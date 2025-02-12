Кредитное плечо - что это такое и как оно работает
На финансовых рынках есть инструмент, предоставляющий возможность увеличения объема в сделке, а вместе с ним и потенциальных прибыли и убытков. При использовании данного инструмента нужно понимать не только повышенные риски, но и все тонкости работы с ним.
Что такое кредитное плечо
Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий участникам рынка торговать различными видами активов, используя заемные средства бирж/брокеров. Будьте осторожны, поскольку он увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает и возможные убытки. Кредитное плечо предоставляется брокерами/биржами и дает возможность открыть сделку с, например, десятым или даже сотым плечом на сумму, превышающую его собственный капитал.
Торговля с кредитным плечом – как правильно это делать
Чтобы правильно использовать этот инструмент, необходимо:
-
Определить допустимый уровень риска и не использовать максимальное плечо без опыта.
-
Устанавливать стоп-лоссы для ограничения возможных убытков.
-
Контролировать маржинальные требования брокера.
-
Анализировать рынок перед открытием позиций.
Маржа в торговле с кредитным плечом
Маржа – это средства, которые трейдер вносит как залог для возможности открытия позиции с использованием кредитного плеча. Она бывает двух видов:
-
Начальная маржа – минимальная сумма, требуемая для открытия сделки.
-
Поддерживающая маржа – минимальный баланс счета, который необходимо поддерживать, чтобы избежать маржин-колла (принудительного закрытия позиций брокером).
Положительные и отрицательные стороны торговли с кредитным плечом
Положительные стороны торговли с кредитным плечом:
1. Увеличение потенциальной прибыли
С помощью плеча трейдер может зарабатывать больше при меньших вложениях. Например, при плечевом коэффициенте 1:8 даже незначительные колебания цен инструментов способны принести ощутимую прибыль.
2. Доступность для трейдеров с небольшим капиталом
Кредитные плечи открывают возможности для торговли активами, которые иначе были бы недоступны. Например, для торговли на рынке акций без плеча рекомендуется наличие большого капитала, но с плечом можно оперировать даже небольшими суммами.
Пример:
Хотите купить акцию Apple по $180. Без плеча с депозитом $1,000 вы купите 5 акций, а с плечом 1:5 — уже 25 акций.
3. Гибкость в торговле разными активами
Плечи можно использовать не только на фондовом рынке, но и на криптовалютах, товарных фьючерсах и индексах.
4. Возможность зарабатывать на любом рынке
Плечо работает как в лонг, так и шорт сделках. Поэтому трейдер открывая короткую позицию (шорт), может зарабатывать даже в медвежьем рынке.
Пример:
Открытие шорта с плечом 1:5 при падении цены на 5% принесет ту же прибыль, что и рост на 5% в лонговой позиции.
5. Возможность хеджирования позиций
Кредитное плечо помогает хеджировать риски путем одновременного открытия позиций в разных направлениях. Это полезно для защиты портфеля от неожиданных движений рынка.
Пример:
Если у вас уже есть криптовалюта Solana на споте, но вы боитесь ее краткосрочного падения, можно открыть короткую позицию (шорт) с плечом на фьючерсах, чтобы компенсировать возможные убытки.
Отрицательные стороны торговли с кредитным плечом:
1. Увеличенные риски и возможность полной потери депозита
Несмотря на то, что плечо увеличивает прибыль, оно также ускоряет убытки. Даже незначительное движение цены в противоположную сторону может привести к ликвидации позиции.
Пример:
-
Без плеча: падение цены на 5% от капитала $1,000 → убыток $50.
-
С плечом 1:10: падение цены на 5% от позиции $10,000 → убыток $500 (50% депозита).
-
Если падение достигнет 10%, депозит может быть полностью ликвидирован.
2. Маржин колл (Margin Call)
Если убытки достигают критического уровня, брокер может потребовать дополнительное пополнение счета или закроет позицию автоматически, чтобы предотвратить отрицательный баланс.
Пример:
Вы открыли сделку с плечом 1:50. Когда рынок достигнет движения против вас всего на 2%, ваш депозит может быть ликвидирован или заморожен.
3. Высокие комиссии и свопы
Торговля с плечом часто сопровождается дополнительными комиссиями:
-
Спред (разница между ценами).
-
Своп (overnight fee) – комиссия за перенос позиции на следующий день.
-
Комиссии брокера за открытие/закрытие позиций.
Пример:
Если держать сделку с плечом 1:100 на рынке более суток, плата за перенос может превысить возможную прибыль.
4. Психологические моменты
Торговля с повышенным риском, то есть высоким плечом, вызывает стресс и импульсивные решения. Трейдеры могут:
-
Увеличивать риск из-за жадности.
-
Закрывать сделки слишком рано из-за страха.
-
Совершать ошибки из-за эмоций.
Чем отличается кредитное плечо для трейдера и инвестора
1. Цель использования
-
Трейдеры применяют кредитное плечо для спекулятивной торговли, стремясь быстро заработать на краткосрочных колебаниях цены.
-
Инвесторы применяют его для долгосрочного увеличения капитала, чтобы покупать больше активов, чем позволяют их собственные средства.
2. Срок удержания позиций
-
Трейдеры работают в краткосрочной перспективе: сделки могут длиться минуты, часы или несколько дней.
-
Инвесторы удерживают позиции месяцы или годы, рассчитывая на рост стоимости активов в долгосрочной перспективе.
3. Размер кредитного плеча
-
Трейдеры используют высокое плечо (10, 20, 30 и выше), чтобы максимизировать прибыль на небольших движениях цены.
-
Инвесторы применяют низкое плечо (до 5), поскольку долгосрочные колебания рынка могут быть значительными и высокое плечо увеличивает риски.
4. Методы анализа
-
Трейдеры ориентируются на технический анализ, используя графики, свечные паттерны и индикаторы (RSI, MACD, Moving Averages).
-
Инвесторы основываются на фундаментальном анализе, изучая финансовые отчеты компаний, макроэкономические факторы и перспективы отрасли.
5. Риски
-
Трейдеры подвержены высоким рискам, поскольку цена может быстро пойти против них, что приведет к маржин коллу или ликвидации позиций.
-
Инвесторы сталкиваются с долгосрочными рисками, такими как процентные выплаты по маржинальному займу и необходимость поддерживать уровень маржи при просадках рынка.
6. Использование стоп-лоссов
-
Трейдеры обязательно применяют стоп-лоссы, чтобы ограничивать потери на волатильных рынках.
-
Инвесторы редко используют стоп-лоссы, поскольку рассчитывают на долгосрочный рост актива и могут переждать временные просадки.
7. Комиссии и издержки
-
Трейдеры сталкиваются с высокими комиссиями, включая спреды, свопы и брокерские сборы, особенно если удерживают сделки дольше суток.
-
Инвесторы больше заботятся о процентах по маржинальному кредиту, которые могут накапливаться и снижать доходность инвестиций.
8. Типы активов
-
Трейдеры чаще работают с высоковолатильными инструментами: криптовалюта, CFD, индексы.
-
Инвесторы используют более стабильные активы, такие как акции, облигации, ETF, дивидендные фонды или менее волатильные криптовалюты.
9. Использование шорт-позиций
-
Трейдеры активно используют короткие позиции (шорт), зарабатывая на падении цены актива.
-
Инвесторы в основном работают с длинными позициями (лонг), ориентируясь на рост актива в будущем.
Торговля с кредитным плечом – основные стратегии
Для торговли с кредитным плечом нет каких-то специальных торговых стратегий, подходят для этого все те же основные стратегии:
-
Скальпинг – быстрые сделки, с целью взять небольшие движения и зафиксировать на них прибыль.
-
Дневная торговля – открытие и закрытие сделок в течение дня, без переносов и длительного удержания позиций.
-
Свинг-трейдинг – открытие сделки внутри определенного ценового тренда и удержание позиции до цели в течение нескольких дней/недель или дольше.
-
Хеджирование – открытие противоположных позиций для минимизации рисков.
Пример торговли с кредитным плечом
У трейдера на счету сумма в $100, и он вошел в сделку (в лонг) с кредитным плечом 1:6. Это означает, что он открыл сделку на $600. При условии, что цена актива вырастет на 5%, прибыль составит $30. При этом, если цена упадет на 5%, убыток также составит $30.
Использование кредитного плеча в торговле – когда это лучше делать
1. Когда есть четкий торговый план и стратегия
Применение плеча без четкой стратегии – верный путь к потере капитала. Пользоваться заемными средствами стоит только в том случае, если у вас есть четкий торговый план, включающий:
-
Точки входа и выхода.
-
Установленные стоп-лоссы и тейк-профиты.
-
Управление рисками (например, риск на сделку не более 1-2% от депозита).
-
Понимание волатильности актива.
Пример:
Вы торгуете по стратегии «Разворот от уровня поддержки» и уверены в высокой вероятности отскока цены. В этом случае плечо можно использовать обоснованно, чтобы увеличить прибыль.
2. Когда рынок обладает достаточной ликвидностью
Высокая ликвидность означает, что на рынке достаточно покупателей и продавцов, а значит, спреды (разница между ценой покупки и продажи) минимальны. Это снижает риск проскальзывания и облегчает исполнение стоп-лоссов.
Лучшие рынки для торговли с плечом:
-
Голубые фишки фондового рынка (Apple, Tesla, Microsoft, Газпром, Лукойл, Сбербанк).
-
Фьючерсы на индексы (S&P 500, NASDAQ, DAX, MOEX).
-
Криптовалютный рынок (BTC, ETH и другие альткоины).
Опасные рынки для торговли с плечом:
-
Неликвидные акции и облигации.
-
Криптовалюты с низкой капитализацией.
Пример:
Торговать с плечом на паре EUR/USD безопаснее, чем на малоизвестной криптовалюте, где возможны резкие скачки цены.
3. Когда ожидается высокая волатильность, но с прогнозируемым движением
Кредитное плечо выгодно использовать в периоды высокой волатильности, если вы уверены в направлении движения. Например, перед важными новостями или после выхода экономических данных.
Примеры событий с высокой предсказуемостью:
-
Заседания ФРС США (решение по ставке может предсказуемо двигать доллар).
-
Публикация квартальных отчетов компаний.
-
Макроэкономические данные (уровень безработицы, ВВП, инфляция).
Примеры опасных событий:
-
Геополитические кризисы.
-
Непредсказуемые заявления глав центробанков.
-
Внезапные катастрофы и форс-мажоры.
Пример:
Если ФРС сигнализирует о предстоящем повышении процентных ставок, это с высокой вероятностью укрепит доллар, и можно воспользоваться плечом для торговли валютными парами с USD.
4. Когда используется консервативное кредитное плечо
Оптимальный размер кредитного плеча зависит от опыта трейдера и типа актива.
Рекомендуемые значения:
-
Фондовый рынок: 1:2 – 1:5.
-
Криптовалюты: 1:2 – 1:5 (из-за высокой волатильности).
-
Фьючерсы и сырьевые товары: 1:5 – 1:20 (зависит от волатильности).
Пример:
Новичку лучше торговать без плеча или максимум с плечом 1:5, а опытный трейдер может увеличить его вплоть до 1:20.
5. Когда есть грамотное управление рисками
Применение кредитных плеч требует беспрекословного соблюдения риск-менеджмента. Если вы готовы следовать правилам управления капиталом, то использование плеча может быть оправданным.
Основные принципы:
-
Риск на одну сделку не более 1-2% депозита.
-
Использование стоп-лоссов и тейк-профитов.
-
Не использовать плечо при отсутствии четкого сигнала на вход.
-
Избегать торговли на эмоциональном фоне.
Пример:
Если у вас депозит $1,000, и вы используете риск 1% на сделку, то максимально допустимый убыток = $10. Если актив с плечом 1:10 движется против вас на 1%, ваш стоп-лосс защитит капитал от больших потерь.
Когда лучше НЕ использовать кредитное плечо:
1. Когда у вас нет опыта
Новички часто совершают ошибки, переоценивают свои знания и используют чрезмерное плечо, что ведет к быстрой потере капитала.
Пример:
Если у вас нет опыта и вы открываете сделку с плечом 1:100, даже движение цены на 1% против вас может привести к ликвидации счета.
2. Когда рынок нестабилен и трудно прогнозируем
Если рынок хаотичен и движение цены непредсказуемо, лучше не использовать плечо или сократить его до минимума.
Примеры нестабильных рынков:
-
Разгар финансовых кризисов.
-
Внезапные политические события (войны, санкции, революции).
-
Панические продажи на фондовом рынке.
Пример:
Во время краха фондового рынка в 2020 году многие трейдеры с плечом потеряли свои депозиты из-за резкого падения цен на акции.
3. Когда вы не готовы к возможному маржин коллу (Margin Call)
Если брокер отправляет маржин колл, это означает, что ваш баланс недостаточен для поддержания открытой позиции, и брокер может автоматически закрыть сделки с убытком.
Пример:
Вы используете плечо 1:50, но цена резко падает на 2%, брокер закрывает вашу сделку, и вы теряете большую часть депозита.
4. Когда подвергаетесь постоянным эмоциям в торговле
Использование плеча без дисциплины приводит к разрушению капитала. Трейдинг требует холодного расчета, а не жадности или страха.
Пример:
После неудачной сделки трейдер решает «отыграться», удваивает размер позиции с высоким плечом и теряет еще больше.
Заключение
Кредитное плечо является уникальным инструментом в торговле, оно дает больше возможностей для заработка опытным трейдерам и не дает права на совершение грубых ошибок новичками. Поэтому для успешного его использования всем важно понимать риски, принимать правильные торговые стратегии и грамотно управлять капиталом.
Часто задаваемые вопросы
-
Можно ли применять кредитные плечи без опыта?
Новичкам рекомендуется начинать с минимального плеча и обучаться на демо-счетах.
-
Какое кредитное плечо лучше использовать?
Оптимальное значение зависит от опыта трейдера, но для новичков рекомендуется не выше 1:5.
-
Что делать, если происходит маржин-колл?
Пополнить счет или закрыть убыточные позиции, чтобы избежать принудительной ликвидации.
-
Какие активы можно торговать с кредитным плечом?
Валюты, акции, криптовалюты, сырьевые товары и индексы.
-
Какие платформы предоставляют кредитные плечи?
Большинство онлайн-брокеров и бирж предоставляют кредитное плечо, но условия и лимиты зависят от регулирования и типа счета.