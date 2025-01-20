MELANIA - подробный обзор токена

Токен MELANIA привлек внимание широкой аудитории за считанные минуты благодаря новому нарративу и своему потенциалу роста. В статье мы рассмотрим ключевые аспекты мемкоина, листинг, распределение токенов, риски и биржи, на которых можно приобрести $MELANIA.

Объявление о запуске MELANIA

Запуск криптовалюты MELANIA стал настоящей сенсацией для крипто энтузиастов и даже для тех, кто никогда раньше не имел дел с криптовалютами. Мемкоин на блокчейне Solana был анонсирован в ночь с 19 на 20 января 2025 года и с первых минут вызвал повышенный интерес среди инвесторов и крипто сообщества. Разработчики заявляют, что монета будет использоваться в инновационных децентрализованных приложениях, а её токеномика рассчитана на долгосрочный рост стоимости.

Реакция криптосообщества на старт MELANIA

Реакция криптосообщества на запуск MELANIA была просто ошеломляющей. За несколько минут токен достиг капитализации в 1 миллиард долларов и более 10000 холдеров. Пользователи принялись скупать и выводить криптовалюту Solana, необходимую для покупки мемкоина, с централизованных бирж на DEX (децентрализованные биржи). Вследствие такой активности блокчейн Solana испытывал сильнейшую нагрузку и некоторые биржи начали приостанавливать вывод средств в данном блокчейне. Купить мемкоин от жены Дональда Трампа - Мелании Трамп можно было только на различных децентрализованных платформах, поэтому данные площадки, так же как и блокчейн Solana испытывали перегрузки и задержки транзакций. Желающих не упустить данную возможность и приобрести во время запуска мем MELANIA было очень много и это объясняется тем, что за день до этого, муж Мелании - 47 президент США, Дональд Трамп также запустил свой мемкоин, который в пике за 2 дня достигал капитализации в 15 миллиардов долларов и разместился на всех централизованных криптовалютных площадках, а также в приложении для торговли акциями и биржевыми фондами - Robinhood.

Распределение токенов MELANIA

Токеномика MELANIA была разработана с акцентом на справедливое распределение и долгосрочную устойчивость проекта:

Общее количество токенов: 1 миллиард.

Распределение: 35% — команда и разработчики, их токены подлежат вестингу в течение года. 20% — финансовый резерв для дальнейшего развития проекта. 20% — комьюнити, стимулы для развития/вознаграждения сообщества и заключение партнерских программ. 15% — публичное распределение, токены, выделенные для покупки пользователями с рынка. 10% — листинги на биржах и обеспечение ликвидности.



Какие биржи проведут листинг MELANIA

Листинг MELANIA запланирован на крупных платформах. Большинство централизованных бирж уже сделали анонсы о листинге токена:

Данный список может быть расширен, так как токен на рынке менее одного дня и еще могут вестись переговоры с другими платформами.

Как подготовиться к листингу MELANIA

Для успешного участия в торгах и покупки MELANIA важно заранее подготовиться. Вот несколько шагов:

Регистрация на бирже. Выберите одну из бирж, которая будет поддерживать MELANIA, и создайте аккаунт. Верификация. Пройдите процесс KYC для повышения лимитов на торговлю и пополнение счета. Пополнение счета. Зачислите криптовалюту на свой биржевой кошелек, с помощью которой можно будет купить токен или обменяйте фиатные средства на криптовалюту. Уведомления. Настройте уведомления о старте торгов, чтобы успеть приобрести токены по выгодной цене. Биржи заранее размещают таймер до начала листинга у себя на сайте и в приложении.

На каких биржах можно купить MELANIA

На момент написания статьи - 20 января 2025 года MELANIA доступна для покупки на следующих платформах:

MEXC. Централизованная биржа, которая поддерживает торги с низкими комиссиями и широкий спектр инструментов.

Децентрализованные платформы (DEX) экосистемы Solana.

Кошельки, поддерживающие блокчейн Solana: Phantom/Backpack и другие.

Какие риски следует учитывать

Инвестирование в MELANIA, как и в другие криптовалюты, сопряжено с определенными рисками:

Волатильность. Цена монеты испытывает сильные изменения в течение коротких промежутков времени, особенно сейчас в первый день после листинга. Регуляторные ограничения. Некоторые страны могут ограничить доступ к торгам. Недостаток информации. На начальном этапе проект может не раскрывать все детали своего развития. Безопасность. Использование неподтвержденных платформ для покупки монет может привести к потере средств.

Рекомендуется тщательно изучить проект и взвесить риски перед покупкой токенов.

Заключение

Мемкоины MELANIA и TRUMP, выпущенные Меланией и Дональдом Трамп создали новый и активно набирающий внимание нарратив в криптоиндустрии. Сейчас рано судить об успехе токенов в криптосообществе, но стоит следить за их развитием в будущем, чтобы не упустить перспективных возможностей. Если вы планируете инвестировать в MELANIA, подготовьтесь заранее, выбрав подходящую платформу для торговли и оценив возможные риски.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Когда листинг MELANIA?

Многие централизованные платформы объявили о листинге и назначали дату на 20 января 2025 года .

2. На каких биржах можно будет купить MELANIA?

Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX и другие платформы.

3. Какая будет стартовая цена монеты на централизованных биржах?

Ожидается, что начальная цена токена не будет сильно различаться от той, что имеется на децентрализованных площадках и составит около $11-12, в зависимости от спроса на момент листинга.

4. На каком блокчейне выпущен мемкоин $MELANIA?

Данный мемкоин выпущен на одном из самых перспективных и быстроразвивающихся блокчейнов – Solana.

5. Какие риски связаны с покупкой MELANIA?

Волатильность, отсутствие полной информации о планах проекта на токен и возможные регуляторные ограничения.