUR/USD безопаснее, чем на малоизвестной криптовалюте, где возможны резкие скачки цены.

3. Когда ожидается высокая волатильность, но с прогнозируемым движением

Кредитное плечо выгодно использовать в периоды высокой волатильности, если вы уверены в направлении движения. Например, перед важными новостями или после выхода экономических данных.

Примеры событий с высокой предсказуемостью:

Заседания ФРС США (решение по ставке может предсказуемо двигать доллар).

Публикация квартальных отчетов компаний.

Макроэкономические данные (уровень безработицы, ВВП, инфляция).

Примеры опасных событий:

Геополитические кризисы.

Непредсказуемые заявления глав центробанков.

Внезапные катастрофы и форс-мажоры.

Пример:

Если ФРС сигнализирует о предстоящем повышении процентных ставок, это с высокой вероятностью укрепит доллар, и можно воспользоваться плечом для торговли валютными парами с USD.

4. Когда используется консервативное кредитное плечо

Оптимальный размер кредитного плеча зависит от опыта трейдера и типа актива.

Рекомендуемые значения:

Фондовый рынок: 1:2 – 1:5.

Криптовалюты: 1:2 – 1:5 (из-за высокой волатильности).

Фьючерсы и сырьевые товары: 1:5 – 1:20 (зависит от волатильности).

Пример:

Новичку лучше торговать без плеча или максимум с плечом 1:5, а опытный трейдер может увеличить его вплоть до 1:20.

5. Когда есть грамотное управление рисками

Применение кредитных плеч требует беспрекословного соблюдения риск-менеджмента. Если вы готовы следовать правилам управления капиталом, то использование плеча может быть оправданным.

Основные принципы:

Риск на одну сделку не более 1-2% депозита.

Использование стоп-лоссов и тейк-профитов.

Не использовать плечо при отсутствии четкого сигнала на вход.

Избегать торговли на эмоциональном фоне.

Пример:

Если у вас депозит $1,000, и вы используете риск 1% на сделку, то максимально допустимый убыток = $10. Если актив с плечом 1:10 движется против вас на 1%, ваш стоп-лосс защитит капитал от больших потерь.

Когда лучше НЕ использовать кредитное плечо:

1. Когда у вас нет опыта

Новички часто совершают ошибки, переоценивают свои знания и используют чрезмерное плечо, что ведет к быстрой потере капитала.

Пример:

Если у вас нет опыта и вы открываете сделку с плечом 1:100, даже движение цены на 1% против вас может привести к ликвидации счета.

2. Когда рынок нестабилен и трудно прогнозируем

Если рынок хаотичен и движение цены непредсказуемо, лучше не использовать плечо или сократить его до минимума.

Примеры нестабильных рынков:

Разгар финансовых кризисов.

Внезапные политические события (войны, санкции, революции).

Панические продажи на фондовом рынке.

Пример:

Во время краха фондового рынка в 2020 году многие трейдеры с плечом потеряли свои депозиты из-за резкого падения цен на акции.

3. Когда вы не готовы к возможному маржин коллу (Margin Call)

Если брокер отправляет маржин колл, это означает, что ваш баланс недостаточен для поддержания открытой позиции, и брокер может автоматически закрыть сделки с убытком.

Пример:

Вы используете плечо 1:50, но цена резко падает на 2%, брокер закрывает вашу сделку, и вы теряете большую часть депозита.

4. Когда подвергаетесь постоянным эмоциям в торговле

Использование плеча без дисциплины приводит к разрушению капитала. Трейдинг требует холодного расчета, а не жадности или страха.

Пример:

После неудачной сделки трейдер решает «отыграться», удваивает размер позиции с высоким плечом и теряет еще больше.

Заключение

Кредитное плечо является уникальным инструментом в торговле, оно дает больше возможностей для заработка опытным трейдерам и не дает права на совершение грубых ошибок новичками. Поэтому для успешного его использования всем важно понимать риски, принимать правильные торговые стратегии и грамотно управлять капиталом.

Часто задаваемые вопросы