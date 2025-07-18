Огляд торгового бота для біржі HTX

Торгові боти спростили й оптимізували торгівлю сотень тисяч трейдерів та інвесторів у крипті.

Біржа HTX, своєю чергою, також надає весь необхідний функціонал і безліч можливостей для запуску торгових ботів.

Що таке біржа HTX

Біржа HTX — це одна з провідних криптовалютних торгових платформ, що надає користувачам доступ до широкого списку криптовалют та інших інструментів. Тут можна торгувати як популярними монетами (BTC, ETH, USDT), так і новими альткоїнами. Серед інших криптобірж платформа вирізняється високою ліквідністю, низькими комісіями та зручним інтерфейсом. Через офіційний сайт HTX легко пройти реєстрацію на біржі, виконати HTX‑верифікацію, а також розібратися, як поповнити HTX і як вивести кошти з біржі на зовнішній гаманець або картку.

Сьогодні біржа не відстає від своїх конкурентів і активно підтримує автоматичну торгівлю, надаючи API‑доступ до платформи Veles, де можна запускати HTX‑ботів і використовувати їх для отримання стабільного доходу. Все більше користувачів у крипті цікавляться, як заробляти на біржі криптовалют, і автоматизація стає найефективнішим способом та відповіддю на це запитання.

Найкращі стратегії для HTX

Автоматична торгівля на HTX реалізується за допомогою різних алгоритмів. Платформа Veles пропонує перевірені види торгових стратегій, оптимізовані під умови цієї платформи.

Серед найбільш популярних варіантів:

— Скальпінг

Часті угоди з малою прибутковістю, розраховані на короткі рухи ціни. Такі угоди ефективні на парах з високою ліквідністю та підвищеною волатильністю.

— Трендова стратегія

Бот визначає тренд і відкриває угоди в бік домінувального руху, фіксуючи прибуток у міру розвитку тренду.

— Арбітраж

Використання цінової різниці між біржею HTX та іншими платформами для отримання прибутку.

Перелічені стратегії є лише найпоширенішими й становлять малу частину з наявних. Однак кожна з цих стратегій може бути використана для торгового бота HTX і адаптована під бажаний ризик і термін інвестування.

Veles пропонує гнучкі налаштування та автоматичну оптимізацію параметрів для комфортної торгівлі.

Зареєструйтеся на платформі, отримайте вітальний бонус 5 $ для торгівлі ботами — і ви переконаєтеся в цьому самі.

Як підключити торгового бота до HTX

Щоб почати використовувати торгового бота HTX, спершу потрібно зареєструватися на офіційному сайті HTX і пройти базову верифікацію особи — ці кроки відкриють вам доступ до вводу/виводу коштів і роботи з API. Після підтвердження особи поповніть рахунок через розділ «Deposit», вибравши потрібну монету і мережу. Якщо ви не знаєте, як поповнити HTX: просто скопіюйте адресу гаманця і надішліть кошти з іншої біржі чи гаманця, переконавшись у коректності мережі.

Далі у налаштуваннях акаунта створіть API‑ключ. Обов’язково увімкніть лише торгові дозволи — без можливості виводу коштів. Отримані public і secret ключі вставте в особистий кабінет Veles. Завдяки їм бот отримає доступ до вашого акаунта для торгівлі, але керувати активами не зможе.

Після підключення API задайте свої торгові параметри або виберіть стратегію на платформі Veles. Доступні різні види торгових стратегій: трендові, скальпінг, арбітраж, DCA, GRID‑боти — усі вони оптимізовані під біржу HTX. Налаштуйте параметри й запустіть HTX‑бота. Одразу після запуску бот почне здійснювати угоди автоматично, без вашої прямої участі в торгівлі.

Якщо з будь‑якої причини потрібно зупинити роботу, достатньо вимкнути стратегію в інтерфейсі Veles або видалити API на самій біржі HTX. Цей процес простий, безпечний і дозволяє вам повністю контролювати процес автоматичної торгівлі.

Ризик-менеджмент під час торгівлі криптою

На жаль, навіть найпросунутіші HTX‑боти не зможуть дати стабільний результат без правильного управління ризиками. Veles враховує цей момент і пропонує автоматичні інструменти контролю капіталу.

Ось що важливо:

Не використовувати весь капітал в одній стратегії/угоді

Перед запуском бота проводити бектести стратегії

Налаштовувати для бота стоп‑лоси та тейк‑профіти

Коригувати агресивність алгоритму під поточну волатильність ринку

Ураховувати комісії та прослизання під час розрахунку прибутковості

За появи будь‑яких сумнівів/запитань — звертатися в техпідтримку

FAQ

Як поповнити HTX?

Відкрийте вкладку «Assets» → «Deposit» на офіційному сайті HTX, виберіть потрібну монету, скопіюйте адресу й надішліть кошти. Переконайтеся, що обрали правильну мережу, інакше активи можуть бути втрачені.

Як заробляти на біржі криптовалют із ботом?

Ви запускаєте торгового бота HTX, обираєте стратегію, і він торгує за вас за алгоритмом. Такий підхід повністю усуває емоції/імпульсивні рішення, заощаджує час і дозволяє заробляти навіть за відсутності трейдерського досвіду та вільного часу.

Чи безпечно використовувати HTX‑ботів?

Так, якщо ви використовуєте перевірену платформу, таку як Veles. Боти не отримують доступу до виводу коштів — лише до торгівлі. Ви можете будь‑коли відключити API, змінити ключ або зупинити стратегію.