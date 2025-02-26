RWA в крипте: реальные активы, токены и расчет показателя
Активы реального сектора постепенно начинают интегрироваться в мир криптовалют. Поскольку это новаторский и весьма удобный способ распоряжения своими средствами и активами для пользователей. В данную тематику стоит углубиться и изучить поподробнее ее перспективы, проекты и нарративы.
Что такое RWA
RWA (реальные активы) представляют собой материальные и финансовые ценности, которые могут быть токенизированы и внесены в блокчейн. К таким активам относятся недвижимость, сырьевые товары, ценные бумаги и различные другие объекты.
Традиционные активы имеют высокие барьеры входа, низкую ликвидность и требуют значительных бюрократических процедур при передаче прав собственности. Токенизация RWA помогает решить эти проблемы, предоставляя инвесторам доступ к долевому владению активами и торговлю ими в цифровом формате.
RWA токены
RWA-токены – это цифровые активы, которые представляют собой долю в реальном активе или обеспеченные им. В отличие от традиционных криптовалют, таких как BTC и ETH, которые не имеют материального обеспечения, RWA токены подкреплены реальной стоимостью и обладают более высокой устойчивостью к волатильности рынка.
Отличия RWA токенов от обычных токенов:
-
Основное отличие RWA токенов от обычных токенов заключается в том, что они обеспечены реальными активами. В то время как традиционные криптовалюты, такие как Bitcoin или Ethereum, существуют исключительно в цифровой среде и их стоимость определяется спросом и предложением, RWA токены привязаны к конкретным физическим или финансовым активам.
-
Обычные токены, такие как BTC или ETH, используются в первую очередь для платежей, спекуляций и работы с децентрализованными финансами (DeFi). Их высокая волатильность делает их менее предсказуемыми. RWA токены, напротив, обеспечены активами, что делает их более стабильными и регулируемыми. Например, токенизированная недвижимость или облигации сохраняют свою стоимость, даже если рынок криптовалют нестабилен.
-
Еще одно отличие заключается в регулировании. Обычные токены часто работают в полностью децентрализованной среде без строгого правового надзора. RWA-токены, поскольку они связаны с реальными активами, обычно регулируются финансовыми органами, что делает их более безопасными, но в то же время усложняет их выпуск и обращение.
Преимущества RWA-токенов:
-
Доступность инвестиций – возможность покупки долей в дорогостоящих активах, таких как объекты недвижимости или драгоценные металлы и при этом нет потребности в их владении целиком.
-
Ликвидность – токенизация делает традиционно неликвидные активы, такие как облигации или предметы искусства, более востребованными за счет возможности торговли ими.
-
Прозрачность – технологии блокчейна обеспечивают открытый доступ к информации о сделках, что уменьшает риски мошенничества.
-
Снижение издержек – автоматизация процессов через смарт-контракты уменьшает необходимость в посредниках, снижая комиссии и упрощая сделки.
-
Глобальный доступ – инвесторы со всего мира могут участвовать в покупке токенизированных активов, что расширяет рынки.
Ограничения:
Несмотря на преимущества, RWA токены сталкиваются с рядом сложностей:
-
Регулирование – финансовые органы требуют строгого соблюдения законов, что может ограничивать доступность и гибкость токенов.
-
Оценка стоимости – необходимы надежные механизмы оценки активов, чтобы токены действительно соответствовали реальной стоимости.
-
Риски хранения – физические активы, которые лежат в основе токенов, должны быть надежно защищены. Если они утеряны или повреждены, это может привести к потере стоимости токенов.
-
Инфраструктура – пока что интеграция RWA-токенов с традиционной финансовой системой остается сложной задачей.
Plume
Plume Network – это модульная блокчейн-платформа второго уровня (Layer 2), специально разработанная для токенизации активов реального мира на базе Ethereum. Ее цель – упростить процесс перевода традиционных активов в цифровую форму, обеспечивая при этом масштабируемость, безопасность и соответствие нормативным требованиям.
Основные особенности Plume Network:
-
Модульная архитектура: Платформа построена на базе Arbitrum Orbit, что позволяет ей наследовать безопасность и децентрализацию Ethereum, одновременно обеспечивая высокую производительность и низкие комиссии.
-
Интеграция стандарта ERC-3643: Plume поддерживает стандарт ERC-3643, который обеспечивает соответствие токенов нормативным требованиям, автоматизируя контроль за передачей и владением активами.
-
SkyLink: Решение для межсетевой совместимости, позволяющее распределять доходы от токенизированных активов на 17 различных блокчейнах, включая Solana и Injective, без необходимости использования мостов или множества кошельков.
Недавние достижения и планы на будущее
В декабре 2024 года Plume привлекла 20 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии A, что подчеркивает доверие инвесторов к проекту. В январе 2025 года была запущена система SkyLink, расширяющая возможности межсетевого взаимодействия. В ближайших планах Plume – дальнейшее расширение экосистемы и поддержка новых классов активов, что позволит привлечь еще больше пользователей и инвесторов.
Ondo
Ondo Finance – это блокчейн-протокол, специализирующийся на токенизации активов реального сектора, таких как казначейские облигации США и множестве других финансовых инструментов. Основанный в 2021 году, Ondo Finance стремится объединить традиционные финансы (TradFi) с децентрализованными финансами (DeFi), предоставляя инвесторам новые возможности для взаимодействия с токенизированными активами.
Основные особенности Ondo Finance:
-
Токенизация реальных активов: Платформа позволяет переводить традиционные финансовые инструменты, такие как казначейские облигации и корпоративные ценные бумаги, в цифровую форму на блокчейне, предоставляя открытость и доступность для большой аудитории инвесторов.
-
Запуск Ondo Chain: В феврале 2025 года компания представила Ondo Chain — специализированный блокчейн для безопасной и регулируемой торговли токенизированными активами. Ondo Chain использует систему разрешений и межсетевые мосты, обеспечивая соответствие институциональным требованиям и облегчая взаимодействие между различными блокчейнами.
-
Платформа Ondo Global Markets (Ondo GM): В начале 2025 года Ondo Finance анонсировала Ondo GM – платформу, предоставляющую инвесторам доступ к более чем 1000 токенизированных ценных бумаг, торгующихся на NYSE и NASDAQ, включая акции таких компаний, как Apple и Tesla, а также биржевые фонды (ETF). Это расширяет возможности инвесторов по диверсификации портфеля с использованием токенизированных активов.
Токен ONDO:
Нативный токен протокола, ONDO, выполняет функцию токена управления. Владельцы ONDO имеют право участвовать в принятии решений, касающихся развития протокола, управления смарт-контрактами и работы децентрализованной автономной организации (DAO). Это обеспечивает децентрализацию управления и позволяет сообществу активно влиять на будущее платформы.
Chromia
Chromia – это блокчейн-платформа первого уровня (Layer-1), разработанная для упрощения создания децентрализованных приложений (dApps) с использованием логической модели данных. Платформа активно развивает решения для токенизации активов реального сектора, предоставляя разработчикам и пользователям инструменты для эффективного взаимодействия с такими активами.
Основные особенности Chromia:
-
Реляционная блокчейн-архитектура: Использование реляционной модели данных позволяет хранить сложные документы и обеспечивать масштабируемость, что особенно важно при работе с токенизацией реальных активов.
-
Модульная структура: Chromia предоставляет разработчикам возможность создавать выделенные цепочки для своих приложений (dApp chains), настраивать структуру комиссий и управлять цифровыми активами, что обеспечивает гибкость и адаптивность платформы.
-
Протокол LDAP (Ledger Distributed Asset Protocol): Этот протокол предлагает множество преимуществ для токенизации активов, включая улучшенную масштабируемость, снижение транзакционных издержек и возможность хранения сложных документов непосредственно в блокчейне.
Партнерства и проекты:
Одним из ключевых партнеров Chromia в области RWA является Phlomis Finance – платформа, предоставляющая институциональным и частным инвесторам доступ к токенизированным финансовым продуктам. Phlomis Finance планирует использовать инфраструктуру Chromia и протокол CRWA для преодоления существующих проблем в сфере токенизации, таких как масштабируемость, высокие транзакционные издержки и ограниченный доступ к необходимым документам.
Расчет RWA
Расчет стоимости RWA включает несколько ключевых факторов:
-
Рыночная стоимость актива
-
Доходность (например, аренда недвижимости или дивиденды по акциям)
-
Уровень ликвидности
-
Регуляторные ограничения
-
Волатильность рынка
Токенизация RWA
Процесс токенизации RWA включает несколько этапов:
-
Выбор актива – объекты недвижимости, различные ценные бумаги, сырьевые товары и т.д.
-
Юридическое оформление – регистрация актива и подготовка необходимых документов.
-
Создание токена – выпуск цифрового актива на блокчейне.
-
Обеспечение соответствия нормам – соблюдение требований регуляторов.
-
Размещение на рынке – листинг токена на торговых платформах.
Сектор RWA в крипте
Сектор RWA в криптовалюте активно развивается и привлекает внимание институциональных инвесторов. Ключевые направления развития:
-
Токенизированные ценные бумаги
-
NFT, обеспеченные реальными активами
-
Децентрализованные финансы (DeFi) с RWA в качестве залога
-
Регулируемые платформы для торговли RWA
Сектор RWA способствует интеграции традиционной финансовой системы с блокчейн-технологиями, расширяя возможности инвесторов и повышая прозрачность финансовых операций.
Заключение
Токенизация активов из реального сектора открывает новые горизонты для традиционных финансов и криптоиндустрии. RWA токены обладают рядом преимуществ, включая повышенную ликвидность, прозрачность и доступность. Несмотря на регуляторные вызовы, сектор продолжает расти и развиваться, привлекая капитал и инновации.
FAQ
- Что такое RWA в контексте криптовалют?
RWA – это активы, которые можно оцифровать и разместить на блокчейне в виде токенов. Это могут быть объекты недвижимости, ценные бумаги, произведения искусства, сырьевые товары и другие ценности.
- Какие преимущества предоставляет токенизация реальных активов?
Основные преимущества:
-
Повышенная ликвидность
-
Доступ к инвестициям с небольшими суммами
-
Прозрачность и безопасность
-
Упрощение сделок и снижение издержек
- Как работает процесс токенизации RWA?
Процесс включает выбор актива, его юридическую подготовку, выпуск токена на блокчейне, соответствие требованиям регуляторов и последующую торговлю на маркетплейсах.
- Какие риски связаны с инвестированием в RWA токены?
Основные риски:
-
Регуляторная неопределенность
-
Возможные мошеннические схемы
-
Волатильность рынка
-
Ограниченная ликвидность некоторых активов
- Как регулируются RWA проекты в крипте?
Регулирование зависит от юрисдикции. Многие проекты проходят лицензирование и соответствуют нормам SEC (США) или ESMA (Европа), чтобы обеспечить легальность своих операций.