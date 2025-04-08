Как работает Move-to-Earn и почему угас
Нарратив “двигайся, чтобы зарабатывать” был на пике своей популярности во время бычьего цикла 2021-2022 года. Многие сделали неплохие деньги буквально из воздуха, однако этот праздник не продлился долго.
Что такое Move-to-Earn и как это работает?
Move-to-Earn (M2E) – это концепция, которая позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту или токены за физическую активность, например ходьбу, бег или тренировки. В основе move to earn лежат мобильные приложения и блокчейн-технологии, которые отслеживают активность пользователей и вознаграждают их цифровыми активами.
Принцип работы M2E-платформ следующий: пользователь устанавливает приложение, синхронизирует его со смартфоном или носимым устройством (например, фитнес-браслетом), выполняет физические упражнения и получает токены. Эти токены можно использовать внутри экосистемы проекта, обменивать на другие криптовалюты или выводить в фиат. Однако каждая платформа имеет свою экономическую модель, которая определяет правила начисления и использования наград.
Расцвет M2E: когда и почему проекты стали популярны?
Бум Move-to-Earn начался в 2021–2022 годах, когда рынок криптовалют был на подъеме, а концепция Play-to-Earn (P2E) уже доказала свою эффективность. Многие инвесторы и пользователи увидели в M2E возможность не только поддерживать активный образ жизни, но и зарабатывать на этом.
Sweatcoin – пионер концепции
Одним из первых популярных M2E-проектов стал Sweatcoin, некий фитнес на блокчейне. Он появился еще в 2015 году, но особую популярность получил в период роста интереса к Web3.
Принцип работы Sweatcoin:
Приложение отслеживает количество шагов пользователя с помощью сенсоров смартфона и GPS, после чего конвертирует их в Sweatcoins. Внутри экосистемы приложения эту валюту можно тратить на различные товары, услуги или пожертвования.
Конвертация шагов в Sweatcoins:
-
1,000 шагов = 0.95 SWC (с учетом комиссии на обработку данных).
-
Ежедневный лимит (без подписки Premium) – до 10 SWC.
-
С подпиской Premium можно получать в 2 раза больше монет.
На что можно было тратить Sweatcoins:
-
Покупка товаров и услуг (электроника, подписки, купоны на скидки).
-
Пожертвования на благотворительность.
-
Обмен на $SWEAT (токен в блокчейне).
Sweatcoins и их обмен на криптовалюту $SWEAT:
В 2022 году Sweatcoin запустил криптовалюту $SWEAT на базе блокчейна NEAR Protocol, превратив шаги в реальный цифровой актив.
Основные аспекты $SWEAT:
-
Появился в сентябре 2022 года через airdrop для пользователей Sweatcoin.
-
Можно торговать на биржах (Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, и BingX).
-
Используется в Web3-пространстве по сей день (стейкинг, DeFi, DAO).
Будущее проекта:
Sweatcoin не останавливается на достигнутом и планирует расширять экосистему:
-
Запуск новых функций (NFT, DeFi-опции, миссии).
-
Развитие Sweat Economy – создание полноценного Web3-фитнес-мира.
-
Глобальная экспансия – интеграция в спортивные бренды и медицинские технологии.
Genopets – игровой формат M2E
Другим интересным проектом в сфере M2E, стал Genopets – первая в своем роде блокчейн-игра, совмещающая элементы Move-to-Earn и Play-to-Earn.
Структура проекта:
-
Move-to-Earn – пользователи зарабатывают токены, выполняя физическую активность (монетизация шагов).
-
NFT-питомцы – уникальные цифровые существа, которые можно развивать и кастомизировать.
-
P2E-механика – возможность зарабатывать и торговать внутриигровыми активами.
-
Блокчейн Solana – высокая скорость транзакций и низкие комиссии.
Механика работы Genopets:
1. Ходьба и сбор энергии
Каждый шаг пользователя конвертируется в энергию, которая используется для развития NFT-питомца.
2. Развитие Genopet
Полученную энергию можно тратить на:
-
Улучшение характеристик питомца.
-
Изменение внешнего вида (эволюция).
-
Участие в PvP-битвах и других игровых событиях.
3. Экономика и заработок
В игре есть две основные криптовалюты:
$GENE (управляющий токен)
-
Используется для голосования в DAO.
-
Позволяет покупать эксклюзивные NFT.
-
Применяется для стейкинга и получения наград.
$KI (игровой токен)
-
Используется для крафта предметов.
-
Позволяет ускорять развитие питомца.
-
Можно зарабатывать за активность и PvP-бои.
Будущее проекта:
-
Развитие PvP-сражений – битвы между питомцами с возможностью зарабатывать $KI.
-
Внедрение новых Habitat-обновлений – расширение системы жилищ.
-
Интеграция новых игровых механик – квесты, испытания и другие активности.
Почему интерес к Move-to-Earn снизился?
Несмотря на впечатляющий старт, популярность Move-to-Earn-проектов начала угасать уже к концу 2022 года. Основными причинами стали не жизнеспособные экономические модели и технические сложности.
Проблемы с токеномикой
Большинство M2E-проектов столкнулись с неустойчивой токеномикой. Так как вознаграждения выдавались в виде токенов, их количество быстро росло, а спрос не успевал за предложением. К тому же, сильное влияние оказало и большое количество шортовых сделок на споте. Это приводило к инфляции и падению стоимости наград. Кроме того, отсутствие долгосрочной стратегии у некоторых проектов делало их финансовую модель неустойчивой.
Высокая волатильность и обесценивание наград
Как известно, крипто рынок в отличие от других финансовых рынков, наиболее подвержен высокой волатильности и, как показала практика, проекты M2E не стали исключением. По мере падения цен на токены, вознаграждения пользователей также планомерно стремились к уменьшению, вследствие чего заработок уже переставал быть мотивирующим фактором. В результате пользователи теряли интерес, ведь никакой другой практической пользы данные проекты предоставить не могли, потому совокупность всех этих факторов и привела к снижению ценности проектов.
Остается ли у M2E будущее?
Хотя Move-to-Earn потерял былую популярность, концепция остается перспективной при условии решения проблем токеномики, внедрения более устойчивых бизнес-моделей и наличия публичных дорожных карт. Некоторые Web3 приложения начинают экспериментировать с гибридными моделями монетизации, где move to earn проекты интегрируется с рекламными предложениями, подписками или даже медицинскими программами.
2024 и 2025 год знаменуются временем развития технологий нового уровня, таких как искусственный интеллект и расширенная реальность. Таким образом, M2E навряд ли исчезнет полностью, но, вероятно, благодаря технологиям эволюционирует в более устойчивые и интегрированные решения, просто на это нужно время.
FAQ
1. Можно ли реально заработать на M2E-проектах?
Да, но доходность зависит от множества факторов: стоимости токенов, активности пользователей и состояния криптовалютного рынка. В долгосрочной перспективе заработок может снижаться из-за инфляции токенов.
2. Какие самые популярные M2E-приложения?
Гигантами M2E сектора можно назвать – Sweatcoin, STEPN, Genopets, Step App и Walken.
3. Почему большинство M2E-проектов теряют популярность?
Основные причины: неустойчивая токеномика, высокая волатильность наград и снижение интереса пользователей после падения доходности.
4. Какие перспективы у Move-to-Earn?
Если проекты смогут найти устойчивую модель монетизации и привлечь новых пользователей за счет интеграции с другими сервисами (медицинскими, игровыми, рекламными), то у M2E может быть будущее.
5. Как выбрать надежный M2E-проект?
Стоит обращать внимание на токеномику, стратегию развития, наличие реального спроса на токены и активность сообщества. Также важно учитывать репутацию разработчиков и партнеров проекта.