Memhash (MEMHASH): Цена, Листинг и Прогноз Стоимости Токена

Недавно состоялся долгожданный листинг проекта Telegam экосистемы – Memhash. Размещение токена прошло на нескольких биржах, пользователи получили свое вознаграждение в токенах проекта за фазу майнинга, которая завершилась незадолго до листинга.

Что такое Memhash

Memhash – это мини-приложение интегрированное в социальную сеть Telegram. Проект представляет собой систему майнинга поинтов за счет мощностей процессора устройства, с которого у пользователя открыто приложение Memhash. Майнинг не идет на постоянной основе, а включается вручную на определенное количество энергии, запас которой можно увеличить в разделе Улучшения. Также в приложении доступен лидерборд пользователей и раздел с заданиям, выполнив которые можно получить дополнительные поинты.

Проект привлек внимание аудитории Telegram благодаря полной открытости со стороны команды проекта в отношении токеномики, общей эмиссии токенов, дорожной карты, сроков майнинга, планов по развитию проекта и борьбы с ботами.

Memhash цена: текущая стоимость и динамика

Цена Memhash на момент его запуска 28 февраля продемонстрировала волатильность, что характерно для большинства новых токенов.

С момента выхода на биржи токен лишь падал в цене, без каких-либо значимых коррекций, что делает и по сей день.

– Пиковая цена (all time high) составила $0.0185

– Минимальная цена за один токен (all time low) равна $0.002

Динамика дальнейшей стоимости токена зависит от нескольких факторов, включая новости о дальнейших планах проекта, его партнерства и внедрение в новые экосистемы. На данный момент Memhash переживает начальную фазу своего пребывания на рынке, что также отражается на его стоимости. Стоит отметить, что проект находится под руководством авторитетного разработчика приложений Roxman, который также является разработчиком нашумевшего и весьма успешного мини-приложения Major. Опираясь на эту информацию, можно предположить, что цена токена может принять положительную динамику в ближайшие месяцы, сейчас проект должен немного остыть от продаж разочарованных пользователей-аирдропщиков.

Даты и биржи листинга Memhash

Memhash был официально размещен на нескольких крупных криптовалютных биржах 28 февраля 2025 года.

Проект появился на таких популярных биржах, как KuCoin, BitGet и MEXC. Листинг на таких крупных платформах стал важным шагом в продвижении проекта и обеспечении ликвидности токена. Кроме того, проект активно работает над расширением своего присутствия и на других биржах, что поможет привлечь новых пользователей и инвесторов.

Memhash прогноз цены и развития проекта

Прогнозы по цене Memhash на ближайшие несколько месяцев варьируются в зависимости от разных факторов. Если проект продолжит развиваться, а не просто остановиться на этапе пассивного майнинга в Telegram, то также будет привлекать внимание крупных инвесторов и партнерств, за счет чего его стоимость может значительно вырасти.

Первые месяцы после листинга могут быть нестабильными и не многообещающими, однако долгосрочные прогнозы говорят о том, что Memhash имеет хороший потенциал для роста, особенно если проект будет приносить какую-либо пользу и иметь реальное утилити (применение). Важно отметить, что успешная реализация дорожной карты проекта, а также рост количества пользователей могут существенно повлиять на рост цены токена.

Можно ли сейчас купить Memhash?

На текущий момент Memhash доступен для покупки на нескольких крупных криптовалютных биржах. Для того чтобы инвестировать в этот токен, нужно создать аккаунт на одной из платформ, поддерживающих токен Memhash, и пройти процедуру верификации.

Перед тем как купить токен, важно провести тщательный расчет и оценить риски. Потенциал роста Memhash возможен, однако, как и в случае с любыми криптовалютами, существуют риски, связанные с волатильностью и неопределенностью рынка. Поэтому инвестирование в Memhash следует рассматривать как долгосрочную стратегию, учитывая возможные колебания цен в краткосрочной перспективе.

Заключение

Memhash преодолел важный этап в виде листинга на биржах. Хоть и сейчас стоимость токена невелика, в сравнении даже со значениями листинга, ситуация может быстро поменяться в любое время. Тем не менее, как и в случае с другими криптовалютами следует учитывать риски, связанные с волатильностью и ликвидностью актива, а также рыночную обстановку в целом. Если проект продолжит развиваться, то он имеет хорошие шансы стать важной частью экосистемы Telegram.

FAQ

Какие факторы влияют на цену Memhash после листинга?

На цену Memhash влияет несколько факторов, включая спрос и предложение на биржах, новости о проекте, партнерства, а также общие тренды на криптовалютном рынке. Высокий интерес со стороны инвесторов и успешные обновления дорожной карты проекта могут способствовать росту стоимости.

Есть ли ограничения по минимальной сумме в Memhash?

Как правило, для покупки Memhash на биржах минимальная сумма может зависеть от самой биржи и от текущих условий. Однако многие платформы позволяют покупать токен на небольшие суммы, что делает его доступным для большинства пользователей.

Какие риски связаны с Memhash?

Как и с любым криптовалютным проектом, существуют риски, связанные с высокой волатильностью цен, возможными техническими проблемами или неудачным развитием проекта. Рынок криптовалют остается нестабильным, и даже успешные проекты могут столкнуться с трудностями. Инвесторам стоит быть готовыми к возможным колебаниям цен и учитывать риски.

Можно ли ожидать стабильный рост Memhash в будущем?

Стабильный рост Memhash в будущем возможен, но он будет зависеть от успешной реализации стратегии проекта, его способности привлекать новые партнерства и решать актуальные проблемы для пользователей. Ключевым моментом является долгосрочное развитие и привлечение интереса со стороны крипто-сообщества.

Как получить Memhash?

Memhash можно приобрести на криптовалютных биржах, поддерживающих данный токен. После регистрации на бирже, пройдя процедуру верификации, пользователи могут осуществить покупку с помощью других криптовалют или фиатных средств, в зависимости от условий платформы.