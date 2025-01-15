Seed: Дата Лістингу, умови Аірдропа та Прогноз Ціни

Проєкт SEED активно привертає увагу криптовалютної спільноти завдяки своєму міні-додатку і можливостям заробітку в Telegram. Лістинг токена SEED обіцяє бути значущою подією як для спільноти, так і для проєкту загалом. У цій статті ми уважно розглянемо проєкт SEED, його особливості, всі способи заробітку та очікування від його лістингу.

SEED - огляд проєкту

SEED - це міні-додаток всередині соціальної мережі Telegram. Головна мета платформи - об’єднати користувачів для розвитку ком’юніті, поліпшення ігрового функціоналу та взаємодії в застосунку для отримання задоволення і нагород. SEED надає широкий ігровий функціонал для розвитку свого дерева.

Ключові особливості проєкту SEED:

Видобуток токенів: Основний спосіб видобутку токенів відбувається завдяки пасивному майнінгу, і, як порівняти з уже всім відомою механікою тапання по екрану, це забирає менше часу, уваги та робить процес видобутку автоматизованішим і практичнішим.

Бусти розвитку: Для збільшення швидкості та кількості видобутих токенів є безліч варіантів прокачування дерева. Ці механіки надають активним користувачам вигідні можливості для підвищення свого рівня в грі та збільшення підсумкового аірдропа токенів проєкту.

Вигідна реферальна система: У грі присутня багаторівнева реферальна система, завдяки якій обидві сторони можуть отримувати привілеї.

Mini-games усередині програми: Крім основної ігрової механіки в додатку є ще кілька видів цікавих ігор, усередині яких також можна отримувати ігрову валюту.

Блокування і спалювання ігрових балансів неактивних гравців: Ця механіка дає змогу визначити істинного учасника, який проявляє інтерес до проєкту і відсікти всіх інших пасивних гравців. Як підсумок, така політика позитивно позначиться на підсумковому розподілі аірдропа для активних користувачів.

Як можна заробити в SEED

У міні-додатку SEED є кілька способів заробітку:

Аірдроп токенів проєкту: За прояв ігрової активності в розвитку свого акаунта користувачі будуть винагороджені аірдропом токенів залежно від кількості поінтів на ігровому балансі.

NFT: Усередині додатка за допомогою прокачування персонажів багато хто з них стали NFT, які в майбутньому можуть мати певну цінність. Розробники проєкту планують запуск на базі свого застосунку NFT маркетплейса, а перші NFT колекції вже доступні на маркетплейсі біржі OKX.

Токеноміка проєкту

Токеноміка SEED розроблена з урахуванням довгострокової стійкості проєкту:

70% токенів $SEED виділено на ком’юніті.

30% загальної пропозиції спрямовано на подальший розвиток проєкту, ліквідність, партнерів, інвесторів і команду.

Коли відбудеться лістинг SEED

Процес видобутку ігрової валюти закінчується 15 січня, попередня дата лістингу $SEED очікується в період із січня до лютого 2025 року, але офіційних анонсів від команди щодо дати лістингу поки що немає, її буде підтверджено на ресурсах проєкту. Щоб не пропустити важливі новини проєкту SEED, відстежуйте їх у соціальних мережах і на їхньому сайті.

Які біржі можуть провести лістинг SEED

Очікується, що токени $SEED будуть представлені на провідних криптобіржах, таких як:

Ці біржі вже зарекомендували себе як майданчики для аналогічних Telegram проєктів.

Підготовка до лістингу SEED

Одним із найважливіших кроків під час підготовки до лістингу токена $SEED є наявність біржового акаунта:

1. Визначтеся з біржею: виберіть платформу зі списку вище, а краще кілька з них.

2. Зареєструйтеся: створіть акаунт, використовуючи свій e-mail або номер телефону.

3. Пройдіть верифікацію: надайте документи для підтвердження особи (KYC).

4. Зробіть поповнення рахунку: переведіть кошти (наприклад, USDT, ETH, BTC або іншу криптовалюту) на ваш біржовий рахунок.

5. Налаштуйте сповіщення: увімкніть сповіщення на біржах про лістинги, що проводяться, і промоакції.

Скільки можна буде заробити

Зробити попередній прогноз вартості токенів $SEED у період лістингу зараз не видається можливим. Оскільки досі немає точних даних про підсумковий сапплай токенів, список усіх централізованих бірж, партнерів і рівень попиту на токен.

На момент написання статті відомо про партнерства з біржею OKX і SUI Foundation з метою роботи над NFT проєкту, ці та багато інших великих партнерств можуть значно вплинути на цінність токена під час лістингу і в подальшій перспективі. При цьому, незалежно від вартості токена під час його лістингу на платформах, у кожного є можливість для заробітку, завдяки стратегії short-spot, яка доступна при використанні зручних торгових ботів Veles.

Висновок

SEED - це новаторський проєкт, що поєднує в собі криптовалютні технології, NFT та ігрові механіки. Його успіх залежатиме від активності спільноти, партнерських відносин і якості реалізації. Будьте підготовлені до процедури лістингу заздалегідь, щоб максимально використовувати всі можливості заробітку.

Запитання, які часто ставлять

1. Що таке SEED?

SEED - це міні-додаток усередині соціальної мережі Telegram, у якому можна заробити токени проєкту та NFT.

2. Коли на біржах відбудеться лістинг токена $SEED?

Точної дати команда поки не оголосила, але очікується, що ця подія відбудеться в січні-лютому 2025 року.

3 На яких централізованих біржах буде доступний $SEED?

Повний список бірж, які проведуть лістинг ще невідомий, але потенційні платформи такі: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

4. На який заробіток варто розраховувати в SEED?

Сумарний прибуток залежить від початкової вартості токена і його зростання після лістингу, а також кількості отриманого аірдропу і рідкості NFT.

5. Як почати працювати з $SEED?

Зареєструйтеся на біржі, пройдіть верифікацію і стежте за анонсами про лістинг токена.