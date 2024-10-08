Перспективные криптовалюты в 2024 году
Для трейдера основным показателем перспективности криптовалюты является её спекулятивный потенциал. Криптовалюта может нести в себе идеальную технологию для цифровых финансов, но для трейдера такая криптовалюта не будет иметь перспектив, если никто не заинтересован в этих решениях, никто не покупает эту криптовалюту, и её курс стабильно падает.
Примерно так выглядит график курса большинства альтернативных криптовалют к биткоину, если взять промежуток в год или несколько лет. Отсюда можно сделать вывод, что список “лучшие криптовалюты 2024” должен возглавить биткоин.
Bitcoin (BTC)
Безопасность Биткоина проверена пятнадцатилетней историей и огромной вычислительной мощностью, используемой для поддержания работы его блокчейна.
Сложность сети стабильно растёт, и вероятность её взлома близка к нулю. Поэтому нет более надёжного средство хранения сбережений и совершения переводов, чем сеть Биткоина.
При нынешней международной напряжённости даже государственные активы могут быть легко заморожены в зарубежных банках. Что уж тогда говорить о частных! Поэтому потребность в способе хранения средств, при котором никто не может их отнять, будет только увеличиваться. А Биткоин лучше всех удовлетворяет эту потребность.
Чем больше людей это понимают, тем выше спрос на биткоины. Вместе со спросом растёт и их цена. Поэтому на вопрос “какую крипту купить” лучший ответ - биткоин.
Ethereum (ЕТН)
Эфириум в индустрии криптовалют иногда называют second best (второй лучший). Но проблема блокчейна Эфириум в том, что у него много конкурентов. Все “убийцы Эфириума”, которые появляются на рынке, создают технические платформы, совместимые с ним. А значит, все уникальные продукты, создаваемые в сети Ethereum, могут быть легко воспроизведены в других сетях, с меньшими комиссиями и большей скоростью.
Но в 2024 году в сети Ethereum создаётся несколько прорывных решений, которые не получится перенести в другие сети. К ним, например, относятся
-
конфиденциальная проверка подлинности данных TLSNotary,
-
приватные переводы денег по электронной почте emailwallet,
-
приватные криптофиатные шлюзы.
Если такие решения найдут своего потребителя, то это увеличит спрос на ETH как на единственный способ оплаты газа за их использование. Вместе с этим растет и запрос на тему того, сколько стоит эфириум, что вполне обусловленно вышеперечисленными факторами. Мы настоятельно рекомендуем использовать конвертер эфириум в рубли для корректной оценки стоимости криптовалюты.
Tether (USDT)
USDT - это криптовалюта, удерживающая первое место по ежедневному объёму торгов (по данным Coinmarketcap).
USDT является стейблкоином, поэтому в контексте перспектив трейдинга его можно рассматривать только в качестве валюты профита. То есть если при настройке бота для биткоина на платформе Veles мы выбираем торговую пару, перед нами может встать такой выбор:
-
BTC/EUR,
-
BTC/FDUSD,
-
BTC/USDT.
Насколько оправданным будет выбор USDT в данном случае?
С одной стороны, именно в USDT трейдеры выплачивают вознаграждение платформе Veles за прибыль, полученную от торговых ботов. И удобно, если доходы и расходы будут в одном и том же активе. Кроме того, USDT очень востребован на рынке, и его всегда можно выгодно продать.
С другой стороны, де-юре токены USDT представляют собой обязательства компании Tether выплатить доллары их держателям. И эти обязательства компания готова выполнить только перед пользователями сайта Tether.to, прошедшими верификацию на этом сайте. А процесс верификации там долгий, и далеко не каждому удаётся его пройти. Более того, даже после верификации Tether может закрывать аккаунты без объяснения причин. И если вдруг доверие к Tether пошатнётся, и участники рынка не будут готовы обменивать токены USDT по приемлемому курсу, владельцы токенов могут неожиданно обнаружить, что у них на руках обязательства, которые Tether не собирается выполнять.
Однако слухи о крахе Tether ходят как минимум с 2017 года, но в течение всего этого времени USDT в целом сохраняет привязку к доллару. Поэтому можно надеяться, что и в перспективе использование данного актива для торговли останется более-менее безопасной опцией.
USD Coin (USDC)
Токен USD Coin, в отличие от USDT, легко может быть погашен. Термин “погашение” означает предъявление токену для обмена на доллары. Оба эмитента - Circle и Coinbase - являются лицензированными финансовыми компаниями, и их обязательства выглядят более надёжными, чем обязательства Tether. По крайней мере, если они откажутся выдать доллары взамен токенов USDC, отказ можно будет оспорить в американском суде.
Поэтому в долгосрочных торговых стратегиях использование USDC как альтернативы USDT может быть предпочтительным.
Ещё одним перспективным вариантом торговли может стать обмен USDC на USDT на бирже Bybit. В этой торговой паре нулевая комиссия, и вы можете настроить торговый бот на платформе Veles таким образом, чтобы он выставил сетку ордеров на уровнях 0,9998, 0,9999, 1,0000, 1,0001, 1,0002 и так далее. При каждом колебании курса на один пункт будет открываться сделка, которая практически без риска будет приносить прибыль в размере 0,01% от выделенного на неё капитала.
Десять сделок в день принесут прибыль 36% годовых. Такой пассивный доход - при помощи бота, торгующего без вашего участия, - это очень выгодная возможность.
Ripple (XRP)
Криптовалюта XRP выглядит особенно перспективной именно в контексте её использования торговым ботом Veles. Вот уже несколько лет курс Ripple к доллару колеблется в ограниченном ценовом канале, но на краткосрочных отрезках демонстрирует достаточно высокую волатильность. Это идеальные условия для тренд-нейтральных сеточных ботов.
Из-за этой тенденции Ripple выглядит как самая выгодная криптовалюта для торговли ботами.
Toncoin (TON)
На Toncoin многие возлагали большие надежды из-за интеграции с Телеграмом. Но серьёзная интеграция до сих пор не просматривается: даже в самом Телеграме Toncoin мало где можно использовать для платежей. Кроме того, в сентябре 2024 года об интеграции с Телеграмом объявил BNB Chain.
А проекты, выходящие на блокчейне TON, в основном являются мем-коинами, теряющими свою стоимость сразу после листинга на биржах. И это снижает интерес пользователей к экосистеме TON.
Таким образом, Toncoin пока выглядит перспективным разве что для шорта. Но шорт - это достаточно рискованный торговый метод. Курс не может упасть ниже нуля, поэтому потенциальная прибыль от шорта жёстко ограничена. А расти курс может сколь угодно высоко, поэтому убытки могут многократно превышать ожидаемую прибыль.
Solana (SOL)
Курс Solana в течение 2024 года рос в основном на фоне интереса к мем-коинам и NFT, выпускаемым в этой сети. Но такой источник интереса имеет свойство иссякать, мем-коины всё меньше воспринимаются как перспективные монеты, и для оценки будущего спроса на SOL нужно посмотреть, смогут ли разработчики предложить новые нарративы. Пока с этой криптовалютой можно рассчитывать в лучшем случае на боковик, который, правда, является очень перспективным сценарием для ботов Veles, работающих в заданном ценовом коридорее.
TRON (TRX)
За 2024 год блокчейн Tron стал сетью, в которой выпущено больше всего токенов USDT - криптовалюты с максимальным ежедневным объёмом торгов. Это способствует устойчивому спросу на TRX, ведь монета необходима для оплаты газа в транзакциях USDT.
В свою очередь, спрос на монету поддерживает её курс, и TRX в нынешних условиях выглядит очень перспективным активом.
Dogecoin (DOGE)
Рынок DOGE в 2024 году оздоравливается. Раньше курс этой монеты очень нервно реагировал на любые высказывания о ней, идущие от лидеров мнений (прежде всего - от Илона Маска). Но когда 7 сентябре 2024 года Маск в очередной раз упомянул DOGE в своём микроблоге, это совсем не отразилось на курсе.
Следовательно, сейчас можно спокойно торговать DOGE с небольшим плечом, не опасаясь, что позиция будет ликвидирована из-за неосторожного слова какой-нибудь знаменитости.
По каким критериям выбирать криптовалюту для инвестиций
При принятии решения, какую криптовалюту купить для инвестиций, нужно в первую очередь ответить себе на вопрос: “Кому я смогу её продать?”
-
Биткоин можно продать тем, кому нужно максимально надёжное средство хранения сбережений.
-
Стейблкоины можно продать их эмитентам (поменять на доллары), но не всегда.
-
Нативные монеты блокчейнов (альткоины или альты) можно продать тем, кто активно проводит операции на этих блокчейнах и нуждается в средствах для оплаты газа.
-
Биржевые токены требуются трейдерам, которые хотят сэкономить на комиссиях соответствующих бирж.
-
Мем-коины, наверное, вообще не стоит использовать для инвестиций, потому что очень непросто ответить на вопрос, кто их согласится купить и зачем.
Поняв, кто может стать будущим покупателем, нужно оценить перспективы роста спроса. И если вы приходите к выводу, что для роста спроса есть основания, то в выбранную криптовалюту можно вкладывать деньги.
Выводы
Потенциалом роста обладают разные криптовалюты. Однако в трейдинге важна не только устойчивость роста активов, но и их волатильность. Многие боты на платформе Veles наиболее эффективны с активами, курсы которых часто возвращаются к среднему значению. Это создаёт больше возможностей для успешных сделок и получения прибыли за счёт многократных колебаний цен.