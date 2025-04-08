Как работает Move-to-Earn и почему угас

Нарратив “двигайся, чтобы зарабатывать” был на пике своей популярности во время бычьего цикла 2021-2022 года. Многие сделали неплохие деньги буквально из воздуха, однако этот праздник не продлился долго.

Что такое Move-to-Earn и как это работает?

Move-to-Earn (M2E) – это концепция, которая позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту или токены за физическую активность, например ходьбу, бег или тренировки. В основе move to earn лежат мобильные приложения и блокчейн-технологии, которые отслеживают активность пользователей и вознаграждают их цифровыми активами.

Принцип работы M2E-платформ следующий: пользователь устанавливает приложение, синхронизирует его со смартфоном или носимым устройством (например, фитнес-браслетом), выполняет физические упражнения и получает токены. Эти токены можно использовать внутри экосистемы проекта, обменивать на другие криптовалюты или выводить в фиат. Однако каждая платформа имеет свою экономическую модель, которая определяет правила начисления и использования наград.

Расцвет M2E: когда и почему проекты стали популярны?

Бум Move-to-Earn начался в 2021–2022 годах, когда рынок криптовалют был на подъеме, а концепция Play-to-Earn (P2E) уже доказала свою эффективность. Многие инвесторы и пользователи увидели в M2E возможность не только поддерживать активный образ жизни, но и зарабатывать на этом.

Sweatcoin – пионер концепции

Одним из первых популярных M2E-проектов стал Sweatcoin, некий фитнес на блокчейне. Он появился еще в 2015 году, но особую популярность получил в период роста интереса к Web3.

Принцип работы Sweatcoin:

Приложение отслеживает количество шагов пользователя с помощью сенсоров смартфона и GPS, после чего конвертирует их в Sweatcoins. Внутри экосистемы приложения эту валюту можно тратить на различные товары, услуги или пожертвования.

Конвертация шагов в Sweatcoins:

1,000 шагов = 0.95 SWC (с учетом комиссии на обработку данных).

Ежедневный лимит (без подписки Premium) – до 10 SWC.

С подпиской Premium можно получать в 2 раза больше монет.

На что можно было тратить Sweatcoins:

Покупка товаров и услуг (электроника, подписки, купоны на скидки).

Пожертвования на благотворительность.

Обмен на $SWEAT (токен в блокчейне).

Sweatcoins и их обмен на криптовалюту $SWEAT:

В 2022 году Sweatcoin запустил криптовалюту $SWEAT на базе блокчейна NEAR Protocol, превратив шаги в реальный цифровой актив.

Основные аспекты $SWEAT:

Появился в сентябре 2022 года через airdrop для пользователей Sweatcoin.

Можно торговать на биржах (Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, и BingX).

Используется в Web3-пространстве по сей день (стейкинг, DeFi, DAO).

Будущее проекта:

Sweatcoin не останавливается на достигнутом и планирует расширять экосистему:

Запуск новых функций (NFT, DeFi-опции, миссии).

Развитие Sweat Economy – создание полноценного Web3-фитнес-мира.

Глобальная экспансия – интеграция в спортивные бренды и медицинские технологии.

Genopets – игровой формат M2E

Другим интересным проектом в сфере M2E, стал Genopets – первая в своем роде блокчейн-игра, совмещающая элементы Move-to-Earn и Play-to-Earn.

Структура проекта:

Move-to-Earn – пользователи зарабатывают токены, выполняя физическую активность (монетизация шагов).

NFT-питомцы – уникальные цифровые существа, которые можно развивать и кастомизировать.

P2E-механика – возможность зарабатывать и торговать внутриигровыми активами.

Блокчейн Solana – высокая скорость транзакций и низкие комиссии.

Механика работы Genopets:

1. Ходьба и сбор энергии

Каждый шаг пользователя конвертируется в энергию, которая используется для развития NFT-питомца.

2. Развитие Genopet

Полученную энергию можно тратить на:

Улучшение характеристик питомца.

Изменение внешнего вида (эволюция).

Участие в PvP-битвах и других игровых событиях.

3. Экономика и заработок

В игре есть две основные криптовалюты:

$GENE (управляющий токен)

Используется для голосования в DAO.

Позволяет покупать эксклюзивные NFT.

Применяется для стейкинга и получения наград.

$KI (игровой токен)

Используется для крафта предметов.

Позволяет ускорять развитие питомца.

Можно зарабатывать за активность и PvP-бои.

Будущее проекта:

Развитие PvP-сражений – битвы между питомцами с возможностью зарабатывать $KI.

Внедрение новых Habitat-обновлений – расширение системы жилищ.

Интеграция новых игровых механик – квесты, испытания и другие активности.

Почему интерес к Move-to-Earn снизился?

Несмотря на впечатляющий старт, популярность Move-to-Earn-проектов начала угасать уже к концу 2022 года. Основными причинами стали не жизнеспособные экономические модели и технические сложности.

Проблемы с токеномикой

Большинство M2E-проектов столкнулись с неустойчивой токеномикой. Так как вознаграждения выдавались в виде токенов, их количество быстро росло, а спрос не успевал за предложением. К тому же, сильное влияние оказало и большое количество шортовых сделок на споте. Это приводило к инфляции и падению стоимости наград. Кроме того, отсутствие долгосрочной стратегии у некоторых проектов делало их финансовую модель неустойчивой.

Высокая волатильность и обесценивание наград

Как известно, крипто рынок в отличие от других финансовых рынков, наиболее подвержен высокой волатильности и, как показала практика, проекты M2E не стали исключением. По мере падения цен на токены, вознаграждения пользователей также планомерно стремились к уменьшению, вследствие чего заработок уже переставал быть мотивирующим фактором. В результате пользователи теряли интерес, ведь никакой другой практической пользы данные проекты предоставить не могли, потому совокупность всех этих факторов и привела к снижению ценности проектов.

Остается ли у M2E будущее?

Хотя Move-to-Earn потерял былую популярность, концепция остается перспективной при условии решения проблем токеномики, внедрения более устойчивых бизнес-моделей и наличия публичных дорожных карт. Некоторые Web3 приложения начинают экспериментировать с гибридными моделями монетизации, где move to earn проекты интегрируется с рекламными предложениями, подписками или даже медицинскими программами.

2024 и 2025 год знаменуются временем развития технологий нового уровня, таких как искусственный интеллект и расширенная реальность. Таким образом, M2E навряд ли исчезнет полностью, но, вероятно, благодаря технологиям эволюционирует в более устойчивые и интегрированные решения, просто на это нужно время.

FAQ

1. Можно ли реально заработать на M2E-проектах?

Да, но доходность зависит от множества факторов: стоимости токенов, активности пользователей и состояния криптовалютного рынка. В долгосрочной перспективе заработок может снижаться из-за инфляции токенов.

2. Какие самые популярные M2E-приложения?

Гигантами M2E сектора можно назвать – Sweatcoin, STEPN, Genopets, Step App и Walken.

3. Почему большинство M2E-проектов теряют популярность?

Основные причины: неустойчивая токеномика, высокая волатильность наград и снижение интереса пользователей после падения доходности.

4. Какие перспективы у Move-to-Earn?

Если проекты смогут найти устойчивую модель монетизации и привлечь новых пользователей за счет интеграции с другими сервисами (медицинскими, игровыми, рекламными), то у M2E может быть будущее.

5. Как выбрать надежный M2E-проект?

Стоит обращать внимание на токеномику, стратегию развития, наличие реального спроса на токены и активность сообщества. Также важно учитывать репутацию разработчиков и партнеров проекта.