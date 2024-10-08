Перспективные криптовалюты в 2024 году

Для трейдера основным показателем перспективности криптовалюты является её спекулятивный потенциал. Криптовалюта может нести в себе идеальную технологию для цифровых финансов, но для трейдера такая криптовалюта не будет иметь перспектив, если никто не заинтересован в этих решениях, никто не покупает эту криптовалюту, и её курс стабильно падает.

Примерно так выглядит график курса большинства альтернативных криптовалют к биткоину, если взять промежуток в год или несколько лет. Отсюда можно сделать вывод, что список “лучшие криптовалюты 2024” должен возглавить биткоин.

Bitcoin (BTC)

Безопасность Биткоина проверена пятнадцатилетней историей и огромной вычислительной мощностью, используемой для поддержания работы его блокчейна.

Сложность сети стабильно растёт, и вероятность её взлома близка к нулю. Поэтому нет более надёжного средство хранения сбережений и совершения переводов, чем сеть Биткоина.

При нынешней международной напряжённости даже государственные активы могут быть легко заморожены в зарубежных банках. Что уж тогда говорить о частных! Поэтому потребность в способе хранения средств, при котором никто не может их отнять, будет только увеличиваться. А Биткоин лучше всех удовлетворяет эту потребность.

Чем больше людей это понимают, тем выше спрос на биткоины. Вместе со спросом растёт и их цена. Поэтому на вопрос “какую крипту купить” лучший ответ - биткоин.

Ethereum (ЕТН)

Эфириум в индустрии криптовалют иногда называют second best (второй лучший). Но проблема блокчейна Эфириум в том, что у него много конкурентов. Все “убийцы Эфириума”, которые появляются на рынке, создают технические платформы, совместимые с ним. А значит, все уникальные продукты, создаваемые в сети Ethereum, могут быть легко воспроизведены в других сетях, с меньшими комиссиями и большей скоростью.

Но в 2024 году в сети Ethereum создаётся несколько прорывных решений, которые не получится перенести в другие сети. К ним, например, относятся

конфиденциальная проверка подлинности данных TLSNotary,

приватные переводы денег по электронной почте emailwallet,

приватные криптофиатные шлюзы.

Если такие решения найдут своего потребителя, то это увеличит спрос на ETH как на единственный способ оплаты газа за их использование. Вместе с этим растет и запрос на тему того, сколько стоит эфириум, что вполне обусловленно вышеперечисленными факторами. Мы настоятельно рекомендуем использовать конвертер эфириум в рубли для корректной оценки стоимости криптовалюты.

Tether (USDT)

USDT - это криптовалюта, удерживающая первое место по ежедневному объёму торгов (по данным Coinmarketcap).

USDT является стейблкоином, поэтому в контексте перспектив трейдинга его можно рассматривать только в качестве валюты профита. То есть если при настройке бота для биткоина на платформе Veles мы выбираем торговую пару, перед нами может встать такой выбор:

BTC/EUR,

BTC/FDUSD,

BTC/USDT.

Насколько оправданным будет выбор USDT в данном случае?

С одной стороны, именно в USDT трейдеры выплачивают вознаграждение платформе Veles за прибыль, полученную от торговых ботов. И удобно, если доходы и расходы будут в одном и том же активе. Кроме того, USDT очень востребован на рынке, и его всегда можно выгодно продать.

С другой стороны, де-юре токены USDT представляют собой обязательства компании Tether выплатить доллары их держателям. И эти обязательства компания готова выполнить только перед пользователями сайта Tether.to, прошедшими верификацию на этом сайте. А процесс верификации там долгий, и далеко не каждому удаётся его пройти. Более того, даже после верификации Tether может закрывать аккаунты без объяснения причин. И если вдруг доверие к Tether пошатнётся, и участники рынка не будут готовы обменивать токены USDT по приемлемому курсу, владельцы токенов могут неожиданно обнаружить, что у них на руках обязательства, которые Tether не собирается выполнять.

Однако слухи о крахе Tether ходят как минимум с 2017 года, но в течение всего этого времени USDT в целом сохраняет привязку к доллару. Поэтому можно надеяться, что и в перспективе использование данного актива для торговли останется более-менее безопасной опцией.

USD Coin (USDC)

Токен USD Coin, в отличие от USDT, легко может быть погашен. Термин “погашение” означает предъявление токену для обмена на доллары. Оба эмитента - Circle и Coinbase - являются лицензированными финансовыми компаниями, и их обязательства выглядят более надёжными, чем обязательства Tether. По крайней мере, если они откажутся выдать доллары взамен токенов USDC, отказ можно будет оспорить в американском суде.

Поэтому в долгосрочных торговых стратегиях использование USDC как альтернативы USDT может быть предпочтительным.

Ещё одним перспективным вариантом торговли может стать обмен USDC на USDT на бирже Bybit. В этой торговой паре нулевая комиссия, и вы можете настроить торговый бот на платформе Veles таким образом, чтобы он выставил сетку ордеров на уровнях 0,9998, 0,9999, 1,0000, 1,0001, 1,0002 и так далее. При каждом колебании курса на один пункт будет открываться сделка, которая практически без риска будет приносить прибыль в размере 0,01% от выделенного на неё капитала.

Десять сделок в день принесут прибыль 36% годовых. Такой пассивный доход - при помощи бота, торгующего без вашего участия, - это очень выгодная возможность.

Ripple (XRP)

Криптовалюта XRP выглядит особенно перспективной именно в контексте её использования торговым ботом Veles. Вот уже несколько лет курс Ripple к доллару колеблется в ограниченном ценовом канале, но на краткосрочных отрезках демонстрирует достаточно высокую волатильность. Это идеальные условия для тренд-нейтральных сеточных ботов.

Из-за этой тенденции Ripple выглядит как самая выгодная криптовалюта для торговли ботами.

Toncoin (TON)

На Toncoin многие возлагали большие надежды из-за интеграции с Телеграмом. Но серьёзная интеграция до сих пор не просматривается: даже в самом Телеграме Toncoin мало где можно использовать для платежей. Кроме того, в сентябре 2024 года об интеграции с Телеграмом объявил BNB Chain.

А проекты, выходящие на блокчейне TON, в основном являются мем-коинами, теряющими свою стоимость сразу после листинга на биржах. И это снижает интерес пользователей к экосистеме TON.

Таким образом, Toncoin пока выглядит перспективным разве что для шорта. Но шорт - это достаточно рискованный торговый метод. Курс не может упасть ниже нуля, поэтому потенциальная прибыль от шорта жёстко ограничена. А расти курс может сколь угодно высоко, поэтому убытки могут многократно превышать ожидаемую прибыль.

Solana (SOL)

Курс Solana в течение 2024 года рос в основном на фоне интереса к мем-коинам и NFT, выпускаемым в этой сети. Но такой источник интереса имеет свойство иссякать, мем-коины всё меньше воспринимаются как перспективные монеты, и для оценки будущего спроса на SOL нужно посмотреть, смогут ли разработчики предложить новые нарративы. Пока с этой криптовалютой можно рассчитывать в лучшем случае на боковик, который, правда, является очень перспективным сценарием для ботов Veles, работающих в заданном ценовом коридорее.

TRON (TRX)

За 2024 год блокчейн Tron стал сетью, в которой выпущено больше всего токенов USDT - криптовалюты с максимальным ежедневным объёмом торгов. Это способствует устойчивому спросу на TRX, ведь монета необходима для оплаты газа в транзакциях USDT.

В свою очередь, спрос на монету поддерживает её курс, и TRX в нынешних условиях выглядит очень перспективным активом.

Dogecoin (DOGE)

Рынок DOGE в 2024 году оздоравливается. Раньше курс этой монеты очень нервно реагировал на любые высказывания о ней, идущие от лидеров мнений (прежде всего - от Илона Маска). Но когда 7 сентябре 2024 года Маск в очередной раз упомянул DOGE в своём микроблоге, это совсем не отразилось на курсе.

Следовательно, сейчас можно спокойно торговать DOGE с небольшим плечом, не опасаясь, что позиция будет ликвидирована из-за неосторожного слова какой-нибудь знаменитости.

По каким критериям выбирать криптовалюту для инвестиций

При принятии решения, какую криптовалюту купить для инвестиций, нужно в первую очередь ответить себе на вопрос: “Кому я смогу её продать?”

Биткоин можно продать тем, кому нужно максимально надёжное средство хранения сбережений.

Стейблкоины можно продать их эмитентам (поменять на доллары), но не всегда.

Нативные монеты блокчейнов (альткоины или альты) можно продать тем, кто активно проводит операции на этих блокчейнах и нуждается в средствах для оплаты газа.

Биржевые токены требуются трейдерам, которые хотят сэкономить на комиссиях соответствующих бирж.

Мем-коины, наверное, вообще не стоит использовать для инвестиций, потому что очень непросто ответить на вопрос, кто их согласится купить и зачем.

Поняв, кто может стать будущим покупателем, нужно оценить перспективы роста спроса. И если вы приходите к выводу, что для роста спроса есть основания, то в выбранную криптовалюту можно вкладывать деньги.

Выводы

Потенциалом роста обладают разные криптовалюты. Однако в трейдинге важна не только устойчивость роста активов, но и их волатильность. Многие боты на платформе Veles наиболее эффективны с активами, курсы которых часто возвращаются к среднему значению. Это создаёт больше возможностей для успешных сделок и получения прибыли за счёт многократных колебаний цен.