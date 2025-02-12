English Українська
Все
Крипта с нуля
Акции Veles
Важное
Торговые боты
Бэктесты
Стратегии
Новости криптовалют
Статистика Veles
Цифровая валюта
Кредитное плечо - что это такое и как оно работает
Дата публикации:
Время на чтение:

Кредитное плечо - что это такое и как оно работает

На финансовых рынках есть инструмент, предоставляющий возможность увеличения объема в сделке, а вместе с ним и потенциальных прибыли и убытков. При использовании данного инструмента нужно понимать не только повышенные риски, но и все тонкости работы с ним.

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо – это инструмент, позволяющий участникам рынка торговать различными видами активов, используя заемные средства бирж/брокеров. Будьте осторожны, поскольку он увеличивает потенциальную прибыль, но также усиливает и возможные убытки. Кредитное плечо предоставляется брокерами/биржами и дает возможность открыть сделку с, например, десятым или даже сотым плечом на сумму, превышающую его собственный капитал.

Торговля с кредитным плечом – как правильно это делать

Чтобы правильно использовать этот инструмент, необходимо:

  • Определить допустимый уровень риска и не использовать максимальное плечо без опыта.

  • Устанавливать стоп-лоссы для ограничения возможных убытков.

  • Контролировать маржинальные требования брокера.

  • Анализировать рынок перед открытием позиций.

Маржа в торговле с кредитным плечом

Маржа – это средства, которые трейдер вносит как залог для возможности открытия позиции с использованием кредитного плеча. Она бывает двух видов:

  • Начальная маржа – минимальная сумма, требуемая для открытия сделки.

  • Поддерживающая маржа – минимальный баланс счета, который необходимо поддерживать, чтобы избежать маржин-колла (принудительного закрытия позиций брокером).

Положительные и отрицательные стороны торговли с кредитным плечом

Положительные стороны торговли с кредитным плечом:

1. Увеличение потенциальной прибыли

С помощью плеча трейдер может зарабатывать больше при меньших вложениях. Например, при плечевом коэффициенте 1:8 даже незначительные колебания цен инструментов способны принести ощутимую прибыль.

2. Доступность для трейдеров с небольшим капиталом

Кредитные плечи открывают возможности для торговли активами, которые иначе были бы недоступны. Например, для торговли на рынке акций без плеча рекомендуется наличие большого капитала, но с плечом можно оперировать даже небольшими суммами.

Пример:
Хотите купить акцию Apple по $180. Без плеча с депозитом $1,000 вы купите 5 акций, а с плечом 1:5 — уже 25 акций.

3. Гибкость в торговле разными активами

Плечи можно использовать не только на фондовом рынке, но и на криптовалютах, товарных фьючерсах и индексах.

4. Возможность зарабатывать на любом рынке

Плечо работает как в лонг, так и шорт сделках. Поэтому трейдер открывая короткую позицию (шорт), может зарабатывать даже в медвежьем рынке.

Пример:

Открытие шорта с плечом 1:5 при падении цены на 5% принесет ту же прибыль, что и рост на 5% в лонговой позиции.

5. Возможность хеджирования позиций

Кредитное плечо помогает хеджировать риски путем одновременного открытия позиций в разных направлениях. Это полезно для защиты портфеля от неожиданных движений рынка.

Пример:
Если у вас уже есть криптовалюта Solana на споте, но вы боитесь ее краткосрочного падения, можно открыть короткую позицию (шорт) с плечом на фьючерсах, чтобы компенсировать возможные убытки.

Отрицательные стороны торговли с кредитным плечом:

1. Увеличенные риски и возможность полной потери депозита

Несмотря на то, что плечо увеличивает прибыль, оно также ускоряет убытки. Даже незначительное движение цены в противоположную сторону может привести к ликвидации позиции.

Пример:

  • Без плеча: падение цены на 5% от капитала $1,000 → убыток $50.

  • С плечом 1:10: падение цены на 5% от позиции $10,000 → убыток $500 (50% депозита).

  • Если падение достигнет 10%, депозит может быть полностью ликвидирован.

2. Маржин колл (Margin Call)

Если убытки достигают критического уровня, брокер может потребовать дополнительное пополнение счета или закроет позицию автоматически, чтобы предотвратить отрицательный баланс.

Пример:
Вы открыли сделку с плечом 1:50. Когда рынок достигнет движения против вас всего на 2%, ваш депозит может быть ликвидирован или заморожен.

3. Высокие комиссии и свопы

Торговля с плечом часто сопровождается дополнительными комиссиями:

  • Спред (разница между ценами).

  • Своп (overnight fee) – комиссия за перенос позиции на следующий день.

  • Комиссии брокера за открытие/закрытие позиций.

Пример:
Если держать сделку с плечом 1:100 на рынке более суток, плата за перенос может превысить возможную прибыль.

4. Психологические моменты

Торговля с повышенным риском, то есть высоким плечом, вызывает стресс и импульсивные решения. Трейдеры могут:

  • Увеличивать риск из-за жадности.

  • Закрывать сделки слишком рано из-за страха.

  • Совершать ошибки из-за эмоций.

Чем отличается кредитное плечо для трейдера и инвестора

1. Цель использования

  • Трейдеры применяют кредитное плечо для спекулятивной торговли, стремясь быстро заработать на краткосрочных колебаниях цены.

  • Инвесторы применяют его для долгосрочного увеличения капитала, чтобы покупать больше активов, чем позволяют их собственные средства.

2. Срок удержания позиций

  • Трейдеры работают в краткосрочной перспективе: сделки могут длиться минуты, часы или несколько дней.

  • Инвесторы удерживают позиции месяцы или годы, рассчитывая на рост стоимости активов в долгосрочной перспективе.

3. Размер кредитного плеча

  • Трейдеры используют высокое плечо (10, 20, 30 и выше), чтобы максимизировать прибыль на небольших движениях цены.

  • Инвесторы применяют низкое плечо (до 5), поскольку долгосрочные колебания рынка могут быть значительными и высокое плечо увеличивает риски.

4. Методы анализа

  • Трейдеры ориентируются на технический анализ, используя графики, свечные паттерны и индикаторы (RSI, MACD, Moving Averages).

  • Инвесторы основываются на фундаментальном анализе, изучая финансовые отчеты компаний, макроэкономические факторы и перспективы отрасли.

5. Риски

  • Трейдеры подвержены высоким рискам, поскольку цена может быстро пойти против них, что приведет к маржин коллу или ликвидации позиций.

  • Инвесторы сталкиваются с долгосрочными рисками, такими как процентные выплаты по маржинальному займу и необходимость поддерживать уровень маржи при просадках рынка.

6. Использование стоп-лоссов

  • Трейдеры обязательно применяют стоп-лоссы, чтобы ограничивать потери на волатильных рынках.

  • Инвесторы редко используют стоп-лоссы, поскольку рассчитывают на долгосрочный рост актива и могут переждать временные просадки.

7. Комиссии и издержки

  • Трейдеры сталкиваются с высокими комиссиями, включая спреды, свопы и брокерские сборы, особенно если удерживают сделки дольше суток.

  • Инвесторы больше заботятся о процентах по маржинальному кредиту, которые могут накапливаться и снижать доходность инвестиций.

8. Типы активов

  • Трейдеры чаще работают с высоковолатильными инструментами: криптовалюта, CFD, индексы.

  • Инвесторы используют более стабильные активы, такие как акции, облигации, ETF, дивидендные фонды или менее волатильные криптовалюты.

9. Использование шорт-позиций

  • Трейдеры активно используют короткие позиции (шорт), зарабатывая на падении цены актива.

  • Инвесторы в основном работают с длинными позициями (лонг), ориентируясь на рост актива в будущем.

Торговля с кредитным плечом – основные стратегии

Для торговли с кредитным плечом нет каких-то специальных торговых стратегий, подходят для этого все те же основные стратегии:

  • Скальпинг – быстрые сделки, с целью взять небольшие движения и зафиксировать на них прибыль.

  • Дневная торговля – открытие и закрытие сделок в течение дня, без переносов и длительного удержания позиций.

  • Свинг-трейдинг – открытие сделки внутри определенного ценового тренда и удержание позиции до цели в течение нескольких дней/недель или дольше.

  • Хеджирование – открытие противоположных позиций для минимизации рисков.

Пример торговли с кредитным плечом

У трейдера на счету сумма в $100, и он вошел в сделку (в лонг) с кредитным плечом 1:6. Это означает, что он открыл сделку на $600. При условии, что цена актива вырастет на 5%, прибыль составит $30. При этом, если цена упадет на 5%, убыток также составит $30.

Использование кредитного плеча в торговле – когда это лучше делать

1. Когда есть четкий торговый план и стратегия

Применение плеча без четкой стратегии – верный путь к потере капитала. Пользоваться заемными средствами стоит только в том случае, если у вас есть четкий торговый план, включающий:

  • Точки входа и выхода.

  • Установленные стоп-лоссы и тейк-профиты.

  • Управление рисками (например, риск на сделку не более 1-2% от депозита).

  • Понимание волатильности актива.

Пример:
Вы торгуете по стратегии «Разворот от уровня поддержки» и уверены в высокой вероятности отскока цены. В этом случае плечо можно использовать обоснованно, чтобы увеличить прибыль.

2. Когда рынок обладает достаточной ликвидностью

Высокая ликвидность означает, что на рынке достаточно покупателей и продавцов, а значит, спреды (разница между ценой покупки и продажи) минимальны. Это снижает риск проскальзывания и облегчает исполнение стоп-лоссов.

Лучшие рынки для торговли с плечом:

  • Голубые фишки фондового рынка (Apple, Tesla, Microsoft, Газпром, Лукойл, Сбербанк).

  • Фьючерсы на индексы (S&P 500, NASDAQ, DAX, MOEX).

  • Криптовалютный рынок (BTC, ETH и другие альткоины).

Опасные рынки для торговли с плечом:

  • Неликвидные акции и облигации.

  • Криптовалюты с низкой капитализацией.

Пример:
Торговать с плечом на паре EUR/USD безопаснее, чем на малоизвестной криптовалюте, где возможны резкие скачки цены.

3. Когда ожидается высокая волатильность, но с прогнозируемым движением

Кредитное плечо выгодно использовать в периоды высокой волатильности, если вы уверены в направлении движения. Например, перед важными новостями или после выхода экономических данных.

Примеры событий с высокой предсказуемостью:

  • Заседания ФРС США (решение по ставке может предсказуемо двигать доллар).

  • Публикация квартальных отчетов компаний.

  • Макроэкономические данные (уровень безработицы, ВВП, инфляция).

Примеры опасных событий:

  • Геополитические кризисы.

  • Непредсказуемые заявления глав центробанков.

  • Внезапные катастрофы и форс-мажоры.

Пример:
Если ФРС сигнализирует о предстоящем повышении процентных ставок, это с высокой вероятностью укрепит доллар, и можно воспользоваться плечом для торговли валютными парами с USD.

4. Когда используется консервативное кредитное плечо

Оптимальный размер кредитного плеча зависит от опыта трейдера и типа актива.

Рекомендуемые значения:

  • Фондовый рынок: 1:2 – 1:5.

  • Криптовалюты: 1:2 – 1:5 (из-за высокой волатильности).

  • Фьючерсы и сырьевые товары: 1:5 – 1:20 (зависит от волатильности).

Пример:
Новичку лучше торговать без плеча или максимум с плечом 1:5, а опытный трейдер может увеличить его вплоть до 1:20.

5. Когда есть грамотное управление рисками

Применение кредитных плеч требует беспрекословного соблюдения риск-менеджмента. Если вы готовы следовать правилам управления капиталом, то использование плеча может быть оправданным.

Основные принципы:

  • Риск на одну сделку не более 1-2% депозита.

  • Использование стоп-лоссов и тейк-профитов.

  • Не использовать плечо при отсутствии четкого сигнала на вход.

  • Избегать торговли на эмоциональном фоне.

Пример:
Если у вас депозит $1,000, и вы используете риск 1% на сделку, то максимально допустимый убыток = $10. Если актив с плечом 1:10 движется против вас на 1%, ваш стоп-лосс защитит капитал от больших потерь.

Когда лучше НЕ использовать кредитное плечо:

1. Когда у вас нет опыта

Новички часто совершают ошибки, переоценивают свои знания и используют чрезмерное плечо, что ведет к быстрой потере капитала.

Пример:
Если у вас нет опыта и вы открываете сделку с плечом 1:100, даже движение цены на 1% против вас может привести к ликвидации счета.

2. Когда рынок нестабилен и трудно прогнозируем

Если рынок хаотичен и движение цены непредсказуемо, лучше не использовать плечо или сократить его до минимума.

Примеры нестабильных рынков:

  • Разгар финансовых кризисов.

  • Внезапные политические события (войны, санкции, революции).

  • Панические продажи на фондовом рынке.

Пример:
Во время краха фондового рынка в 2020 году многие трейдеры с плечом потеряли свои депозиты из-за резкого падения цен на акции.

3. Когда вы не готовы к возможному маржин коллу (Margin Call)

Если брокер отправляет маржин колл, это означает, что ваш баланс недостаточен для поддержания открытой позиции, и брокер может автоматически закрыть сделки с убытком.

Пример:
Вы используете плечо 1:50, но цена резко падает на 2%, брокер закрывает вашу сделку, и вы теряете большую часть депозита.

4. Когда подвергаетесь постоянным эмоциям в торговле

Использование плеча без дисциплины приводит к разрушению капитала. Трейдинг требует холодного расчета, а не жадности или страха.

Пример:
После неудачной сделки трейдер решает «отыграться», удваивает размер позиции с высоким плечом и теряет еще больше.

Заключение

Кредитное плечо является уникальным инструментом в торговле, оно дает больше возможностей для заработка опытным трейдерам и не дает права на совершение грубых ошибок новичками. Поэтому для успешного его использования всем важно понимать риски, принимать правильные торговые стратегии и грамотно управлять капиталом.

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли применять кредитные плечи без опыта?
    Новичкам рекомендуется начинать с минимального плеча и обучаться на демо-счетах.

  2. Какое кредитное плечо лучше использовать?
    Оптимальное значение зависит от опыта трейдера, но для новичков рекомендуется не выше 1:5.

  3. Что делать, если происходит маржин-колл?
    Пополнить счет или закрыть убыточные позиции, чтобы избежать принудительной ликвидации.

  4. Какие активы можно торговать с кредитным плечом?
    Валюты, акции, криптовалюты, сырьевые товары и индексы.

  5. Какие платформы предоставляют кредитные плечи?
    Большинство онлайн-брокеров и бирж предоставляют кредитное плечо, но условия и лимиты зависят от регулирования и типа счета.

Теги

СтратегииКрипта с нуля