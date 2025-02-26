RWA в крипте: реальные активы, токены и расчет показателя

Активы реального сектора постепенно начинают интегрироваться в мир криптовалют. Поскольку это новаторский и весьма удобный способ распоряжения своими средствами и активами для пользователей. В данную тематику стоит углубиться и изучить поподробнее ее перспективы, проекты и нарративы.

Что такое RWA

RWA (реальные активы) представляют собой материальные и финансовые ценности, которые могут быть токенизированы и внесены в блокчейн. К таким активам относятся недвижимость, сырьевые товары, ценные бумаги и различные другие объекты.

Традиционные активы имеют высокие барьеры входа, низкую ликвидность и требуют значительных бюрократических процедур при передаче прав собственности. Токенизация RWA помогает решить эти проблемы, предоставляя инвесторам доступ к долевому владению активами и торговлю ими в цифровом формате.

RWA токены

RWA-токены – это цифровые активы, которые представляют собой долю в реальном активе или обеспеченные им. В отличие от традиционных криптовалют, таких как BTC и ETH, которые не имеют материального обеспечения, RWA токены подкреплены реальной стоимостью и обладают более высокой устойчивостью к волатильности рынка.

Отличия RWA токенов от обычных токенов:

Основное отличие RWA токенов от обычных токенов заключается в том, что они обеспечены реальными активами. В то время как традиционные криптовалюты, такие как Bitcoin или Ethereum, существуют исключительно в цифровой среде и их стоимость определяется спросом и предложением, RWA токены привязаны к конкретным физическим или финансовым активам.

Обычные токены, такие как BTC или ETH, используются в первую очередь для платежей, спекуляций и работы с децентрализованными финансами (DeFi). Их высокая волатильность делает их менее предсказуемыми. RWA токены, напротив, обеспечены активами, что делает их более стабильными и регулируемыми. Например, токенизированная недвижимость или облигации сохраняют свою стоимость, даже если рынок криптовалют нестабилен.

Еще одно отличие заключается в регулировании. Обычные токены часто работают в полностью децентрализованной среде без строгого правового надзора. RWA-токены, поскольку они связаны с реальными активами, обычно регулируются финансовыми органами, что делает их более безопасными, но в то же время усложняет их выпуск и обращение.

Преимущества RWA-токенов:

Доступность инвестиций – возможность покупки долей в дорогостоящих активах, таких как объекты недвижимости или драгоценные металлы и при этом нет потребности в их владении целиком. Ликвидность – токенизация делает традиционно неликвидные активы, такие как облигации или предметы искусства, более востребованными за счет возможности торговли ими. Прозрачность – технологии блокчейна обеспечивают открытый доступ к информации о сделках, что уменьшает риски мошенничества. Снижение издержек – автоматизация процессов через смарт-контракты уменьшает необходимость в посредниках, снижая комиссии и упрощая сделки. Глобальный доступ – инвесторы со всего мира могут участвовать в покупке токенизированных активов, что расширяет рынки.

Ограничения:

Несмотря на преимущества, RWA токены сталкиваются с рядом сложностей:

Регулирование – финансовые органы требуют строгого соблюдения законов, что может ограничивать доступность и гибкость токенов.

Оценка стоимости – необходимы надежные механизмы оценки активов, чтобы токены действительно соответствовали реальной стоимости.

Риски хранения – физические активы, которые лежат в основе токенов, должны быть надежно защищены. Если они утеряны или повреждены, это может привести к потере стоимости токенов.

Инфраструктура – пока что интеграция RWA-токенов с традиционной финансовой системой остается сложной задачей.

Plume

Plume Network – это модульная блокчейн-платформа второго уровня (Layer 2), специально разработанная для токенизации активов реального мира на базе Ethereum. Ее цель – упростить процесс перевода традиционных активов в цифровую форму, обеспечивая при этом масштабируемость, безопасность и соответствие нормативным требованиям.

Основные особенности Plume Network:

Модульная архитектура: Платформа построена на базе Arbitrum Orbit, что позволяет ей наследовать безопасность и децентрализацию Ethereum, одновременно обеспечивая высокую производительность и низкие комиссии.

Интеграция стандарта ERC-3643: Plume поддерживает стандарт ERC-3643, который обеспечивает соответствие токенов нормативным требованиям, автоматизируя контроль за передачей и владением активами.

SkyLink: Решение для межсетевой совместимости, позволяющее распределять доходы от токенизированных активов на 17 различных блокчейнах, включая Solana и Injective, без необходимости использования мостов или множества кошельков.

Недавние достижения и планы на будущее

В декабре 2024 года Plume привлекла 20 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, что подчеркивает доверие инвесторов к проекту. В январе 2025 года была запущена система SkyLink, расширяющая возможности межсетевого взаимодействия. В ближайших планах Plume – дальнейшее расширение экосистемы и поддержка новых классов активов, что позволит привлечь еще больше пользователей и инвесторов.

Ondo

Ondo Finance – это блокчейн-протокол, специализирующийся на токенизации активов реального сектора, таких как казначейские облигации США и множестве других финансовых инструментов. Основанный в 2021 году, Ondo Finance стремится объединить традиционные финансы (TradFi) с децентрализованными финансами (DeFi), предоставляя инвесторам новые возможности для взаимодействия с токенизированными активами.

Основные особенности Ondo Finance:

Токенизация реальных активов: Платформа позволяет переводить традиционные финансовые инструменты, такие как казначейские облигации и корпоративные ценные бумаги, в цифровую форму на блокчейне, предоставляя открытость и доступность для большой аудитории инвесторов.

Запуск Ondo Chain: В феврале 2025 года компания представила Ondo Chain — специализированный блокчейн для безопасной и регулируемой торговли токенизированными активами. Ondo Chain использует систему разрешений и межсетевые мосты, обеспечивая соответствие институциональным требованиям и облегчая взаимодействие между различными блокчейнами.

Платформа Ondo Global Markets (Ondo GM): В начале 2025 года Ondo Finance анонсировала Ondo GM – платформу, предоставляющую инвесторам доступ к более чем 1000 токенизированных ценных бумаг, торгующихся на NYSE и NASDAQ, включая акции таких компаний, как Apple и Tesla, а также биржевые фонды (ETF). Это расширяет возможности инвесторов по диверсификации портфеля с использованием токенизированных активов.

Токен ONDO:

Нативный токен протокола, ONDO, выполняет функцию токена управления. Владельцы ONDO имеют право участвовать в принятии решений, касающихся развития протокола, управления смарт-контрактами и работы децентрализованной автономной организации (DAO). Это обеспечивает децентрализацию управления и позволяет сообществу активно влиять на будущее платформы.

Chromia

Chromia – это блокчейн-платформа первого уровня (Layer-1), разработанная для упрощения создания децентрализованных приложений (dApps) с использованием логической модели данных. Платформа активно развивает решения для токенизации активов реального сектора, предоставляя разработчикам и пользователям инструменты для эффективного взаимодействия с такими активами.

Основные особенности Chromia:

Реляционная блокчейн-архитектура: Использование реляционной модели данных позволяет хранить сложные документы и обеспечивать масштабируемость, что особенно важно при работе с токенизацией реальных активов.

Модульная структура: Chromia предоставляет разработчикам возможность создавать выделенные цепочки для своих приложений (dApp chains), настраивать структуру комиссий и управлять цифровыми активами, что обеспечивает гибкость и адаптивность платформы.

Протокол LDAP (Ledger Distributed Asset Protocol): Этот протокол предлагает множество преимуществ для токенизации активов, включая улучшенную масштабируемость, снижение транзакционных издержек и возможность хранения сложных документов непосредственно в блокчейне.

Партнерства и проекты:

Одним из ключевых партнеров Chromia в области RWA является Phlomis Finance – платформа, предоставляющая институциональным и частным инвесторам доступ к токенизированным финансовым продуктам. Phlomis Finance планирует использовать инфраструктуру Chromia и протокол CRWA для преодоления существующих проблем в сфере токенизации, таких как масштабируемость, высокие транзакционные издержки и ограниченный доступ к необходимым документам.

Расчет RWA

Расчет стоимости RWA включает несколько ключевых факторов:

Рыночная стоимость актива

Доходность (например, аренда недвижимости или дивиденды по акциям)

Уровень ликвидности

Регуляторные ограничения

Волатильность рынка

Токенизация RWA

Процесс токенизации RWA включает несколько этапов:

Выбор актива – объекты недвижимости, различные ценные бумаги, сырьевые товары и т.д. Юридическое оформление – регистрация актива и подготовка необходимых документов. Создание токена – выпуск цифрового актива на блокчейне. Обеспечение соответствия нормам – соблюдение требований регуляторов. Размещение на рынке – листинг токена на торговых платформах.

Сектор RWA в крипте

Сектор RWA в криптовалюте активно развивается и привлекает внимание институциональных инвесторов. Ключевые направления развития:

Токенизированные ценные бумаги

NFT, обеспеченные реальными активами

Децентрализованные финансы (DeFi) с RWA в качестве залога

Регулируемые платформы для торговли RWA

Сектор RWA способствует интеграции традиционной финансовой системы с блокчейн-технологиями, расширяя возможности инвесторов и повышая прозрачность финансовых операций.

Заключение

Токенизация активов из реального сектора открывает новые горизонты для традиционных финансов и криптоиндустрии. RWA токены обладают рядом преимуществ, включая повышенную ликвидность, прозрачность и доступность. Несмотря на регуляторные вызовы, сектор продолжает расти и развиваться, привлекая капитал и инновации.

FAQ

Что такое RWA в контексте криптовалют?

RWA – это активы, которые можно оцифровать и разместить на блокчейне в виде токенов. Это могут быть объекты недвижимости, ценные бумаги, произведения искусства, сырьевые товары и другие ценности.

Какие преимущества предоставляет токенизация реальных активов?

Основные преимущества:

Повышенная ликвидность

Доступ к инвестициям с небольшими суммами

Прозрачность и безопасность

Упрощение сделок и снижение издержек

Как работает процесс токенизации RWA?

Процесс включает выбор актива, его юридическую подготовку, выпуск токена на блокчейне, соответствие требованиям регуляторов и последующую торговлю на маркетплейсах.

Какие риски связаны с инвестированием в RWA токены?

Основные риски:

Регуляторная неопределенность

Возможные мошеннические схемы

Волатильность рынка

Ограниченная ликвидность некоторых активов

Как регулируются RWA проекты в крипте?

Регулирование зависит от юрисдикции. Многие проекты проходят лицензирование и соответствуют нормам SEC (США) или ESMA (Европа), чтобы обеспечить легальность своих операций.