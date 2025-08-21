Безпека в криптовалюті

У сфері криптовалют безпека активів та їх використання є навіть більш важливим аспектом, ніж торговий досвід, прибуткова стратегія або крипто-бот. Однак, незважаючи на це, багато криптанів повністю або частково нехтують базовими правилами щодо забезпечення особистої безпеки в крипті.

Як убезпечити себе в крипті

Безпека в криптовалюті є фундаментальною частиною роботи з даним видом цифрового активу. Сьогодні ринок сповнений загроз: фішинг, злом, хакерські атаки або витік особистих/біржових даних. Саме тому, щоб зберегти свої кошти, необхідно виробити стійкі звички з інформаційної безпеки в криптовалюті, застосовувати перевірені інструменти і не нехтувати базовими принципами захисту/цифрової гігієни.

Основні загрози: злом, фішинг, шахрайство

Однією з найпоширеніших проблем залишається фішинг в криптовалюті. Схема, коли користувачеві підсовують підроблені сайти або форми входу. Також все частіше зустрічаються витоки даних. Так, у 2022 році стався інцидент з 3Commas, в результаті якого витекли API-ключі користувачів. Біржа Binance попередила про проблему і рекомендувала відключити скомпрометовані ключі. До цього дня цей випадок є класичним прикладом загрози при необережній роботі з інструментами автоматизації.

Не варто забувати і про численні скам-проекти, що обіцяють гарантований прибуток. Оскільки найчастіше це все схеми Ponzi, які руйнуються, як тільки закінчується потік нових інвесторів.

Де безпечніше зберігати криптовалюту: гарячі та холодні гаманці

Питання вибору типу гаманця також є досить гострим. Гарячі гаманці підключені до Інтернету і зручні для повсякденного використання, проте вразливі до атак. Холодні гаманці, такі як Ledger або Trezor, не мають постійного підключення до мережі, і тому є оптимальним рішенням для довгострокового зберігання. Якщо ви хочете забезпечити надійний захист криптогаманця, то вибирайте холодне сховище, тим більше, якщо мова йде про великі суми.

Безпека на криптобіржах

Для підвищення безпеки в крипті при роботі з біржами всім слід активувати двофакторну аутентифікацію (2FA), регулярно змінювати паролі, використовувати унікальні комбінації і по можливості уникати зберігання великих сум на централізованих майданчиках. Також слід перевіряти адресу сайту вручну, уникати фішингових посилань і по можливості використовувати мультипідпис (multi-sig) для забезпечення високого рівня безпеки.

Як захистити свій аккаунт на Veles

На платформі Veles реалізовані механізми посиленої безпеки. По-перше, необхідно активувати 2FA. По-друге, обмежити доступ до API ключів тільки дозволеними IP-адресами. По-третє, приватний ключ повинен зберігатися окремо від публічних систем. Також важливо не передавати seed-фразу нікому — навіть співробітникам підтримки, і регулярно створювати резервні копії seed-фрази, зберігаючи їх офлайн.

Поради з безпеки при торгівлі з ботами

Ось кілька рекомендацій, які допоможуть забезпечити безпеку торгових ботів і знизити потенційні ризики:

Використовуйте перевірені платформи і не довіряйте анонімним рішенням з сумнівною репутацією.

Відключіть права на виведення коштів при генерації API-ключів.

Налаштуйте ліміти, whitelisting по IP і переконайтеся, що всі дані передаються по захищеному каналу, оскільки саме він забезпечує безпечну передачу даних.

Поширені помилки новачків в крипті

Багато новачків роблять типові помилки. Вони використовують однакові паролі на різних сервісах, зберігають seed-фрази в хмарних сховищах, відключають двофакторну аутентифікацію, встановлюють неперевірені розширення і довіряють неперевіреним джерелам в соціальних мережах (Telegram, WhatsApp, Viber, X). Всі ці дії безпосередньо знижуватимуть ваш рівень безпеки в криптовалюті та збільшуватимуть ризик втрати всіх коштів.

FAQ

1. Що важливіше: холодне сховище чи біржа з високим захистом?

Найкращий підхід — використовувати обидва інструменти. Біржі підходять для активної торгівлі, холодне сховище — для надійного зберігання активів.

2. Чи можна довіряти торговим ботам?

Так, якщо дотримуватися базових заходів безпеки: використовувати перевірені платформи, відключати виведення коштів і уважно налаштовувати API-доступ. Така основа безпечної торгівлі.

3. Як не потрапити на фішинг в криптовалюті?

Уникайте переходів за посиланнями з листів, перевіряйте адреси сайтів вручну і обов’язково використовуйте 2FA. Не передавайте свої дані нікому, навіть під приводом «допомоги».