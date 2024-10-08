Перспективні криптовалюти у 2024 році

Для трейдера основним показником перспективності криптовалюти є її спекулятивний потенціал. Криптовалюта може нести в собі ідеальну технологію для цифрових фінансів, але для трейдера така криптовалюта не матиме перспектив, якщо ніхто не зацікавлений у цих рішеннях, ніхто не купує цю криптовалюту, і її курс стабільно падає.

Приблизно так виглядає графік курсу більшості альтернативних криптовалют до біткоїна, якщо взяти проміжок у рік або кілька років. Звідси можна зробити висновок, що список «найкращі криптовалюти 2024» має очолити біткоїн.

Bitcoin (BTC)

Безпека Біткоїна перевірена п’ятнадцятирічною історією і величезною обчислювальною потужністю, використовуваною для підтримки роботи його блокчейна.

Складність мережі стабільно зростає, і ймовірність її злому близька до нуля. Тому немає більш надійного засобу зберігання заощаджень і здійснення переказів, ніж мережа Біткоїна.

За нинішньої міжнародної напруженості навіть державні активи можуть бути легко заморожені в зарубіжних банках. Що вже тоді говорити про приватні! Тому потреба в способі зберігання коштів, за якого ніхто не може їх забрати, буде тільки збільшуватися. А Біткоїн найкраще задовольняє цю потребу.

Чим більше людей це розуміють, тим вищий попит на біткоїни. Разом із попитом зростає і їхня ціна. Тому на запитання «яку крипту купити» найкраща відповідь - біткоїн.

Ethereum (ЕТН)

Ефіріум в індустрії криптовалют іноді називають second best (другий найкращий). Але проблема блокчейна Ефіріум у тому, що в нього багато конкурентів. Усі «вбивці Ефіріума», які з’являються на ринку, створюють технічні платформи, сумісні з ним. А отже, всі унікальні продукти, що створюються в мережі Ethereum, можуть бути легко відтворені в інших мережах, з меншими комісіями і більшою швидкістю.

Але у 2024 році в мережі Ethereum створюється кілька проривних рішень, які не вийде перенести в інші мережі. До них, наприклад, належать

конфіденційна перевірка автентичності даних TLSNotary,

приватні перекази грошей електронною поштою emailwallet,

приватні криптофіатні шлюзи.

Якщо такі рішення знайдуть свого споживача, то це збільшить попит на ETH як на єдиний спосіб оплати газу за їх використання.

Tether (USDT)

USDT - це криптовалюта, яка утримує перше місце за щоденним обсягом торгів (за даними Coinmarketcap).

USDT є стейблкоїном, тому в контексті перспектив трейдингу його можна розглядати тільки як валюту профіту. Тобто якщо при налаштуванні бота для біткоїна на платформі Veles ми вибираємо торгову пару, перед нами може постати такий вибір:

BTC/EUR,

BTC/FDUSD,

BTC/USDT.

Наскільки виправданим буде вибір USDT у цьому випадку?

З одного боку, саме в USDT трейдери виплачують винагороду платформі Veles за прибуток, отриманий від торгових ботів. І зручно, якщо доходи і витрати будуть в одному і тому ж активі. Крім того, USDT дуже затребуваний на ринку, і його завжди можна вигідно продати.

З іншого боку, де-юре токени USDT являють собою зобов’язання компанії Tether виплатити долари їхнім власникам. І ці зобов’язання компанія готова виконати тільки перед користувачами сайту Tether.to, які пройшли верифікацію на цьому сайті. А процес верифікації там довгий, і далеко не кожному вдається його пройти. Ба більше, навіть після верифікації Tether може закривати акаунти без пояснення причин. І якщо раптом довіра до Tether похитнеться, і учасники ринку не будуть готові обмінювати токени USDT за прийнятним курсом, власники токенів можуть несподівано виявити, що у них на руках зобов’язання, які Tether не збирається виконувати.

Однак чутки про крах Tether ходять щонайменше з 2017 року, але протягом усього цього часу USDT загалом зберігає прив’язку до долара. Тому можна сподіватися, що і в перспективі використання цього активу для торгівлі залишиться більш-менш безпечною опцією.

USD Coin (USDC)

Токен USD Coin, на відміну від USDT, легко може бути погашений. Термін «погашення» означає пред’явлення токену для обміну на долари. Обидва емітенти - Circle і Coinbase - є ліцензованими фінансовими компаніями, і їхні зобов’язання виглядають більш надійними, ніж зобов’язання Tether. Принаймні, якщо вони відмовляться видати долари замість токенів USDC, відмову можна буде оскаржити в американському суді.

Тому в довгострокових торгових стратегіях використання USDC як альтернативи USDT може бути кращим.

Ще одним перспективним варіантом торгівлі може стати обмін USDC на USDT на біржі Bybit. У цій торговій парі нульова комісія, і ви можете налаштувати торговий бот на платформі Veles так, щоб він виставив сітку ордерів на рівнях 0,9998, 0,9999, 1,0000, 1,0001, 1,0002 тощо. При кожному коливанні курсу на один пункт буде відкриватися угода, яка практично без ризику приноситиме прибуток у розмірі 0,01% від виділеного на неї капіталу.

Десять угод на день принесуть прибуток 36% річних. Такий пасивний дохід - за допомогою бота, що торгує без вашої участі, - це дуже вигідна можливість.

Ripple (XRP)

Криптовалюта XRP виглядає особливо перспективною саме в контексті її використання торговим ботом Veles. Ось уже кілька років курс Ripple до долара коливається в обмеженому ціновому каналі, але на короткострокових відрізках демонструє досить високу волатильність. Це ідеальні умови для тренд-нейтральних сіткових ботів.

Через цю тенденцію Ripple виглядає як найвигідніша криптовалюта для торгівлі ботами.

Toncoin (TON)

На Toncoin багато хто покладав великі надії через інтеграцію з Телеграмом. Але серйозна інтеграція досі не проглядається: навіть у самому Телеграмі Toncoin мало де можна використовувати для платежів. Крім того, у вересні 2024 року про інтеграцію з Телеграмом оголосив BNB Chain.

А проєкти, що виходять на блокчейні TON, здебільшого є мем-коїнами, які втрачають свою вартість одразу після лістингу на біржах. І це знижує інтерес користувачів до екосистеми TON.

Таким чином, Toncoin поки виглядає перспективним хіба що для шорту. Але шорт - це досить ризикований торговий метод. Курс не може впасти нижче нуля, тому потенційний прибуток від шорту жорстко обмежений. А зростати курс може як завгодно високо, тому збитки можуть багаторазово перевищувати очікуваний прибуток.

Solana (SOL)

Курс Solana протягом 2024 року зростав здебільшого на тлі інтересу до мем-коїнів і NFT, що випускаються в цій мережі. Але таке джерело інтересу має властивість вичерпуватися, мем-коїни дедалі менше сприймаються як перспективні монети, і для оцінки майбутнього попиту на SOL потрібно подивитися, чи зможуть розробники запропонувати нові наративи. Поки що з цією криптовалютою можна розраховувати в кращому разі на боковик, який, щоправда, є дуже перспективним сценарієм для ботів Veles, що працюють у заданому ціновому коридорі.

TRON (TRX)

За 2024 рік блокчейн Tron став мережею, у якій випущено найбільше токенів USDT - криптовалюти з максимальним щоденним обсягом торгів. Це сприяє стійкому попиту на TRX, адже монета необхідна для оплати газу в транзакціях USDT.

Своєю чергою, попит на монету підтримує її курс, і TRX за нинішніх умов виглядає дуже перспективним активом.

Dogecoin (DOGE)

Ринок DOGE у 2024 році оздоровлюється. Раніше курс цієї монети дуже нервово реагував на будь-які висловлювання про неї, які йшли від лідерів думок (насамперед - від Ілона Маска). Але коли 7 вересня 2024 року Маск укотре згадав DOGE у своєму мікроблозі, це зовсім не позначилося на курсі.

Отже, зараз можна спокійно торгувати DOGE з невеликим плечем, не побоюючись, що позиція буде ліквідована через необережне слово якоїсь знаменитості.

За якими критеріями вибирати криптовалюту для інвестицій

Під час ухвалення рішення, яку криптовалюту купити для інвестицій, потрібно насамперед відповісти собі на запитання: «Кому я зможу її продати?»

Біткоїн можна продати тим, кому потрібен максимально надійний засіб зберігання заощаджень.

Стейблкоїни можна продати їхнім емітентам (поміняти на долари), але не завжди.

Нативні монети блокчейнів (альткоїни або альти) можна продати тим, хто активно проводить операції на цих блокчейнах і потребує коштів для оплати газу.

Біржові токени потрібні трейдерам, які хочуть заощадити на комісіях відповідних бірж.

Мем-коїни, напевно, взагалі не варто використовувати для інвестицій, тому що дуже непросто відповісти на питання, хто їх погодиться купити і навіщо.

Зрозумівши, хто може стати майбутнім покупцем, потрібно оцінити перспективи зростання попиту. І якщо ви приходите до висновку, що для зростання попиту є підстави, то в обрану криптовалюту можна вкладати гроші.

Висновки

Потенціал зростання мають різні криптовалюти. Однак у трейдингу важлива не тільки стійкість зростання активів, а й їхня волатильність. Багато ботів на платформі Veles найбільш ефективні з активами, курси яких часто повертаються до середнього значення. Це створює більше можливостей для успішних угод і отримання прибутку за рахунок багаторазових коливань цін.