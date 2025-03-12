Memhash (MEMHASH): Ціна, лістинг та прогнозування ціни в майбутньому

Нещодавно відбувся довгоочікуваний лістинг проєкту Telegam екосистеми - Memhash. Розміщення токена відбулося на кількох біржах, користувачі отримали свою винагороду в токенах проєкту за фазу майнінгу, яка завершилася незадовго до лістингу.

Що таке Memhash

Memhash - це міні-додаток інтегрований у соціальну мережу Telegram. Проєкт являє собою систему майнінгу поінтів за рахунок потужностей процесора пристрою, з якого у користувача відкрито додаток Memhash. Майнінг не йде на постійній основі, а вмикається вручну на певну кількість енергії, запас якої можна збільшити в розділі Поліпшення. Також у додатку доступний лідерборд користувачів і розділ із завданнями, виконавши які можна отримати додаткові поінти.

Проєкт привернув увагу аудиторії Telegram завдяки повній відкритості з боку команди проєкту щодо токеноміки, загальної емісії токенів, дорожньої карти, термінів майнінгу, планів із розвитку проєкту та боротьби з ботами.

Memhash ціна: поточна вартість і динаміка

Ціна Memhash на момент його запуску 28 лютого продемонструвала волатильність, що характерно для більшості нових токенів.

З моменту виходу на біржі токен лише падав у ціні, без будь-яких значущих корекцій, що робить і донині.

- Пікова ціна (all time high) склала $0.0185.

- Мінімальна ціна за один токен (all time low) дорівнює $0.002

Динаміка подальшої вартості токена залежить від декількох чинників, включно з новинами про подальші плани проєкту, його партнерства і впровадження в нові екосистеми. Наразі Memhash переживає початкову фазу свого перебування на ринку, що також відбивається на його вартості. Варто зазначити, що проєкт перебуває під керівництвом авторитетного розробника застосунків Roxman, який також є розробником гучного і вельми успішного мінізастосунку Major. Спираючись на цю інформацію, можна припустити, що ціна токена може набути позитивної динаміки найближчими місяцями, зараз проєкт має трохи охолонути від продажів розчарованих користувачів-аірдропщиків.

Дати та біржі лістингу Memhash

Memhash було офіційно розміщено на кількох великих криптовалютних біржах 28 лютого 2025 року.

Проєкт з’явився на таких популярних біржах, як KuCoin, BitGet і MEXC. Лістинг на таких великих платформах став важливим кроком у просуванні проєкту і забезпеченні ліквідності токена. Крім того, проєкт активно працює над розширенням своєї присутності і на інших біржах, що допоможе залучити нових користувачів та інвесторів.

Memhash прогноз ціни та розвитку проєкту

Прогнози щодо ціни Memhash на найближчі кілька місяців варіюються залежно від різних факторів. Якщо проєкт продовжить розвиватися, а не просто зупинитися на етапі пасивного майнінгу в Telegram, то також привертатиме увагу великих інвесторів і партнерств, завдяки чому його вартість може значно зрости.

Перші місяці після лістингу можуть бути нестабільними і не багатообіцяючими, проте довгострокові прогнози говорять про те, що Memhash має хороший потенціал для зростання, особливо якщо проєкт буде приносити якусь користь і матиме реальне утиліті (застосування). Важливо зазначити, що успішна реалізація дорожньої карти проєкту, а також зростання кількості користувачів можуть істотно вплинути на зростання ціни токена.

Чи можна зараз купити мемхеш?

На поточний момент Memhash доступний для купівлі на кількох великих криптовалютних біржах. Для того щоб інвестувати в цей токен, потрібно створити акаунт на одній із платформ, що підтримують токен Memhash, і пройти процедуру верифікації.

Перед тим як купити токен, важливо провести ретельний розрахунок і оцінити ризики. Потенціал зростання Memhash можливий, однак, як і у випадку з будь-якими криптовалютами, існують ризики, пов’язані з волатильністю і невизначеністю ринку. Тому інвестування в Memhash слід розглядати як довгострокову стратегію, враховуючи можливі коливання цін у короткостроковій перспективі.

Висновок

Memhash подолав важливий етап у вигляді лістингу на біржах. Хоч і зараз вартість токена невелика, порівняно навіть зі значеннями лістингу, ситуація може швидко змінитися в будь-який час. Проте, як і у випадку з іншими криптовалютами, слід враховувати ризики, пов’язані з волатильністю і ліквідністю активу, а також ринкову ситуацію загалом. Якщо проєкт продовжить розвиватися, то він має хороші шанси стати важливою частиною екосистеми Telegram.

FAQ

1. Які чинники впливають на ціну Memhash після лістингу?

На ціну Memhash впливає кілька чинників, включно з попитом і пропозицією на біржах, новинами про проєкт, партнерствами, а також загальними трендами на криптовалютному ринку. Високий інтерес з боку інвесторів і успішні оновлення дорожньої карти проєкту можуть сприяти зростанню вартості.

2. Чи є обмеження щодо мінімальної суми в Memhash?

Як правило, для купівлі Memhash на біржах мінімальна сума може залежати від самої біржі та від поточних умов. Однак багато платформ дозволяють купувати токен на невеликі суми, що робить його доступним для більшості користувачів.

3. Які ризики пов’язані з Memhash?

Як і з будь-яким криптовалютним проєктом, існують ризики, пов’язані з високою волатильністю цін, можливими технічними проблемами або невдалим розвитком проєкту. Ринок криптовалют залишається нестабільним, і навіть успішні проєкти можуть зіткнутися з труднощами. Інвесторам варто бути готовими до можливих коливань цін і враховувати ризики.

4. Чи можна очікувати стабільного зростання Memhash у майбутньому?

Стабільне зростання Memhash у майбутньому можливе, але воно залежатиме від успішної реалізації стратегії проєкту, його здатності залучати нові партнерства та вирішувати актуальні проблеми для користувачів. Ключовим моментом є довгостроковий розвиток і залучення інтересу з боку крипто-спільноти.

5. Як отримати Memhash?

Memhash можна придбати на криптовалютних біржах, що підтримують цей токен. Після реєстрації на біржі, пройшовши процедуру верифікації, користувачі можуть здійснити покупку за допомогою інших криптовалют або фіатних коштів, залежно від умов платформи.