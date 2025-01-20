MELANIA — детальний огляд токена

Токен MELANIA привернув увагу широкої аудиторії за лічені хвилини завдяки новому наративу та своєму потенціалу зростання. У статті ми розглянемо ключові аспекти мемкоїна, лістинг, розподіл токенів, ризики та біржі, де можна придбати $MELANIA.

Оголошення про запуск MELANIA

Запуск криптовалюти MELANIA став справжньою сенсацією для криптоентузіастів та навіть для тих, хто ніколи раніше не мав справи з криптовалютами. Мемкоїн на блокчейні Solana був анонсований у ніч із 19 на 20 січня 2025 року і з перших хвилин викликав підвищений інтерес серед інвесторів та криптоспільноти. Розробники заявляють, що монета буде використовуватися в інноваційних децентралізованих додатках, а її токеноміка розрахована на довгострокове зростання вартості.

Реакція криптоспільноти на старт MELANIA

Реакція криптоспільноти на запуск MELANIA була приголомшливою. За кілька хвилин токен досяг капіталізації в 1 мільярд доларів і здобув понад 10 000 власників. Користувачі масово скуповували та виводили криптовалюту Solana, необхідну для придбання мемкоїна, з централізованих бірж на DEX (децентралізовані біржі). Через таку активність блокчейн Solana зазнав значного навантаження, і деякі біржі почали тимчасово обмежувати виведення коштів у цьому блокчейні.

Купити мемкоїн, пов’язаний із дружиною Дональда Трампа — Меланією Трамп, було можливо лише на різних децентралізованих платформах. Ці платформи, як і сам блокчейн Solana, зазнавали перевантажень та затримок транзакцій. Інтерес пояснюється тим, що за день до цього її чоловік, 47-й президент США Дональд Трамп, запустив свій мемкоїн, який за два дні досяг капіталізації в 15 мільярдів доларів і був розміщений на всіх централізованих криптовалютних платформах, а також у додатку Robinhood для торгівлі акціями та ETF.

Розподіл токенів MELANIA

Токеноміка MELANIA розроблена з акцентом на справедливий розподіл і довгострокову стійкість проєкту:

Загальна кількість токенів: 1 мільярд.

Розподіл: 35% — команда і розробники, їх токени мають вестинг протягом року. 20% — фінансовий резерв для подальшого розвитку проєкту. 20% — ком’юніті: стимули для розвитку, винагороди, партнерські програми. 15% — публічний розподіл: токени для купівлі користувачами на ринку. 10% — лістинги на біржах і забезпечення ліквідності.



Біржі, які проведуть лістинг MELANIA

Лістинг MELANIA запланований на великих платформах. Більшість централізованих бірж уже оголосили про підтримку токена:

Список може розширюватися, адже токен перебуває на ринку менше доби, і переговори з іншими платформами ще тривають.

Як підготуватися до лістингу MELANIA

Для успішної участі у торгах і купівлі MELANIA важливо заздалегідь підготуватися. Ось кілька кроків:

1. Реєстрація на біржі. Оберіть одну з бірж, яка підтримує MELANIA, і створіть акаунт.

2. Верифікація. Пройдіть процес KYC для підвищення лімітів на торгівлю та поповнення рахунку.

3. Поповнення рахунку. Зачисліть криптовалюту на свій біржовий гаманець або обміняйте фіат на криптовалюту.

4. Сповіщення. Налаштуйте нагадування про старт торгів, щоб встигнути придбати токени за вигідною ціною.

Де можна купити MELANIA

Станом на 20 січня 2025 року MELANIA доступна для купівлі на таких платформах:

MEXC. Централізована біржа з низькими комісіями та широким спектром інструментів.

Децентралізовані платформи (DEX) екосистеми Solana.

Гаманці, які підтримують блокчейн Solana: Phantom, Backpack та інші.

Ризики, які варто враховувати

Інвестування в MELANIA, як і в інші криптовалюти, супроводжується ризиками:

Волатильність. Значні коливання ціни у перші дні після лістингу.

Регуляторні обмеження. Деякі країни можуть обмежити доступ до торгів.

Недостатність інформації. На початковому етапі проєкт може не розкривати всі деталі свого розвитку.

Безпека. Використання неперевірених платформ може призвести до втрати коштів.

Висновок

Мемкоїни MELANIA і TRUMP, створені Меланією та Дональдом Трампом, задали новий наратив у криптоіндустрії. Попри ризики, варто стежити за розвитком токенів, щоб не пропустити перспективні можливості. Якщо ви плануєте інвестувати в MELANIA, підготуйтеся заздалегідь, обравши відповідну платформу та оцінивши можливі ризики.

Часті запитання (FAQ)

1. Коли лістинг MELANIA?

Лістинг заплановано на 20 січня 2025 року.

2. На яких біржах буде доступний MELANIA?

Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX, тощо.

3. Яка стартова ціна?

Очікується близько $11-12 залежно від попиту.

4. На якому блокчейні випущений MELANIA?

На блокчейні Solana.

5. Які ризики пов’язані з MELANIA?

Волатильність, регуляторні обмеження, недолік інформації на початковому етапі.