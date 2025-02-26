RWA у крипті: реальні активи, токени та розрахунок показника
Активи реального сектору поступово починають інтегруватися у світ криптовалют. Оскільки це новаторський і вельми зручний спосіб розпорядження своїми коштами й активами для користувачів. У цю тематику варто заглибитися і вивчити детальніше її перспективи, проєкти та наративи.
Що таке RWA
RWA (реальні активи) являють собою матеріальні та фінансові цінності, які можуть бути токенізовані і внесені в блокчейн. До таких активів належать нерухомість, сировинні товари, цінні папери та різні інші об’єкти.
Традиційні активи мають високі бар’єри входу, низьку ліквідність і потребують значних бюрократичних процедур під час передачі прав власності. Токенізація RWA допомагає розв’язати ці проблеми, надаючи інвесторам доступ до пайового володіння активами та торгівлю ними в цифровому форматі.
RWA токени
RWA-токени - це цифрові активи, які являють собою частку в реальному активі або забезпечені ним. На відміну від традиційних криптовалют, таких як BTC і ETH, які не мають матеріального забезпечення, RWA токени підкріплені реальною вартістю і мають вищу стійкість до волатильності ринку.
Відмінності RWA токенів від звичайних токенів:
-
Основна відмінність RWA токенів від звичайних токенів полягає в тому, що вони забезпечені реальними активами. Тоді як традиційні криптовалюти, як-от Bitcoin або Ethereum, існують винятково в цифровому середовищі та їхня вартість визначається попитом і пропозицією, RWA токени прив’язані до конкретних фізичних або фінансових активів.
-
Звичайні токени, як-от BTC або ETH, використовуються насамперед для платежів, спекуляцій і роботи з децентралізованими фінансами (DeFi). Їхня висока волатильність робить їх менш передбачуваними. RWA токени, навпаки, забезпечені активами, що робить їх більш стабільними і регульованими. Наприклад, токенізована нерухомість або облігації зберігають свою вартість, навіть якщо ринок криптовалют нестабільний.
-
Ще одна відмінність полягає в регулюванні. Звичайні токени часто працюють у повністю децентралізованому середовищі без суворого правового нагляду. RWA-токени, оскільки вони пов’язані з реальними активами, зазвичай регулюються фінансовими органами, що робить їх безпечнішими, але водночас ускладнює їхній випуск та обіг.
Переваги RWA-токенів:
1. Доступність інвестицій - можливість купівлі часток у дорогих активах, як-от об’єкти нерухомості або дорогоцінні метали, і при цьому немає потреби в їхньому володінні цілком.
2. Ліквідність - токенізація робить традиційно неліквідні активи, як-от облігації або предмети мистецтва, більш затребуваними завдяки можливості торгівлі ними.
3. Прозорість - технології блокчейна забезпечують відкритий доступ до інформації про угоди, що зменшує ризики шахрайства.
4. Зниження витрат - автоматизація процесів через смарт-контракти зменшує необхідність у посередниках, знижуючи комісії та спрощуючи угоди.
5. Глобальний доступ - інвестори з усього світу можуть брати участь у купівлі токенізованих активів, що розширює ринки.
Обмеження:
Незважаючи на переваги, RWA токени стикаються з низкою складнощів:
-
Регулювання - фінансові органи вимагають суворого дотримання законів, що може обмежувати доступність і гнучкість токенів.
-
Оцінка вартості - необхідні надійні механізми оцінки активів, щоб токени дійсно відповідали реальній вартості.
-
Ризики зберігання - фізичні активи, які лежать в основі токенів, мають бути надійно захищені. Якщо вони загублені або пошкоджені, це може призвести до втрати вартості токенів.
-
Інфраструктура - поки що інтеграція RWA-токенів із традиційною фінансовою системою залишається складним завданням.
Plume
Plume Network - це модульна блокчейн-платформа другого рівня (Layer 2), спеціально розроблена для токенізації активів реального світу на базі Ethereum. Її мета - спростити процес переведення традиційних активів у цифрову форму, забезпечуючи при цьому масштабованість, безпеку і відповідність нормативним вимогам.
Основні особливості Plume Network:
-
Модульна архітектура: Платформа побудована на базі Arbitrum Orbit, що дає їй змогу успадковувати безпеку і децентралізацію Ethereum, одночасно забезпечуючи високу продуктивність і низькі комісії.
-
Інтеграція стандарту ERC-3643: Plume підтримує стандарт ERC-3643, який забезпечує відповідність токенів нормативним вимогам, автоматизуючи контроль за передачею і володінням активами.
-
SkyLink: Рішення для міжмережевої сумісності, що дає змогу розподіляти доходи від токенізованих активів на 17 різних блокчейнах, включно з Solana та Injective, без необхідності використання мостів або безлічі гаманців.
Нещодавні досягнення та плани на майбутнє
У грудні 2024 року Plume залучила 20 мільйонів доларів у рамках раунду фінансування серії A, що підкреслює довіру інвесторів до проєкту. У січні 2025 року було запущено систему SkyLink, що розширює можливості міжмережевої взаємодії. У найближчих планах Plume - подальше розширення екосистеми і підтримка нових класів активів, що дасть змогу залучити ще більше користувачів та інвесторів.
Ondo
Ondo Finance - це блокчейн-протокол, що спеціалізується на токенізації активів реального сектору, як-от казначейські облігації США та безліч інших фінансових інструментів. Заснований 2021 року, Ondo Finance прагне об’єднати традиційні фінанси (TradFi) з децентралізованими фінансами (DeFi), надаючи інвесторам нові можливості для взаємодії з токенізованими активами.
Основні особливості Ondo Finance:
-
Токенізація реальних активів: Платформа дає змогу переводити традиційні фінансові інструменти, як-от казначейські облігації та корпоративні цінні папери, у цифрову форму на блокчейні, надаючи відкритість і доступність для великої аудиторії інвесторів.
-
Запуск Ondo Chain: У лютому 2025 року компанія представила Ondo Chain - спеціалізований блокчейн для безпечної та регульованої торгівлі токенізованими активами. Ondo Chain використовує систему дозволів і міжмережеві мости, забезпечуючи відповідність інституційним вимогам і полегшуючи взаємодію між різними блокчейнами.
-
Платформа Ondo Global Markets (Ondo GM): На початку 2025 року Ondo Finance анонсувала Ondo GM - платформу, що надає інвесторам доступ до понад 1000 токенізованих цінних паперів, що торгуються на NYSE і NASDAQ, включно з акціями таких компаній, як Apple і Tesla, а також біржові фонди (ETF). Це розширює можливості інвесторів щодо диверсифікації портфеля з використанням токенізованих активів.
Токен ONDO:
Нативний токен протоколу, ONDO, виконує функцію токена управління. Власники ONDO мають право брати участь в ухваленні рішень, що стосуються розвитку протоколу, управління смарт-контрактами і роботи децентралізованої автономної організації (DAO). Це забезпечує децентралізацію управління і дозволяє спільноті активно впливати на майбутнє платформи.
Chromia
Chromia - це блокчейн-платформа першого рівня (Layer-1), розроблена для спрощення створення децентралізованих додатків (dApps) з використанням логічної моделі даних. Платформа активно розвиває рішення для токенізації активів реального сектора, надаючи розробникам і користувачам інструменти для ефективної взаємодії з такими активами.
Основні особливості Chromia:
-
Реляційна блокчейн-архітектура: Використання реляційної моделі даних дає змогу зберігати складні документи та забезпечувати масштабованість, що особливо важливо під час роботи з токенізацією реальних активів.
-
Модульна структура: Chromia надає розробникам можливість створювати виділені ланцюжки для своїх застосунків (dApp chains), налаштовувати структуру комісій і управляти цифровими активами, що забезпечує гнучкість і адаптивність платформи.
-
Протокол LDAP (Ledger Distributed Asset Protocol): Цей протокол пропонує безліч переваг для токенізації активів, включно з поліпшеною масштабованістю, зниженням транзакційних витрат і можливістю зберігання складних документів безпосередньо в блокчейні.
Партнерства та проєкти:
Одним із ключових партнерів Chromia в галузі RWA є Phlomis Finance - платформа, що надає інституційним і приватним інвесторам доступ до токенізованих фінансових продуктів. Phlomis Finance планує використовувати інфраструктуру Chromia і протокол CRWA для подолання наявних проблем у сфері токенізації, таких як масштабованість, високі транзакційні витрати й обмежений доступ до необхідних документів.
Розрахунок RWA
Розрахунок вартості RWA включає кілька ключових факторів:
-
Ринкова вартість активу
-
Прибутковість (наприклад, оренда нерухомості або дивіденди за акціями)
-
Рівень ліквідності
-
Регуляторні обмеження
-
Волатильність ринку
Токенізація RWA
Процес токенізації RWA включає кілька етапів:
1. Вибір активу - об’єкти нерухомості, різні цінні папери, сировинні товари тощо.
2. Юридичне оформлення - реєстрація активу та підготовка необхідних документів.
3. Створення токена - випуск цифрового активу на блокчейні.
4. Забезпечення відповідності нормам - дотримання вимог регуляторів.
5. Розміщення на ринку - лістинг токена на торгових платформах.
Сектор RWA у крипті
Сектор RWA у криптовалюті активно розвивається і привертає увагу інституційних інвесторів. Ключові напрямки розвитку:
-
Токенізовані цінні папери
-
NFT, забезпечені реальними активами
-
Децентралізовані фінанси (DeFi) з RWA як застава
-
Регульовані платформи для торгівлі RWA
Сектор RWA сприяє інтеграції традиційної фінансової системи з блокчейн-технологіями, розширюючи можливості інвесторів і підвищуючи прозорість фінансових операцій.
Висновок
Токенізація активів з реального сектора відкриває нові горизонти для традиційних фінансів і криптоіндустрії. RWA токени мають низку переваг, зокрема підвищену ліквідність, прозорість і доступність. Незважаючи на регуляторні виклики, сектор продовжує зростати і розвиватися, залучаючи капітал та інновації.
FAQ
1. Що таке RWA в контексті криптовалют?
RWA - це активи, які можна оцифрувати і розмістити на блокчейні у вигляді токенів. Це можуть бути об’єкти нерухомості, цінні папери, твори мистецтва, сировинні товари та інші цінності.
2. Які переваги надає токенізація реальних активів?
Основні переваги:
-
Підвищена ліквідність
-
Доступ до інвестицій з невеликими сумами
-
Прозорість і безпека
-
Спрощення угод і зниження витрат
3. Як працює процес токенізації RWA?
Процес включає вибір активу, його юридичну підготовку, випуск токена на блокчейні, відповідність вимогам регуляторів і подальшу торгівлю на маркетплейсах.
4. Які ризики пов’язані з інвестуванням у RWA токени?
Основні ризики:
-
Регуляторна невизначеність
-
Можливі шахрайські схеми
-
Волатильність ринку
-
Обмежена ліквідність деяких активів
5. Як регулюються RWA проєкти в крипті?
Регулювання залежить від юрисдикції. Багато проєктів проходять ліцензування і відповідають нормам SEC (США) або ESMA (Європа), щоб забезпечити легальність своїх операцій.