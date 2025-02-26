RWA у крипті: реальні активи, токени та розрахунок показника

Активи реального сектору поступово починають інтегруватися у світ криптовалют. Оскільки це новаторський і вельми зручний спосіб розпорядження своїми коштами й активами для користувачів. У цю тематику варто заглибитися і вивчити детальніше її перспективи, проєкти та наративи.

Що таке RWA

RWA (реальні активи) являють собою матеріальні та фінансові цінності, які можуть бути токенізовані і внесені в блокчейн. До таких активів належать нерухомість, сировинні товари, цінні папери та різні інші об’єкти.

Традиційні активи мають високі бар’єри входу, низьку ліквідність і потребують значних бюрократичних процедур під час передачі прав власності. Токенізація RWA допомагає розв’язати ці проблеми, надаючи інвесторам доступ до пайового володіння активами та торгівлю ними в цифровому форматі.

RWA токени

RWA-токени - це цифрові активи, які являють собою частку в реальному активі або забезпечені ним. На відміну від традиційних криптовалют, таких як BTC і ETH, які не мають матеріального забезпечення, RWA токени підкріплені реальною вартістю і мають вищу стійкість до волатильності ринку.

Відмінності RWA токенів від звичайних токенів:

Основна відмінність RWA токенів від звичайних токенів полягає в тому, що вони забезпечені реальними активами. Тоді як традиційні криптовалюти, як-от Bitcoin або Ethereum, існують винятково в цифровому середовищі та їхня вартість визначається попитом і пропозицією, RWA токени прив’язані до конкретних фізичних або фінансових активів.

Звичайні токени, як-от BTC або ETH, використовуються насамперед для платежів, спекуляцій і роботи з децентралізованими фінансами (DeFi). Їхня висока волатильність робить їх менш передбачуваними. RWA токени, навпаки, забезпечені активами, що робить їх більш стабільними і регульованими. Наприклад, токенізована нерухомість або облігації зберігають свою вартість, навіть якщо ринок криптовалют нестабільний.

Ще одна відмінність полягає в регулюванні. Звичайні токени часто працюють у повністю децентралізованому середовищі без суворого правового нагляду. RWA-токени, оскільки вони пов’язані з реальними активами, зазвичай регулюються фінансовими органами, що робить їх безпечнішими, але водночас ускладнює їхній випуск та обіг.

Переваги RWA-токенів:

1. Доступність інвестицій - можливість купівлі часток у дорогих активах, як-от об’єкти нерухомості або дорогоцінні метали, і при цьому немає потреби в їхньому володінні цілком.

2. Ліквідність - токенізація робить традиційно неліквідні активи, як-от облігації або предмети мистецтва, більш затребуваними завдяки можливості торгівлі ними.

3. Прозорість - технології блокчейна забезпечують відкритий доступ до інформації про угоди, що зменшує ризики шахрайства.

4. Зниження витрат - автоматизація процесів через смарт-контракти зменшує необхідність у посередниках, знижуючи комісії та спрощуючи угоди.

5. Глобальний доступ - інвестори з усього світу можуть брати участь у купівлі токенізованих активів, що розширює ринки.

Обмеження:

Незважаючи на переваги, RWA токени стикаються з низкою складнощів:

Регулювання - фінансові органи вимагають суворого дотримання законів, що може обмежувати доступність і гнучкість токенів.

Оцінка вартості - необхідні надійні механізми оцінки активів, щоб токени дійсно відповідали реальній вартості.

Ризики зберігання - фізичні активи, які лежать в основі токенів, мають бути надійно захищені. Якщо вони загублені або пошкоджені, це може призвести до втрати вартості токенів.

Інфраструктура - поки що інтеграція RWA-токенів із традиційною фінансовою системою залишається складним завданням.

Plume

Plume Network - це модульна блокчейн-платформа другого рівня (Layer 2), спеціально розроблена для токенізації активів реального світу на базі Ethereum. Її мета - спростити процес переведення традиційних активів у цифрову форму, забезпечуючи при цьому масштабованість, безпеку і відповідність нормативним вимогам.

Основні особливості Plume Network:

Модульна архітектура: Платформа побудована на базі Arbitrum Orbit, що дає їй змогу успадковувати безпеку і децентралізацію Ethereum, одночасно забезпечуючи високу продуктивність і низькі комісії.

Інтеграція стандарту ERC-3643: Plume підтримує стандарт ERC-3643, який забезпечує відповідність токенів нормативним вимогам, автоматизуючи контроль за передачею і володінням активами.

SkyLink: Рішення для міжмережевої сумісності, що дає змогу розподіляти доходи від токенізованих активів на 17 різних блокчейнах, включно з Solana та Injective, без необхідності використання мостів або безлічі гаманців.

Нещодавні досягнення та плани на майбутнє

У грудні 2024 року Plume залучила 20 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування серії A, що підкреслює довіру інвесторів до проєкту. У січні 2025 року було запущено систему SkyLink, що розширює можливості міжмережевої взаємодії. У найближчих планах Plume - подальше розширення екосистеми і підтримка нових класів активів, що дасть змогу залучити ще більше користувачів та інвесторів.

Ondo

Ondo Finance - це блокчейн-протокол, що спеціалізується на токенізації активів реального сектору, як-от казначейські облігації США та безліч інших фінансових інструментів. Заснований 2021 року, Ondo Finance прагне об’єднати традиційні фінанси (TradFi) з децентралізованими фінансами (DeFi), надаючи інвесторам нові можливості для взаємодії з токенізованими активами.

Основні особливості Ondo Finance:

Токенізація реальних активів: Платформа дає змогу переводити традиційні фінансові інструменти, як-от казначейські облігації та корпоративні цінні папери, у цифрову форму на блокчейні, надаючи відкритість і доступність для великої аудиторії інвесторів.

Запуск Ondo Chain: У лютому 2025 року компанія представила Ondo Chain - спеціалізований блокчейн для безпечної та регульованої торгівлі токенізованими активами. Ondo Chain використовує систему дозволів і міжмережеві мости, забезпечуючи відповідність інституційним вимогам і полегшуючи взаємодію між різними блокчейнами.

Платформа Ondo Global Markets (Ondo GM): На початку 2025 року Ondo Finance анонсувала Ondo GM - платформу, що надає інвесторам доступ до понад 1000 токенізованих цінних паперів, що торгуються на NYSE і NASDAQ, включно з акціями таких компаній, як Apple і Tesla, а також біржові фонди (ETF). Це розширює можливості інвесторів щодо диверсифікації портфеля з використанням токенізованих активів.

Токен ONDO:

Нативний токен протоколу, ONDO, виконує функцію токена управління. Власники ONDO мають право брати участь в ухваленні рішень, що стосуються розвитку протоколу, управління смарт-контрактами і роботи децентралізованої автономної організації (DAO). Це забезпечує децентралізацію управління і дозволяє спільноті активно впливати на майбутнє платформи.

Chromia

Chromia - це блокчейн-платформа першого рівня (Layer-1), розроблена для спрощення створення децентралізованих додатків (dApps) з використанням логічної моделі даних. Платформа активно розвиває рішення для токенізації активів реального сектора, надаючи розробникам і користувачам інструменти для ефективної взаємодії з такими активами.

Основні особливості Chromia:

Реляційна блокчейн-архітектура: Використання реляційної моделі даних дає змогу зберігати складні документи та забезпечувати масштабованість, що особливо важливо під час роботи з токенізацією реальних активів.

Модульна структура: Chromia надає розробникам можливість створювати виділені ланцюжки для своїх застосунків (dApp chains), налаштовувати структуру комісій і управляти цифровими активами, що забезпечує гнучкість і адаптивність платформи.

Протокол LDAP (Ledger Distributed Asset Protocol): Цей протокол пропонує безліч переваг для токенізації активів, включно з поліпшеною масштабованістю, зниженням транзакційних витрат і можливістю зберігання складних документів безпосередньо в блокчейні.

Партнерства та проєкти:

Одним із ключових партнерів Chromia в галузі RWA є Phlomis Finance - платформа, що надає інституційним і приватним інвесторам доступ до токенізованих фінансових продуктів. Phlomis Finance планує використовувати інфраструктуру Chromia і протокол CRWA для подолання наявних проблем у сфері токенізації, таких як масштабованість, високі транзакційні витрати й обмежений доступ до необхідних документів.

Розрахунок RWA

Розрахунок вартості RWA включає кілька ключових факторів:

Ринкова вартість активу

Прибутковість (наприклад, оренда нерухомості або дивіденди за акціями)

Рівень ліквідності

Регуляторні обмеження

Волатильність ринку

Токенізація RWA

Процес токенізації RWA включає кілька етапів:

1. Вибір активу - об’єкти нерухомості, різні цінні папери, сировинні товари тощо.

2. Юридичне оформлення - реєстрація активу та підготовка необхідних документів.

3. Створення токена - випуск цифрового активу на блокчейні.

4. Забезпечення відповідності нормам - дотримання вимог регуляторів.

5. Розміщення на ринку - лістинг токена на торгових платформах.

Сектор RWA у крипті

Сектор RWA у криптовалюті активно розвивається і привертає увагу інституційних інвесторів. Ключові напрямки розвитку:

Токенізовані цінні папери

NFT, забезпечені реальними активами

Децентралізовані фінанси (DeFi) з RWA як застава

Регульовані платформи для торгівлі RWA

Сектор RWA сприяє інтеграції традиційної фінансової системи з блокчейн-технологіями, розширюючи можливості інвесторів і підвищуючи прозорість фінансових операцій.

Висновок

Токенізація активів з реального сектора відкриває нові горизонти для традиційних фінансів і криптоіндустрії. RWA токени мають низку переваг, зокрема підвищену ліквідність, прозорість і доступність. Незважаючи на регуляторні виклики, сектор продовжує зростати і розвиватися, залучаючи капітал та інновації.

FAQ

1. Що таке RWA в контексті криптовалют?

RWA - це активи, які можна оцифрувати і розмістити на блокчейні у вигляді токенів. Це можуть бути об’єкти нерухомості, цінні папери, твори мистецтва, сировинні товари та інші цінності.

2. Які переваги надає токенізація реальних активів?

Основні переваги:

Підвищена ліквідність

Доступ до інвестицій з невеликими сумами

Прозорість і безпека

Спрощення угод і зниження витрат

3. Як працює процес токенізації RWA?

Процес включає вибір активу, його юридичну підготовку, випуск токена на блокчейні, відповідність вимогам регуляторів і подальшу торгівлю на маркетплейсах.

4. Які ризики пов’язані з інвестуванням у RWA токени?

Основні ризики:

Регуляторна невизначеність

Можливі шахрайські схеми

Волатильність ринку

Обмежена ліквідність деяких активів

5. Як регулюються RWA проєкти в крипті?

Регулювання залежить від юрисдикції. Багато проєктів проходять ліцензування і відповідають нормам SEC (США) або ESMA (Європа), щоб забезпечити легальність своїх операцій.