Move-to-Earn (M2E): Як заробляти на русі та чому інтерес згас?

Наратив «рухайся, щоб заробляти» був на піку своєї популярності під час бичачого циклу 2021-2022 року. Багато хто зробив непогані гроші буквально з повітря, проте це свято не тривало довго.

Що таке Move-to-Earn і як це працює?

Move-to-Earn (M2E) - це концепція, яка дає змогу користувачам заробляти криптовалюту або токени за фізичну активність, як-от ходьба, біг або тренування. В основі move to earn лежать мобільні додатки та блокчейн-технології, які відстежують активність користувачів і винагороджують їх цифровими активами.

Принцип роботи M2E-платформ такий: користувач встановлює застосунок, синхронізує його зі смартфоном або переносним пристроєм (наприклад, фітнес-браслетом), виконує фізичні вправи й отримує токени. Ці токени можна використовувати всередині екосистеми проєкту, обмінювати на інші криптовалюти або виводити у фіат. Однак кожна платформа має свою економічну модель, яка визначає правила нарахування та використання нагород.

Розквіт M2E: коли і чому проєкти стали популярними?

Бум Move-to-Earn почався у 2021-2022 роках, коли ринок криптовалют був на підйомі, а концепція Play-to-Earn (P2E) вже довела свою ефективність. Багато інвесторів і користувачів побачили в M2E можливість не тільки підтримувати активний спосіб життя, а й заробляти на цьому.

Sweatcoin - піонер концепції

Одним із перших популярних M2E-проектів став Sweatcoin, такий собі фітнес на блокчейні. Він з’явився ще 2015 року, але особливої популярності набув у період зростання інтересу до Web3.

Принцип роботи Sweatcoin:

Додаток відстежує кількість кроків користувача за допомогою сенсорів смартфона і GPS, після чого конвертує їх у Sweatcoins. Усередині екосистеми застосунку цю валюту можна витрачати на різні товари, послуги або пожертви.

Конвертація кроків у Sweatcoins:

1,000 кроків = 0.95 SWC (з урахуванням комісії на обробку даних).

Щоденний ліміт (без підписки Premium) - до 10 SWC.

З підпискою Premium можна отримувати в 2 рази більше монет.

На що можна було витрачати Sweatcoins:

Купівля товарів і послуг (електроніка, підписки, купони на знижки).

Пожертвування на благодійність.

Обмін на $SWEAT (токен у блокчейні).

Sweatcoins та їхній обмін на криптовалюту $SWEAT:

2022 року Sweatcoin запустив криптовалюту $SWEAT на базі блокчейна NEAR Protocol, перетворивши кроки на реальний цифровий актив.

Основні аспекти $SWEAT:

З’явився у вересні 2022 року через airdrop для користувачів Sweatcoin.

Можна торгувати на біржах (Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, и BingX).

Використовується у Web3-просторі донині (стейкінг, DeFi, DAO).

Майбутнє проєкту:

Sweatcoin не зупиняється на досягнутому і планує розширювати екосистему:

Запуск нових функцій (NFT, DeFi-опції, місії).

Розвиток Sweat Economy - створення повноцінного Web3-фітнес-світу.

Глобальна експансія - інтеграція в спортивні бренди та медичні технології.

Genopets - ігровий формат M2E

Іншим цікавим проєктом у сфері M2E став Genopets - перша у своєму роді блокчейн-гра, що поєднує елементи Move-to-Earn і Play-to-Earn.

Структура проекту:

Move-to-Earn - користувачі заробляють токени, виконуючи фізичну активність (монетизація кроків).

NFT-вихованці - унікальні цифрові істоти, які можна розвивати і кастомізувати.

P2E-механіка - можливість заробляти і торгувати внутрішньоігровими активами.

Блокчейн Solana - висока швидкість транзакцій і низькі комісії.

Механіка роботи Genopets:

1. Ходьба і збір енергії

Кожен крок користувача конвертується в енергію, яка використовується для розвитку NFT-вихованця.

2. Розвиток Genopet

Отриману енергію можна витрачати на:

Поліпшення характеристик вихованця.

Зміну зовнішнього вигляду (еволюція).

Участь у PvP-битвах та інших ігрових подіях.

3. економіка та заробіток

У грі є дві основні криптовалюти:

$GENE (керуючий токен)

Використовується для голосування в DAO.

Дозволяє купувати ексклюзивні NFT.

Застосовується для стейкінга й отримання нагород.

$KI (ігровий токен)

Використовується для крафту предметів.

Дає змогу прискорювати розвиток вихованця.

Можна заробляти за активність і PvP-бої.

Майбутнє проєкту:

Розвиток PvP-боїв - битви між вихованцями з можливістю заробляти $KI.

Впровадження нових Habitat-оновлень - розширення системи жител.

Інтеграція нових ігрових механік - квести, випробування та інші активності.

Чому інтерес до Move-to-Earn знизився?

Незважаючи на вражаючий старт, популярність Move-to-Earn-проектів почала згасати вже до кінця 2022 року. Основними причинами стали не життєздатні економічні моделі та технічні складнощі.

Проблеми з токеномікою

Більшість M2E-проектів зіткнулися з нестійкою токеномікою. Оскільки винагороди видавалися у вигляді токенів, їхня кількість швидко зростала, а попит не встигав за пропозицією. До того ж, сильний вплив справила і велика кількість шортових угод на споті. Це призводило до інфляції та падіння вартості нагород. Крім того, відсутність довгострокової стратегії у деяких проєктів робила їхню фінансову модель нестійкою.

Висока волатильність і знецінення нагород

Як відомо, крипторинок, на відміну від інших фінансових ринків, найбільш схильний до високої волатильності, і, як показала практика, проекти M2E не стали винятком. У міру падіння цін на токени, винагороди користувачів також планомірно прагнули до зменшення, внаслідок чого заробіток уже переставав бути мотивуючим фактором. У результаті користувачі втрачали інтерес, адже ніякої іншої практичної користі ці проєкти надати не могли, тому сукупність усіх цих факторів і призвела до зниження цінності проєктів.

Чи залишається у M2E майбутнє?

Хоча Move-to-Earn втратив колишню популярність, концепція залишається перспективною за умови розв’язання проблем токеноміки, впровадження більш стійких бізнес-моделей і наявності публічних дорожніх карт. Деякі Web3 додатки починають експериментувати з гібридними моделями монетизації, де move to earn проєкти інтегрується з рекламними пропозиціями, підписками або навіть медичними програмами.

2024 і 2025 рік знаменуються часом розвитку технологій нового рівня, таких як штучний інтелект і розширена реальність. Таким чином, M2E навряд чи зникне повністю, але, ймовірно, завдяки технологіям еволюціонує в більш стійкі та інтегровані рішення, просто на це потрібен час.

FAQ

1. Чи можна реально заробити на M2E-проєктах?

Так, але прибутковість залежить від безлічі факторів: вартості токенів, активності користувачів і стану криптовалютного ринку. У довгостроковій перспективі заробіток може знижуватися через інфляцію токенів.

2. Які найпопулярніші M2E-додатки?

Гігантами M2E-сектора можна назвати - Sweatcoin, STEPN, Genopets, Step App і Walken.

3. Чому більшість M2E-проектів втрачають популярність?

Основні причини: нестійка токеноміка, висока волатильність нагород і зниження інтересу користувачів після падіння прибутковості.

4. Які перспективи у Move-to-Earn?

Якщо проєкти зможуть знайти стійку модель монетизації та залучити нових користувачів за рахунок інтеграції з іншими сервісами (медичними, ігровими, рекламними), то у M2E може бути майбутнє.

5. Як обрати надійний M2E-проект?

Варто звертати увагу на токеноміку, стратегію розвитку, наявність реального попиту на токени та активність спільноти. Також важливо враховувати репутацію розробників і партнерів проєкту.